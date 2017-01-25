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25.01.2017 08:26
В Усинске прошло совещание по безнадзорным животным

...после которого зоозащитник назвал его участников "ублюдочными коррупционерами".

sobaki.jpg

В администрации Усинска прошло совещание по проблеме регулирования численности безнадзорных животных. В заседании приняли участие представители администрации города, прокуратуры г.Усинска, следственного отдела по г. Усинску Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми, Отдела Министерства внутренних дел России по г. Усинску, Управления ЖКХ, ГУ РК «Усинская станция по борьбе с болезнями животных» и Усинского некоммерческого учреждения «Центр защиты животных», сообщает пресс-служба мэрии.

— Необходимо принять все меры для того, чтобы число собак в муниципалитете, и как следствие, обращения граждан по этому вопросу сократились. Безопасность граждан – наша главная задача, — подчеркнул руководитель администрации города Станислав Хахалкин.

Главным «поставщиком» бездомных собак остаются недобросовестные граждане, решившие избавиться от животных. Другая причина кроется в наличии обильной кормовой базы: доступных мусорных баках. По словам руководителя Усинского некоммерческого учреждения «Центр защиты животных» Александра Богатырева, основную массу собак привозят в город из промышленной зоны Усинска. Также он обратил внимание на то, что животные нападают в том случае, если люди ведут себя неадекватно по отношению к ним.

Напомним, что в администрации Усинска уже проводилась встреча с руководителями предприятий, чьи офисы, производственные базы и склады находятся за городом. Предприятиям было поручено определить необходимое количество собак для осуществления охраны их рабочей территории и, в рекомендательном порядке, не способствовать увеличению числа животных выше этой нормы.

Отметим, что в 2016 году на осуществление работ по организации проведения на территории муниципалитета мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных было выделено 778,8 тысяч рублей (из средств республиканского и муниципального бюджетов). На эти средства отловлено 266 безнадзорных животных. Из них: стерилизовано -246; кремировано биологических отходов и найденных трупов собак -127; привито от бешенства-244; возвращено прежним владельцам — 6; возвращено в среду обитания -230.

На этот год из республиканского бюджета будет выделено около 690,8 тысяч рублей. По словам Александра Богатырева, уже сейчас ясно, что этих средств недостаточно.

Участники встречи приводили примеры других муниципалитетов Республики Коми, где проблема бродячих животных также стоит остро. По словам зоозащитника Александра Богатырева, в Воркуте тратят около 2 млн. рублей в год на решение этого вопроса.

Для того, чтобы обстановка с безнадзорными животными в 2017 году могла стать менее напряжённой, Станислав Юрьевич обратился к Александру Богатыреву с предложением предоставить в администрацию расчеты с его обоснованием для возможного дополнительного финансирования.

В свою очередь, Александр в группе "Белый свет" написал, что "ни один из ублюдочных коррупционеров даже не спросил про пожар. Только говорили о том что собак необходимо вывозить за город и все такое. Несколько раз сказали что - Вы отпускаете слишком много собак, их нужно усыплять. Недочеловеки пытались меня с подвигнуть к нарушению закона. Ублюдкам просто плевать на эту проблему".

"Все что я узнал с этого совещания - это то что 600 тысяч будет выделено на этот год из республиканского бюджета и 600 добавит муниципалитет - в том случае если мы даже сможем освоить эти деньги то нам будет необходимо с них налог 72000 пенсионный налог около 40 тысяч (один процент от годового дохода + обязательные взносы предпринимателя) и заплатить аренду за землю которая в прошлом году была 21 тысяча. Какая будет в этом году неизвестно. В итоге получится что останется около 1 миллионна 50 тысяч - на эти средства мы должны будем организовывать отлов кормление и стерилизацию животных на протяжении всего года" - заключил зоощащитник.

Комментарии (164)

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  • ***
    25.01.2017, 8:30:26
    0
    вангую- да будет с***!
    • аввицена.
      25.01.2017, 11:18:46
      19
      Из за собак в городе антисанитария,тротуары и дворы все в собачьем дерьме , разве это нормально. Что то надо с этим делать. По мимо прямой угрозы жизни от стаи собак , еще есть угроза эпидемий из за собачьих испражнений.
  • ***
    25.01.2017, 8:31:41
    -6
    вангую- да будет "спор"!
  • Тролль
    25.01.2017, 8:38:00
    41
    И этот биомусор богатырев еще имеет право трындеть про недочеловеков?

    По словам зоозащитника Александра Богатырева, в Воркуте тратят около 2 млн. рублей в год на решение этого вопроса.
    Вот и вся его цель - обычный бизнес.
    • ***
      25.01.2017, 8:45:59
      13
      троллю
      ты слаще морковки вообще ничего не пробовал? вот бы как бы ты зашиковал на 2 млн в год ! а Богатыреву на эти деньги надо каждый день кормить собак, отлавливать, стерилизовать (не как бабке-ведунье, а используя помощь ветеринара), оплачивать аренду, содержание приюта.
      Дурацкий у нас закон, запрещающий физическое сокращение безнадзорных собак. Стерилизация- не решение проблемы, от зубов голодных собак нас она не спасает. Отловить, содержать месяц, не пристроили- усыплять. Другого способа нет. собаки плодятся быстро
      • father
        25.01.2017, 9:13:48
        20
        То есть Богатыреву мало денег, что бы заниматься любимым делом? (=
        Для сокращения поголовья собак этого достаточно.
    • LSD
      25.01.2017, 9:15:58
      0
      Нужно пригласить в город насколько десятков китайцев, вьетнамцев, панамцев и других собакоедов - проблема сама уйдет.
  • Димон
    25.01.2017, 8:40:30
    33
    Вести себя адекватно по отношению к стае собак это как? Обнюхать каждую? Когда уже правоохранительные органы примут к этому некорумпированному суперчеловеку, не ублюдку меры? Каждого ведь оскорбил. Доказуха есть. Пресслужба всегда ведет аудипротокол совещаний.
    • мы
      25.01.2017, 9:05:07
      35
      А когда некорумпированный суперчеловек перестанет использовать труд детей?
      В любую погоду дети стоят около магазинов и предлагают щенков.
      Куда смотрят органы опеки?
      • )))))для мы
        25.01.2017, 9:08:35
        -1
        А родители есть у этих детей??или они беспризорные????
    • Иванов
      25.01.2017, 9:27:54
      40
      у меня есть даже видео ... идет се человек спокойно - а собака со стороны несется и накидывается на него .... какое адекватное поведение ... на Пионерской 1 стайка живет ... в ней две придурошные псины ... как я уже писал - рыжая с клипсами и черная с серым пузом ... вот они не адекватные ... сутками лают и кидаются ... Жилинспекцию говорил, УК, в АДминистрацию писал ... Богатыреву фотки высылал - просил убрать этих двух .... с сентября реакции 0 от всех ...

