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24.01.2017 15:20
Домашняя собака во дворе укусила ребёнка
Хозяин выпустил собаку самостоятельно прогуляться.
5651_1_1469008526_931.jpg

В усинскую больницу поступила девочка с укусом собаки. К разбирательству в ситуации подключилась полиция, которая выяснила, что на Пионерской, 16, во дворе бегала собака (предположительно породы лайка). Девочка покормила собаку, потом хотела погладить, однако пёс укусил девочку.

Выяснилось, что собака принадлежит местному жителю (жильцу этого же дома) и он выпустил её погулять. Без намордника и без хозяйского присмотра.

По итогу в отношении хозяина собаки был составлен протокол и вскоре он будет привлечен к ответственности.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (57)

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  • Аноним
    24.01.2017, 15:26:33
    8
    Интересно - сколько еще детей (взрослых) должны покусать, чтобы наконец-то начали отстрел этих шавок?
    • Артем
      24.01.2017, 15:43:21
      7
      Каких шавок? Домашняя собака тут написано.
      • Аноним
        24.01.2017, 16:00:15
        21
        Да мне какая разница - домашняя эта шавка или бродячая, она людей кусает, ОНА ДЕТЕЙ КУСАЕТ!!! Сколько это может продолжаться???
        • так
          24.01.2017, 16:07:21
          -7
          Как это какая разница?
          • так
            24.01.2017, 17:07:01
            4
            так- у предыдущему
            Разница в том, что здесь есть кого наказать, хозяина. У беспризорных ответственного наказать нельзя, он неприкасаемый и не отвечает за подобные случаи.
            Данный хозяин вероятно считал, что его питомец самый добрый и ласковый...
          • 112233
            24.01.2017, 17:45:52
            12
            Представьте, если будет разрешен отстрел собак без намордника или поводка, вы бы свою собаку выпустили гулять без присмотра? Вот для этого и надо разрешить отлов и уничтожение собак попадающих под описание бездомных. Защитники, вам самим не жалко собак, которые живут в подвалах, жрут, что на помойке найдут, все в лешае, многие все покусанные, бывают и покалеченные, своими же соплеменниками в борьбе за кусок колбасы. Какие-то двойные стандарты, лешайный блоховоз у нас друг человека и он может нападать на людей и на них только из бюджета деньги выделяют на стерилизацию, а бедные коровы, свиньи, куры и т.п. разводят специально, чтобы потом отрубив им голову (я про кур) или любым не менее варварским способом умертвить, чтобы порезать на шашлык и к ним почему-то не применим закон о жестоком обращении с животными???
    • юлий
      24.01.2017, 20:40:24
      1
      самовыгульная собака = бродячая
      ВСЕ СОБАКИ СМЕРТНЫ ! Если недохозяин будет знать, что если он выпнет своего пса-людоеда "побегать до вечера" на улицу - то пса уже не вернётся НИ-КО-Г-ДА - может тогда у него возникнет мысль : что собаке без хозяина на улице не место ?
  • Я
    24.01.2017, 15:30:15
    4
    В этой стране каждый сам за себя. Чё еще не понятно? Тут "я плачу налоги и сделайте чё нибудь" не прокатит.....
    • father
      24.01.2017, 15:41:01
      6
      Или "Нахрен с пляжа", или говорите - "В НАШЕЙ стране"
    • Аноним
      24.01.2017, 16:04:02
      -2
      Согласен... Именно в ЭТОЙ СТРАНЕ... И пусть сейчас бомбанет у "патриота" c ником father)))
  • Алла
    24.01.2017, 15:36:17
    -14
    Надоело
    Может хватит уже про собак? Собаки отнюдь не главная проблема города. Своими статьями провоцируете людей на убийство, при чем на убийство жестокое и, как правило, на глазах, детей. А потом все возмущаются, что ж у нас дети и подростки такие жестокие и склонные к насилию или вандализму.
    Нас в детстве тоже собаки кусали, врачи ставили уколы и всё и все живы- здоровы и ни одно СМИ не "захлебывалось" написанием статеек об этом
    • ну вот
      24.01.2017, 15:40:34
      9
      УО целенаправленно мочит Богатырева.
