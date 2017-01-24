В Усинске активизирована работа по взысканию дебиторской задолженности

Необходимо ужесточить контроль за соблюдением погашений задолженности, а также наладить более тесное взаимодействие со службой судебных приставов по предоставлению детальной информации о принятых мерах принудительного исполнения судебных решений по каждому должнику и предприятию. - заявил председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев.





Фото Администрация МО ГО "Усинск"

В отношении нерадивых предприятий администрация Усинска регулярно ведет работу по взысканию задолженности.

С целью увеличения доходной части бюджета города рассматривается как возможность мобилизации новых доходов, так и работа с недоимками. Часть долгов при наличии положительных судебных решений об уплате средств в городской бюджет, находится в работе у судебных приставов, однако и в этом случае неплательщики не торопятся платить долги.

В этой связи депутаты Совета МО ГО «Усинск» провели рабочее совещание, тема которого – работа по взысканию задолженностей в пользу администрации. На встрече также присутствовали представители администрации, Комитета по управлению муниципальным имуществом, Отдела судебных приставов по г. Усинску, прокуратуры г.Усинска.

Сегодня на исполнении судебных приставов находятся исполнительные производства по взысканию платы за земельные участки, освобождению земельных участков и нежилых помещений, взысканию задолженности по договорам купли-продажи имущества и обращению взыскания на заложенное имущество. Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев отметил, что это немалые средства, которые мы могли бы направить на нужды города и наших сел и деревень.

К слову, работа по возмещению долгов, по словам представителя Отдела судебных приставов по г. Усинску, затруднена и по другой причине: отсутствие кадров.