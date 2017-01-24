В Усинске в импровизированной бане погиб человек

Директор предприятия, с позволения которого "баня" функционировала, отдан под суд.

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Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Усинск Энерго-Сеть Строй». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры города Усинска.

Судом установлено, что с апреля по июнь 2016 года работники ООО «Усинск Энерго-Сеть Строй» использовали в качестве бани расположенный на территории производственной базы предприятия металлический балок. Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна. Угрожающая жизни работников "баня" использовалась с ведома директора, ответственного за соблюдение правил безопасности.

Преступная неосторожность руководителя предприятия привела к трагедии: 23 июня 2016 года мывшийся в балке работник получил смертельный удар током.

Вину в совершении преступления гендиректор полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. По приговору осужденный также обязан выплатить родственникам погибшего 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано Следственным отделом по городу Усинску СУ СКР по Республике Коми.