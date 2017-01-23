Пенсии усинских пенсионеров с 1 февраля вырастут на 5,4%

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 февраля на 5,4%, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%", — сказал Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда, в общей сложности планируется потратить около 230 миллиардов рублей. "Подготовка к этому ведется, документ я подписал на эту тему", — добавил премьер.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец отметила, что подготовка к индексации находится на завершающей стадии, подписаны два постановления правительства.

"На основании (этих документов) ПФР перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности… Это коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в России достигнет 13,620 тысячи рублей. Таким образом, величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что властям удалось сохранить покупательную способность страховых пенсий российских пенсионеров.