Переселение с Крайнего Севера: перспективы на 2017 год

В 2017 году Коми получит 336 сертификатов на переселение из районов Крайнего Севера. На эти цели Федерацией выделено более 600 миллионов рублей.

А в целом в 2017 году Республика Коми получит из федерального бюджета более 623 миллионов рублей на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Эти средства будут направлены в республику в виде государственных жилищных сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, вынужденных переселенцев и людей, пострадавших в результате различного рода чрезвычайных ситуаций.

График выпуска и распределения жилищных сертификатов на текущий год утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года №25-р в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

В соответствии с документом в 2017 году государственные жилищные сертификаты в Республике Коми будут распределены следующим образом: 336 сертификатов на общую сумму 610,7 миллиона рублей получат граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 5 сертификатов на общую сумму 9,4 миллиона рублей будет выдано жителям, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам; 1 сертификат на сумму 3,3 миллиона рублей выпущен для категории граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Правительством Российской Федерации утверждена новая редакция методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которая будет применяться при подготовке предложений по распределению социальных выплат на 2018 и последующие годы.

Согласно новой редакции методики распределение будет осуществляться исходя из количества граждан, состоящих на учёте в качестве имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году (с учётом категории очерёдности и членов семей указанных граждан).

ВАЖНО! В связи с этим обращается особое внимание на то, что гражданам, состоящим на учёте на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, необходимо сообщить о своём желании получить государственный жилищный сертификат в 2018 году.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования по месту постановки на учёт. Заявления принимаются с 1 января по 1 июля 2017 года.