      ТАК ЧТО ВЕ ХОРОШИ ... а ведь таких псин сразу должны изолировать ... в доугой статье писал - у нас 4-5 стай ... в каждой стае по паре псин лидеров или не адекватов ... убрать их и однозначно утихомирится стайка ... правда на время какое то наверное ...

      ВИДИМО АДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - ЭТО НА УЛИЦУ НЕ ВЫХОДИТЬ ... дабы не провоцировать бедных собачек ....

      когда уже зоошизов на место поставят ?????????????
      • 112233
        25.01.2017, 9:57:17
        27
        Я больше скажу, особо агрессивных особей богатырев должен сразу умертвлять, а если особь с клипсой кидается на людей, значит это прямое нарушение условий контракта в прокуратуру на него.
      • father
        25.01.2017, 10:11:47
        11
        Я уже рассказывал, повторю:
        Вошел вечером во двор Строителей 15 (дорогу хотел сократить), в кармане плеер, в ушах наушники, слушаю Роберта Планта...
        От дома 15а, ко мне рванула собака бойцовой породы (похоже во мне, что-то от кота есть))), хозяева стоят, между собой разговаривают... Я как заору (не сбавляя хода) - "ОСТАНОВИТЕ СОБАКУ!!!" Она остановилась (не знаю уж почему, может они ее и остановили... в чем я, сомневаюсь, эти держатели бойцовых пород, через одного, недоумки))). Я прошел мимо - дорога не сократилась. (=
        Давно это было. Я мог быстро ходить... Дааа... (=
    • так
      25.01.2017, 10:45:51
      8
      За оскорбление его тоже надо привлечь к ответу. Возомнил себя зоозащитником, а сделать что -либо не в состоянии. От его большой любви к собакам что ли они гоняют стаями по помойкам и спят как голуби на колодцах?
    • собаколюб
      25.01.2017, 22:11:53
      1
      адекват
      Создаётся вречатление, что в городе один адекват, он же собаколюб, он же не коррупционер.... Остальные все неадекваты, особенно дети(и их родители) не дают собачкам денежек на жизнь и просто жить мешают.
  • Бим
    25.01.2017, 8:41:18
    14
    а что администрацию, прокуратуру и ск можно по другому называть? если начальник ск проституцию крышевал: http://usinsk.online/news/7428/
    • Ринат
      25.01.2017, 8:43:59
      8
      Да, этот Бугаев сейчас уже вышел и на старых связях занимается защитой и представительством в судах
  • Житель пионерской 1
    25.01.2017, 8:42:48
    30
    Чуть не покусали
    Также он обратил внимание на то, что животные нападают в том случае, если люди ведут себя неадекватно по отношению к ним.
    Ага все именно так на пионерской 1 во дворе идёшь и свора собак чуть не покусала в подъезд забежал и он говорит про поведение по отношению к ним... Скоро народ отсреливать начнёт в целях своей же безопастности
    • оля
      25.01.2017, 18:21:08
      -14
      жалко ,что не сьели . пионерская 1 -там то наркоманы то проститутки то вахтовики то пьяные в этом доме - сами кидаетесь палками, да камнями - и дразнити этих собак ..собаки г**** чувствуют .вы б***ь в своих подъездах в говне живете и еще вам собаки виноваты .
      • Житель пионерской 1
        26.01.2017, 8:36:04
        4
        В нашем дворе вплоне приличные люди ) и что бы люди кидались с палками на собак и видно не было ) проституток и не видел я тут ) вы видимо сами к ним ходили.. вахтовики да есть но они хоть ведут себя прилично... ваш сказочный мир узок... попытка облить грязью двор не удалось ) досвидания ) и будьте аккуратны что бы собаки вас не покусали"съели"в любом другом дворе города )
      • Оле
        26.01.2017, 19:25:41
        2
        Вы так осведомлены одна из них?
  • Ю-ю
    25.01.2017, 8:43:00
    16
    "Главным «поставщиком» бездомных собак остаются недобросовестные граждане, решившие избавиться от животных." - ложь.
    "животные нападают в том случае, если люди ведут себя неадекватно по отношению к ним." - ложь.
  • Hunter
    25.01.2017, 8:43:27
    66
    Отдайте эти 1,2 млн рублей лучше в детский дом на нужды детишек, а мне дайте лицензию на отстрел и все будет норм)))
    • Mad-Shooter
      25.01.2017, 8:49:15
      46
      Hunterу
      Проси две лицензии я в теме. Патроны я за свой счёт куплю на хорошее дело не жалко.
      • хунтеру и тому кто в долю хочет
        25.01.2017, 9:10:32
        -40
        и на сухари себе оставьте
        • father
          25.01.2017, 9:54:10
          13
          Убейся апстену, змеюка.
        • Местный.
          25.01.2017, 19:13:53
          -2
          Хайло давали!!!
      • Оля
        25.01.2017, 18:26:13
        -18
        психам лицензию не дают.а то потом и близких по пьяне завалишь.И опять собаки тебе будут виноваты .
        • 1
          25.01.2017, 21:09:09
          5
          Почитал комментарии. Напрашивается вывод эти которых называют зоозащитниками реально не хотят слышать людей разговаривать с ними бессмысленно!!! Есть юристы здесь? Как можно начать изменение закона, чтобы можно было собак ликвидировать? Я бы подписался. Как со строительством дороги подписи собирали. Если получится то тогда этим любителям жЫвотных останется только клацать зубами от бессильной злобы потому что поделать они уже ничего не смогут с нормальными людьми. А на сайте писать бесполезно
        • оле
          25.01.2017, 22:17:15
          1
          олю надо впервую очередь завалить виесте с адекватом и бешеными собаками.
    • Хунтеру
      25.01.2017, 8:54:27
      8
      Стреляй никто ничего не скажет.
    • оля
      25.01.2017, 18:24:38
      -5
      Детей в детском доме пусть их алкаши родители содержат как в законе СК РФ прописано .а то рожают ради пособий а потом нафик они не нужны . Там детей сирот нет ,которые без родителей остались .т.е -погибли они.Там все дети при живых живут .Знать надо ,что в детском доме твориться .
  • Гость
