В Коми зафиксировали рост случаев пневмонии

В Коми по состоянию на 24 января медиками зафиксировано 279 случаев пневмонии.
Об этом на пресс-конференции в Минздраве республики сообщил начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.
По сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован 161 случай, наблюдается рост заболеваемости, однако следует учитывать, что эпидемиологический подъем в этом сезоне начался значительно раньше. "Среди 279 пациентов только 49 - дети, - сообщил Р. Галимов. - В основном, среди заболевших взрослые старше 40 лет. Только в 15-ти случаях пневмония протекала в тяжелой форме. Среди пациентов нет ни одного случая с летальным исходом".
По словам заместителя главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, в этом году пневмония протекает в легкой форме в отличие от прошлого года, когда было много летальных случаев.
"Пневмония в этом сезоне выступает в качестве осложнения перенесенной вирусной инфекции, - пояснила она. - Развивается она на 6-7 сутки после заражения вирусной инфекцией, температура в 39-40 градусов держится несколько дней, после чего появляется надрывный кашель. Чаще всего заболевают люди, которые уже имеют некие патологии. В прошлом же году пневмонией заболевали и умирали именно молодые люди".
Я предлагаю два-три зубка чеснока на блюдечке.
У изголовья, во время сна. Или на столе в кабинете (при большой проходимости).
Используем на работе. Болеют только приезжие (в поездах чего только нет, из заразы)))
Я о профилактике, а не о лечении. (=
Прививок от гриппа, не делаю принципиально. И здоровым людям рекомендую не делать то же. (=
Чеснок нарезают пару-тройку зубков и на блюдечке у изголовья, для профилактики ОРВИ.
Для тех кто не догоняет:
Испарение чеснока (имеети характерный запах, ненавистный вампирами))), убивает разносчиков ОРВИ (микробов и бацилл всяческих).
Мое дело рекомендовать, а кто как воспринимает рекомендации, уже не моя печаль. Аллергиа на чеснок, проявляется только у вампиров. (=
Даже сама мысль о нем вызывает раздражение. :lol:
После в Печерский тубик,там пневмония
плавно переходит в туберкулез...