В Коми зафиксировали рост случаев пневмонии

В Коми по состоянию на 24 января медиками зафиксировано 279 случаев пневмонии.

Об этом на пресс-конференции в Минздраве республики сообщил начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.

По сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован 161 случай, наблюдается рост заболеваемости, однако следует учитывать, что эпидемиологический подъем в этом сезоне начался значительно раньше. "Среди 279 пациентов только 49 - дети, - сообщил Р. Галимов. - В основном, среди заболевших взрослые старше 40 лет. Только в 15-ти случаях пневмония протекала в тяжелой форме. Среди пациентов нет ни одного случая с летальным исходом".

По словам заместителя главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, в этом году пневмония протекает в легкой форме в отличие от прошлого года, когда было много летальных случаев.

"Пневмония в этом сезоне выступает в качестве осложнения перенесенной вирусной инфекции, - пояснила она. - Развивается она на 6-7 сутки после заражения вирусной инфекцией, температура в 39-40 градусов держится несколько дней, после чего появляется надрывный кашель. Чаще всего заболевают люди, которые уже имеют некие патологии. В прошлом же году пневмонией заболевали и умирали именно молодые люди".