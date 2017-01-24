<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

24.01.2017 12:20
В Усинске вчера сбили пешехода
Произошло это на улице Промышленной.
sbil_tEL3QLp.jpg

Как сообщает ГИБДД по Республике Коми, вчера около 19:55 водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Хайлюкс", двигаясь по улице Промышленная со стороны улицы Возейской в направлении улицы Магистральной, напротив дома 16 по улице Промышленная, совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал пешеход - мужчина 1970 года рождения, который получил травмы различной степени тяжести.

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • Местный
    24.01.2017, 13:28:36
    0
    Задолбали эти гастробайтеры бесстрашные ,ходят по дороге как будто у них по девять жизней .
    • father
      24.01.2017, 13:34:16
      2
      Мы не знаем всего. Там минимум полтора метра у пешехода есть. Почему Хайлюкс не смог объехать, не понятно.
      Как шел пешеход (в направлении или против), тоже не написали...
  • Altes
    24.01.2017, 13:45:17
    0
    Кегли в пуховиках...
    • ((((
      24.01.2017, 13:47:54
      8
      Для долбоводил вы такая же кегля..даже на пешеходном переходе((
  • Жека
    24.01.2017, 13:50:18
    11
    как стал водить машину , боюсь переходить дорогу ...
  • Гость
    24.01.2017, 13:53:10
    9
    Там постоянно люди ходят, не обязательно гастарбайтеры, можно было бы для них проход почистить.
  • еще
    24.01.2017, 14:15:20
    24
    вчера, в 12.30 возле светофора со стороны ЛУКОЙЛа меня сбила машина, сдавая задним ходом. Я ожидала разрешающего сигнала пешеходам, а машина отъезжала от ЛУКОЙЛа, я стояла спиной, не видела, он не сигналил, хорошо, что только с ног сбил, а не переехал меня. Водитель даже не притормаживая рванул с места. Гайцам вопрос, нельзя ли что нибудь сделать, чтоб там не было стоянки автомашин возле ЛУКОЙЛа? Теперь у них сзади стоянка закрыта, все выстраиваются вдоль дороги. А водитель тот мне еще попадётся. Трепещи сволочь.
  • Олег
    24.01.2017, 14:22:44
    4
    На этом перекрестке не хватает освещения и культуры, как пешиходов которые не смотрят по сторонам, так и водителей с наплевательским отношением к людям. Смотрите по сторонам, тех и других ждут дома!
    • father
      24.01.2017, 14:34:01
      9
      Вот это правильное замечание. (=
      Некоторые пешеходы, ведут себя как бессмертные Маклауды (пока башку не отбили, даже не взглянут на дорогу).
      Пешеходы! На не регулируемых пешеходных переходах, смотрите сначала налево, потом направо, убедившись в своей безопасности - переходите... (=
  • Гость
    24.01.2017, 14:31:17
    4
    Там ГИББД не хватает, постоянно машины ездят на красный, при этом разговаривая по телефону.
  • Дорога на работу
    24.01.2017, 14:36:50
    2
    Водители изучайте ПДД и все будет ок!
  • 123
    24.01.2017, 16:53:30
    0
    Хайлакс летел на желтый сигнал светофора, и чувак (пешеход), видимо, спешил, рано пошел. Вот и встретились...Никто не застрахован!
  • Митя
    24.01.2017, 21:13:34
    1
    Один на работу спешил - тот кто с баулами ,другой с работы летел - тот кто на хайлюксе )
Последние комментарии
Последние объявления
   
 