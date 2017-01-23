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23.01.2017 17:16
Участок дороги от Виса до Малой Перы заасфальтируют
Часть дороги на "большую землю" предлагается перевести из переходного типа покрытия в асфальтовое исполнение.
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Глава Республики Коми Сергей Гапликов поддержал предложение Вице-председателя Правительства региона Константина Лазарева о переводе участка дороги из переходного типа покрытия в асфальтовое исполнение, сообщает официальный сайт Республики Коми.

Как доложил заместитель Председателя Правительства региона-министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в ходе рабочей поездки в Сосногорский район он совершил объезд участков автомобильных дорог Малая Пера - Ираель и Ираель - Каджером.

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В настоящее время продолжается реализация концессионного соглашения по строительству участка дороги Ираель - Каджером и реконструкции участка Малая Пера - Ираель автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар. Строительные работы ведутся с соблюдением графика и, по заключению специализированных организаций, с надлежащим качеством. Для удобства местных жителей, несмотря на существующий зимник, который пока используется для связи между населёнными пунктами [Малая Пера, Ираель - Прим.], движение транспорта организовано и по новому участку.

При этом, как отметил К.Лазарев, участок от посёлка Вис до Малой Перы - порядка 23 километров - находится в переходном типе покрытия. Тогда как дорогу от Сосногорска до Виса и от Малой Перы до Каджерома предполагается построить в асфальтовом исполнении.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил просчитать проект реконструкции участка Вис – Малая Пера, а также подготовить письмо на имя министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова с предложением рассмотреть возможность выделения дополнительных денежных средств для производства данных работ.

Кроме того, руководитель региона поручил сделать общий свод-анализ участков дорог, значимых для дальнейшего развития автомобильного сообщения: «Будем решать этот вопрос, и при поддержке, вероятно, федерального центра реализовывать эти направления».

Комментарии (6)

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  • Факт
    23.01.2017, 17:36:04
    2
    Надеюсь, не зимой это делать будут...
    • *
      23.01.2017, 19:22:27
      1
      *
      а у нас обычно в дождь или на снег асфальт ложат
  • Владимир
    23.01.2017, 21:28:03
    1
    "он совершил объезд участков автомобильных дорог Малая Пера - Ираель и Ираель - Каджером" - наверно он просто, мягко скажем, был в шоке от качества дороги зимой (когда одна полоса в обе стороны - и та стиральная доска, а при разъезжании со встречкой попадаешь на минное поле после бомбежки), и понял что нужно положить асфальт)))
  • Игорь
    23.01.2017, 21:39:38
    1
    Неужели выборы скоро
  • Сергей
    24.01.2017, 8:47:26
    -4
    Хозяин
    Гапликов хозяин молодец я уверен он решит проблемы с дорогой
    • Сергею
      24.01.2017, 8:49:08
      3
      100 пудов!!!
      Вспомним Олимпстрой!!!!)))
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