      • Лол
        24.01.2017, 15:56:25
        2
        Причём тут Богатырёв - собака домашняя. Собачий приют при всём желании не привяжешь. Хотя он и к тем шавкам посредственное отношение имеет.
        • так
          24.01.2017, 16:07:56
          -1
          Как это причем? Вон тут выше человек пишет, что ему разницы нет.
    • ((((((
      24.01.2017, 17:51:14
      8
      Не так страшны собаки,как усинская больница.Мою знакомую,твари ,чуть на тот свет не отправили ((((
  • father
    24.01.2017, 15:45:10
    -7
    А какова ответственность, за самовыгул?
    Как укусила? За какое место? Уточните породу. Лаек много. Например, Хаски, не будет кусать кого не попадя (меня не кусает, хотя и смотрит на меня внимательно).
    А девочке он ни чего не должен?
    • Артем
      24.01.2017, 16:08:37
      4
      Как укусила? Зубами. За какое место? За жопу. Еще вопросы?
      • father
        24.01.2017, 16:28:58
        -4
        Не вопросы, рекомендации.
        Не поворачивайтесь к животным спиной...
        По поводу "как", я имел ввиду, обстоятельства.
        Собаку гладить, тоже надо уметь.
    • Иванов
      24.01.2017, 19:32:24
      0
      father ты лоханулся ... Хаски такая же мерзость как и другие псы ... в подмосковье Хаски загрызла девочку ... там был приют - эта собака гастролировала по городам ... ее детям показывали и давали гладить ... а эта скатина (дома в приюте) загрызла девочку 4 или 5 лет ...

      на меня с сыном напала ... на р. Колва на рыбалке был ... не стого ни с чего как кинулась ... пришлося в воду зайти и палкой отбиваться .... а хозяин, урод, кричал что твари и засрали реку ...

      ТАК ЧТО НЕТ РАЗНИЦЫ КАКАЯ ПОРОДА .... всех без намордников и поводков в расход - сразу порядок будет ...
      • father
        24.01.2017, 21:21:25
        -3
        Надо было утопить, раз уж в воду зашли.
        Хотя не знаю, ну одна из рекомендаций - заходить в воду.
        А кенгуру в Австрали, так топят собак Динго... Даже как-то показывали по телеку.
        Ну а смотрящая на меня Хаски, похоже чувствует еще во мне силу. (=
        Взгляд конечно у него ужасный (эти голубые глаза...)
      • ...
        24.01.2017, 22:33:20
        1
        иванову
        А таких вот так сказать "людей", как Иванов, можно без намордника выпускать? Он здесь-то на всех кидается. А выпусти его на улицу???? Жуть!!!!
        • Иванову
          24.01.2017, 23:10:36
          -2
          Иванов, у вас есть личный враг... Вроде и не сильнее других вы "кинулись" на людей, а именно вы зацепили за "живое" эти точки..
          • father
            25.01.2017, 0:07:53
            0
            Точки киданулись из-за слова "мерзость". (=
            Я сейчас посчитаю:
            Мне не было и семи лет, когда меня в плечо сзади укусила Лайка. Ни с чего (может мой друг, ей чего сделал? Он уже не расскажет, земля ему пухом))).
            Мне было лет тринадцать, когда на меня сзади, набросилась молодая немецкая овчарка (кобель), в подъезде... Я услышал, успел развернуться и поймать ее за уши в прыжке!
            Как он вертел налитыми кровью глазами! Клацал зубами в сантиметре от моих яиц!
            Когда я почуствовал, что уши выскальзывают из моих рук, я сумел лягнуть его, и пока он летел вниз по лестнице, я бежал вверх... Успел открыть английский замок и забежать домой (я был очень быстрым)))
            Следующей серьезной собакой, была Московская сторожевая. Кобель, взрослый. Он был просто сумасшедший (кидался на всех). Бросился на меня с открытой пастью... Я был пьян и просто сунул ему кулак в горло. Убежал от меня в тундру, я его там поймал и привел обратно. Больше мне с ним общаться не хотелось. Я его боялся и ненавидел, выжидал повода, что бы убить. Повода он мне не дал. (=
            Были еще пару нападений ротвейлеров.
