Тепло ваших сердец

Под Старый Новый год мальчишки и девчонки, страдающие сахарным диабетом, стали обладателями подарочных сертификатов, приобретённых на средства, собранные коллективом «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», в рамках благотворительной акции «Подари Новогоднюю сказку детям» и проекта «Тепло ваших сердец».

В течение месяца в офисах предприятия стоят ящики для сбора благотворительных средств на подарки детям, и каждый может пожертвовать приемлемую для себя сумму.



Проводится мероприятие седьмой год молодыми специалистами «РН – Северная нефть» и сотрудниками отделения реабилитации для лиц с ограниченными возможностями ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска» (центр «Берегиня»).



– На этот раз сотрудниками «РН – Северная нефть» было собрано свыше 22 тысяч рублей, – рассказывает председатель Совета молодых специалистов «РН – Северная нефть» Алсу Валеева. – Мы признательны каждому, кто откликнулся и принял участие в этом благотворительном марафоне! Ваши добрые сердца подарили ребятам настоящую сказку, упрочили веру в добро и сделали новогодние праздники особенными.

– Сегодня на учёте в отделении реабилитации состоят 18 детей разного возраста, страдающих сахарным диабетом, – говорит заведующая отделением Марина Хуснуллина. – По понятным причинам традиционные сладкие подарки ребятам противопоказаны, но без сюрприза оставить ребят тоже нельзя! На собранные в рамках акции средства приобретены сертификаты в книжные и магазины детских товаров. Каждый малыш получит подарок по душе.

На полученные сертификаты родители смогут приобрести развивающие игры, наборы для творчества и развития мелкой моторики, книги, конструкторы, головоломки и пазлы, канцелярские товары и многое другое. Искренне признательна нашим добрым друзьям – сотрудникам «РН – Северная нефть» за многолетнее сотрудничество, за то, что поддерживают наши начинания, помогают в проведении мероприятий, за неравнодушие и отзывчивость. Посеянное добро будет иметь добрые всходы!