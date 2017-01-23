На развитие культуры Усинска выделят республиканские деньги

Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми подведены итоги конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета, направленных на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности и в малых городах (с числом жителей до 50 тысяч человек).

На конкурсный отбор поступили заявки 18 муниципальных образований республики по одному или двум направлениям, предусмотренным федеральным центром: на модернизацию материально-технической базы культурно-досуговых и на ремонтные работы зданий муниципальных учреждений культуры в малых городах и сельской местности.

Конкурсной комиссией принято решение распределить субсидии следующим муниципалитетам:

1) МО ГО «Инта» на приобретение музыкальной, световой аппаратуры, видеопроекционного оборудования для МБУ «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники»» в размере 1308,13 тыс. рублей;

2) МО ГО «Ухта» на приобретение светового, звукового оборудования, одежды сцены, установку зрительных кресел в МУ «Водненский дом культуры» в размере 5706,46 тыс. рублей;

3) МО ГО «Вуктыл» на приобретение светового оборудования для МБУ «Клубно-спортивный комплекс» в размере 656,67 тыс. рублей;

4) МО МР «Ижемский» на приобретение звукового оборудования для Красноборского сельского дома культуры (филиала МБУК «Ижемская МКС») в размере 412,37 тыс. рублей;

5) МО МР «Койгородский» на приобретение светового, звукового, видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов для Дома культуры п. Кажым МБУК «Койгородского централизованного клубного объединения» в размере 327,85 тыс. рублей;

6) МО МР «Корткеросский» на приобретение одежды сцены, звукового и светового оборудования для МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга» в размере 1161,55 тыс. рублей;

7) МО МР «Печора» на приобретение музыкальных инструментов для МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» в размере 663,19 тыс. рублей;

8) МО МР «Прилузский» на приобретение музыкального оборудования для МБУК «Летская межпоселенческая клубная система» в размере 398,37 тыс. рублей;

9) МО МР «Сосногорск» на приобретение оргтехники, звукового и светового оборудования для МБУ «Межпоселенческий культурный центр МР «Сосногорск» в размере 493,32 тыс. рублей;

10) МО МР «Троицко-Печорский» на приобретение звукового оборудования для МУК «Троицко-Печорский районный дом культуры» в сумме 517,75 тыс. рублей;

11) МО МР «Княжпогостский» на приобретение зрительных кресел и сценического занавеса для МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» в размере 1338,72 тыс. рублей;

12) МО МР «Сысольский» на приобретение музыкальных инструментов и музыкального оборудования районного дома культуры – филиала МУК «Сысольская централизованная клубная система» в размере 583,38 тыс. рублей;

13) МО МР «Сыктывдинский»:

а) на выполнение ремонтных работ в следующих учреждениях:

— на ремонт кровли и электроснабжения здания дома культуры д. Гарья (МБУ «Сыктывдинская централизованная клубная система») в размере 176,57 тыс. рублей;

— на ремонт электроснабжения здания дом культуры п. Яснэг (МБУ «Сыктывдинская централизованная клубная система») в размере 47,04 тыс. рублей;

— Ремонт электроснабжения здания дома культуры с. Ыб (МБУ «Сыктывдинская централизованная клубная система») в размере 28,17 тыс. рублей;

— на ремонт системы отопления здания дома культуры с. Часово (МБУ «Сыктывдинская централизованная клубная система») в размере 44,55 тыс. рублей;

б) на приобретение кресел и звукового оборудования для дома культуры с. Ыб (МБУ «Сыктывдинская централизованная клубная система») в размере 972,5 тыс. рублей;

14) МО МР «Удорский»:

а) на выполнение ремонтных работ в следующих учреждениях:

— на выполнение наружных отделочных работ и планировку площадки Благоевского Дома культуры – филиала ММУК «Центр культуры и досуга» в размере 158,41 тыс. рублей;

— на ремонт внутренней и наружной канализации в Междуреченском Доме культуры — филиале ММУК «Центр культуры и досуга» в размере 64,15 тыс. рублей;

б) на приобретение музыкального и светового оборудования для Междуреченского Дома культуры — филиала ММУК «Центр культуры и досуга» МОМР «Удорский» в размере 464,400 тыс. рублей;

15) МО МР «Усть-Цилемский» на приобретение звукового оборудования для Филипповского сельского дома культуры — структурного подразделения филиала МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» в размере 216,94 тыс. рублей;

16) МО МР «Усть-Вымский» на приобретение кресел в зрительный зал для МБУ «Усть-Вымский Дом культуры им. Г.П. Лыткиной» в размере 493,81 тыс. рублей;

17) МО МР «Усть-Куломский» на приобретение кресел в зрительный зал в следующих учреждениях:

— Югыдъягский Дом культуры – филиал МБУК «Усть-Куломская ЦКС» в размере 328,335 тыс. рублей;

— Помоздинский Дом культуры – филиал МБУК «Усть-Куломская ЦКС» в размере 328,335 тыс. рублей;

18) МО ГО «Усинск»:

— на приобретение одежды сцены, музыкального оборудования для МБУК «Дом культуры» д. Новикбож в размере 289,165 тыс. рублей;

— на приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения МБУК «Дом культуры» с. Мутный Материк в размере 289,165 тыс. рублей.

Выделение средств из Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг. обеспечивается на условиях софинансирования из консолидированного бюджета Республики Коми (республиканского и муниципального бюджетов).

*** Программа модернизации местных домов культуры реализуется в рамках специального проекта «Единой России», который начал свою работу с 2017 года.