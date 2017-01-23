Участок дороги от Виса до Малой Перы заасфальтируют

Часть дороги на "большую землю" предлагается перевести из переходного типа покрытия в асфальтовое исполнение.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поддержал предложение Вице-председателя Правительства региона Константина Лазарева о переводе участка дороги из переходного типа покрытия в асфальтовое исполнение, сообщает официальный сайт Республики Коми.

Как доложил заместитель Председателя Правительства региона-министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в ходе рабочей поездки в Сосногорский район он совершил объезд участков автомобильных дорог Малая Пера - Ираель и Ираель - Каджером.

В настоящее время продолжается реализация концессионного соглашения по строительству участка дороги Ираель - Каджером и реконструкции участка Малая Пера - Ираель автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар. Строительные работы ведутся с соблюдением графика и, по заключению специализированных организаций, с надлежащим качеством. Для удобства местных жителей, несмотря на существующий зимник, который пока используется для связи между населёнными пунктами [Малая Пера, Ираель - Прим.], движение транспорта организовано и по новому участку.

При этом, как отметил К.Лазарев, участок от посёлка Вис до Малой Перы - порядка 23 километров - находится в переходном типе покрытия. Тогда как дорогу от Сосногорска до Виса и от Малой Перы до Каджерома предполагается построить в асфальтовом исполнении.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил просчитать проект реконструкции участка Вис – Малая Пера, а также подготовить письмо на имя министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова с предложением рассмотреть возможность выделения дополнительных денежных средств для производства данных работ.

Кроме того, руководитель региона поручил сделать общий свод-анализ участков дорог, значимых для дальнейшего развития автомобильного сообщения: «Будем решать этот вопрос, и при поддержке, вероятно, федерального центра реализовывать эти направления».