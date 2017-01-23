В Усинске зарегистрирован рост количества погибших на пожарах

За прошлый год в республике произошло 964 пожара, на которых погибло 68 человек, в том числе два ребенка, и травмировано 73 человека. Подразделения пожарной охраны спасли 505 человек.

В 2015 году зафиксировали 995 пожаров, которые унесли жизни 71 человека, в том числе четырех несовершеннолетних, и травмировали 77 человек. Пожары причинили материальный ущерб в размере более 21,686 миллиона рублей, что почти вдвое меньше показателя 2015 года.

За 2016 год произошло пять пожаров с групповой гибелью людей, которые унесли жизнь 13 человек.

Основными причинами пожаров в прошлом году стали неосторожное обращение с огнем (275 случаев), нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования (228), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (189).

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, где в 706 случаях погибли 64 человека. На транспортных средствах произошло 129 пожаров, на объектах производства – 33.

Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами сложилась в Усть-Цилемском, Троицко-Печорском районах и Вуктыле, где наблюдается значительный рост их количества. В Усинске, Усть-Куломском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах зарегистрирован рост количества погибших. В Воркуте, Княжпогостском и Усть-Куломском районах травмированных на пожарах стало вдвое больше.

По итогам 2016 года чаще всего пожары случались в воскресенье (161) и субботу (154), реже – в четверг (126) и вторник (125). Больше всего погибших зарегистрировано в субботу (14) и четверг (13), меньше – в понедельник и пятницу (по 5). Наибольшее число погибших приходится на период с полуночи до 06:00 (24), наименьшее – с 06:00 до 12:00 и с 12:00 до 18:00 (по 13).

Что касается погибших на пожарах, то более 70 процентов из них – мужчины, более 35 процентов – находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет.

На пожарах в прошлом году погибли 29 безработных, 22 пенсионера, пять инвалидов, три представителя рабочих специальностей, один инженер-техник и один индивидуальный предприниматель.

Источник: "Коми Онлайн"