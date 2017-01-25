«Мамонты немедленно убьют тундру»

Ради чего на Русском Севере решили восстановить среду обитания древних животных.

На северо-востоке Якутии в расположенным за полярным кругом поселком городского типа Черский находится один из самых необычных научных объектов мира — Плейстоценовый парк. Главная и достаточно амбициозная задача заказника — восстановление экосистемы мамонтовых степей, такой, какая существовала 10 тысяч лет назад, до последнего оледенения, когда жили древние вымершие слоновые. Об успехах российских ученых рассказывает «Лента.ру».

В позднем плейстоцене, который завершился примерно 10 тысяч лет назад, на территории современной тундры была мамонтовая тундростепь. Тут обитало множество животных. Как показывают палеонтологические данные, даже в холодные периоды на каждый квадратный километр тундростепи приходилось около 10 тонн животной биомассы.

Это означает, что на сравнительно небольшом участке одновременно могли уживаться один мамонт, пять бизонов, шесть лошадей и десять оленей. Столь высокая плотность крупных животных предполагает, что тундростепи были преимущественно покрыты необходимыми для активного выпаса травами, а не кустарниками и деревьями. С другой стороны, именно крупные животные в условиях сурового климата обеспечивали травы необходимыми питательными веществами.

Экосистема мамонтовых степей, по разным оценкам, существовала в течение 2,5 миллиона лет и оказывала определяющее влияние на климат планеты. В частности, почвы тундростепей в периоды глобальных похолоданий поглощали углерод, который, когда наступало потепление, снова возвращался в атмосферу. Высокая скорость циркуляции биомассы в мамонтовых степях не позволяла заболачиваться почвам и, как следствие, ограничивала выделение метана, одного из парниковых газов, в атмосферу Земли.

К настоящему времени от мамонтовых степей практически ничего не осталось.

Теперь здесь тундра.

Экосистема тундры, расположенной в зоне вечной мерзлоты, по сравнению с тундростепью, крайне бедна: болото, скудные травы, мхи, лишайники, кустарники. Почти нет крупных животных.

Почему исчезли тундростепи? Называют разные причины, но одной из главных считается воздействие человека.

Косвенное тому свидетельство — совпадение сроков массового вымирания животных и начала активной экспансии человека, сопровождавшейся, что подтверждают антропологические данные, охотой на крупных животных. Тундростепь не выдержала человеческого вторжения. По биопродуктивности тундростепь можно сравнить с африканскими саваннами, но там древний человек не успел развернуть столь бурную деятельность, как на севере планеты.

«Тундра — это, скорее всего, результат воздействия человека на природу, и пастбищная экосистема, в которой появился человек, наша генетическая родина, исчезла напрочь», — рассказал в октябре 2016 года в интервью специальному изданию Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» эколог Сергей Зимов, директор Северо-Восточной научной станции Российской академии наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Российские ученые предлагают восстановить экосистему мамонтовых степей. Для этого необходимо на ограниченной территории создать благоприятные условия для поддержания высокой численности крупных животных.

Кустарники и деревья вытеснятся высокопродуктивными травами, кормовой базой крупных животных. Восстановление тундростепей особенно актуально сейчас, поскольку в условиях глобального потепления ожидается еще большее заболачивание Арктики.

Плейстоценовый парк — первый шаг на этом пути.

Еще в 1996 году на территорию площадью 50 гектаров завезли первых животных — якутских полудиких лошадей и лосей. В 2005-м парк расширили до 1,6 тысячи гектаров, завезли туда домашних и диких оленей. Все эти животные обитают в российской Арктике.

Для повышения биоразнообразия ученые решили интродуцировать в Плейстоценовый парк современные аналоги тех животных, которые обитали тут несколько тысяч лет назад, в условиях тундростепи. В 2010 году с острова Врангеля завезли овцебыков, через год — маралов с горного Алтая и зубров из Приокско-Террасного заповедника. Примечательно, что на остров Врангеля овцебыки были реинтродуцированы из Северной Америки, в 1970-х.

В планы ученых входит интродукция в Плейстоценовый парк бизонов из Северной Америки. После адаптации животных выпустят в естественные условия. Эрозия почвы, происходящая сейчас из-за глобального потепления, вскрывает поверхность мамонтовых степей, которая в 10 раз плодороднее современной тундры, и заселение таких территорий крупными животными позволит не допустить их заболачивание.

Специалисты Плейстоценового парка серьезно относятся к клонированию мамонтов, вполне возможному, если удастся восстановить ДНК этих древних животных.

«И наша задача к тому моменту подготовить экосистему. Мамонты немедленно убьют тундру. Выпас лошадей, носорогов, бизонов и, естественно, мамонтов приведет к быстрому исчезновению тундры, так как ее никогда раньше и не было, и все эти земли были заселены травоядными. Тысячи лет человек воевал с пастбищными экосистемами, они были главным врагом сельского хозяйства. Сейчас же стоит задача одомашнить эту экосистему», — подытоживает Зимов.

(c) Ксения Крюгер, Lenta.ru