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24.01.2017 07:32
Компенсация за детский сад для усинцев: кому положена?
О введении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы за детский сад рассказали сегодня в Республиканской общественной приемной Главы РК.
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На вопросы граждан преимущественно отвечала первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Вероника Лесикова.

Если раньше все жители республики могли воспользоваться детсадовской субсидией (20% на первого ребенка, 50% - за второго, 70% - за третьего), то с 1 февраля ее будут получать только те, кому это действительно нужно.

Поначалу вызвавший негативную реакцию населения республиканский закон, касающийся компенсации государством родительской платы за детский сад на деле оказался не таким "антинародным", как о нем отзывались некоторые комментаторы. Во всяком случае, все позвонившие были удовлетворены полученным ответом.

Собственно, вопросы у всех были одинаковые: положена ли нам компенсация и что делать, чтобы ее получить? В.Лесикова узнавала, откуда звонок, сколько детей и взрослых в семье и указывала совокупный доход семьи, при котором компенсация сохраняется. Это тот самый критерий нуждаемости. Он не должен превышать полуторный размер прожиточного минимума, установленного в республике.

По этому показателю наш регион разделен на две природно-климатические зоны. К северной относятся Воркута, Инта, Печора, Усинск, Ижемский и Усть-Цилемский районы. На этот момент размер совокупного дохода семей, имеющих право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход в зависимости от состава семьи, таков:

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Для остальных городов и районов суммы меньше:

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Соответственно, если члены семьи зарабатывают больше, на компенсацию они рассчитывать не могут.

Те, кто в эти цифры вписывается, а таковых в республике большинство, должны заполнить заявление на предоставление компенсации, указав в нем всех членов семьи, принести копии паспортов и свидетельств о рождении и взять с работы справку о доходах за последние 12 месяцев по форме 2-НДФЛ. Эти документы нужно сдать в детский сад или в управление образования. Компенсация назначается на один год. То есть собирать и сдавать документы, подтверждающие доходы, нужно будет ежегодно.

"В соответствии с разработанным проектом постановления, предполагается переходный период. В случае, если в феврале вы не успели документы предоставить, а сделали это только в апреле, то после предоставления документов компенсацию вам начислят и за февраль, и за март", - дополнила инструкцию по получению компенсации В.Лесикова.

"Если человек посмотрел, что у него зарплата сто тысяч рублей и он не может претендовать на компенсацию, он решил не заявляться на нее. Но, допустим, в марте у него доходы снизились, он может в любой месяц заявиться на получение компенсации.", - заметила В.Лесикова.

Если семья признана малоимущей, справки о доходах собирать не надо. Бабушки и дедушки в членах семьи не указываются, если они не являются опекунами ребенка.

Также прозвучали некоторые частные вопросы. Например, мама из Вуктыла спросила, будет ли учитываться, если семья хоть и зарабатывает больше указанной суммы, но много платит за ипотеку. Ей ответили, что выплаты по кредитам в расчет не берут.

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Если один из детей — инвалид? - Дети-инвалиды освобождены от платы за детский сад.

Что делать, если человек трудоустроен неофициально, на учете в Центре занятости не состоит и справку с работы получить не может?

"Есть риск, что человек, имеющий нелегальные доходы, не сможет подтвердить свой уровень доходов. Поэтому надо официально оформляться. Пусть это стимулирует человека отказаться от зарплаты в конверте", - ответила В.Лесикова.

На этой неделе Минобрнауки вся информация о механизме назначения компенсации будет доведена до муниципальных отделов образования и до учреждений дошкольного образования. К 1 февраля все руководители и воспитатели будут знать о новых правилах и смогут объяснить родителям, что им делать и куда обращаться.

(с) Илья Баканов, "Комиинформ"

Комментарии (8)

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  • Злая
    24.01.2017, 8:06:36
    8
    Сначала льготы по квартплате срезали теперь за дет сад. Ну разве работая на крайнем севере мы не заслужили хорошего соц обеспечения? Получается если доход многодетной семьи больше 107 тысяч при трех детях то льготы не положены. А вот пусть попробовали бы депутаты гос совета с 3 детьми в Усинске где все дорого (продукты, одежда, квартплата, хочется и каждый год в отпуск съездить) прожить на эти 107 тысяч, не очень то и сладко на самом деле.
    • Неравнодушный
      24.01.2017, 8:48:58
      0
      не платить?
      А давайте закроем садики или не будем туда детей водить! Может тогда субсидии которые выделяются на компенсации для детских- вернутся в свое Русло - из чьего то Карманчика,убрали Гайзера- стало еще хуже...
  • Гость
    24.01.2017, 9:07:54
    4
    А мы водили ребенка в сад с 2001 по 2005 и не получали ни какой компенсации и ни чего, пережили как то. А ведь тогда при з/п 15000 мы платили из расчета 58 руб.в день, д/с №24 с бассейном, получалось около 1600 в месяц и это, извините, 10% от дохода
    • Отец 2 детей
      24.01.2017, 19:23:51
      -3
      Гостю
      А в 2001 цена хлеба, вещей, кварплаты и тд какая была? Не нужно сравнивать каменный век с марсианскими технологиями. Посмотрите на общую экономическую ситуацию в РФ.
      • Гость
        24.01.2017, 21:20:41
        0
        Отцу 2 детей
        за однушку в МЖК за 3 человека платили около 3000 (ЖКУ+электричество). На все остальное оставалось 10000-это было очень мало.
  • факты
    24.01.2017, 11:14:28
    2
    В советское время за садик мы так же платили "в среднем" 10% от зар.платы.Можно было найти няньку...но нянька обходилась 100 руб.в месяц - примерно 90%.Далеко не все дети имели возможность ходить в садик...первые шли "блатные"...потом многодетные,матери одиночки... а лишь потом "очередники"...если "профком" за бутылку шампанского твое место не сбагрит.Детей всегда было трудно поднимать...в материальном плане.Приходится с появлением ребенка себя в чем то ограничивать.Сейчас это тоже возможно...например не курить - экономии минимум 3 тыс.руб в месяц.Не пить пиво это еще трешник... всего так только набегает 6 тыс.руб.Вот и оплата за садик,при чем ,замете,без ущемления семейного бюджета.Если вести правильно семейный бюджет,расходы можно сократить минимум на 15-18 тыс.Имея же маленького ребенка - до 9 летнего возраста,молодой женщине работать на низкооплачеваемой работе убыточно для семьи,гораздо экономичнее и полезнее заниматься семьей и ведением домашнего хозяйства. воспитанием своего ребенка.
    • Пришли
      24.01.2017, 12:20:28
      1
      какое время?
      Походу ,МЫ,Все возращаемся в царское или феодальное время, Именно кучка жирует и так как ,Их доходы могут уменьшится,они придумывают всякие финансовые Идейки по обнищанию - низов,батраков- ведь сейчас мы не люди,а грязные Нищие, просящие подачку(субсидии, компен. за садик,жкх и т.д.)
  • Юрий
    24.01.2017, 23:33:23
    0
    Надо бы проверить, не идет ли это вразрез с федеральными законами о помощи многодетным семьям. А то будет как с землей многодетным. По нашему Комяцкому закону нас посылали подальше, а когда стали проверять, вышло, что они расходились с федеральными. Как-то так...
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