В 2017 году Коми получит из федерального бюджета более 49 миллионов рублей на развитие сельских территорий

В 2017 году Республика Коми получит из федерального бюджета более 49 миллионов рублей на развитие сельских территорий.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, средства будут направлены на улучшение жилищных условий сельчан, поддержку инициатив граждан, обустройство и развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 января 2017 года №49-р, в текущем году Республика Коми получит из федерального бюджета:

- более 16 миллионов рублей на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- 900 тысяч рублей на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

- около 32 миллионов рублей на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности (в том числе: 10,9 миллиона рублей - на развитие водоснабжения; 5,3 миллиона рублей - на развитие сети общеобразовательных организаций; около 1 миллиона рублей - на развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 14,6 миллиона рублей - на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку).