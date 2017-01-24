<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

24.01.2017 17:22
В Усинске активизирована работа по взысканию дебиторской задолженности

Необходимо ужесточить контроль за соблюдением погашений задолженности, а также наладить более тесное взаимодействие со службой судебных приставов по предоставлению детальной информации о принятых мерах принудительного исполнения судебных решений по каждому должнику и предприятию. - заявил председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев.

2njAJzmc_SY.jpg

Фото Администрация МО ГО "Усинск"

В отношении нерадивых предприятий администрация Усинска регулярно ведет работу по взысканию задолженности.

С целью увеличения доходной части бюджета города рассматривается как возможность мобилизации новых доходов, так и работа с недоимками. Часть долгов при наличии положительных судебных решений об уплате средств в городской бюджет, находится в работе у судебных приставов, однако и в этом случае неплательщики не торопятся платить долги.

В этой связи депутаты Совета МО ГО «Усинск» провели рабочее совещание, тема которого – работа по взысканию задолженностей в пользу администрации. На встрече также присутствовали представители администрации, Комитета по управлению муниципальным имуществом, Отдела судебных приставов по г. Усинску, прокуратуры г.Усинска.

Сегодня на исполнении судебных приставов находятся исполнительные производства по взысканию платы за земельные участки, освобождению земельных участков и нежилых помещений, взысканию задолженности по договорам купли-продажи имущества и обращению взыскания на заложенное имущество. Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев отметил, что это немалые средства, которые мы могли бы направить на нужды города и наших сел и деревень.

К слову, работа по возмещению долгов, по словам представителя Отдела судебных приставов по г. Усинску, затруднена и по другой причине: отсутствие кадров.

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • Понятненько
    24.01.2017, 18:35:20
    -3
    Работа
    Все идем в приставы - место не пыльное и хлебное..опять таки вакантные места имеются)
  • 123
    24.01.2017, 18:40:39
    1
    Приставы сами за откат работают, кто больше отвалит тому и продают
  • )))))
    24.01.2017, 18:59:07
    3
    Судебные приставы-лакеи Вельзевула))))
  • Альбина
    24.01.2017, 20:21:01
    2
    Место не пыльное? Да вы после двух визитов к ним себе астму заработаете. А по полу у них гады бегают (сороконожки). Когда они порядок наведут неизвестно. Мало того что к ним вообще не дозвониться, к ним ещё и не попасть. Пришли в среду, они оказывается график переиграли. В рабочее время к ним не попадешь. Адское терпение нужно иметь чтобы с ними разговаривать и вообще дело иметь.
  • колхозник
    24.01.2017, 20:38:26
    4
    У Такаева под гербами что за апликация такая? И лес татарский и иконы, все в одной куче. вот уж точно , не знаем каким богам молится!
  • 123
    24.01.2017, 21:14:43
    0
    Премьера убирать с поста в ТЮРЬМУ. ПОЖИЗНЕННО!!!
    Вариантов больше нет!
  • 321
    24.01.2017, 21:19:29
    1
    А что так скромно - пожизненно ? Где РАССТРЭЛЯТЬ ?
    • А это
      24.01.2017, 21:21:15
      -1
      Еще лучше!
    • )))))
      24.01.2017, 21:21:48
      0
      Ну,мы же не в Китае:в России мораторий на смертную казнь)
    • Лучше
      24.01.2017, 21:25:33
      1
      Елку ему в попу загнать! Пусть растет
  • контроллерша
    24.01.2017, 21:35:38
    5
    "...Необходимо ужесточить контроль за работой федералов...! Вы о чем тов.Такаев? У Хахалкина в обязательной программе прописано собирать налоги и рационально использовать муниципальное имущество. В КУМИ больше 30 человек работает, чем заняты?Почему не ведут исковую работу? А Хахалкина почему не пригласили и не спросили? Долги муниципалитета растут, доходы не собираются - может не кровати менять надо?
  • father
    24.01.2017, 21:52:38
    0
    А как они будут взыскивать с контор, у которых уставной капитал - 10 000 р? (=
    Все. Это невозвратные потери... (=
    • Северный
      24.01.2017, 22:21:55
      0
      Ну арест счетов кажется не отменяли до сих пор
Последние комментарии
Последние объявления
   
 