            В первом случае - на поводке, в наморднике... Чего он во мне такого увидел, я даже не ожидал, что он будет атаковать. Обругал хозяина (главу семьи, шли втроем, жена и сын еще). С дальней стороны, он бросился мне в ногу (хотел сбить, походу).
            Второй ротвейлер, бросился на меня на Парковой, во дворе с нечетной стороны (само выгул, без намордника. Это тот случай, когда выпускают для спаривания с кем попало))). Прыгнул мне в голову, но я почуял и остановился... Не достал. На стоячего не бросался. Ждал шевеления. Шевеление появилось с противоположной стороны. Там шла девушка... Минут десять мы простояли на легком морозце (пока не подъехал хозяин, который сказал, что собака не его.)))
            Беспризорных собак не считал, но опасны в основном сyки.
            Это животные. Они охраняют свою территорию. Готовы бросится в любой момент.
            Я их терплю...
            Да! Недавно на меня бросался дикий пес, на тропе здоровья, так спас меня хозяйский какой-то бойцовой породы собак (спасибо ему). Отогнал беспризорных (их было три штуки, какие-то д****ы построили им будку у мосточка, всех белок распугали)))
            • father
              25.01.2017, 0:08:46
              0
              дeбилы
  • father
    24.01.2017, 15:49:57
    10
    УО, вы фото выложили, на котором человек, дразнит собаку...
    Кому еще не известно, что рука в таком положении, выглядит для собаки/кошки, как агрессия?
    На самом деле, новости о собаках выглядят как бессилие и бездействие гор. администрации, а не как гашение Богатырева...
    Конечно он тоже не без греха (но он думает, что делает благое дело, спасая всех этих животных), но главный ответчик по проблеме "Собаки в городе" - Гор администрация (как тут не раз отмечалось - импотенты).
  • Интересно
    24.01.2017, 15:50:33
    2
    как Богатырев исполняет муниципальный контракт если у него сгорела база? Или Администрация опять фиктивно выполненные объемы подписывает??
    • ну вот
      24.01.2017, 15:51:45
      6
      Контракт у него закончился еще в декабре.
    • father
      24.01.2017, 15:54:39
      12
      По большому счету, Контракт на отлов и его богодельня для собак, никак не связаны.
      Контракт он не исполнил (собак стало больше в городе), с молчаливого согласия в Администрации.
      • father
        24.01.2017, 15:57:25
        1
        богадельня
      • не так
        24.01.2017, 16:08:59
        -5
        Контракт он исполнил полностью.
        • father
          24.01.2017, 16:26:22
          -2
          Отчитался за израсходованные средства. (=
          Славен человек делами, а не словами.
          Судя по обстановке в городе - ничего он не сделал.
          С молчаливого согласия Администрации города (я полагаю)
        • 112233
          24.01.2017, 17:53:57
          4
          Кого вы лечите, по условиям контракта, он ОБЯЗАН 6 месяцев передерживать всех отловленных собак, я если я не ошибаюсь, контракт рассчитан на 350 особей. Сколько у него сейчас на базе? Он на эти цели получил 800 тысяч рублей.
          • не так
            24.01.2017, 21:38:22
            2
            В контракте написано совсем другое, не вводите народ в заблуждение.
  • Сергей
    24.01.2017, 15:53:45
    12
    Собаки
    Собака должна охранять двор на цепи. А ТЕ КОТОРЫЕ ГУЛЯТ САМИ ПО СЕБЕ БЕЗ НАМОРДНТКОВ ПОВАДКОВ И БЕЗ ХОЗЯЕВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭЗОЛИОЛВАНЫ ОТ ЛЮДЕЙ
  • да
    24.01.2017, 16:02:49
    5
    Таких хозяев тоже "отстреливать" надо как бездомных собак.
    Одного посадят другие задумаются.
  • хозяину
    24.01.2017, 16:08:11
    24
    Хозяин этой собаки урод, взял собаку отвечай, а если собака одна гуляет значит не чья, значит шавка.
