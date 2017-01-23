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23.01.2017 13:45
«Открытый Усинск» лидирует по количеству заявок в республике

Депутаты Совета муниципального образования городского округа «Усинск» совместно с представителями администрации города и call-центра обсуждали вопрос взаимодействия с управляющими компаниями и организациями, соотношения поступивших и отработанных заявок и в целом — эффективности работы центра.

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Напомним, что «Открытый Усинск» — это единый центр приема заявок о любых неисправностях, возникших в вашей квартире, подъезде, доме или прилегающей территории. Диспетчер принимает звонок, заносит заявку в систему, которая автоматически передается в Управляющую компанию (организацию) или ТСЖ. Затем, в течение нескольких секунд, заявка попадает подрядчику, и он приступает к выполнению работ. По результатам акта выполненных работ, который заполняется подрядчиком, диспетчер принимает работы, по необходимости может вернуть заявку на доработку. В случае полного выполнения работ диспетчер связывается с жителем, уведомляет об исполнении заявки, а житель, в свою очередь, подтверждает или нет её выполнение. Заявка окончательно закрывается только в случае подтверждения её выполнения жителем.

Кроме того, жители смогут отслеживать исполнение заявки через смартфоны и планшеты. Напомним, что по всем вопросам работает один единый многоканальный телефонный номер в круглосуточном режиме: (82144) 2-12-00.

Усинск — один из первых городов региона, где стартовало внедрение системы мониторинга ЖКХ, но далеко не единственный. Такие центры обработки заявок работают в Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Инте, Воркуте, Ухте. Но в Усинске этот проект реализовался наиболее удачно. Об успешности «Открытого Усинска» говорит количество заявок, которое в несколько раз больше, чем в других городах республики.

За семь месяцев работы центра поступило в работу 10937 заявок. На 18 января 2017 года выполнено 10400 заявок: 167 — отложено по обоснованным причинам; 53 заявки — проблемные и неподтвержденные жителями; 30 — находятся в работе; 244 — просрочено исполнение. К слову, в среднем, в течение недели центр обрабатывает около 400 заявок.

На сегодня с «Открытым Усинском» работает большинство управляющих компаний кроме УК «Гелиос», УО «Универсал» и ТСЖ «Наш дом».

Напомним, что подавать заявки о любых неисправностях, возникших в вашей квартире, подъезде, доме или прилегающей территории, можно зарегистрировавшись на портале open.admusinsk.ru, а также по телефону (82144) 2-12-00.

Администрации МО ГО «Усинск»

Комментарии (32)

