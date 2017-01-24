24.01.2017 12:20
В Усинске вчера сбили пешехода
Произошло это на улице Промышленной.
Как сообщает ГИБДД по Республике Коми, вчера около 19:55 водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Хайлюкс", двигаясь по улице Промышленная со стороны улицы Возейской в направлении улицы Магистральной, напротив дома 16 по улице Промышленная, совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП пострадал пешеход - мужчина 1970 года рождения, который получил травмы различной степени тяжести.
Как шел пешеход (в направлении или против), тоже не написали...
Некоторые пешеходы, ведут себя как бессмертные Маклауды (пока башку не отбили, даже не взглянут на дорогу).
Пешеходы! На не регулируемых пешеходных переходах, смотрите сначала налево, потом направо, убедившись в своей безопасности - переходите... (=