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23.01.2017 15:30
Пенсии усинских пенсионеров с 1 февраля вырастут на 5,4%

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 февраля на 5,4%, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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"Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%", — сказал Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда, в общей сложности планируется потратить около 230 миллиардов рублей. "Подготовка к этому ведется, документ я подписал на эту тему", — добавил премьер.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец отметила, что подготовка к индексации находится на завершающей стадии, подписаны два постановления правительства.

"На основании (этих документов) ПФР перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности… Это коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в России достигнет 13,620 тысячи рублей. Таким образом, величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что властям удалось сохранить покупательную способность страховых пенсий российских пенсионеров.

Комментарии (16)

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  • father
    23.01.2017, 15:50:16
    -4
    А что с работающими пенсионерами? (=
    Какая-то не полная инфа.
    И это, пенсия увеличилась в руб**х, в $ она просела - покупательная способность снизилась. У нас еще не все заменилось на отечественного производства. (=
  • Как же он достал уже всех
    23.01.2017, 16:32:09
    9
    Этот Медведев и кучка его вампиров, просто враги собственного народа!!!
    • Щорс
      23.01.2017, 17:32:43
      -1
      Скоро Путин отправит его на свалку и назначит настоящего патриота Шувалова!
  • витгл86бние63
    23.01.2017, 16:33:00
    1
    Конечно, только для Усинцев, остальные что, пишите хоть не ерунду.
  • Северный
    23.01.2017, 16:39:45
    5
    Вот хочет этот чмыренок во власти быть все время! Так мое предложение дать ему самый отсталый колхоз, на общих основаниях и без связей с Москвой. Я бы посмотрел как он поднимает страну!!!
  • Я
    23.01.2017, 17:09:22
    6
    Зачем так много, пенсионеры сейчас сдохнут от счастья...
  • Я
    23.01.2017, 17:09:46
    2
    У власти одна задача. Продать недра и деньги вывести в офшоры. 99 процентов россиян не вписываются в их планы. Для них мы издержки. Большинство молчит, значит все устраивает. От тех кто против этого избавляются. Увы ни чего хорошего ни нам, ни нашим детям в РФ не светит.
    • для "Я"
      23.01.2017, 18:51:50
      2
      Жаль, вы такой грамотный политик, в нашем Усинске пропадаете. Езжайте, уж, к Киселёву...
  • Нука
    23.01.2017, 17:32:01
    -5
    А если бы не Путин кто бы вам поднял пенсии? То то, Россия,Россия!
  • пенсионерка
    23.01.2017, 19:51:32
    1
    Обхохочешься с наших доморощенных патриотов.
  • !!!
    23.01.2017, 21:06:33
    -1
    Ведь реальная инфляция составляет 160%! Да и вообще, выгоднее эти 22% которые за меня организация перечисляет в Пенсионный фонд, перечислять в частную европейскую страховую компанию. За эти деньги они бы с меня пылинки сдували, оплачивали бы все мои несчастные случаи (болезни, аварии, травмы, пожары, воровство и т.д.). А при выходе на пенсию платили бы около 3тыс. евро. ежемесячно.
    • нутак
      23.01.2017, 21:11:08
      0
      поэтому у 90% работников оф. зарплата 7000 рэ.)))
      вот и прикидывай свои 22%
  • Аноним
    24.01.2017, 8:38:35
    -6
    Ничего ничего, потерпите немножко...Сейчас Трамп освоится и все норму у нас будет, заживем так заживем... Это ведь из-за Обамы у нас в России столько проблем было, а сейчас все наладится))))
  • !!!
    24.01.2017, 8:46:09
    3
    Да уж... Одна надежда на Трампа:))) Только не понятно он президент США или России?
    • для !!!
      24.01.2017, 8:48:00
      3
      Так и у нас не поймёшь кто:президент России или Америки(())???!!
  • Обыватель
    24.01.2017, 11:49:31
    1
    В свое время ИОСИФ СТАЛИН сказал примерно такие слова:"Страна,в которой своя валюта полностью зависит от валюты другого государства.не может самостоятельно развиваться...Иным словом.обречена быть колонией того государства".Пока у нас будет "править балом" доллар,а наши "чинуши" набивать себе карманы долларами...россияне будут рабами америки.будет продолжать происходить деградация населения.И как ни странно...но деградировать в первую очередь начали "шестидесятники"..."золотая" молодежь.В то время когда рабочий класс стремительно стал развиваться. те стали с таким же стремлением деградировать...Когда россияне "рванули" в Турцию.снимали с себя золото и меняли на турецкие подштаники - это уже была демонстрация "высшей степени" отупения россиян.Сейчас же за "зелененькие" проматывают и разоряют богатейшую страну.превратив свое население в нищебродов.
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