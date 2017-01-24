24.01.2017 15:20
Домашняя собака во дворе укусила ребёнка
Хозяин выпустил собаку самостоятельно прогуляться.
В усинскую больницу поступила девочка с укусом собаки. К разбирательству в ситуации подключилась полиция, которая выяснила, что на Пионерской, 16, во дворе бегала собака (предположительно породы лайка). Девочка покормила собаку, потом хотела погладить, однако пёс укусил девочку.
Выяснилось, что собака принадлежит местному жителю (жильцу этого же дома) и он выпустил её погулять. Без намордника и без хозяйского присмотра.
По итогу в отношении хозяина собаки был составлен протокол и вскоре он будет привлечен к ответственности.
(с) Усинск.Онлайн
Данный хозяин вероятно считал, что его питомец самый добрый и ласковый...
Нас в детстве тоже собаки кусали, врачи ставили уколы и всё и все живы- здоровы и ни одно СМИ не "захлебывалось" написанием статеек об этом
Как укусила? За какое место? Уточните породу. Лаек много. Например, Хаски, не будет кусать кого не попадя (меня не кусает, хотя и смотрит на меня внимательно).
А девочке он ни чего не должен?
Не поворачивайтесь к животным спиной...
По поводу "как", я имел ввиду, обстоятельства.
Собаку гладить, тоже надо уметь.
на меня с сыном напала ... на р. Колва на рыбалке был ... не стого ни с чего как кинулась ... пришлося в воду зайти и палкой отбиваться .... а хозяин, урод, кричал что твари и засрали реку ...
ТАК ЧТО НЕТ РАЗНИЦЫ КАКАЯ ПОРОДА .... всех без намордников и поводков в расход - сразу порядок будет ...
Хотя не знаю, ну одна из рекомендаций - заходить в воду.
А кенгуру в Австрали, так топят собак Динго... Даже как-то показывали по телеку.
Ну а смотрящая на меня Хаски, похоже чувствует еще во мне силу. (=
Взгляд конечно у него ужасный (эти голубые глаза...)
Я сейчас посчитаю:
Мне не было и семи лет, когда меня в плечо сзади укусила Лайка. Ни с чего (может мой друг, ей чего сделал? Он уже не расскажет, земля ему пухом))).
Мне было лет тринадцать, когда на меня сзади, набросилась молодая немецкая овчарка (кобель), в подъезде... Я услышал, успел развернуться и поймать ее за уши в прыжке!
Как он вертел налитыми кровью глазами! Клацал зубами в сантиметре от моих яиц!
Когда я почуствовал, что уши выскальзывают из моих рук, я сумел лягнуть его, и пока он летел вниз по лестнице, я бежал вверх... Успел открыть английский замок и забежать домой (я был очень быстрым)))
Следующей серьезной собакой, была Московская сторожевая. Кобель, взрослый. Он был просто сумасшедший (кидался на всех). Бросился на меня с открытой пастью... Я был пьян и просто сунул ему кулак в горло. Убежал от меня в тундру, я его там поймал и привел обратно. Больше мне с ним общаться не хотелось. Я его боялся и ненавидел, выжидал повода, что бы убить. Повода он мне не дал. (=
Были еще пару нападений ротвейлеров.
В первом случае - на поводке, в наморднике... Чего он во мне такого увидел, я даже не ожидал, что он будет атаковать. Обругал хозяина (главу семьи, шли втроем, жена и сын еще). С дальней стороны, он бросился мне в ногу (хотел сбить, походу).
Второй ротвейлер, бросился на меня на Парковой, во дворе с нечетной стороны (само выгул, без намордника. Это тот случай, когда выпускают для спаривания с кем попало))). Прыгнул мне в голову, но я почуял и остановился... Не достал. На стоячего не бросался. Ждал шевеления. Шевеление появилось с противоположной стороны. Там шла девушка... Минут десять мы простояли на легком морозце (пока не подъехал хозяин, который сказал, что собака не его.)))
Беспризорных собак не считал, но опасны в основном сyки.
Это животные. Они охраняют свою территорию. Готовы бросится в любой момент.
Я их терплю...
Да! Недавно на меня бросался дикий пес, на тропе здоровья, так спас меня хозяйский какой-то бойцовой породы собак (спасибо ему). Отогнал беспризорных (их было три штуки, какие-то д****ы построили им будку у мосточка, всех белок распугали)))
Кому еще не известно, что рука в таком положении, выглядит для собаки/кошки, как агрессия?
На самом деле, новости о собаках выглядят как бессилие и бездействие гор. администрации, а не как гашение Богатырева...
Конечно он тоже не без греха (но он думает, что делает благое дело, спасая всех этих животных), но главный ответчик по проблеме "Собаки в городе" - Гор администрация (как тут не раз отмечалось - импотенты).
Контракт он не исполнил (собак стало больше в городе), с молчаливого согласия в Администрации.
Славен человек делами, а не словами.
Судя по обстановке в городе - ничего он не сделал.
С молчаливого согласия Администрации города (я полагаю)
Одного посадят другие задумаются.
Нет ей прощения. :lol:
Необходимости поддерживать Богатырева, нет. Никто его не уничтожает.
В большинстве случаев со смертельным исходом и никто не кричит- уничтожить все машины и расстрелять водителей.
Дай некоторым волю- уничтожите всех собак, а потом друг друга начнёте уничтожать. В Москве сегодня неизвестный мужчина увёз ребёнка на автомобиле. Если бы девочку не собака укусила, а не дай бог, увёз мужчина на автомобиле, то и возмущений бы столько не было. Если собаку хозяин не должен выпускать одну гулять, то и ребёнок не должен один гулять без присмотра. И родители также виноваты, как и хозяин собаки.
Опасность кругом собаки, мужики, темно, холодно, скользко и т.д. и никто не знает, где кого и что ждёт.
И хватит призывать к насилию над собаками. Должен быть нормальный приют для бездомных собак. А депутаты в отношении животных издали правильный закон-"за жестокое обращение с животными", т. к. жестокость над людьми зашкаливает.
Ваши помойные псы никому ненужны !
Ну разве что богатырёву . Но он мошенник . И собаки для него - бизнес . Он уже триста тысяч с лохушек поднял на подаяниях . Хозяева его, те которые его поставили над приютом смотрящим - уже новый вагончик ему припёрли. Что-бы "собачье дело" ни на минуту не встало .
И да, эта мразь не бессеребренник . Он с администрации полтора ляма в год имеет . И ещё с лохов, как минимум столько же . Побираясь в интернете .
И засилье бродячих собак в городе ему ой как выгодно !
А на покусы людей ему с**** !
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1 милионна 50 тысяч - на эти средства мы должны будем организовывать отлов кормление и стерилизацию животных на протяжении всего года. Если удастся СОБИРАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ГРАЖДАН хотя бы на том же уровне то возможно к концу года мы успеем полностью восстановить все здание.
https://vk.com/usinskbs?w=wall-3711687_11546%2Fall
Изначально суммы хорошие... Были.