«Открытый Усинск» лидирует по количеству заявок в республике

Депутаты Совета муниципального образования городского округа «Усинск» совместно с представителями администрации города и call-центра обсуждали вопрос взаимодействия с управляющими компаниями и организациями, соотношения поступивших и отработанных заявок и в целом — эффективности работы центра.
Напомним, что «Открытый Усинск» — это единый центр приема заявок о любых неисправностях, возникших в вашей квартире, подъезде, доме или прилегающей территории. Диспетчер принимает звонок, заносит заявку в систему, которая автоматически передается в Управляющую компанию (организацию) или ТСЖ. Затем, в течение нескольких секунд, заявка попадает подрядчику, и он приступает к выполнению работ. По результатам акта выполненных работ, который заполняется подрядчиком, диспетчер принимает работы, по необходимости может вернуть заявку на доработку. В случае полного выполнения работ диспетчер связывается с жителем, уведомляет об исполнении заявки, а житель, в свою очередь, подтверждает или нет её выполнение. Заявка окончательно закрывается только в случае подтверждения её выполнения жителем.
Кроме того, жители смогут отслеживать исполнение заявки через смартфоны и планшеты. Напомним, что по всем вопросам работает один единый многоканальный телефонный номер в круглосуточном режиме: (82144) 2-12-00.
Усинск — один из первых городов региона, где стартовало внедрение системы мониторинга ЖКХ, но далеко не единственный. Такие центры обработки заявок работают в Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Инте, Воркуте, Ухте. Но в Усинске этот проект реализовался наиболее удачно. Об успешности «Открытого Усинска» говорит количество заявок, которое в несколько раз больше, чем в других городах республики.
За семь месяцев работы центра поступило в работу 10937 заявок. На 18 января 2017 года выполнено 10400 заявок: 167 — отложено по обоснованным причинам; 53 заявки — проблемные и неподтвержденные жителями; 30 — находятся в работе; 244 — просрочено исполнение. К слову, в среднем, в течение недели центр обрабатывает около 400 заявок.
На сегодня с «Открытым Усинском» работает большинство управляющих компаний кроме УК «Гелиос», УО «Универсал» и ТСЖ «Наш дом».
Напомним, что подавать заявки о любых неисправностях, возникших в вашей квартире, подъезде, доме или прилегающей территории, можно зарегистрировавшись на портале open.admusinsk.ru, а также по телефону (82144) 2-12-00.
Администрации МО ГО «Усинск»
Вот если бы была одна диспетчерская на наш маленький городок( 3 улицы вдоль и 3 поперёк), было бы больше толку и меньше затрат на не нужные зарплаты играющик сотрудников и плату за аренду помещений, многочисленных УК всяких там центров.
У меня за 25 лет, батарею заменили (перед новым годом).
И стояк заварили (так бы и хамут держал), весной (заявку в УК делал, еще).
Работа Call-центра - передасты.
Вслушайтесь в это нерусское название. (=
Центр звонков.
Ты звонишь им, они звонят в УК (от которых, по вашему ошибочному мнению, толку меньше), слесаря/электреки, этих УК, идут и выполняют работу.
Раньше было много телефонов (Горгаз, Пожарка, Аварийка, Слесаря...) Теперь им звонят из Центра Звонков. (=
Добавилось звено, вообще-то. (=
Работы как выполнялись в будни, так и выполняются. Аварийка, как отключала все и все, так и отключает. Праздник? Да пофиг! Никто делать не будет, пока будни не наступят. Сверхурочных не платят. Можешь сам, по знакомству, найти и организовать работы. (= Отвечать тоже будешь сам. (=
Кстати, ваш коммент похож на комменты некоторых жителей с Пионерской 16. Нет?
Вот и не пеняйте.... только и слышим про Пионерскую16.
До тех пор пока гелиос не отказался с ними работать был порядок.
Через 3 дня диспетчер звонил и спрашивал выполнена ли заявка?
А теперь от диспетчера ничего не добьешься. 2 - й месяц не горят лампы на фонарях, то не было возможности приобрести, теперь нет возможности заменить, нужна машина с вышкой, а деньги то не хочет управляющий тратить, а получать ежемесячно - пожалуйста!
Снег не вывозится, сгребается в лес, куда смотрят природоохранные органы?
И таких примеров много, даже не знают гриниц дома,
А центр бы заставил работать!
На ошибках прошлого, некоторые сделали для себя правильные выводы.
И власть берут не для того, что бы потом отдавать.
Отпразднуем, и дальше пойдем. (= По пути развитого капиталлизма.