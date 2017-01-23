Усинцам осталось меньше года на уточнение границ земельных участков

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены.

Связано это со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", которые внесены Федеральным законом от 22.12.2014 №447 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящее время земельные участки, для которых не было проведено межевание, считаются ранее учтенными. В кадастровом паспорте, форма которого установлена приказом Министерства экономического развития РФ от 25.08.2014 №504, в графе 15 "Особые отметки", для них указано: "Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства".

Изменения законодательства, которые ожидаются с 1 января 2018 года, прямо не обязывают владельцев земельных участков проводить процедуру межевания. Однако, если в установленном законом порядке до 1 января 2018 года не будут проведены кадастровые работы в отношении земельного участка и внесены сведения о местоположении границ такого земельного участка, его точной площади в государственный кадастр недвижимости, то таким участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, обменять и т.п.) вне зависимости от того, содержатся ли о нем сведения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Более того, на основании абзаца 14 п.1 ст.20 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в государственной регистрации права на земельный участок будет отказано по мотивам отсутствия сведений о координатах характерных точек границ такого земельного участка. А в силу, например, п.2 ст.223 Гражданского кодекса РФ без государственной регистрации право собственности у нового приобретателя земельного участка не возникнет.

Далее, отсутствие межевания земельного участка сделает невозможным регистрацию возведенных на таких земельных участках построек.

И наконец, наличие четких границ земельных участков в государственном кадастре недвижимости является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров с владельцами соседних участков, позволит уплачивать налог на имущество исходя из реальной площади земельного участка.

Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости носит заявительный характер. Для уточнения границ земельных участков и их площади их владельцам необходимо будет провести кадастровые работы с привлечением кадастровых инженеров, результатом которых станет межевой план по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. После чего необходимо направить межевой план в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республики Коми, его отдел, если речь идет о земельном участке, расположенном на территории Республики Коми, для внесения уточнений в государственный кадастр недвижимости. За внесение сведений о границах земельного участка в государственный кадастр недвижимости плата не взимается.

Ввиду того, что кадастровые работы проводятся кадастровыми инженерами на платной основе, а сама по себе эта процедура достаточно дорогостоящая – многие владельцы земельных участков ее игнорируют. Вместе с тем в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом наблюдается определенное оживление владельцев земельных участков. Так, за 9 месяцев текущего года в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми поступило 1384 заявления о государственном кадастровом учете изменений объектов недвижимости в части уточнения местоположения границ земельных участков, что на 14,5% больше, чем за 9 месяцев 2015 года.

По состоянию на 01.10.2016 на 3% возрос и удельный вес земельных участков, местоположение границ которых уточнено, от общего их числа, учтенных в государственном кадастре недвижимости, который составил в Республике Коми 33%.

Остаются с неустановленными границами свыше 193 тыс. земельных участков республики общей площадью более 22 млн. га.

К концу 2017 года следует прогнозировать наибольшую активность владельцев земельных участков, не проводивших их межевание, по обращению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми за уточнением местоположения их границ, что создаст определенную нагрузку на сотрудников филиала. В связи с чем Управление Росреестра по Республике Коми призывает жителей республики заранее провести эти процедуры и не откладывать их до 2018 года.