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  • горожанка
    23.01.2017, 14:09:17
    3
    ну не знаю, после запуска отопления я в общую диспетчерскую не обращаюсь, мне все таки ближе и роднее что ли, наша диспетчерская, хорошо хоть на последнем этаже живу и жаловаться в принципе не на что, а что бы лампочку заменили можно и в нашу диспетчерскую позвонить, быстрее будет
  • /\/\
    23.01.2017, 14:30:33
    13
    Кому нужно это сарафанное радио? для чего мне надо говорить кому-то, чтобы мои слова передали ещё кому-то, если можно сказать сразу самому человеку? Правы те, кто не купился на эту удочку о комфортном обеспечении.
    Вот если бы была одна диспетчерская на наш маленький городок( 3 улицы вдоль и 3 поперёк), было бы больше толку и меньше затрат на не нужные зарплаты играющик сотрудников и плату за аренду помещений, многочисленных УК всяких там центров.
    • *
      23.01.2017, 14:39:16
      1
      *
      напрямую они не слышат
    • Прогресс
      23.01.2017, 16:37:03
      -5
      /\/\ тебе бы на броневик с флагом и орать Пролетарии всех стран соединяйтесь
      • Прогрессу,
        23.01.2017, 18:58:12
        3
        который с точностью до наоборот.
        А от вашего "Прогресса" скоро народ загнётся. Вот тогда и броневик пригодится. А что орать, и куда путь держать разберемся без советчиков.
      • /\/\
        23.01.2017, 19:09:01
        1
        В чём вы увидели призыв? Это было моё личное мнение и только. Чем вас оно задело за живое, что так бурно разыгралась ваша фантазия?
  • Евгений
    23.01.2017, 14:34:03
    5
    не смог зарегистрироваться
    не смог зарегистрироваться на сайте, Нефтяников 50, пишет ваш лицевой счет не может быть подключен ((( так что фигня
  • И
    23.01.2017, 14:41:59
    10
    Отвратительная служба!!!
    • я
      24.01.2017, 9:29:56
      0
      для Евгения
      внизу страницы есть кнопка обратной связи "оставить свой отзыв" укажите там информацию о проблеме с регистрацией, вам помогут.
  • 777
    23.01.2017, 15:24:52
    -5
    Мне кажется хорошая тема. УК нормально сэкономили. Не надо держать своих диспетчеров, только их экономию хочется увидеть в своей платежки в виде снижения платы.
  • кон
    23.01.2017, 15:48:37
    -3
    Отлично работает!
    Постоянно пользуюсь с появлением "Открытый Усинск" всё прекрасно исполняется и контролируется. Спасибо всем кто придумал данный ресурс! Молодцы!
  • Северный
    23.01.2017, 16:49:09
    9
    Все мы понимаем, что это очередная прослойка для выкачивания денег. Если бы этот центр имел такую функцию как приказывать службам, то тогда был бы эффект от этого сайта. А так, это просто диспетчер на телефоне играющий в пасьянс просиживающий штаны во время смены
  • Олеся
    23.01.2017, 18:15:40
    -4
    Лично мои заявки через Центр проще и быстрее выполнялись .До УО на прямую,не достучаться.Теперь хоть шевелятся.
    • father
      23.01.2017, 18:59:08
      -1
      Что за заявки вы делаете?
      У меня за 25 лет, батарею заменили (перед новым годом).
      И стояк заварили (так бы и хамут держал), весной (заявку в УК делал, еще).
  • ВВП
    23.01.2017, 18:20:06
    -6
    Вам народ не угодить,такое ощущение что вы на своих рабочих местах свою пятую точку не просиживаете.Такие все правильные здесь собрались,а как что-то случается так звоните в центр.Хорошая служба,мои заявки всегда вовремя выполняются и все диспетчера культурные в центре этом работают.И мои знакомые хвалят этот центр.Спасибо что появился у нас в городе такой центр,толку от него больше чем от управляющих компаний.Вам лиж бы грязью поливать людей,они выполняют свою работу качественно и на совесть!!!
    • father
      23.01.2017, 18:54:37
      1
      ню-ню-ню, (=
      Работа Call-центра - передасты.
      Вслушайтесь в это нерусское название. (=
      Центр звонков.
      Ты звонишь им, они звонят в УК (от которых, по вашему ошибочному мнению, толку меньше), слесаря/электреки, этих УК, идут и выполняют работу.
      Раньше было много телефонов (Горгаз, Пожарка, Аварийка, Слесаря...) Теперь им звонят из Центра Звонков. (=
      Добавилось звено, вообще-то. (=
      Работы как выполнялись в будни, так и выполняются. Аварийка, как отключала все и все, так и отключает. Праздник? Да пофиг! Никто делать не будет, пока будни не наступят. Сверхурочных не платят. Можешь сам, по знакомству, найти и организовать работы. (= Отвечать тоже будешь сам. (=
      • ох
        23.01.2017, 19:04:57
        3
        Хорошо, что наша УК отказалась от центра. В любое время звоню, отвечают диспетчера, а в выходные, и ночью слесаря по неотложному делу.. У них два телефона на связи.
        • ОХу
          24.01.2017, 9:46:28
          0
          Данный коммент уж очень похож на работу тролля из УК "Гелиос". Похоже, данная УК работает выборочно, и только для особ, приближённых к руководителю. Вот мне, например, с первого раза ещё ни разу заявку не выполнили. Нужно сто раз позвонить диспетчеру Альбине, которая записывает заявки по своему усмотрению, да ещё и нагрубит.
          • ох
            24.01.2017, 15:24:05
            0
            Не судите по себе. Чем же вы так достали свою УК, что даже не записывают вашу заявку? Следующий раз попробуйте вначале поздороваться, затем назвать адрес и пояснить проблему. Если что-то срочно надо, спросите когда подъедут. У нас срабатывает такой подход. В принципе везде работают обычные люди и всем хочется, чтобы к ним относились как к людям, а не как к неприятному диспетчеру. Диспетчер не виноват, что у вас, например, трубу прорвало.

