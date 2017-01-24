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24.01.2017 08:05
В Усинске в импровизированной бане погиб человек
Директор предприятия, с позволения которого "баня" функционировала, отдан под суд.
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Фото www.acme-ural.ru

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Усинск Энерго-Сеть Строй». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры города Усинска.

Судом установлено, что с апреля по июнь 2016 года работники ООО «Усинск Энерго-Сеть Строй» использовали в качестве бани расположенный на территории производственной базы предприятия металлический балок. Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна. Угрожающая жизни работников "баня" использовалась с ведома директора, ответственного за соблюдение правил безопасности.

Преступная неосторожность руководителя предприятия привела к трагедии: 23 июня 2016 года мывшийся в балке работник получил смертельный удар током.

Вину в совершении преступления гендиректор полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. По приговору осужденный также обязан выплатить родственникам погибшего 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано Следственным отделом по городу Усинску СУ СКР по Республике Коми.

Комментарии (21)

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  • Непонимаю?
    24.01.2017, 8:42:09
    0
    где жизнь?
    И что жизнь человека- совсем не считается,всего 400 тыс. руб и полтора года - Условно? Так у нас в стране-Беспридел не закончится.Господа судьи-Вы что куплены???
    • Guest
      24.01.2017, 8:57:52
      2
      Человек сам свою жизнь не ценил, если туда пошел. Думаешь директор им такую баню состряпал? Они сами делают их и с позволения доброго руководства могут там отдыхать.

      В следующий раз он будет умнее и снесет нафиг все эти хозпостройки рукодельцев.
      • Царь
        24.01.2017, 11:21:58
        6
        Твой бог
        Сам пошёл ?не ценил?логика у тебя просто блещет ))))) Он на то и начальник чтобы быт организовать .А если он плохой начальник то нечего вообще было такую баньку смерти ставить .я бы на твоём месте его не защищал .Знаешь ты много ! )))) глупый А так закрыть этого черта за смерть работника.... он как начальник .несёт полную ответственность за своих подчиненных ....
        • Имя *
          24.01.2017, 12:17:45
          3
          Вообще то за свою жизнь несет ответственность сам человек. Если человек даун, не воспринимает адекватно окружающую его действительность, то этому человеку нужен начальник, что бы водил его на привязи там где можно. Я так понимаю у нас большинство не адекватные бараны, им нужны начальники, что они не залезли в какую нибудь ж..пу?
          • father
            24.01.2017, 12:29:03
            2
            Имя*,
            Есть правила ТБ, обязательные для всех.
            Прежде чем объект вводится в эксплуатацию, его проверяет комиссия.
            Если объект в работе, то по умолчанию, он прошел все проверки. На нем куча табличек, как и чем пользоваться...
            Работник - узконаправленный специалист (копатель траншей под кабель), не обязан вникать в подробности всего. Он может копать (а может и не копать)! Остальным, его обеспечивает начальник (и его службы).
            ps Странно, что в такой организации, наказали только начальника (всю вину на себя взял, зная, что много не дадут... 400 000, вероятно часть месячной зарплаты)
            • Про
              24.01.2017, 12:40:24
              3
              Я вот узконаправленный фрезеровщик, но я не полезу в балок у которого проводка сопли. Помимо правил ТБ у меня есть мозги
              • father
                24.01.2017, 12:48:31
                0
                Ну у фрезеровщика в инструкции, каждодневный осмотр рабочего места и заземления. (=
                У копателя траншей, немного другая специфика.
                Мы из новости узнали о "неисправностях проводки".
                Я, например, не доверяю этой информации.
                Я работал на буровой. В моем ведении была баня. Я самолично забивал заземление, после каждого переезда (иногда это была 3/4-ая труба, двух метров... последнее мое заземление)
                А ещё была инструкция. Во время помывки, отключать все приборы на 220/380 v.
                Сколько работал, у нас от поражения током, никогда, ни кого не убило (казусы были, при явных нарушениях)
          • Царь
            24.01.2017, 23:02:44
            1
            Ты вообще невменяемый
            Тебе думать рано .при чем тут водить должен везде начальник на привязи .тебе думать ещё рано походу)))) заступники начальства Ахаха .тут баня .а так то везде в организациях нарушений очень много .и начальники вкурсе .и отправляют людей на работы без нарядов допусков на особо опасные .без средств защиты и т.д у вас ещё язык поворачивается их назвать начальниками )))) колхозники такие должности просиживают и несут ответственность за подчинённых а забивают ху* люд у нас в Коми просто не ябидничают вот они и оху***** так бы пару раз выговор получили сразу бы осели .а то ведут себя как цари на своих вилах на предприятиях !!!!!! Всему нормальному люду мир .а чертям которые человеческую жизнь приравнивают это к порядку вещей бог вам судья .....
      • father
        24.01.2017, 11:48:02
        -4
        Может просто все по правилам сделать?
        Ну с пониженными напряжениями, с подачей воды и отводом стоков...
        Предприятие по "электро-монтажу", а директор походу "эффективный" манагер. Ну так команду из грамотных специалистов надо было создавать.
        • Вахтовик
          24.01.2017, 12:25:41
          -4
          Вахтовичьей быдлоты полные вагоны в Усинск приезжает. Этого убило, другой приедет ;-)
    • father
      24.01.2017, 11:44:51
      -4
      продажный судья и директор со "связями", надо полагать.
  • )))))
    24.01.2017, 8:53:08
    0
    А чего здесь непонятного???
    Вы вспомните последние коррупционные уголовные дела,с миллиардными растратами и наказание за них...ответ очевиден..
  • *, *
    24.01.2017, 9:12:18
    5
    кто в такой бане мог мыться - вахтовик .
    • (((((
      24.01.2017, 9:19:47
      7
      А он разве не человек????
    • так
      24.01.2017, 11:58:48
      3
      Хорошо, что вам пока не приходится ездить в поисках работы. А то и про вас, в случае чего, скажут:- а так это же вахтовик ... и так ему и надо
      • father
        24.01.2017, 12:08:51
        -5
        Для нас-то он как раз, человек.
        А для начальства - "Нового пришлют" (ответ мастера буровой, на вопрос - "Куда гоним? Не дай бог, погибнет кто?")
        Для начальства, мы всего лишь, расходный материал.
        Кстати, на той буровой, через неделю, башку снесло дизелисту...
  • Заземление
    24.01.2017, 9:15:28
    15
    Усинск энерго сеть строй ,,,, себе баню не могли заземлить что говорить об их работе заказчику остаеться только догадываться....
  • Северный
    24.01.2017, 9:45:33
    6
    Лучше бы дал на городскую баню денег, отвез их всех помыться! И не было бы подобного случая. Жадность сыграла свою роль!
  • Наталья
    24.01.2017, 9:50:36
    2
    Электрики БЛИН.......)))))))))
  • father
    24.01.2017, 11:43:05
    -2
    "Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна"
    А остальные балки проверили?
    Если у них этот объект не заземлен? Что в других местах?
    Или следующая новость будет о том, что в бытовке сгорели люди, потому что "Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна"?
  • father
    24.01.2017, 12:30:21
    0
    Обратите внимание на минуса к моим комментариям.
    ТБ-шник какой-то "палится".
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