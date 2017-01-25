В Усинске прошло совещание по безнадзорным животным

...после которого зоозащитник назвал его участников "ублюдочными коррупционерами".
В администрации Усинска прошло совещание по проблеме регулирования численности безнадзорных животных. В заседании приняли участие представители администрации города, прокуратуры г.Усинска, следственного отдела по г. Усинску Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми, Отдела Министерства внутренних дел России по г. Усинску, Управления ЖКХ, ГУ РК «Усинская станция по борьбе с болезнями животных» и Усинского некоммерческого учреждения «Центр защиты животных», сообщает пресс-служба мэрии.
— Необходимо принять все меры для того, чтобы число собак в муниципалитете, и как следствие, обращения граждан по этому вопросу сократились. Безопасность граждан – наша главная задача, — подчеркнул руководитель администрации города Станислав Хахалкин.
Главным «поставщиком» бездомных собак остаются недобросовестные граждане, решившие избавиться от животных. Другая причина кроется в наличии обильной кормовой базы: доступных мусорных баках. По словам руководителя Усинского некоммерческого учреждения «Центр защиты животных» Александра Богатырева, основную массу собак привозят в город из промышленной зоны Усинска. Также он обратил внимание на то, что животные нападают в том случае, если люди ведут себя неадекватно по отношению к ним.
Напомним, что в администрации Усинска уже проводилась встреча с руководителями предприятий, чьи офисы, производственные базы и склады находятся за городом. Предприятиям было поручено определить необходимое количество собак для осуществления охраны их рабочей территории и, в рекомендательном порядке, не способствовать увеличению числа животных выше этой нормы.
Отметим, что в 2016 году на осуществление работ по организации проведения на территории муниципалитета мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных было выделено 778,8 тысяч рублей (из средств республиканского и муниципального бюджетов). На эти средства отловлено 266 безнадзорных животных. Из них: стерилизовано -246; кремировано биологических отходов и найденных трупов собак -127; привито от бешенства-244; возвращено прежним владельцам — 6; возвращено в среду обитания -230.
На этот год из республиканского бюджета будет выделено около 690,8 тысяч рублей. По словам Александра Богатырева, уже сейчас ясно, что этих средств недостаточно.
Участники встречи приводили примеры других муниципалитетов Республики Коми, где проблема бродячих животных также стоит остро. По словам зоозащитника Александра Богатырева, в Воркуте тратят около 2 млн. рублей в год на решение этого вопроса.
Для того, чтобы обстановка с безнадзорными животными в 2017 году могла стать менее напряжённой, Станислав Юрьевич обратился к Александру Богатыреву с предложением предоставить в администрацию расчеты с его обоснованием для возможного дополнительного финансирования.
В свою очередь, Александр в группе "Белый свет" написал, что "ни один из ублюдочных коррупционеров даже не спросил про пожар. Только говорили о том что собак необходимо вывозить за город и все такое. Несколько раз сказали что - Вы отпускаете слишком много собак, их нужно усыплять. Недочеловеки пытались меня с подвигнуть к нарушению закона. Ублюдкам просто плевать на эту проблему".
"Все что я узнал с этого совещания - это то что 600 тысяч будет выделено на этот год из республиканского бюджета и 600 добавит муниципалитет - в том случае если мы даже сможем освоить эти деньги то нам будет необходимо с них налог 72000 пенсионный налог около 40 тысяч (один процент от годового дохода + обязательные взносы предпринимателя) и заплатить аренду за землю которая в прошлом году была 21 тысяча. Какая будет в этом году неизвестно. В итоге получится что останется около 1 миллионна 50 тысяч - на эти средства мы должны будем организовывать отлов кормление и стерилизацию животных на протяжении всего года" - заключил зоощащитник.
По словам зоозащитника Александра Богатырева, в Воркуте тратят около 2 млн. рублей в год на решение этого вопроса.
Вот и вся его цель - обычный бизнес.
Дурацкий у нас закон, запрещающий физическое сокращение безнадзорных собак. Стерилизация- не решение проблемы, от зубов голодных собак нас она не спасает. Отловить, содержать месяц, не пристроили- усыплять. Другого способа нет. собаки плодятся быстро
Для сокращения поголовья собак этого достаточно.
В любую погоду дети стоят около магазинов и предлагают щенков.
Куда смотрят органы опеки?