    25.01.2017, 8:45:19
    18
    Накатать на Богатырёва заяву за оскорбление пусть раскашелится.
    • Правописание
      25.01.2017, 8:49:22
      -16
      это ты меня оскорб**ешь, коверкая русский язык
  • 777
    25.01.2017, 8:53:09
    5
    А разве Богатырев не прав назвав вещи своими именами? Если его заставляют нарушать закон убивая животных, а при этом сами боятся выйти и отстреливать собак это как? Если они такие смелые и море по колено так пусть решат проблему кардинальными способами, отловят и усыпят, но не надо на других заставлять нарушать закон!
    • Гога
      25.01.2017, 9:05:35
      0
      Портвейна с утра засадил?
    • father
      25.01.2017, 9:22:58
      16
      Кто его заставляет!?
      Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
      Не можешь - отойди в сторонку. Нантер все сделает.
      Реально в лесу стало страшно ходить.
  • ))))
    25.01.2017, 9:03:14
    20
    Вчера на меня кинулась собака с биркой на ухе , печально нет ствола её застрелить и ещё 10 таких тварей. И желаю всем сердцем чтоб этого урода Богатырева раз порвали, я посмотрю как он будет их защищать у******.
    • Greff
      25.01.2017, 9:20:43
      -9
      Ого, и до скобок дошло, наконец?
      • грефу
        25.01.2017, 9:44:25
        2
        Он украл мои скобочки. ((((
  • юлий
    25.01.2017, 9:04:53
    15
    #богатырёва-в-тюрьму !
    Обозвать администрацию и прокуратуру города недочеловеками - круто . Нацизмом попахивает . Даже не попахивает - смердит ! Как он определять будет, кто из прокуроров истинный человек а кто недочеловек ? С помощью логарефмической линейки ? И что богатырёв с недолюдьми делать собирается, когда найдёт ?
    • father
      25.01.2017, 9:19:38
      12
      Ничего ему не будет . (=
      У него справка...
  • юлий
    25.01.2017, 9:10:00
    15
    #богатырёва-в-тюрьму !
    богатырёв намеренно расплодил бродячих собак в Усинске . Если в двенацатом году было четко прописано в тендере что бродячий биомусор нужно шмякать и утилизировать ."№11839445 Дата размещения: 01.08.12
    Описание тендера: Оказание услуг по отлову, передержке, усыплению и утилизации безнадзорных животных "
    http://rostender.info/region/komi-respublika/usinsk/11839445
    То с приходом этого зоотеррориста гавкучий биомусор стали просто катать по городу и вешать им на уши цветные бирюльки :
    "
    №26121168 Дата размещения: 16.08.16
    Описание тендера: выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности безнадзорных животных на территории МО ГО Усинск"
    http://rostender.info/region/komi-respublika/usinsk/26121168-tender-vypolnenie-rabot-po-otlovu-transportirovke-soderjaniyu-uchetu-i-regulirovaniyu-chisl
    • Золушка
      25.01.2017, 9:14:47
      20
      надо
      Дорогая администрация надо действовать, а не собирать совещания,давать приказы- а панты в интерне.- не решат проблемы.ВЫ мужики??? Так действуйте,как Мужики.
      • father
        25.01.2017, 9:26:22
        5
        Вы тоже можете принять участие.
        Сходите в аптеку и "кормовую базу" подправте.
        Если каждый это сделает в отдельно взятом подъезде...
      • Гога
        25.01.2017, 9:27:12
        6
        Тебе бы ещё этого....книжек немного почитать, прежде чем писать.
      • маша
        25.01.2017, 18:31:23
        -7
        если вы мужики -то не бросайте своих детей и платите алименты .Вот это мужики . А вы г**** ,которое только можете в танки играть ,п****** ,и смуту поднимать против собак .Себя убей .Посмотрим как на зоне ответ нести будете за все ,что натворите .
        • Местный.
          25.01.2017, 19:20:51
          2
          Маше.
          Маша...да ты тупая Маша лучше лицо завали!!!
  • (((
    25.01.2017, 9:13:28
    6
    Девочку вчера ХОЗЯЙСКАЯ собака на самовыгуле искусала,похожая на лайку,тоже Богатырев виноват?У знакомой во дворе стафф сам гуляет...Может хозяев таких отстреливать начнёте?
    • для улыбочки
      26.01.2017, 19:33:18
      1
      Да и таких хозяев тоже отстреливать
  • (((
    25.01.2017, 9:16:32
    5
    И на фото собака с ошейником,хозяин погулять выпустил.
    • так
      25.01.2017, 10:56:47
      6
      Таким хозяевам строго запретить на пожизненно заводить собак любой породы. За не исполнение - изолировать+ штраф.
  • юлий
    25.01.2017, 9:22:18
    11
    #богатырёва-в-тюрьму !
    Такие люди как богатырёв, бьющие себя пяткой в грудь и называющие себя зоозащитники - на самом деле к зоозащите никакого отношения не имеют . Им фиолетово на других животных кроме бродячих собак . С диких ёжиков или там белок денег не поимеешь !
    Они не зоозащитники, они псинопоклонники ! И это псинопоклонники виноваты в засильи бродячих собак в наших городах . Это на их руках кровь невинных детей, женщин и стариков покусанных и разорванных бродячими собаками .
    Потомучто они, псинопоклонники, и только они в ответе за тех кого прикормили . И я верю что придёт то время, когда псинопоклонникам придётся ответить за проделки их бродячих собак и за все свои преступления перед Человечеством .
  • +
    25.01.2017, 9:23:29
    8
    Собаки просто реагируют на неадекватное поведение людей? Я тогда тоже буду реагировать на неадекватное поведение собак, благо три пачки ИЗОНИАЗИДА у меня припасено
    • юлий
      25.01.2017, 9:35:10
      14
      привет камрад !
      Да ты затейник :-) . Три десятка собачек на велосипед усадить собрался :-) . Респект тебе !
      Три пачки изониазида - это примерно двести двадцать рублей . Плюс церукала на сто двадцать рублей . Ну и ливерки, самой поганой, на сто рублей .
      ИТОГО : утилизация ТРИДЦАТИ помойных собак обойдётся в ЧЕТЫРЕСТА СОРОК рублей !
