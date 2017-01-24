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24.01.2017 11:44
Переселение с Крайнего Севера: перспективы на 2017 год
В 2017 году Коми получит 336 сертификатов на переселение из районов Крайнего Севера. На эти цели Федерацией выделено более 600 миллионов рублей.
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А в целом в 2017 году Республика Коми получит из федерального бюджета более 623 миллионов рублей на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Эти средства будут направлены в республику в виде государственных жилищных сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, вынужденных переселенцев и людей, пострадавших в результате различного рода чрезвычайных ситуаций.

График выпуска и распределения жилищных сертификатов на текущий год утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года №25-р в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

В соответствии с документом в 2017 году государственные жилищные сертификаты в Республике Коми будут распределены следующим образом: 336 сертификатов на общую сумму 610,7 миллиона рублей получат граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 5 сертификатов на общую сумму 9,4 миллиона рублей будет выдано жителям, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам; 1 сертификат на сумму 3,3 миллиона рублей выпущен для категории граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Правительством Российской Федерации утверждена новая редакция методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которая будет применяться при подготовке предложений по распределению социальных выплат на 2018 и последующие годы.

Согласно новой редакции методики распределение будет осуществляться исходя из количества граждан, состоящих на учёте в качестве имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году (с учётом категории очерёдности и членов семей указанных граждан).

ВАЖНО! В связи с этим обращается особое внимание на то, что гражданам, состоящим на учёте на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, необходимо сообщить о своём желании получить государственный жилищный сертификат в 2018 году.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования по месту постановки на учёт. Заявления принимаются с 1 января по 1 июля 2017 года.

Комментарии (10)

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  • father
    24.01.2017, 12:01:11
    2
    Жириновский предложил отправить пенсионеров и творческих людей на север
    Жириновский предлагает другое решение. (=
    https://lenta.ru/news/2017/01/23/zhirinovsky/
    • !
      24.01.2017, 15:44:53
      0
      Ну с творческими людьми понятно, а пенсионеров за что?
      • father
        24.01.2017, 15:51:44
        0
        Я думаю, что он имел ввиду Центр Москвы (за МКАДом жизни нет) (=
  • ага
    24.01.2017, 12:45:36
    3
    перспективы как у того Шарика....
  • ?
    24.01.2017, 12:47:42
    4
    а вернула ли та дама деньги, полученные обманным путем под переселение, кажется стоматологом работала?
  • Владимир
    24.01.2017, 14:07:30
    1
    Вопрос
    А с временной регистрацией можно написать заявление и если вообще в собственности нет никаких квартир? Подскажите пожалуйста.
    • Владимиру
      24.01.2017, 16:59:58
      1
      Здесь так много стало проживающих по временной регистрации, что выход, один- покупать. Так- то и у давно живущих здесь больше нигде квартир нет, а требуется расширение.
      • Владимир
        24.01.2017, 19:03:25
        0
        Не судите строго, но так получилось, что прожив в Усинске 30 лет не заработал на квартиру. Родители попадали под переселение из поселка Приполярный , но ничего не досталось .
  • Обыватель
    24.01.2017, 17:37:13
    0
    В какие районы собираются переселять?Имеючи стаж работы в районах крайнего севера более 30 лет ,на каких условиях?Однажды предлагали по очереди "переселение"...но нужно было доплатить изрядную сумму...А вот подруге еще предложили комфортное жилище ...окнами выход на кладбище.Пришлось отказаться от такого переселения.
  • Ольга
    24.01.2017, 22:57:46
    0
    600 млн на 336 сертификатов, получается по 1,7 млн руб или 30 000 евро выделяют под каждую единицу жилья. Да за эти деньги (а то и дешевле) можно было по квартире в теплых краях вручить и с видом на море. (навскидку http://www.homesoverseas.ru/objects/777572)
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