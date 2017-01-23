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23.01.2017 19:20
Усинцам осталось меньше года на уточнение границ земельных участков

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены.

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Связано это со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", которые внесены Федеральным законом от 22.12.2014 №447 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящее время земельные участки, для которых не было проведено межевание, считаются ранее учтенными. В кадастровом паспорте, форма которого установлена приказом Министерства экономического развития РФ от 25.08.2014 №504, в графе 15 "Особые отметки", для них указано: "Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства".

Изменения законодательства, которые ожидаются с 1 января 2018 года, прямо не обязывают владельцев земельных участков проводить процедуру межевания. Однако, если в установленном законом порядке до 1 января 2018 года не будут проведены кадастровые работы в отношении земельного участка и внесены сведения о местоположении границ такого земельного участка, его точной площади в государственный кадастр недвижимости, то таким участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, обменять и т.п.) вне зависимости от того, содержатся ли о нем сведения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Более того, на основании абзаца 14 п.1 ст.20 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в государственной регистрации права на земельный участок будет отказано по мотивам отсутствия сведений о координатах характерных точек границ такого земельного участка. А в силу, например, п.2 ст.223 Гражданского кодекса РФ без государственной регистрации право собственности у нового приобретателя земельного участка не возникнет.

Далее, отсутствие межевания земельного участка сделает невозможным регистрацию возведенных на таких земельных участках построек.

И наконец, наличие четких границ земельных участков в государственном кадастре недвижимости является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров с владельцами соседних участков, позволит уплачивать налог на имущество исходя из реальной площади земельного участка.

Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости носит заявительный характер. Для уточнения границ земельных участков и их площади их владельцам необходимо будет провести кадастровые работы с привлечением кадастровых инженеров, результатом которых станет межевой план по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. После чего необходимо направить межевой план в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республики Коми, его отдел, если речь идет о земельном участке, расположенном на территории Республики Коми, для внесения уточнений в государственный кадастр недвижимости. За внесение сведений о границах земельного участка в государственный кадастр недвижимости плата не взимается.

Ввиду того, что кадастровые работы проводятся кадастровыми инженерами на платной основе, а сама по себе эта процедура достаточно дорогостоящая – многие владельцы земельных участков ее игнорируют. Вместе с тем в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом наблюдается определенное оживление владельцев земельных участков. Так, за 9 месяцев текущего года в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми поступило 1384 заявления о государственном кадастровом учете изменений объектов недвижимости в части уточнения местоположения границ земельных участков, что на 14,5% больше, чем за 9 месяцев 2015 года.

По состоянию на 01.10.2016 на 3% возрос и удельный вес земельных участков, местоположение границ которых уточнено, от общего их числа, учтенных в государственном кадастре недвижимости, который составил в Республике Коми 33%.

Остаются с неустановленными границами свыше 193 тыс. земельных участков республики общей площадью более 22 млн. га.

К концу 2017 года следует прогнозировать наибольшую активность владельцев земельных участков, не проводивших их межевание, по обращению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми за уточнением местоположения их границ, что создаст определенную нагрузку на сотрудников филиала. В связи с чем Управление Росреестра по Республике Коми призывает жителей республики заранее провести эти процедуры и не откладывать их до 2018 года.

Комментарии (13)

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  • Алекс
    23.01.2017, 19:48:05
    1
    А как быть с гаражами? Я бы и рад сделать межевание той земли, на которой стоит мой гараж, вот только без собственников других гаражей, которые находятся в моем ряду это слелать невозможно. Как быть в такой ситуации? Можно конечно попробовать собрать всех собственников, но думаю это невозможно, а если в ряду есть хоть один бесхозный гараж - тоже межевание не сделают.
    • кон
      24.01.2017, 1:12:46
      0
      Бесхозные гаражи
      Неоформленные гаражи попадут под само строй и под снос. Тем более если земельное место под ними выкупит какой нибудь шустрый бизнес мэн по решению суда приставы быстро сделают равнину.
      • кону
        24.01.2017, 6:41:34
        0
        Так у нас половина гаражей с неоформленной землей. Навряд ли решаться сносить. Да и кому земля нужна в том районе?
      • Жульен
        24.01.2017, 7:32:01
        0
        Кому нах нужно это болото на гаражах?
      • Жульен
        24.01.2017, 7:33:29
        0
        И за чей счёт будет снос?
  • Игорь
    23.01.2017, 21:45:37
    0
    Бесплатно? Но заплати! Опять денги важнее. Когда ОНИ от них лопнут?
  • Юшка
    23.01.2017, 22:05:27
    7
    На фотографии Парма красиво получилась.
    • Goos
      24.01.2017, 7:34:56
      2
      Просто удачный ракурс.
    • ага
      24.01.2017, 8:34:27
      2
      прям глаз радует. И душа радуется за людей...)))
    • Берёзовая роща
      24.01.2017, 9:37:21
      -2
      Парма и посёлок на фото как х... с пальцем
      • эээхх
        24.01.2017, 12:57:49
        2
        Берёзовой роще
        однако туговато у Вас с юмором, туговато....
      • father
        24.01.2017, 13:03:15
        0
        Скорее всего, на картинке частая дубрава липецк (Гугль говорит) (=
  • ))))))
    24.01.2017, 10:43:28
    0
    Гуляю я значит по Провансу...и тут бац-просыпаюсь-Парма)))
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