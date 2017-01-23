«Открытый Усинск» лидирует по количеству заявок в республике

Депутаты Совета муниципального образования городского округа «Усинск» совместно с представителями администрации города и call-центра обсуждали вопрос взаимодействия с управляющими компаниями и организациями, соотношения поступивших и отработанных заявок и в целом — эффективности работы центра.

Напомним, что «Открытый Усинск» — это единый центр приема заявок о любых неисправностях, возникших в вашей квартире, подъезде, доме или прилегающей территории. Диспетчер принимает звонок, заносит заявку в систему, которая автоматически передается в Управляющую компанию (организацию) или ТСЖ. Затем, в течение нескольких секунд, заявка попадает подрядчику, и он приступает к выполнению работ. По результатам акта выполненных работ, который заполняется подрядчиком, диспетчер принимает работы, по необходимости может вернуть заявку на доработку. В случае полного выполнения работ диспетчер связывается с жителем, уведомляет об исполнении заявки, а житель, в свою очередь, подтверждает или нет её выполнение. Заявка окончательно закрывается только в случае подтверждения её выполнения жителем.

Кроме того, жители смогут отслеживать исполнение заявки через смартфоны и планшеты. Напомним, что по всем вопросам работает один единый многоканальный телефонный номер в круглосуточном режиме: (82144) 2-12-00.

Усинск — один из первых городов региона, где стартовало внедрение системы мониторинга ЖКХ, но далеко не единственный. Такие центры обработки заявок работают в Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Инте, Воркуте, Ухте. Но в Усинске этот проект реализовался наиболее удачно. Об успешности «Открытого Усинска» говорит количество заявок, которое в несколько раз больше, чем в других городах республики.

За семь месяцев работы центра поступило в работу 10937 заявок. На 18 января 2017 года выполнено 10400 заявок: 167 — отложено по обоснованным причинам; 53 заявки — проблемные и неподтвержденные жителями; 30 — находятся в работе; 244 — просрочено исполнение. К слову, в среднем, в течение недели центр обрабатывает около 400 заявок.

На сегодня с «Открытым Усинском» работает большинство управляющих компаний кроме УК «Гелиос», УО «Универсал» и ТСЖ «Наш дом».

Напомним, что подавать заявки о любых неисправностях, возникших в вашей квартире, подъезде, доме или прилегающей территории, можно зарегистрировавшись на портале open.admusinsk.ru, а также по телефону (82144) 2-12-00.