      Гофноет богатырёв же растесал хрен сколько знает денег на помойных псов за эти годы . А собаки как бегали так и бегают !
      • +
        25.01.2017, 10:26:03
        4
        Не знаю как на велосипед, а в наших кругах это называют "отправить на радугу" )))
        • юлий
          25.01.2017, 10:41:05
          6
          Да хоть в андронный коллайдер :-) . Лишь бы бродячих и самовыгульных собак на улицах небыло .
    • катя
      25.01.2017, 18:34:29
      -8
      скоро вами полиция займется и сами свою отраву жрать будете .Смотрите что бы домашний собачки не нажрались да и ваши золотые детки .А то потом вас мамаши сами на кресте порвут .
      • НК
        25.01.2017, 19:28:09
        4
        Для человека изик безвреден, даже для детей. Домашние собаки все в намордниках и приучены не жрать с пола (а если нет, то и поделом).
    • петя
      25.01.2017, 18:42:26
      -7
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
      • Тролль
        26.01.2017, 9:46:17
        2
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • 100%
    25.01.2017, 9:26:58
    19
    А почему на это совещание не пригласили простых жителей города или родителей покусанных детей? Быстро заткнули бы язык этого поганого зоофила ему в зад по самое нехочу!
    • Наталья
      26.01.2017, 14:53:30
      4
      про собак
      Я бы сходила на это совещание, нашла бы , что сказать этому Богатыреву. На днях моя дочь- третьеклассница пошла мусор выносить. Во дворе своего дома напали три собаки, еле отбилась. Кричала так, что голос пропал, охрипла. Пальто порвали, напугали. Написала жалобу в интернет-приемную нашей администрации и Гапликову. Видимо сверху позвонили, втык нашему "усачу"дали, ишь как зашевелились, совещание собрали...
      • da
        26.01.2017, 15:06:54
        3
        У Богатырева нет детей, ему не понять...
  • Я
    25.01.2017, 9:30:59
    13
    Вчера в ВК Подслушано Усинск 2 темы были о собаках, более 200 коментариев. Админ удалил. Интересно почему? Потому, что люди боятся за себя и детей.
    • петя
      25.01.2017, 18:41:45
      -7
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Екатерина
    25.01.2017, 9:33:36
    23
    Александру только бы денег побольше, а где доказательство того что собаки действительно стерилизованны.ведь почти все собаки ходят с желтыми клипсами на обоих ушах.но на людей посягнуть попыток у собак все больше, и щенков в городе очень много.или я чего то не понимаю и щенки берутся с воздуха. Согласна с предыдущим комментатором. Для Александра это только бизнес и вымывание денег в карман
    • father
      25.01.2017, 9:47:58
      17
      В Усинске, очень много собак бойцовых пород содержат.
      Периодически им нужна вязка. Вот что бы хозяев не отымели эти "друзья человеков", их выпускают на самовыгул... Отсюда и неконтролируемое размножение поголовья диких собак.
      Мелких сейчас нет дворняг, думаю скоро начнут есть людей... Да уже начали.
      Нужна перепись.
      Начните с ветеринарной клиники. Надо хотя бы знать, сколько зарегистрированных и привитых. В каких условиях содержатся...
      У нас по звонку соседа (доброжелателя), детей забирают из семьи.
      А собаку - не тронь
      Ваще ох... (сильно удивляю).
  • Смерть
    25.01.2017, 9:49:50
    16
    Как много хочет Богатырев-миллионы на собак подавай!У нас много больных детей,инвалидов,малоимущих-которым деньги нужнее.Пусть работает и кормит своими силами вместе со своими волонтерами.,заберут себе.Что толку с их желтых сережек на ушах.Истреб***ь и только!!!
  • юлий
    25.01.2017, 10:02:00
    5
    бродячие собаки - зло !
  • юлий
    25.01.2017, 10:02:24
    36
    В селе Колва наступило утро.
    Дед Петрович вышел за калитку. Стая собак осаждала бабку, пришлось отгонять палкой.
    -Эх, скажу председателю, пусть их ружжом постреляит!, - стал ругаться Петрович.
    - Да ходила я, говорила, - сказала бабка. -А он говорит, таперича зооозассшыта, гуманизьм, никак собак стрелять нельзя. А кто топить щенков будет, то статья есть 245 кака-то, и посодють!
    - А куда ж их девать? Вон, 30 штук бегают, курей погрызли!
    - В Усинске новая мода, тяперь собачину сажают в приють и всю жизнь задарма хорошими кормами кормят, лечать и с живодёрами борются! Говорят, кому мешают собаки, стройти пряют!!!
    - Да кто нам в селе его построит, у нас одни старики?
    - Вот как хошь, так и строй...
    Петрович задумчиво почесал лохматую голову и пошёл звонить в райцентр.
    - Уберите нам энтих собак, ходить невозможно!
    - Я вас соединю с приютом, вам помогут решить эту проблему!,- ответил доброжелательный голос.
    Через пару минут на линии появилась владелец приюта.
    -МДА??? Приют Собачья к****** Белый Свет вас слушает! Деньги переводить на банковскую карту, корм принимаем по пятницам, вход по паспорту, собаку даём по пожизненному договору!
    - Да я с деревни Колва, у нас тут стая большая...
    - Стерилизуем по 5000 за суку, по 2000 за кобеля, послеоперационная передержка 400 рублей за день, лекарства покупаете сами.
    - Чего??? Какие 5000, вы их заберите да и всё.
    - У вас там что, живодёры живут? До чего вы люди тёмные! Скоро придёт Эра Голубого Водолея, а у вас одни деньги на уме, никакого сострадания к животным! Ищите машину, ловите и привозите, или сами стройте приют! Запомните: у нас Отлов-Стерилизация-Возврат!
    Трубку бросили.
    - Это чё твориться? Сроду не было...,- изумился Петрович, и включил старый телевизор смотреть новости.
    - У нас репортаж из собачьего приюта! Наконец-то на него выделили средства! Содержание обходится в 30 миллионов рублей в год, и собачки в тепле и безопасности! Они едят вкусную кашу с мясом и получают качественное медицинское обслуживание!

