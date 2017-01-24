В Усинске в импровизированной бане погиб человек

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Усинск Энерго-Сеть Строй». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры города Усинска.
Судом установлено, что с апреля по июнь 2016 года работники ООО «Усинск Энерго-Сеть Строй» использовали в качестве бани расположенный на территории производственной базы предприятия металлический балок. Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна. Угрожающая жизни работников "баня" использовалась с ведома директора, ответственного за соблюдение правил безопасности.
Преступная неосторожность руководителя предприятия привела к трагедии: 23 июня 2016 года мывшийся в балке работник получил смертельный удар током.
Вину в совершении преступления гендиректор полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. По приговору осужденный также обязан выплатить родственникам погибшего 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано Следственным отделом по городу Усинску СУ СКР по Республике Коми.
В следующий раз он будет умнее и снесет нафиг все эти хозпостройки рукодельцев.
Прежде чем объект вводится в эксплуатацию, его проверяет комиссия.
Если объект в работе, то по умолчанию, он прошел все проверки. На нем куча табличек, как и чем пользоваться...
Работник - узконаправленный специалист (копатель траншей под кабель), не обязан вникать в подробности всего. Он может копать (а может и не копать)! Остальным, его обеспечивает начальник (и его службы).
ps Странно, что в такой организации, наказали только начальника (всю вину на себя взял, зная, что много не дадут... 400 000, вероятно часть месячной зарплаты)
У копателя траншей, немного другая специфика.
Мы из новости узнали о "неисправностях проводки".
Я, например, не доверяю этой информации.
Я работал на буровой. В моем ведении была баня. Я самолично забивал заземление, после каждого переезда (иногда это была 3/4-ая труба, двух метров... последнее мое заземление)
А ещё была инструкция. Во время помывки, отключать все приборы на 220/380 v.
Сколько работал, у нас от поражения током, никогда, ни кого не убило (казусы были, при явных нарушениях)
Ну с пониженными напряжениями, с подачей воды и отводом стоков...
Предприятие по "электро-монтажу", а директор походу "эффективный" манагер. Ну так команду из грамотных специалистов надо было создавать.
А для начальства - "Нового пришлют" (ответ мастера буровой, на вопрос - "Куда гоним? Не дай бог, погибнет кто?")
Для начальства, мы всего лишь, расходный материал.
Кстати, на той буровой, через неделю, башку снесло дизелисту...
А остальные балки проверили?
Если у них этот объект не заземлен? Что в других местах?
Или следующая новость будет о том, что в бытовке сгорели люди, потому что "Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна"?
ТБ-шник какой-то "палится".