  • Я
    24.01.2017, 16:28:13
    -3
    по закону хозяину максимум будет штраф и то если пострадавшие напишут на него заявление и все. Демагогию развели.
    • для Я
      24.01.2017, 16:51:17
      5
      Демагогия или нет, раз штраф, 2 штраф, а потом собачку кто нибудь прибьет если так бегать одна будет. Таких хозяев наказывать нужно, и штраф не 500 рублей делать, а тысяч 50 тогда думать начнут
      • Я
        24.01.2017, 17:41:29
        0
        А никто и не говорил про 500 руб. Заплатив один раз 8 тыс. пострадавшим, вряд ли собака одна будет гулять впредь.Именно столько получил мой знакомый за укусы собаки от хозяина по решению суда.. Идите в суд а не разводите демагогию!!!
      • )))))
        24.01.2017, 17:57:25
        1
        И ведь сколько таких "сердобольных"бухариков,которые держат собак..а с будуна выгуливать лень...Вот и отпускают одних гулять (((Некоторые псины и на площадках гадят...я таким пару раз д*****м их собаки дверь измазала-стали более ответственными (((на х...вы заводите животных,если лень с ними гулять??(((
  • горожанка
    24.01.2017, 16:50:19
    -4
    Городу нужен хороший приют для животных. Это давно назрело. А с ребёнком, как и с собакой, должны быть рядом взрослые, которые, кстати, должны объяснять правила поведения на улице. в частности- что нельзя подходить к собакам.Просто- нельзя и всё!
    • горожанке
      24.01.2017, 16:53:14
      7
      ага и в школу до 16 лет детей водить, чтоб собачки не покусали.
    • Горожанке
      24.01.2017, 16:56:34
      3
      Опять ты со своими доводами о том, что дети должны быть с родителями всегда... Грсутное у тебя дество было судя по всему))) Лови заслуженный минус
  • Обыватель
    24.01.2017, 17:17:16
    3
    И снова собаки ...дети...кто кого и когда покусал...но многие уже снова готовые вгрызаться друг другу в горло.Хозяин собаки конечно же не прав,выпустив без должного присмотра ...Но ДЕТЕЙ .если знаете,что ребенок неадекватный.может подойти к чужой собаке.попытаться ее ударить - тоже обязанный находиться под присмотром. В ребенке необходимо воспитывать чувство самосохранения. в этом виноватые родители.Нужно прививать детям любовь к животным...а у нас очень энергично взялись обучать ненависти..сначала к собакам,потом к старикам.Все начинается с малого.Что касается Богатырева.что вы его "едите".занимается человек дел,ради вас же и ваших детей.Кастрированные собаки ,как известно,потомства не дают...значит потихоньку пойдет естественная убыль.Но если делать "отстрел".во первых - сработает инстинкт самосохранения, и собак станет плодиться во первых больше, а во вторых - те же собаки.они станут себя вести с каждым днем агрессивнее.Самый разумный выход: первое - кастрация или стерилизация...а в дополнение .необходимо кормить животных(.В лесу зимой даже зверей подкармливают.) И только таким образом горожане защитят себя от собак.Еще раз повторюсь.агрессия порождает агрессию...если вы считаете себя люди разумными существами.
    • Обывателю
      24.01.2017, 17:27:21
      7
      И опять во всем виноваты сами дети, родители не учат их, неадекватных, ничему... Откуда вы такие аналитики беретесь только? Иди боярышника выпей, чудо
    • Она
      24.01.2017, 20:20:14
      3
      Сколько лет потребуется что бы вашим гуманным способом решить эту проблему?! Стерилизованная собака не перестает кусаться, а от голода, холода она становится агрессивной. Да просто защищает свою территорию на которой живет. Живут собаки в среднем 10 лет. И что все эти 10 лет ни одного ребенка на улицу не выпустить?!!! Да, даже взрослому страшно выйти прогуляться. Если медведь выйдет из леса в город, что с ним сделают? А вот только медведь даже в лесу лучше обойдет человека. А собаки людей не боятся. Нельзя отстреливать по закону, значит нужно внести поправку в закон.