    Петрович глянул на свою давно болевшую ногу и подумал, что хорошо бы сейчас каши с мясом... Да и от дров бы не отказался.
    - Вот я вас!,-сказал он и пошёл в сарай. Когда-то он неплохо охотился....
    • ()()
      25.01.2017, 10:04:50
      4
      Норм получилось))
    • димон
      25.01.2017, 10:56:27
      5
      Ну прям "Выходное чтиво". Отлично.
      • fater
        25.01.2017, 11:05:42
        3
        fignu
        Так где Мужики?! Или перевелись БОГАТЫРИ рУССКИЕ?! ЧУДИЩЕ ПОГАНОЕ - кто будет изгонять из города -Усинск?!
        • фазеру
          25.01.2017, 11:08:33
          -4
          Совершенно согласны:давно пора вам на родину,в 02 регион))))
          • father
            25.01.2017, 13:29:31
            0
            Это ты кого сейчас послала?
            • фазеру
              25.01.2017, 15:20:03
              -2
              Та вас посылай не посылай--всеравно нарисуетесь,хрен сотрешь
              • так
                25.01.2017, 17:19:52
                0
                невидимке
                А вы прячетесь без ника, чтобы вас не послали?
                • таку
                  25.01.2017, 21:01:48
                  0
                  А меня куда не посылают-мне везде хорошо!!)))))
          • миша
            25.01.2017, 18:46:38
            2
            И что мы делаем в Усинске -вахтавики ? или просто не нравиться . так и валите в свою Башкирию . Нехер засирать Усинск
  • смешно
    25.01.2017, 11:03:37
    16
    "Основным поставщиком являются недобросовестные граждане, выбрасывающие собак"!!!! Где вы видели породистых собак в этих стаях???? Они размножаются как тараканы в городской черте, в промзоне! Там нет домашних собак! Вы издеваетесь что ли? Среди моих знакомых очень много тех, кто держит дома собаку. Никто из них еще не избавлялся таким образом от животных.
  • юлий
    25.01.2017, 11:16:37
    14
    притча от Алес Капута
    Жили - были на земле не так давно пещерные медведи и саблезубые тигры . Жили не тужили . Людишек промышляли . Одних в пещерах драли а других на выходе из пещеры подстерегали . И даже свои древние почитатели у них были - шаманы-зоозащитники . И вещали те древние зоозащитники что саблезубый тигр и пещерный медведь животные священные и что убивать их табу . И что нужно нести к нему, шаману-зоозащитнику, еду, одежду и цветные камушки . А уж он то попросит у божественного пещерного медведя и саблезубого тигра милости к людишкам . И вообще, ёсли сидишь на дереве то и сиди, нечего в пещеру к медведю лезть а если залез, когда медведя не было то сиди и не высовывайся на улицу к саблезубому тигру . А если тронешь их то кармический бумеранг тебе с побиванием камнями .
    Но Человек не был-бы Человеком если-бы не решал свои проблемы . Взял он каменный топор и копьё из бивня мамонта и урегулировал и тех и других . И нет теперь не саблезубых тигров не пещерных медведей ни их зоозащитников . И никто не парится по этому поводу . А ученые до сих пор находят разбитые черепа каменным топором и тех и другии и удивляются - за чтож их так с такой жестокостью . Но мы то знаем .
    Нет больше пещер и саблезубых тигров нет . Но как и в древние времена Человек не может нормально выйти или зайти в свой дом . Полчища бродячих собак заполонили наши города . И свои зоозащитники у них появились . Которые вещают что-де собачки священны, что трогать их не смей и что нужно нести к ним, зоозащитничкам, еду, деньги и цветные камушки . А уж они о собачках позаботятся и попросят у них милости к мерзким людишкам . А людишкам боящимся собак вообще не место на улице . Пусть дома сидят .
    Но Человек не был -бы Человеком исли-бы не смог решать свои проблемы по мере поступления . И каменный топор и копьё из бивня мамонта уже ждут своего часа .
  • Адвантыч
    25.01.2017, 11:47:10
    8
    деталь
    Он не только после совещания их так назвал но и во время него. Назвал экономику хахалкина - воровской - и пригрозил что если у него не будет работы по отлову и стерилизации собак - то во всю займется их черными делишками пояснив - "всем от этого будет только хуже".
    • father
      25.01.2017, 13:40:19
      3
      Шантажист. (=
      Пусть прячут концы в воду...
      Как говорят? "Легче убить, чем прокормить" (=
  • 132
    25.01.2017, 12:03:02
    -6
    Автор статьи
    Где Ваши запятые в тексте? Читать невозможно.
  • па
    25.01.2017, 12:04:26
    23
    Испокон веков так было -Собака на цепи должна охранять дом, Кошка ловить мышей. Всё что в хозяйстве лишнее, в ведро! Ну ещё собаки охотницы, беговые и тд. Все выполняли свои положенные функции и отрабатывали свою кость. А сейчас бардак, что это за священное животное? Может начнем храмы строить и молиться? Что ещё за индокоми? Вот эта собачья ферма уже попахивает организованой сектой. У нас дети мрут от рака, а мы собачек типо содержим, Где разум у руководства, человечий разум, всё что несёт опасность человеку всегда истреб**лось. Почему по стране сжигают целые курятники и свинарники если там вдруг какая зараза. А тут по городу ходят стаи разносчики всякой заразы. Помимо укусов ждём ещё какую нибудь чуму или новый вирус? Даже в лесах всегда следили за поголовьями зверья, если превышало,отсьреливали, если сокращалось помогали возрадить популяцию. Я люблю собак, но я человек и в отличии от животных у меня есть мозг и логика. Понятно что это хорошая дырка для отмывки денег, но ситуацию в городе уже можно назвать черезвычайной. Или храм пойдём строить?
    • юлий
      25.01.2017, 12:19:11
      -1
      Не все зоозащитники мошенники . Некоторые из них зооизвращенцы .
      "Лайф узнал, сколько платят столичные извращенцы за интимные встречи с животными.