ТАК ЧТО ВЕ ХОРОШИ ... а ведь таких псин сразу должны изолировать ... в доугой статье писал - у нас 4-5 стай ... в каждой стае по паре псин лидеров или не адекватов ... убрать их и однозначно утихомирится стайка ... правда на время какое то наверное ...
ВИДИМО АДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - ЭТО НА УЛИЦУ НЕ ВЫХОДИТЬ ... дабы не провоцировать бедных собачек ....
когда уже зоошизов на место поставят ?????????????
Вошел вечером во двор Строителей 15 (дорогу хотел сократить), в кармане плеер, в ушах наушники, слушаю Роберта Планта...
От дома 15а, ко мне рванула собака бойцовой породы (похоже во мне, что-то от кота есть))), хозяева стоят, между собой разговаривают... Я как заору (не сбавляя хода) - "ОСТАНОВИТЕ СОБАКУ!!!" Она остановилась (не знаю уж почему, может они ее и остановили... в чем я, сомневаюсь, эти держатели бойцовых пород, через одного, недоумки))). Я прошел мимо - дорога не сократилась. (=
Давно это было. Я мог быстро ходить... Дааа... (=
Ага все именно так на пионерской 1 во дворе идёшь и свора собак чуть не покусала в подъезд забежал и он говорит про поведение по отношению к ним... Скоро народ отсреливать начнёт в целях своей же безопастности
"животные нападают в том случае, если люди ведут себя неадекватно по отношению к ним." - ложь.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Не можешь - отойди в сторонку. Нантер все сделает.
Реально в лесу стало страшно ходить.
У него справка...
Описание тендера: Оказание услуг по отлову, передержке, усыплению и утилизации безнадзорных животных "
http://rostender.info/region/komi-respublika/usinsk/11839445
То с приходом этого зоотеррориста гавкучий биомусор стали просто катать по городу и вешать им на уши цветные бирюльки :
"
№26121168 Дата размещения: 16.08.16
Описание тендера: выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности безнадзорных животных на территории МО ГО Усинск"
http://rostender.info/region/komi-respublika/usinsk/26121168-tender-vypolnenie-rabot-po-otlovu-transportirovke-soderjaniyu-uchetu-i-regulirovaniyu-chisl
Сходите в аптеку и "кормовую базу" подправте.
Если каждый это сделает в отдельно взятом подъезде...
Они не зоозащитники, они псинопоклонники ! И это псинопоклонники виноваты в засильи бродячих собак в наших городах . Это на их руках кровь невинных детей, женщин и стариков покусанных и разорванных бродячими собаками .
Потомучто они, псинопоклонники, и только они в ответе за тех кого прикормили . И я верю что придёт то время, когда псинопоклонникам придётся ответить за проделки их бродячих собак и за все свои преступления перед Человечеством .
Три пачки изониазида - это примерно двести двадцать рублей . Плюс церукала на сто двадцать рублей . Ну и ливерки, самой поганой, на сто рублей .
ИТОГО : утилизация ТРИДЦАТИ помойных собак обойдётся в ЧЕТЫРЕСТА СОРОК рублей !
Гофноет богатырёв же растесал хрен сколько знает денег на помойных псов за эти годы . А собаки как бегали так и бегают !
Периодически им нужна вязка. Вот что бы хозяев не отымели эти "друзья человеков", их выпускают на самовыгул... Отсюда и неконтролируемое размножение поголовья диких собак.
Мелких сейчас нет дворняг, думаю скоро начнут есть людей... Да уже начали.
Нужна перепись.
Начните с ветеринарной клиники. Надо хотя бы знать, сколько зарегистрированных и привитых. В каких условиях содержатся...
У нас по звонку соседа (доброжелателя), детей забирают из семьи.
А собаку - не тронь
Ваще ох... (сильно удивляю).
Дед Петрович вышел за калитку. Стая собак осаждала бабку, пришлось отгонять палкой.
-Эх, скажу председателю, пусть их ружжом постреляит!, - стал ругаться Петрович.
- Да ходила я, говорила, - сказала бабка. -А он говорит, таперича зооозассшыта, гуманизьм, никак собак стрелять нельзя. А кто топить щенков будет, то статья есть 245 кака-то, и посодють!
- А куда ж их девать? Вон, 30 штук бегают, курей погрызли!
- В Усинске новая мода, тяперь собачину сажают в приють и всю жизнь задарма хорошими кормами кормят, лечать и с живодёрами борются! Говорят, кому мешают собаки, стройти пряют!!!
- Да кто нам в селе его построит, у нас одни старики?
- Вот как хошь, так и строй...