            Кстати, ваш коммент похож на комменты некоторых жителей с Пионерской 16. Нет?
            • ОХу
              24.01.2017, 15:39:28
              0
              Я живу в этом доме и привыкла иметь своё мнение. А совсем недавно столкнулась с ситуацией, когда не могла войти в свой подъезд, потому что замок сломался и дверь не открывалась. Ваш неотложный слесарь ответил, что передаст информацию утром, поскольку на сегодня рабочий день окончен. Мне улыбалась перспектива торчать на морозе, пока кто-нибудь надумает выйти из подъезда. Из семи фонарей во дворе горят только три. При чистке дворовой территории границы самой территории остаются за кадром. А ваш подход работает только при собирании денег за якобы "услуги". А чтобы не было похожих "комментов", надо работать честно, а не по принципу "не будут брать-отключим газ". Не пеняй на зеркало, коль рожа крива!
              • ох
                24.01.2017, 18:51:39
                0
                А я, слава богу не живу в вашем доме и в УК никаком не работаю. Надо отдать должное, мне диспетчера нашей компании отвечают вполне вежливо. А вы и здесь можете нагнать негатив, к сожалению.
                Вот и не пеняйте.... только и слышим про Пионерскую16.
  • Жаннет
    23.01.2017, 19:42:38
    4
    Живу в жил .фонде Жилкомхоза.Кто бы сомневался,что они будут в конце рейтинга.АДминистрация,когда вы уже будете их заставлять работать свое детище?
    • Да уж
      23.01.2017, 21:33:44
      2
      Причем с каждым годом обслуживание все хуже. Когда уходила УК Комсервис все радовались, вот Жилкомхоз теперь заживем. По началу даже действительно, что то менялось к лучшему, снег начали возить, ремонты делать, потом как пришли Штепа, Ципящук, Попов как то все по нисходящей.
  • Кузьминична
    23.01.2017, 19:50:12
    -1
    Постепенно может быть и приучим УКашек отрабатывать наши квартплаты.Хорошее начинание!Пока в СaLL центр не позвонишь,уборщица неделями не появиться.
  • Ольга
    24.01.2017, 6:46:19
    0
    На самом деле хорошая идея и УК хорошо сэкономили на персонале и жителям проще достаточно помнить 1 номер телефона. Будем надеятся, что сэкономленные деньги УК вложит в жилой фонд, всё же центр заявок им обходится дешевле чем свои диспетчера.
  • Пионерская 16
    24.01.2017, 8:55:25
    1
    Даже сравнить нельзя работу " Открытого Усинска" и УК
    До тех пор пока гелиос не отказался с ними работать был порядок.
    Через 3 дня диспетчер звонил и спрашивал выполнена ли заявка?
    А теперь от диспетчера ничего не добьешься. 2 - й месяц не горят лампы на фонарях, то не было возможности приобрести, теперь нет возможности заменить, нужна машина с вышкой, а деньги то не хочет управляющий тратить, а получать ежемесячно - пожалуйста!
    Снег не вывозится, сгребается в лес, куда смотрят природоохранные органы?
    И таких примеров много, даже не знают гриниц дома,
    А центр бы заставил работать!
    • Крокодил Гена
      24.01.2017, 9:53:20
      2
      А наши "органы" вообще дальше своего носа ничего не видят. Или не хотят видеть... А орган исполнительной власти ГЖИ г.Усинска вообще не понятно, что исполняет. Вся их деятельность заключается в тупом переписывании жилищного кодекса в ответ на жалобы собственников. А это уже попахивает коррупцией...
    • Понерской 16
      24.01.2017, 11:40:06
      2
      Как бы центр заставил работать? Ну не выполнена была бы заявка и все! У центра нет полномочий заставлять. Центр это нанятая ук организация, которая получает от заказчика деньги. Это ук часть своих обязанностей за плату передала этому подразделению.
      • /\/\
        24.01.2017, 15:31:12
        1
        сдается мне
        Ваша проблема в том, что адрес ваш Пионерская 16. У вас какая-то холодная война с вашей компанией. Кто кого пересудит. Вот отсюда и заявки ваши принимают холодно и с неохотой идут в ваш дом.
  • "Прогрессу"
    24.01.2017, 12:16:29
    2
    Ой,не прогнозируйте "броневик"...мы и так стоим в предверие" столетия"...
    • father
      24.01.2017, 12:21:14
      1
      Ничего не будет. (=
      На ошибках прошлого, некоторые сделали для себя правильные выводы.
      И власть берут не для того, что бы потом отдавать.
      Отпразднуем, и дальше пойдем. (= По пути развитого капиталлизма.
  • Пионерской 16
    24.01.2017, 12:20:01
    1
    С моей точки зрения - это элементарный "отмыв" денег.Ведь плату на содержание нового"ноу -хау" вносят и так уже достаточно обнищавшие жители города.Зачем нам еще содержать сыктывкарцев?
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