В Усинске вчера сбили пешехода

Произошло это на улице Промышленной.

Как сообщает ГИБДД по Республике Коми, вчера около 19:55 водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Хайлюкс", двигаясь по улице Промышленная со стороны улицы Возейской в направлении улицы Магистральной, напротив дома 16 по улице Промышленная, совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал пешеход - мужчина 1970 года рождения, который получил травмы различной степени тяжести.