      Скандальная история с появлением в эфире телеканала НТВ видеоролика, на котором человек, похожий на актёра Алексея Панина, ублажает собаку, вызвал шквал негодования на российских форумах зоофилов. Панина обвиняют в том, что он невольно поднял тему, которую долгие годы в нашей стране предпочитали замалчивать. Мало кто знает, но найти себе хвостатого партнёра для любовных утех в Москве довольно просто. В России абсолютно легально существуют клубы знакомств для зоофилов, где владельцы животных предлагают своих питомцев для секса, а извращенцы ищут себе мохнатых любовников"
      Продолжение здесь ...
      https://life.ru/t/%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F/923459/ispovied_moskovskogho_zoofila-kinologha_piervyi_sieks_s_sobakoi_u_mienia_byl_v_17_liet
      • father
        25.01.2017, 13:44:22
        1
        вот для чего на Али продаются хвосты!
        Я все понять не мог, почему он не пуговицей пристегивается...
    • юлию
      25.01.2017, 12:48:49
      -1
      ты, варвар, своей ссылкой мне монитор поломал
      (
    • ннн
      26.01.2017, 13:35:52
      3
      Согласен. Почему-то коров, овец, лошадей,
      свиней убивают в промышленных масштабах, а бродячих собак НИЗЗЯЯЯ.
      • father
        26.01.2017, 13:52:49
        0
        Ага, сразу вспоминается мультик советских времен, где Табаков, Никулину объясняет где место Хозяина. )))
        - А если не слушается, так я его веником!
        - Это правильно... Нужная, понимаешь? вещь.
        [video]https://www.youtube.com/watch?v=x4qK_-HERK8[/video]
  • юлий
    25.01.2017, 12:34:35
    1
    всмотритесь в эти зоорожи
    А вот кучка дегенератов-зоозащитников которая ратует за заполонение Усинска бродячими псами . Причём половина из них приволоклась из сыктывкарской зоогрупки друхх . А вторая половина - хрен пойми откуда .
    Если навести мышку на зоорожу и кликнуть - увеличить, можно посмотреть фотографии этих сектантов .
    https://vk.com/usinskbs?w=likes%2Fwall-3711687_11545
    • юлий
      25.01.2017, 13:02:38
      1
      А чО я, я не чО .
      Бывает :-) .
    • father
      25.01.2017, 13:58:40
      3
      Почитал... Похоже это он у******.
      И если у него случилась такая беда (сгорело все), и он не может стерилизовать своих подопечных, то их надо уничтожать. Надо понимать, что кому-то просто не повезло, раз какой-то у****** не уберег имущество...
      • маша
        25.01.2017, 18:56:49
        -8
        Посмотрим когда сам сгоришь -где твои дружбаны -догхантеры будут? и кто тебе поможет.сам отраву сожрешь .
        • father
          25.01.2017, 19:08:55
          7
          Я не имел ввиду, травить - вешать.
          Маша, ты че?! Если вы не подожжете, у меня ни чего не сгорит. Я в основном, за другими гашу.
          И жрать я ничего не буду. Сама не подавись. Своей ненавистью.
          Смотри в другую сторону. Сектантка
  • 1
    25.01.2017, 12:40:43
    8
    Всегда у зоозащитников будет виноват человек! Собачки святые! Напали покусали значит не смей ходить по улице! Нужно менять закон чтобы можно было отстреливать! Не надо самому ходить петицию можно и в эл виде. Есть например портал активный регион.
  • юлий
    25.01.2017, 13:00:10
    8
    веганы разрушают озоновый слой
    Не секрет что веганоиды отличаются повышенной агрессией к людям . Быть может это потому что им белков нехватает . А может они просто завидуют нормальным людям и им банально хочется поесть мяса . Или это от несварения желудка и постоянного выделения кишечных газов .
    Вот и богатырёв величает себя веганом . Может поэтому он так ненавидет жителей Усинска . Портит им жизнь бродячими псами .
    богатырёв, а богатырёв, хлебни собачьей уринки и смермы . Пополни солевой баланс и протеины . И начинай уж добреть к людям .
    Тебе жить среди них а не среди помойных псов .
    • ))
      25.01.2017, 13:41:06
      2
      Только что сочинили?
      Научный совет по экологии вам рукоплещет))))))))
      • юлий
        25.01.2017, 13:52:00
        1
        Сочинил, - что ? То что поганые веганы и псинозащитнички человеколюбием не отличаются ? Тебе ссылочки на их "лучи понoca" к людям дать ? Или сама в гугле поищешь ?
        А то что у веганов несварение желудка от поедания веганского силоса и как результат - бурчание животов и обильное выделение кишечных газов, - так это физиология :-) .
        • tst
          25.01.2017, 15:26:45
          2
          причем часто через рот
  • ))
    25.01.2017, 13:33:59
    -6
    Поразительно)))
    Насколько двуличны и жалки люди)))
    Сначала хают власть, потом появляется ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК в городе, который смело, в лицо(не из-за монитора) дает власти этой понять кто они есть и тычет им законом, который они должны соблюдать, и, тут толпа вдруг встает на защиту этой власти)))))
    Ахеренно!))))
    Дибилоидов масса)))) Вас даже не надо уговаривать вы сами задницу подставляете))))) Ржака.
    А из того, что написал Богатырев в группе, очевидно воробще ни одна единица пишущей на сайте биомассы, ни черта не поняла))))
    Ржака))))
    • Вольфганг
      25.01.2017, 13:49:39
      4
      Если хочет потыкать законом, пусть выбирает другую стезю, курение в общественных местах, например, или переход дороги в неположенных местах. Или это не интересно, за это деньги из бюджета не платят?
    • father
      25.01.2017, 14:03:48
      2
      Запиши его в святые.
      Сектанты, блин.
    • юлий
      25.01.2017, 14:05:17
      2
      #бгатырёва-в-тюрьму
      Пусть потыкает, пока . Власть ему не нравится ? Единая Россия ? Темнейший ? Народ плохой ?
      Так пусть собирает вещички и уёпывae нaxeр из страны . Пока при памяти . А за членство в "рубеже севера" точно скоро пойдёт ломом вечную мерзлоту долбить . Газопровод "Сила Сибири " строить . По настоящему приносить пользу людям . Так сказать .
    • скобкам
      25.01.2017, 14:33:22
      5
      Если сильно ржать, то может случится завороток кишок. Будте осторожны, внимательно читайте все комменты
      Скобочки, вы что -то недопоняли. Никто за власть не заступается. Ему не обзывать надо было власть, а просить о помощи. Он сам не лучше, если не хуже этой бездействующей власти. Он и сам достоин тех слов, которыми назвал власть.
      Люди возмущаются тем, что при его бездействии он обличает в бездействии кого угодно, только не себя.
      И с чего вы взяли, что только он говорил им в лицо то, что думает о их работе?
      • Greff
        25.01.2017, 15:02:20
        3
        На эти вопросы скобка не ответит, у нее ума хватает только чтоб поржать и пообзываться...
  • илона
    25.01.2017, 13:52:25
    6
    О чем вы говорите? надо вести одекватно. На вас наверное не нападали, и пакеты с рук не выхватывали .Они не смотрят на вас кто вы
  • !!!!!!!!!!!!!!
    25.01.2017, 14:01:24
    6
    Все что понял на совещание защитник блохастых : мало ему перепадет денег!! Да уж!!!! Хитрый , продуманный урод!!! А то что детей покусали ему и его подстилкам плевать!!! Варите кашу господа блохастые!!!!
  • ))
    25.01.2017, 14:09:15
    -3
