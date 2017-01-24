Усинец завоевал бронзу на Открытом Кубке по мас-рестлингу

Соревнования прошли по всем весовым категориям и стали отбором спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях и чемпионат страны по мас-рестлингу - победители и призеры войдут в состав спортивной сборной столицы по мас-рестлингу.

22 января в спортивном клубе «KLOKOV&BazaTeam» состоялся Открытый Кубок города Москвы по мас-рестлингу*.

Наш земляк - Игорь Василихин, занял почетное 3 место в соревнованиях среди мужчин в весе до 70 кг. Поздравляем с победой в этом любопытном и, относительно, молодом виде спорта!

*Мас-рестлинг — национальный вид спорта в Якутии, признанный в Российской Федерацией и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Современное название данного вида единоборства предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Михайлович Дмитриев. «Мас» в переводе с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг» - с английского – «борьба». С его легкой руки, с новым названием, и уверенно шествует по миру якутский мас-рестлинг.