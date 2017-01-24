Усинцы жалуются на новое жильё

В частности, жильцов не устраивает температура воздуха в квартирах. На жалобу отреагировали представители власти. Так ли всё плохо? Разбираемся вместе.

На портал "Активный регион" поступило обращение от жительницы квартиры в доме по адресу улице Геологоразведчиков, 20. Обращение следующего содержания:

"Вопрос - зачем нас переселили из ветхого жилья (пгт. Парма, г. Усинск) в более ветхое (г. Усинск, пр. Геологоразведчиков, д. 20), чтобы чиновники поставили очередную галочку в своей работе? Посмотрите на фотографию - это третий этаж, кв. 29 - этого дома, и как в нем жить зимой? Мы жили в бараках более 20 лет, такого не было!!!! Батареи еле теплые, а за отопление платим огромные деньги!!!! У нас нет газа,горячей воды, пользуемся электричеством во всем - водонагреватель, электрическая плита, это сколько и же мы платим денег за него!!!!Управляющей компании на нас наплевать, иногда даже на звонки не отвечают. Осенью дали отопление (30.08.2016г.), почти через месяц только она у нас появилась (21.09.2016 г.), писали заявление на перерасчет, но его никто не сделал. В Управляющей компании сразу сказали - никто не будет вам делать перерасчет. А почему спрашивается мы должны были платить целый месяц за отопление, которого не было??? Сколько же можно издеваться над людьми и кромко говорить, что пересилили народ в благоустроенные квартиры?

На обращение получен следующий ответ:

В соответствии со статьёй 754 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и обязательными для сторон строительными нормами и правилами, подрядчик несет перед заказчиком.

Согласно пункту 1 статьи 737 ГК РФ, в случае обнаружения недостатков во время приемки выполненных работ или после ее приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен – разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества – пяти лет) со дня приемки, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных статьёй 723 ГК РФ прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работ или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

По представленной администрацией МО ГО «Усинск» информации, подрядной организацией ООО «Ростех-Безопасность» в рамках гарантийных обязательств в период с 17.12.2016 по 21.12.2016 проводились ремонтные работы по промывке системы отопления от песка и грязи от теплового узла до радиаторов отопления поквартирно во вновь построенном в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирном доме № 20 по ул. Геологоразведчиков г. Усинска, ввиду обращений жильцов указанного дома с жалобами, что радиаторы отопления не греют должным образом.

Также, 18.12.2016 комиссией в составе представителя подрядной организации ООО «Ростех-Безопасность», представителя УК ООО «Жилкомхоз» (начальника ПТО), произведен поквартирный замер комнатных температур с занесением данных под роспись жильцов. Уличная температура на момент данного замера составляла –31 градус по Цельсию.

В указанный период производился демонтаж радиаторов отопления для промывки и обратного монтажа с запуском стояков.

Внутридомовая система отопления указанного дома смонтирована из нового материала с первичной опрессовкой и промывкой, что исключает вероятность попадания в систему грязи извне, вследствие чего подрядной организацией ООО «Ростех-Безопасность» также отмечается, что по всей видимости ввиду аномально низких температур была увеличена подача теплоносителя из центрального трубопровода, что в свою очередь привело к засорению труб стояков и радиаторов.

Таким образом, в жилых помещениях № 1, № 2, № 8, № 15, № 16, № 17, № 24, № 25, № 29, № 35 силами специалистов подрядной организацией ООО «Ростех-Безопасность» была произведена промывка радиаторов, также, под роспись жильцов указанных жилых помещений. В остальные жилые помещения указанного дома доступа для проведения данных работ представлено не было, однако, силами подрядной организации на сегодняшний день в таких жилых помещениях также проводятся вышеуказанные работы по мере возможного предоставления доступа жильцами этих жилых помещений.

Отсутствие обеспечения газом и горячей водой предусмотрено проектом.

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с п. 98 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов, размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае, если управляющая организация не выполняет условия договора управления, в котором определён минимальный перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения, на основании акта, устанавливающего факт нарушения договора, Вы вправе обратиться с заявлением об уменьшении платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Также, жилищное законодательство предусматривает три способа управления многоквартирным домом (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ). Общее собрание собственников помещений выбирает способ управления и может изменить его в любое время на основании своего решения (ч. 3 ст. 161 ЖК РФ).