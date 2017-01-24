Энергия знаний, творчества, спорта!

Нефтяники отметили лучших учащихся подшефных образовательных учреждений.

Нефтяники отметили лучших учащихся подшефных образовательных учреждений

В Усинском филиале УГТУ состоялась церемония чествования студентов вуза и Усинского политехнического техникума, школьников «Роснефть-классов» СОШ № 3 и старшеклассников шестой школы, добившихся в учёбе, научной деятельности, творчестве, спорте и общественно значимой работе значительных успехов.

«Энергия знаний! Энергия спорта! Энергия творчества!» – традиционное мероприятие в программе совместной деятельности «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», и подшефных образовательных организаций в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие»

В этом году торжественная встреча прошла в формате event-праздника, получилась весьма яркой и динамичной. Молодые специалисты «РН – Северная нефть» Екатерина Филипеня и Александр Поляков блестяще справились с ролью креативных ведущих.

Удачной находкой стало использование Интернет-ресурса Periscope, благодаря которому самые интересные моменты церемонии снимались на видео и их можно было увидеть и прокомментировать в режиме реального времени в новой социальной сети, предоставляющей уникальные возможности для онлайн-общения.

Открывая церемонию награждения в номинации «Энергия знаний», отличников учёбы, победителей и призёров олимпиад и научных конференций приветствовал начальник управления по разработке месторождений – заместитель главного геолога «РН – Северная нефть» Кирилл Березин.

– Уважаемые студенты и школьники! От имени генерального директора «РН – Северная нефть» Геннадия Владимировича Амосова и всего трудового коллектива поздравляю вас с замечательными успехами в учёбе. Вы приближаетесь к достижению цели. Не меняйте курс и не снижайте темпа, и результат не заставит себя ждать. Пусть дальнейший ваш путь будет не менее успешным, а 2017 год подарит немало ярких и радостных событий.

– В современном мире ценность специалиста определяется его уровнем знаний и навыков, набором профессиональных компетенций, – продолжая церемонию награждения, подчеркнул начальник производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа «РН – Северная нефть» Игорь Якимов. – Желаю каждому из вас за годы учёбы приобрести достаточный багаж знаний, которые помогут в будущем стать достойными специалистами. Сегодняшнее событие – признание ваших заслуг и оценка работы, говорящая о том, что вы на верном пути. Пусть вам сопутствует успех во всех добрых начинаниях, друзья и близкие поддерживают ваши идеи и помогают в их воплощении.

В номинации «Энергия спорта» дипломы и подарки получили ребята, для которых спорт и активный отдых являются нормой жизни. Они неоднократно представляли свои учебные заведения на различных соревнованиях, внесли в копилку Усинска не одну победу. И каждый из них уверен, что главные достижения ещё впереди.

– Пусть Новый год будет щедрым на радостные дни, принесёт много ярких событий, – пожелал ребятам депутат Совета города, начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Алексей Черноткач. – Очень приятно видеть в зале столько людей, для которых спорт, активный образ жизни, воля к победе стали неотъемлемой частью жизни. Пусть ваш пример вдохновляет окружающих на спортивные успехи, а новый год станет годом новых достижений и значимых побед.

От имени профессорско-преподавательского состава УФ УГТУ социальных партнёров, студентов и коллег поздравил заместитель директора по учебной работе, доцент, кандидат технических наук Владимир Сухарев.

– Ведущие сегодняшнего вечера являются хорошим примером воплотившихся желаний, – отметил Владимир Иванович, – Александр и Екатерина прекрасно проявили себя в студенческие годы, сегодня продолжают осваивать профессию и не расстаются с творческой средой. Желаю и вам, уважаемые школьники, студенты, реализовать свои способности, найти себя в профессиональном плане и пополнить число усинцев, которыми гордится город. Хочу также отметить студенческий актив филиала УГТУ и вручить им благодарности и подарки. Желаю всем целеустремлённости, смелости и последовательности в исполнении задуманного.

Молодёжь – творческая, умеет искромётно шутить и веселиться, заряжая энергией окружающих. Убедиться в том, что это на самом деле так, помогли бывшие студенты УФ УГТУ, а сегодня – молодые специалисты «РН – Северная нефть», кавээнщики и хореографические коллективы филиала вуза. Скетчи-миниатюры в исполнении «команды мечты» («Дрим Тим») получились оригинальными и по-настоящему весёлыми, танцы – зажигательными и эмоциональными. Школьники блеснули спортивными талантами – ученики «Роснефть-класса» исполнили танец с элементами акробатики и выстроили впечатляющую гимнастическую пирамиду в форме знака «Роснефти». Этот номер, кстати, по достоинству оценили участники тренинга «Лестница к успеху», который проходил осенью в Санкт-Петербурге.

Завершилась церемония награждения лучших школьников и студентов не менее креативно – гости праздника стали участниками флэш-моба Mannequin Challenge, который набирает всё большую популярность в Сети. Замерев посреди действия, ребята будто остановили время. И каждый в этот миг вспомнил значимые и яркие минуты 2016 года, которые сделали его особенным.

(с) Татьяна Чернобровкина