Домашняя собака во дворе укусила ребёнка

Хозяин выпустил собаку самостоятельно прогуляться.

В усинскую больницу поступила девочка с укусом собаки. К разбирательству в ситуации подключилась полиция, которая выяснила, что на Пионерской, 16, во дворе бегала собака (предположительно породы лайка). Девочка покормила собаку, потом хотела погладить, однако пёс укусил девочку.

Выяснилось, что собака принадлежит местному жителю (жильцу этого же дома) и он выпустил её погулять. Без намордника и без хозяйского присмотра.

По итогу в отношении хозяина собаки был составлен протокол и вскоре он будет привлечен к ответственности.

(с) Усинск.Онлайн