Петрович задумчиво почесал лохматую голову и пошёл звонить в райцентр.
- Уберите нам энтих собак, ходить невозможно!
- Я вас соединю с приютом, вам помогут решить эту проблему!,- ответил доброжелательный голос.
Через пару минут на линии появилась владелец приюта.
-МДА??? Приют Собачья к****** Белый Свет вас слушает! Деньги переводить на банковскую карту, корм принимаем по пятницам, вход по паспорту, собаку даём по пожизненному договору!
- Да я с деревни Колва, у нас тут стая большая...
- Стерилизуем по 5000 за суку, по 2000 за кобеля, послеоперационная передержка 400 рублей за день, лекарства покупаете сами.
- Чего??? Какие 5000, вы их заберите да и всё.
- У вас там что, живодёры живут? До чего вы люди тёмные! Скоро придёт Эра Голубого Водолея, а у вас одни деньги на уме, никакого сострадания к животным! Ищите машину, ловите и привозите, или сами стройте приют! Запомните: у нас Отлов-Стерилизация-Возврат!
Трубку бросили.
- Это чё твориться? Сроду не было...,- изумился Петрович, и включил старый телевизор смотреть новости.
- У нас репортаж из собачьего приюта! Наконец-то на него выделили средства! Содержание обходится в 30 миллионов рублей в год, и собачки в тепле и безопасности! Они едят вкусную кашу с мясом и получают качественное медицинское обслуживание!
Петрович глянул на свою давно болевшую ногу и подумал, что хорошо бы сейчас каши с мясом... Да и от дров бы не отказался.
- Вот я вас!,-сказал он и пошёл в сарай. Когда-то он неплохо охотился....
Но Человек не был-бы Человеком если-бы не решал свои проблемы . Взял он каменный топор и копьё из бивня мамонта и урегулировал и тех и других . И нет теперь не саблезубых тигров не пещерных медведей ни их зоозащитников . И никто не парится по этому поводу . А ученые до сих пор находят разбитые черепа каменным топором и тех и другии и удивляются - за чтож их так с такой жестокостью . Но мы то знаем .
Нет больше пещер и саблезубых тигров нет . Но как и в древние времена Человек не может нормально выйти или зайти в свой дом . Полчища бродячих собак заполонили наши города . И свои зоозащитники у них появились . Которые вещают что-де собачки священны, что трогать их не смей и что нужно нести к ним, зоозащитничкам, еду, деньги и цветные камушки . А уж они о собачках позаботятся и попросят у них милости к мерзким людишкам . А людишкам боящимся собак вообще не место на улице . Пусть дома сидят .
Но Человек не был -бы Человеком исли-бы не смог решать свои проблемы по мере поступления . И каменный топор и копьё из бивня мамонта уже ждут своего часа .
Пусть прячут концы в воду...
Как говорят? "Легче убить, чем прокормить" (=
Скандальная история с появлением в эфире телеканала НТВ видеоролика, на котором человек, похожий на актёра Алексея Панина, ублажает собаку, вызвал шквал негодования на российских форумах зоофилов. Панина обвиняют в том, что он невольно поднял тему, которую долгие годы в нашей стране предпочитали замалчивать. Мало кто знает, но найти себе хвостатого партнёра для любовных утех в Москве довольно просто. В России абсолютно легально существуют клубы знакомств для зоофилов, где владельцы животных предлагают своих питомцев для секса, а извращенцы ищут себе мохнатых любовников"
Продолжение здесь ...
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F/923459/ispovied_moskovskogho_zoofila-kinologha_piervyi_sieks_s_sobakoi_u_mienia_byl_v_17_liet
Я все понять не мог, почему он не пуговицей пристегивается...
свиней убивают в промышленных масштабах, а бродячих собак НИЗЗЯЯЯ.
- А если не слушается, так я его веником!
- Это правильно... Нужная, понимаешь? вещь.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=x4qK_-HERK8[/video]
Если навести мышку на зоорожу и кликнуть - увеличить, можно посмотреть фотографии этих сектантов .
https://vk.com/usinskbs?w=likes%2Fwall-3711687_11545
И если у него случилась такая беда (сгорело все), и он не может стерилизовать своих подопечных, то их надо уничтожать. Надо понимать, что кому-то просто не повезло, раз какой-то у****** не уберег имущество...
Маша, ты че?! Если вы не подожжете, у меня ни чего не сгорит. Я в основном, за другими гашу.
И жрать я ничего не буду. Сама не подавись. Своей ненавистью.
