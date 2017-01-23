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23.01.2017 14:30
В Коми кредиты выплачивает почти каждая семья
Уже более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И это вызывает тревогу, говорят эксперты.
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За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).

Самая высокая концентрация заемщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми.

Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше "средней температуры по больнице".

Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчете на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха.

"Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у большинства россиян, к сожалению, нет", - объясняет такой рост заемщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас. В нынешней ситуации увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства. С этим действительно надо что-то делать, полагает Ордов.

Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.

Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси.

Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на нее росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.

"Во всех остальных случаях, если без кредита можно обойтись, самое умное - без него обойтись, - считает собеседник "Российской газеты". - Но, к сожалению, в России сейчас многие имеют несколько кредитов, иногда берут следующий кредит, чтобы заплатить по предыдущему. А если банк отказывает, обращаются в микрофинансовые организации, беря займы под очень высокие ставки, которые усугубляют все ранее накопленные проблемы".

В последнее время банки стали более тщательно относиться к отбору заемщиков. Они уже не выдают кредиты направо и налево, стремясь любой ценой увеличить портфели. Как результат, долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу среднего российского заемщика - снизилась с 27,1 до 22 процентов. Такие данные приводило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в исследовании уточнялось, что уменьшение уровня долговой нагрузки произошло в основном за счет заемщиков со средними и высокими доходами. Вклад граждан с небольшими доходами был минимальным.

А вот опрос НИУ "Высшая школа экономики" показал, что каждое пятое домохозяйство, имеющее кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. Еще для 25 процентов домохозяйств кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.

"Реальными сведениями о долговой нагрузке населения сегодня в России не располагает, наверное, никто: методики оценки очень разные, поэтому данные существенно отличаются. Если бы этот показатель был, это решило бы многие проблемы", - говорит Сергей Хестанов.

Банк России в скором времени должен представить свои предложения по ограничению долговой нагрузки россиян и методику ее расчета. Предполагается, что критический уровень этого показателя Банк России будет определять сам, но использовать этот инструмент станет только в случае появления признаков перегрева на рынке потребительского кредитования.

Комментарии (33)

