В Усинске прошло совещание по безнадзорным животным

...после которого зоозащитник назвал его участников "ублюдочными коррупционерами".

В администрации Усинска прошло совещание по проблеме регулирования численности безнадзорных животных. В заседании приняли участие представители администрации города, прокуратуры г.Усинска, следственного отдела по г. Усинску Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми, Отдела Министерства внутренних дел России по г. Усинску, Управления ЖКХ, ГУ РК «Усинская станция по борьбе с болезнями животных» и Усинского некоммерческого учреждения «Центр защиты животных», сообщает пресс-служба мэрии.

— Необходимо принять все меры для того, чтобы число собак в муниципалитете, и как следствие, обращения граждан по этому вопросу сократились. Безопасность граждан – наша главная задача, — подчеркнул руководитель администрации города Станислав Хахалкин.

Главным «поставщиком» бездомных собак остаются недобросовестные граждане, решившие избавиться от животных. Другая причина кроется в наличии обильной кормовой базы: доступных мусорных баках. По словам руководителя Усинского некоммерческого учреждения «Центр защиты животных» Александра Богатырева, основную массу собак привозят в город из промышленной зоны Усинска. Также он обратил внимание на то, что животные нападают в том случае, если люди ведут себя неадекватно по отношению к ним.

Напомним, что в администрации Усинска уже проводилась встреча с руководителями предприятий, чьи офисы, производственные базы и склады находятся за городом. Предприятиям было поручено определить необходимое количество собак для осуществления охраны их рабочей территории и, в рекомендательном порядке, не способствовать увеличению числа животных выше этой нормы.

Отметим, что в 2016 году на осуществление работ по организации проведения на территории муниципалитета мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных было выделено 778,8 тысяч рублей (из средств республиканского и муниципального бюджетов). На эти средства отловлено 266 безнадзорных животных. Из них: стерилизовано -246; кремировано биологических отходов и найденных трупов собак -127; привито от бешенства-244; возвращено прежним владельцам — 6; возвращено в среду обитания -230.

На этот год из республиканского бюджета будет выделено около 690,8 тысяч рублей. По словам Александра Богатырева, уже сейчас ясно, что этих средств недостаточно.

Участники встречи приводили примеры других муниципалитетов Республики Коми, где проблема бродячих животных также стоит остро. По словам зоозащитника Александра Богатырева, в Воркуте тратят около 2 млн. рублей в год на решение этого вопроса.

Для того, чтобы обстановка с безнадзорными животными в 2017 году могла стать менее напряжённой, Станислав Юрьевич обратился к Александру Богатыреву с предложением предоставить в администрацию расчеты с его обоснованием для возможного дополнительного финансирования.

В свою очередь, Александр в группе "Белый свет" написал, что "ни один из ублюдочных коррупционеров даже не спросил про пожар. Только говорили о том что собак необходимо вывозить за город и все такое. Несколько раз сказали что - Вы отпускаете слишком много собак, их нужно усыплять. Недочеловеки пытались меня с подвигнуть к нарушению закона. Ублюдкам просто плевать на эту проблему".

"Все что я узнал с этого совещания - это то что 600 тысяч будет выделено на этот год из республиканского бюджета и 600 добавит муниципалитет - в том случае если мы даже сможем освоить эти деньги то нам будет необходимо с них налог 72000 пенсионный налог около 40 тысяч (один процент от годового дохода + обязательные взносы предпринимателя) и заплатить аренду за землю которая в прошлом году была 21 тысяча. Какая будет в этом году неизвестно. В итоге получится что останется около 1 миллионна 50 тысяч - на эти средства мы должны будем организовывать отлов кормление и стерилизацию животных на протяжении всего года" - заключил зоощащитник.