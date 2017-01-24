Губернаторы возьмут доходы муниципальных служащих под контроль

Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит сегодня президентский законопроект, который ужесточает антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов, а также снимает ограничения на участие чиновников в управлении НКО и политическими партиями.

Согласно поправкам в отдельные законодательные акты РФ, в целях совершенствования госполитики в области противодействия коррупции обязанность проверять достоверность деклараций о доходах муниципальных чиновников ляжет на губернаторов. В случае если сведения будут признаны недостоверными, глава региона вправе оперативно прекратить полномочия муниципальных руководителей.

Проверка декларации о доходах

Как пишут «Известия», согласно ст. 15 закона «О муниципальной службе в РФ», муниципальные служащие и депутаты местных органов самоуправления (МСУ), а также их супруги и дети обязаны ежегодно предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако единый порядок подачи и проверки таких сведений сейчас нигде не зафиксирован.

Обязанность проверять достоверность и полноту этих данных вскоре может перейти к губернаторам, в чьем ведении находятся органы МСУ. Если по итогам проверки будут обнаружены нарушения, имеющие коррупционный характер, глава региона сможет инициировать досрочное прекращение полномочий чиновника. Для этого он должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, если это предусмотрено законом субъекта, или в суд.

— Следственная практика показывает, что половина коррупционных преступлений совершается на муниципальном уровне — должностными лицами муниципальных органов власти или депутатским корпусом местных органов самоуправления, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). — Предложенные меры дают возможность губернаторам оперативно реагировать на факты, которые вскрываются на местах, с тем чтобы не доводить дело до уголовного преследования, а пресекать и проводить профилактику коррупционных правонарушений на самых ранних этапах.

Глава комитета напомнил, что сейчас чиновникам запрещено иметь счета за границей, кроме того, они должны предоставлять декларацию не только о доходах, но и о расходах. Если чиновник не может доказать легитимность имущества, то, согласно закону, его можно изъять. Также госслужащий может быть уволен с жесткой формулировкой «в связи с утратой доверия».

— Если в отношении муниципального служащего возникнут какие-либо подозрения, его проверят и лишат полномочий, после чего его фамилию внесут в специальный реестр, чтобы он больше не мог устроиться на муниципальную службу и госслужбу, — отметил Василий Пискарев.

Законопроект о создании реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, сейчас готовится к рассмотрению нижней палатой во втором чтении.

— Совершенствование антикоррупционного законодательства поэтапно происходит, инициативы выстраиваются в одну логическую цепочку в рамках объявленной президентом борьбы с коррупцией. Каждый шаг должен быть выверенным, чтобы вовремя выявить коррупционера и закрыть ему дорогу во все органы власти, — отметил Василий Пискарев.

Согласно законопроекту, предоставлять декларации о доходах и имуществе обяжут также и абитуриентов вузов, находящихся в ведении силовых структур.

Сегодня комитет, по словам Пискарева, намерен рекомендовать законопроект к принятию в первом чтении. На пленарном заседании Госдума рассмотрит документ уже в ближайшую пятницу.

У правового управления нижней палаты и комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления концептуальных замечаний нет, оба поддерживают инициативу. Однако комитет-соисполнитель указывает на то, что в некоторых муниципальных образованиях, особенно в сельских поселениях, отсутствуют юридические службы. Чиновники же могут неоднозначно трактовать возложенные на них ограничения и обязанности. Для того чтобы разрешить эту гипотетическую ситуацию, в комитете предлагают внести поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», указав название законов, нарушение которых будет приравнено к коррупционному преступлению.

Возглавить партию и НКО

Еще один блок поправок касается снятия ограничений на участие государственных и муниципальных служащих в управлении НКО и политическими партиями. Чиновники смогут быть членами любых общественных организаций. А участвовать в управлении этими НКО можно будет только на безвозмездной основе.

Что касается вопроса о руководстве политическими партиями, то тут законопроект не предусматривает каких-либо ограничений «в случае если законом не предусмотрено иное». В данном случае ограничения касаются сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, они не смогут руководить НКО и партийными организациями. Однако документ дает им право участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Мнение экспертов

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Известиями» отметил, что норма, разрешающая муниципальным и государственным служащим участвовать в деятельности НКО на добровольных началах, — это конституционная мера.

— Так как это президентский законопроект, в нем закрепляется это право за госслужащими как за гражданами Российской Федерации. Что касается меры, связанной с «супервайзерством» со стороны губернатора, то понятно, что президент пытается создать систему ответственных за региональное чиновничество, причем очень простую: губернатор отвечает за всё, за каждого чиновника в регионе, это довольно интересная инициатива, которая может навести порядок в этой сфере, — полагает Алексей Мухин. — Попытка ограничивать ответственность губернатора и влияние его на процессы привела к плачевным результатам: региональное чиновничество нередко выходит из правового поля, пользуясь тем, что не до всех доходят руки. А теперь дистанция между ними и ответственным лицом будет очень сильно укорочена.

Возложить ответственность за региональных госслужащих на губернаторов — логичный шаг, полагает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

— Проверкой деклараций должен кто-то заниматься, предоставить это главе региона —логично и правильно. Что касается НКО, то они бывают разными: если это некоммерческая организация, занимающаяся благотворительностью или какой-то помощью, и работа в ней не отнимает у госслужащего много времени, то это нормально, — считает он.