  • Ринат
    24.01.2017, 17:23:58
    3
    Обращались к участковому по поводу выгула собак без поводков и намордников. Наш участковый, чьи фото развесили во всех подъездах - Власюк, сказал что это не его проблемы, они протоколы они по таким делам не составляют, сказал, фиксируйте сами, обращайтесь в суд, администрацию.
  • Обыватель
    24.01.2017, 17:24:22
    0
    Простите.вот у нас все "поносят " администрацию и депутатов...боюсь ,администрация с агрессивными гражданами справиться не может...с собаками сладить проще.Необходимо поддержать Богатырева,а не уничтожать его и его начинания психологически.А то такими темпами,с Богатыревым "расправитесь"...приметесь за "администрацию". с таким настроем .здесь не до шуток.Просто видимо "гражданам " возникла потребность в "болванчике" для битья и вовсе не важно кого...главное "бить"...
  • 11
    24.01.2017, 19:01:04
    -3
    Обывателю
    Ты ебан☆☆ый
    • father
      24.01.2017, 21:30:02
      -1
      Она просто... Программистка. (=
      Нет ей прощения. :lol:
      Необходимости поддерживать Богатырева, нет. Никто его не уничтожает.
  • хватит
    24.01.2017, 20:14:27
    5
    В Усинске вчера сбили пешехода, сбивают почти каждый день.
    В большинстве случаев со смертельным исходом и никто не кричит- уничтожить все машины и расстрелять водителей.
    Дай некоторым волю- уничтожите всех собак, а потом друг друга начнёте уничтожать. В Москве сегодня неизвестный мужчина увёз ребёнка на автомобиле. Если бы девочку не собака укусила, а не дай бог, увёз мужчина на автомобиле, то и возмущений бы столько не было. Если собаку хозяин не должен выпускать одну гулять, то и ребёнок не должен один гулять без присмотра. И родители также виноваты, как и хозяин собаки.
    Опасность кругом собаки, мужики, темно, холодно, скользко и т.д. и никто не знает, где кого и что ждёт.
    И хватит призывать к насилию над собаками. Должен быть нормальный приют для бездомных собак. А депутаты в отношении животных издали правильный закон-"за жестокое обращение с животными", т. к. жестокость над людьми зашкаливает.
    • юлий
      24.01.2017, 20:55:25
      -5
      помойные псы задолбали !
      А ты не передёргивай, песья морда . А то свалила в одну кучу пешеходов, машины, собак и ребёнкОв с глазамЕ .
      Ваши помойные псы никому ненужны !
      Ну разве что богатырёву . Но он мошенник . И собаки для него - бизнес . Он уже триста тысяч с лохушек поднял на подаяниях . Хозяева его, те которые его поставили над приютом смотрящим - уже новый вагончик ему припёрли. Что-бы "собачье дело" ни на минуту не встало .
      И да, эта мразь не бессеребренник . Он с администрации полтора ляма в год имеет . И ещё с лохов, как минимум столько же . Побираясь в интернете .
      И засилье бродячих собак в городе ему ой как выгодно !
      А на покусы людей ему с**** !
      ____________________
      1 милионна 50 тысяч - на эти средства мы должны будем организовывать отлов кормление и стерилизацию животных на протяжении всего года. Если удастся СОБИРАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ГРАЖДАН хотя бы на том же уровне то возможно к концу года мы успеем полностью восстановить все здание.
      https://vk.com/usinskbs?w=wall-3711687_11546%2Fall
      • юлию ха -ха не Цезарю
        24.01.2017, 21:09:36
        2
        Та вы чего такой агрессивный??Бояры накатите и всё нормуль будет.Усё под контролем!!))
      • откуда вы
        24.01.2017, 21:41:02
        3
        Вы тоже не вводите народ в заблуждение. Полтора миллиона это планируемая сумма, раньше никогда столько в контракте у Богатырева не было.
        • father
          24.01.2017, 21:49:19
          -1
          Потому что он "выигрывает" контракты любой ценой.
          Изначально суммы хорошие... Были.
          • фазеру
            24.01.2017, 23:00:39
            1
            Так заявляйте о себе и вперёд!!!
            • father
              24.01.2017, 23:41:44
              -2
              У меня есть работа, (= (=
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