Смотри в другую сторону. Сектантка
Вот и богатырёв величает себя веганом . Может поэтому он так ненавидет жителей Усинска . Портит им жизнь бродячими псами .
богатырёв, а богатырёв, хлебни собачьей уринки и смермы . Пополни солевой баланс и протеины . И начинай уж добреть к людям .
Тебе жить среди них а не среди помойных псов .
Научный совет по экологии вам рукоплещет))))))))
А то что у веганов несварение желудка от поедания веганского силоса и как результат - бурчание животов и обильное выделение кишечных газов, - так это физиология :-) .
Насколько двуличны и жалки люди)))
Сначала хают власть, потом появляется ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК в городе, который смело, в лицо(не из-за монитора) дает власти этой понять кто они есть и тычет им законом, который они должны соблюдать, и, тут толпа вдруг встает на защиту этой власти)))))
Ахеренно!))))
Дибилоидов масса)))) Вас даже не надо уговаривать вы сами задницу подставляете))))) Ржака.
А из того, что написал Богатырев в группе, очевидно воробще ни одна единица пишущей на сайте биомассы, ни черта не поняла))))
Ржака))))
Сектанты, блин.
Так пусть собирает вещички и уёпывae нaxeр из страны . Пока при памяти . А за членство в "рубеже севера" точно скоро пойдёт ломом вечную мерзлоту долбить . Газопровод "Сила Сибири " строить . По настоящему приносить пользу людям . Так сказать .
Люди возмущаются тем, что при его бездействии он обличает в бездействии кого угодно, только не себя.
И с чего вы взяли, что только он говорил им в лицо то, что думает о их работе?
Еще, публика просит еще!!!! Ниже спускаем штаны! Ниже кланяемся))))))
Давайте поговорим о собаках...
Вполне светская беседа.
Никто не собирается молиться на вашего удода.
Кажись, они только приманивают этих собак.
И потом, ну отпугнет каждый собаку, и куда она денется? (=
Собака отбежит от меня, к тебе. Ты думаешь это выход?
Я ему объяснил, что это жизнь.
Сильный, сжирает слабого...
Умный, учит дурака...
Загнанная в угол крыса, бросается в ответ...
Кстати, крыс вывели в городе.
Кстати, где там зоофильское туловище тявкавшее про призывы к убийствам ? Бродячих собак просить убрать с улиц значит нельзя . А про бомжей что, пёсья морда, тявкать можно ?
- бездомные собаки растаскивают мусор от подъездов:
- загрязняют город фикалиями;
- несут потенциальную угрозу нанесения физического вреда здоровью граждан (в том числе и тех кто хорошо относится к бездомным собакам);
- являются переносчиками многих опасных заболеваний (эхинококкоз, бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз, стригущий лишай и.т.д)
А какие плюсы от бездомных собак на улицах Усинска?
-собачие фекалии с дождями уходят в землю, удобряя её, а вот бутылки, бычки, пакеты, выброшенные людьми и из окон в т.ч. - действительно загрязняют город;
гав
https://xakac.info/news/58114
Фото не буду показывать, это жесть.
В Усинске всё похоже к тому-же катится .
Хорошо хоть знаем кому спасибо сказать . Случись такое с ребёнком - повторит богатырёв подвиг земфирки галлямовой .
Сегодня утром видел как стая собак на 2х школьниц кидалась по улице мира, одну за рюкзак цапнули и пытались завалить, другую за руку цапнули, ребенок без варежки остался. Хорошо прохожие вмешались. Девочкам советую рассказать родителям, а родителям написать заявления.
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"если мы даже сможем освоить эти деньги то нам будет необходимо с них налог 72000 пенсионный налог около 40 тысяч (один процент от годового дохода"
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Может чего я непонимаю, но вот что у меня получилось . Если где не прав - укажите .
72000 плюс 40000 равно 112000 тысяч . Это тринадцать процентов налога годовых . Вся сумма зарплаты с налогом будет 861500 рублей . 749500 рублей это "чистые" на руки . 62458 рублей в месяц чистый доход . Плюс что там с лохов в тырнете накалядует .
Да за такие деньги можно в хлам убиться за помойных собак и глотки рвать несогласным . Кормушка бюджетная - ого-го. И уж никак не в интересах зоомошенника будет убрать собак с улицы .
И да, наxeр мёрзнуть на "трубе" за полтинник, если можно накидать себе в загорожку с десяток собак, обозваться зоозащитником, и стричь с лохов купоны !