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  • Тролль
    23.01.2017, 15:00:27
    8
    Крепостное право отменить, ипотекой назвать.
  • )))))
    23.01.2017, 15:03:00
    2
    Да,не ипотека,а ИМПОТЕКА!!!!
  • ох
    23.01.2017, 15:05:48
    3
    Это для кого как... Для дающих это прибыльно, значит ипотека. А для берущих- убыточно,- импотека...
  • 112233
    23.01.2017, 16:13:19
    1
    В продолжение рекламы МИРа из ранее выпущенной статьи про экономическую целесообразность кредита дословно "В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ, говорят эксперты"
  • )))))
    23.01.2017, 19:27:12
    14
    В Праге наш "родной"Сбер даёт кредиты на неотл.нужды под 6,99%,а на строительство -под 2,26%.Это ЕС,который против нас внёс санкции.А в России он даёт кредиты под 18-22%(((Это же как надо Родину любить,да,мистер Греф?(((((((((
    • lol
      23.01.2017, 20:58:17
      -3
      инфляцию сравни.... дурик
      в евро и баксах и у нас % не 18-20
    • Романтик-Фантазер
      23.01.2017, 22:54:14
      1
      Сбер там просто обозначает свое присутствие в рамках установленной ему финансовой политики ЦБ Чехии, а у нас он сродни монополии в рамках финансовой политики ЦБ РФ.
      • ))))))
        23.01.2017, 23:00:53
        0
        А в Крыму почему нет Сбера..
        • lol
          23.01.2017, 23:45:14
          -2
          потому, что потеряет западный рынок.... (санкции))
          а в крыму скорее всего есть, только не в виде банка.... а допустим в виде поддержки или капитала одного из местных банков.
          • father
            24.01.2017, 13:23:02
            -4
            Похоже интернетные идиоты, никогда не бывали в Крыму. (=
            А я бываю
            Расплачиваюсь там в магазинах картами Visa и Mastercard, Сбербанка и Тинькофф. Не ощущая никаких проблем. Там есть банкоматы РНКБ и "РОССИЯ". В РНКБ, 100 рублей с любой суммы (максимально брал 16 тысяч... больше не надо было)
            Тинькофф, вообще без комиссии.
            • фазеру
              24.01.2017, 19:01:49
              2
              Крым??16 тысяч???
              Это при графе Воронцове было))
              • фазеру
                24.01.2017, 19:04:09
                0
                Ты туда на день приезжал со своими 16-тью тысячами???))))Я тоже была в Крыму с 16-тью тысячами.....на ужин хватило ..правда ещё 200 рублей одолжила..у знакомых))
                • =-=-
                  24.01.2017, 19:08:40
                  1
                  Это смотря где и с кем и что ужинали....
                  • для =-=-
                    24.01.2017, 20:00:58
                    0
                    А я на себе не экономлю))
                    • father
                      24.01.2017, 22:04:01
                      -1
                      А я не трачу понапрасну. (=
                      16 тысяч, это стоимость моей путевки в санаторий. На две недели. (=
                      Санаторий для местных (то есть для Крымских жителей). Мест нет круглый год. (=
                      Вы внимательно читали, то что я писал? В магазинах, я расплачивался картами.
                      Был в Бахчисарайском районе и в Севастополе. Наличку не возил.
                • father
                  24.01.2017, 22:17:12
                  -1
                  А я умею считать, и не занимаю на еду. Как-то укладываюсь, (=
                  Кстати, расплачивался картой Тинькофф (у нее кэшбэк есть)))
            • lol
              24.01.2017, 20:57:50
              2
              угу
              интернетные идиоты не переведутся)))
              Visa и Mastercard...... и Сбербанк это далеко не одно и тоже...
              • лолу
                24.01.2017, 21:12:46
                0
                Фазеру скидка 100%!!Он просто слышал звон,да не знает где он))
                • father
                  24.01.2017, 22:09:59
                  0
                  Я использовал свою сберкарту в РНКБ-банкоматах. Комиссия - 100 рублей с операции. Хоть миллион снимай.
                  Аптеки, все работают с картами Сбербанка (без комиссий)
              • father
                24.01.2017, 22:07:54
                0
                На моей сберкарте, написано VISA, на TINKOFF - MasterCard. (=
                Когда я говорю, что это так, то значит так и было.
                У меня еще есть Maestro (социальная карта), ее я использовал в OnLine. Переводил с нее на Visa (Сбербанк), и дальше как хочу.
    • father
      24.01.2017, 13:16:55
      -3
      Для начало отконвертируй их валюту. :lol:
      У них кредиты в Евро. Не надо повторять всякую ахинею с просторов интернета. :lol:
      • lol
        24.01.2017, 20:59:48
        0
        что сделать?)))
        • father
          24.01.2017, 22:12:28
          0
          В общем, если их кредит с процентами перевести на русские деньги, то получатся наши кредиты с 15-21%%
          Ну это же проверили на себе валютные ипотечники. Было столько шума... (=
  • ВАСЯ
    23.01.2017, 19:42:02
    5
    ТА ЖЕ
    вЛАСТЬ И БАНКИ ЗАГНАЛИ НАРОД В КАБАЛУ, ЭТО ХУЖЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. тАМ УМЕР, И ВСЕ. у НАС УМЕР ПОРУЧИТЕЛЕЙ ОБЕРУТ ДО НИТКИ. а У МНОГИМ ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА ВОТ И ЛЕЗУТ В ПЕТЛЮ, ОСОБЕННО МОЛОДЕЖЬ, МОЛОДЫЕ СЕМЬИ. берешь МИЛЛИОН НА КВАРТИРУ (ХРУЩЕВКУ) ВОЗВРАЩАЕШЬ ДВА. " сПАСИБО" ПРАВИТЕЛЬСТВУ, БАНКУ, ГОСУДАРСТВУ.
    • lol
      23.01.2017, 21:01:03
      0
      так не бери кредиты... в тебя его силой пихают чтоли?
      живи по средствам... какие проблемы?
      америкосы вон с рождения и до смерти все в кредит... и пенсий никаких нет.\
  • Романтик-Фантазер
    23.01.2017, 22:24:36
    0
    Когда приходится влезать в ипотеку, или под бизнес потребы брать, то это можно понять, ибо деваться людям некуда.
    Но печально то, что большинство должников по потреб кредитам даже не удосужились задать себе вопрос: а смогу ли я отдать долг за очередной гаджет (который морально устареет уже через год) или отпуск?
    В чем проблема отразить в цифрах свой уровень жизни?
  • Вектор Вениаминыч
    24.01.2017, 5:10:49
    2
    Правду говорят ведь...
    РАБСКИЕ ВЫМИРАТЫ И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!!!
  • Обыватель
    24.01.2017, 12:10:09
    0
    Взять ту же республику Белорусь...там тоже берут молодые семьи ипотечный кредит на покупку жилища...но процентная ставка какая? Семье выгодно взять у государства кредит и выплачивать. а не жить на частной квартире.И ВЕДЬ РЕСПУБЛИКА ПО СРАВНЕНИЮ ДАЖЕ С РЕСПУБЛИКОЙ КОМИ -БЕДНАЯ!!! У нас же :недра - народные.леса -народные...но вот прибыль от всего этого ,как в сказке "по усам текло...да в рот не попадало". Я не сторонник кредитов - кроме жилищного и для предпринимателя,это необходимость...Но брать норковую шубу в рассрочку на два года - кого удивишь? ТУПОСТЬ...И ЖЕЛАНИЕ "ВЫПЕНДРИТЬСЯ".эгоизм.не думают о семье...
    • Обывателю
      24.01.2017, 13:11:27
      2
      Шубу,в кредит?на 2 года????Вы отстали от жизни:магазин Триумф(не реклама) китайский хлам по 250!!!)))) тысяч даёт на 5 лет!!!Цена такой,по мнению эксперта(приезжал друг из Москвы)-50-70 тысяч!!!))))
      • father
        24.01.2017, 13:37:13
        0
        Чипованные? Сейчас запрещена продажа меховых изделий без чипов. (=
        • фазеру
          24.01.2017, 13:46:44
          0
          Со старого завоза разрешены
          • father
            24.01.2017, 14:17:03
            0
            А когда закончится этот "старый завоз"? (=
            Чипированные-то есть? (=
    • father
      24.01.2017, 13:26:52
      1
      Белоруссия не бедная. Это наш мосточек с Западом. (=
      За все платит Россия. И в Белоруссии, тоже.
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