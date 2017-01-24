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24.01.2017 14:40
В Коми зафиксировали рост случаев пневмонии

В Коми по состоянию на 24 января медиками зафиксировано 279 случаев пневмонии.

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Об этом на пресс-конференции в Минздраве республики сообщил начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.

По сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован 161 случай, наблюдается рост заболеваемости, однако следует учитывать, что эпидемиологический подъем в этом сезоне начался значительно раньше. "Среди 279 пациентов только 49 - дети, - сообщил Р. Галимов. - В основном, среди заболевших взрослые старше 40 лет. Только в 15-ти случаях пневмония протекала в тяжелой форме. Среди пациентов нет ни одного случая с летальным исходом".

По словам заместителя главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, в этом году пневмония протекает в легкой форме в отличие от прошлого года, когда было много летальных случаев.

"Пневмония в этом сезоне выступает в качестве осложнения перенесенной вирусной инфекции, - пояснила она. - Развивается она на 6-7 сутки после заражения вирусной инфекцией, температура в 39-40 градусов держится несколько дней, после чего появляется надрывный кашель. Чаще всего заболевают люди, которые уже имеют некие патологии. В прошлом же году пневмонией заболевали и умирали именно молодые люди".

Комментарии (9)

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  • father
    24.01.2017, 15:03:21
    -5
    Что с профилактикой? (=
    Я предлагаю два-три зубка чеснока на блюдечке.
    У изголовья, во время сна. Или на столе в кабинете (при большой проходимости).
    Используем на работе. Болеют только приезжие (в поездах чего только нет, из заразы)))
    • фазеру
      24.01.2017, 18:26:04
      1
      какой на хрен чеснок для профилактики пневмонии???Даже от гриппа прививка не всегда помогает.У меня знакомый сделал прививку,и уже через месяц заболел гриппом..какой то гонконгский....ооочень тяжело лечится.куча капельниц и таблеток(((
      • father
        24.01.2017, 21:15:03
        -2
        Поменьше экспрессии, (=
        Я о профилактике, а не о лечении. (=
        Прививок от гриппа, не делаю принципиально. И здоровым людям рекомендую не делать то же. (=
        Чеснок нарезают пару-тройку зубков и на блюдечке у изголовья, для профилактики ОРВИ.
        Для тех кто не догоняет:
        Испарение чеснока (имеети характерный запах, ненавистный вампирами))), убивает разносчиков ОРВИ (микробов и бацилл всяческих).
        Мое дело рекомендовать, а кто как воспринимает рекомендации, уже не моя печаль. Аллергиа на чеснок, проявляется только у вампиров. (=
        Даже сама мысль о нем вызывает раздражение. :lol:
  • Усинка
    24.01.2017, 17:26:34
    -1
    Действительно ли в больнице умер от пневмонии ребенок,недавно?
    • ...
      24.01.2017, 18:47:54
      0
      От менингита пятилетняя девочка из села умерла.
  • Глеб
    24.01.2017, 18:37:30
    2
    Пневмания-коварная штука. Сразу ее можно и не распознать. При первых признаках простуды надо бежать к врачу и не заниматься самолечением
    • КС
      24.01.2017, 22:28:05
      0
      Только Врача то в Усинске где взять?
  • Бывший больной
    24.01.2017, 18:45:24
    -1
    Месяцок помучают в Усинске .
    После в Печерский тубик,там пневмония
    плавно переходит в туберкулез...
    • father
      24.01.2017, 21:16:38
      -2
      Надо добавлять - ИСПЫТАНО НА СЕБЕ.
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