    Продолжаем активно защищать гор.администрацию) Больше огня товарищи! Они же вам как наживку этого Богатырева подкидывают, чтобы вы в гневе своем про них забыли.
    Еще, публика просит еще!!!! Ниже спускаем штаны! Ниже кланяемся))))))
    • Михаил
      25.01.2017, 14:16:18
      2
      Д****!!! Хозяин блохастых сам кинул наживу !!!!
    • father
      25.01.2017, 14:17:21
      3
      Ты че? (=
      Давайте поговорим о собаках...
      Вполне светская беседа.
      Никто не собирается молиться на вашего удода.
      • н
        25.01.2017, 17:03:22
        2
        Надо Богатырева стерилизовать и чипировать
        • Оля
          25.01.2017, 18:54:00
          -1
          Может лучше проституток ,наркоманов и алкашей кастрировать и стерилизовать. (что бы не плодились а потом их детей не содержать )да людей которые выкидывают животных .-ну типа аллергия или надоело .
          • father
            25.01.2017, 19:04:35
            3
            Обычно это "золотая молодежь".
  • Ух ты!
    25.01.2017, 14:26:14
    3
    Отпугиватели собак.
    Защитите себя и своих детей! Вот, нашёл на просторах, покуда меряются языками... http://www.e-trex.ru/catalogue/ohota/?page=1
    • )))))
      25.01.2017, 14:39:47
      7
      говорят же,что у нас чиновников,как собак))
      Вот,каждому чиновнику по собаке и проблема будет решена))
    • father
      25.01.2017, 16:12:17
      1
      В пятой школе стоят, (=
      Кажись, они только приманивают этих собак.
      И потом, ну отпугнет каждый собаку, и куда она денется? (=
      Собака отбежит от меня, к тебе. Ты думаешь это выход?
      • Mad-Shooter
        25.01.2017, 19:03:37
        2
        Он не работает давно в 5 школе. Летом работал собак не было пищал противно на ухо давил.
    • Она
      25.01.2017, 18:38:07
      1
      Ну это если повезет. Там есть нюансы, не на всех собак действует. Так что не факт что поможет при встрече стаи из 5-6 собак.
  • !
    25.01.2017, 17:39:54
    1
    О Гашек, Черныш, Борода и этот новый их дружбан который с ошейником. Вся братва в сборе.
  • Гашек
    25.01.2017, 19:28:56
    1
    Купите нам лучше педигрии, а то кашу беспантовую надоело хавать
  • "авиценне"
    25.01.2017, 20:18:56
    3
    К стати ,зараженным голубиным сухим пометом от пары голубей,можно уничтожить всех горожан Усинска...Если вы так беспокоитесь за свое здоровье...то нет ничего заразнее - как голубиный помет.Но вы посмотрите ,как мило наши "мамашки" водят к голубям свое "чадо"...Сколько радости доставляют голуби детишкам...и "мамашки" пиво могут рядом "похле**** " ..."чадо" с" чупа -чупсом "в ...ну подумаешь уронил...облизал и снова в рот.От собак гораздо меньше заразы - чем от "безобидных" - на первый взгляд птичек.Падеж был голубей и неоднократный.Тех же полудохлых голубей дети таскали по площади ,а незадачливые родители выводят выгуливать своих детей,порою среди дохлых голубей.
    • для "авиценне"
      26.01.2017, 12:22:02
      2
      А вы зоозащитники или собакозащитники? Почему за голубей молчите, они же тоже хорошие живности? А ваши любимые собачка их грызут и с тёплого места сгоняют-дискриминация, однако.
      • вам
        26.01.2017, 12:32:18
        -1
        А это закон природы-выживает сильнейший!!))
      • father
        26.01.2017, 13:58:32
        1
        Видел мой внук, такой момент.
        Я ему объяснил, что это жизнь.
        Сильный, сжирает слабого...
        Умный, учит дурака...
        Загнанная в угол крыса, бросается в ответ...
        Кстати, крыс вывели в городе.
  • "троллю"
    25.01.2017, 20:20:33
    -1
    Вы работаете "за даром"? Это труд,причем очень не легкий...
    • Тролль
      26.01.2017, 8:40:59
      3
      В чем заключается труд? Бегать в прокуратуру с жалобами? Или собрать десяток блоховозов на промзоне, а выпустить уже в городе?
  • предложение
    25.01.2017, 20:34:31
    -4
    За подстрекательство и распространение названия яда - для истребления животных (а ведь могут и к человеку применить)...привлечь к уголовной ответственности это лицо..."*"
    • father
      25.01.2017, 23:31:05
      0
      Что за яд? Крысы не от него исчезли?
  • "юлию"
    25.01.2017, 20:38:26
    -2
    Ты "спайса" обкурился что свой бред выкладываешь за действительность?
    • юлий
      26.01.2017, 9:17:19
      4
      Правде рот не зажмёшь .
      А что тебе конкретно не понравилось ?
  • Оле
    25.01.2017, 20:50:32
    -5
    Реально правильное и вполне адекватное предложение.От алкоголиков и наркоманов рождаются дети инвалиды. Содержание которых обходится в миллиарды.Так не проще ли проводить кастрацию таких граждан.чтобы они не имели возможность размножаться.Экономия бюджета будет баснословной...Да и насколько будет безопаснее людям проживать рядом...ведь эти "неадекваты" больше опасные чем те же псы...
    • юлий
      26.01.2017, 9:24:42
      4
      зоотерроризм
      Банальное подмена понятий зоофашистами . Как только начинается разговор про засилье бродячих собак - так зоозащитнички сразу начинают съезжать с темы и предлогать уничтожать инвалидов, бездомных людей и пенсионеров .
      Кстати, где там зоофильское туловище тявкавшее про призывы к убийствам ? Бродячих собак просить убрать с улиц значит нельзя . А про бомжей что, пёсья морда, тявкать можно ?
    • -=-=
      26.01.2017, 12:17:08
      2
      И вам с Олей кастрированного мужа, чтоб не плодились... Агрессии много на людей от вас.
  • алекс
    25.01.2017, 21:13:25
    8
    В Усинске прошло совещание по безнадзорным животным
    Минусы от того, что на улицах Усинска большое количество бездомных собак:
    - бездомные собаки растаскивают мусор от подъездов:
    - загрязняют город фикалиями;
    - несут потенциальную угрозу нанесения физического вреда здоровью граждан (в том числе и тех кто хорошо относится к бездомным собакам);
    - являются переносчиками многих опасных заболеваний (эхинококкоз, бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз, стригущий лишай и.т.д)
    А какие плюсы от бездомных собак на улицах Усинска?
    • БГБ
      26.01.2017, 6:13:49
      3
      Богатырь при бабках.
    • Барбос
      26.01.2017, 8:55:01
      -5
      -мусорные пакеты и сильный ветер тоже хорошо по городу "растаскивает";
      -собачие фекалии с дождями уходят в землю, удобряя её, а вот бутылки, бычки, пакеты, выброшенные людьми и из окон в т.ч. - действительно загрязняют город;
      гав
      • Алекс
        26.01.2017, 10:54:36
        5
        Барбосу
        Вопрос был в чем плюсы нахождения бездомных собак на улицах Усинска, а не про мусор и не про то каким образом утилизируются фикалии бездомных животных. К сведению личинки паразитов все равно останутся в почте, а ведь собаки гадят и на детских площадках.
  • father
    25.01.2017, 23:40:50
    -1
    Установлена личность женщины, которую предположительно загрызли собаки в Саяногорске
    Подтвердилась и версия о том, что на женщину могли напасть собаки. "В ходе осмотра места происшествия было установлено, что на трупе женщины имеются множественные телесные повреждения, характерные для воздействия клыков и когтей животных, а в месте обнаружения трупа на снегу обнаружены следы животных", - говорится в сообщении Следкома.
    https://xakac.info/news/58114

    Фото не буду показывать, это жесть.
    • юлий
      26.01.2017, 9:29:21
      5
      Бродячая собака - угроза жизни человеку
      Читал статью и фото видел . Действительно жесть .
      В Усинске всё похоже к тому-же катится .
      Хорошо хоть знаем кому спасибо сказать . Случись такое с ребёнком - повторит богатырёв подвиг земфирки галлямовой .
  • 1
    26.01.2017, 0:42:39
    3
    Раньше всегда считал догхантеров плохими людьми теперь думаю а может собаки первые начали?
  • Гость
    26.01.2017, 6:49:36
    5
    На меня вчера напали собаки просто шёл домой,окружили три не маленьких пса еле отбился.В городе как на помойке кругом собаки.
  • Hanter
    26.01.2017, 7:35:16
    6
    Развели демократию, в былые времена за такие слова этому "любителю" животных самому бы клипсы на оба уха повесили.
    • Тролль
      26.01.2017, 8:43:07
      4
      В былые времена его в дурку закрыли бы и все.
      • father
        26.01.2017, 12:59:52
        1
        Сейчас и наркоманов на учет не ставят (если спалился раз).
  • Для одменистрации
    26.01.2017, 12:50:31
    7
    «поставщиком» бездомных собак являются то, что они размножаются, а не люди, пока одну стерилизовали, другая 3 раза по 5 щенков принесла. Давайте охранять людей начнем.
    Сегодня утром видел как стая собак на 2х школьниц кидалась по улице мира, одну за рюкзак цапнули и пытались завалить, другую за руку цапнули, ребенок без варежки остался. Хорошо прохожие вмешались. Девочкам советую рассказать родителям, а родителям написать заявления.
    • на людей плевать
      26.01.2017, 13:05:32
      2
      Когда насмерть загрызут ребенка, только тогда, что то делать будут, а так плодитесь и размножайтесь собачки, на промзоне собак не мерено и половина без клипс, так что поголовье блохатых растет.
      • father
        26.01.2017, 13:16:19
        3
        И тогда делать ничего не будут.
  • идея
    26.01.2017, 13:29:30
    2
    Пусть Хахалкина и Богатырева покусают, может тогда лед тронется , господа присяжные заседатели.
    • father
      26.01.2017, 13:40:13
      3
      Что бы "лед тронулся", надо одного снять, а другого изолировать. (=
  • Богатыреву
    26.01.2017, 13:32:39
    1
    Ты сам у******. Правильно не спросили, тебе же только деньги давай, ты проблему со стаями собак мимо ушей пропускаешь. Чтоб тебе отгрызли эти голодные псы , причинное место.
  • юлий
    26.01.2017, 14:59:22
    2
    #богатырёв#мошенник
    Народ, я тут немного посчитал из того что сам богатырёв написАл про налог на зарплату в тринадцать процентов :
    _______________
    "если мы даже сможем освоить эти деньги то нам будет необходимо с них налог 72000 пенсионный налог около 40 тысяч (один процент от годового дохода"
    ____________________
    Может чего я непонимаю, но вот что у меня получилось . Если где не прав - укажите .
    72000 плюс 40000 равно 112000 тысяч . Это тринадцать процентов налога годовых . Вся сумма зарплаты с налогом будет 861500 рублей . 749500 рублей это "чистые" на руки . 62458 рублей в месяц чистый доход . Плюс что там с лохов в тырнете накалядует .
    Да за такие деньги можно в хлам убиться за помойных собак и глотки рвать несогласным . Кормушка бюджетная - ого-го. И уж никак не в интересах зоомошенника будет убрать собак с улицы .
  • юлий
    26.01.2017, 15:06:09
    3
    #богатырев#мошенник
    Четь не забыл, Если с суммы выделенной на отлов и утилизацию бродячих собак стегануть "на зарплату" (считай утащить) две трети суммы, спрашивается, а что там на собак остается ?
    И да, наxeр мёрзнуть на "трубе" за полтинник, если можно накидать себе в загорожку с десяток собак, обозваться зоозащитником, и стричь с лохов купоны !
  • Блохолюбу
    26.01.2017, 16:31:14
    0
    Богатырев совсем оборзел, пора кончать, его видите ли заставляют закон нарушать, а где закон о том что собаки могут на людей нападать?
  • кекс
    26.01.2017, 17:19:03
    2
    да вы посмотрите на него, за собак как то даже страшно )) https://vk.com/usinskbs?z=photo-3711687_419039546%2Falbum-3711687_232004402%2Frev
    • father
      27.01.2017, 0:00:58
      -1
      Битая ссылка, что ли?
    • Tul
      27.01.2017, 8:09:10
      1
      Это не Богатырев
  • Хахалкину
    26.01.2017, 19:39:07
    3
    Что Вы за мэр если Вас и всех депутатов так оскорб**ют??? Обвинили и обозвали только за то что решили попробовать решить проблем, соберите городское собрание я думаю юристы найдут лазейку, чтоб по мнению общественности примите крайние меры. А наша доблестная полиция отказывается принимать заявления от пострадавших в нападении. ЮРИСТЫ помогите людям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Гость
    26.01.2017, 21:51:51
    4
    Уважаемые жители пишите,звоните,жалуйтесь.Чем больше будет обращений и сигналов администрация отреагирует.
  • Покусанный
    27.01.2017, 7:22:23
    -1
    Решения данной проблемы 2: открыть китайско-вьетнамский ресторан в городе или за каждую убитую собаку выдавать 2 патрона на ружьё,как раньше за ворон)))
  • гуманистам
    27.01.2017, 7:55:05
    2
    Богатырев издевается над собаками, выпускать их на улицу обрекая на голодную смерь, это что гуманизм, усыплять их надо раз прокормить приют которого нет не может.
  • эхо
    27.01.2017, 7:56:49
    -1
    поболтали, я на работу сейчас шел на меня 4 шавки кинулись, не далеко от администрации, подбираются .....
  • @
    27.01.2017, 8:06:01
    0
    Зоозащитник, почитай МУМУ, поплачь. Гуманизм должен иметь границы!!!
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