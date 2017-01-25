Прокуратура Усинска ответила, что делать, если вашу машину перекрыли на стоянке

На вопросы автомобилистов ответил помощник прокурора города Усинска Дмитрий Лосиков.
В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" и личный прием граждан на тему: «Осуществление надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения».
Было задано несколько вопросов, в частности, автолюбителей заинтересовал следующий вопрос.
Если меня во дворе на стоянке перекрывает другой автомобиль, а мне нужно срочно ехать, что я могу сделать?
- Нужно вызвать ГИБДД, составить документы фиксирующие факт нарушения, сделать фото либо видеосъемку, написать заявление в ГИБДД и Прокуратура примет решение, имеется состав административного правонарушения или нет. Если результат положительный, то выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Такие дела уже рассматривались в мировом суде, и виновные привлечены к административной ответственности. Согласно ст. 12.35 они выплатили штраф в размере 2 тысяч рублей.
Прокурор также отметил, что обращений по данным нарушениям в последнее время становится всё больше.
(с) Усинск.Онлайн
А по факту, если надо ехать СРОЧНО, оттаскиваешь перегородившую машину в строну, бьешь репу ее хозяину и едешь ))
Она, такая почистила место для своего автомобиля (часа полтора махала лопаткой... fiskars)/ Поехала по делам. Возвращается - какая-то курица, уже свою колымагу всунула на это место, (=
Нужно как в Москве - кто успел - того и место, или как в Японии - купил место - тогда оно твое. От понятий 90-х пора отходить.
Или тебе выскажут.
А вообще я "ЗА" выделение парковочных мест с производством межевания, дальнейшей арендой, деньги от которой будут поступать в бюджет.
А вообще тема возникает не из-за собственно мест для парковки, а из-за воспитания. Если к соседу поставят чужую машину, а я увидел, то предупрежу, поскольку с соседями живу очень дружно и если есть возможность найти трактор, то почищу и соседям. Так и живем, чего и всем желаю.
правильно говорят.... у дурной головы всегда руки заняты))
в этом году ни разу не чистил... да и вообще никогда сам не чищу ... паркуюсь нормально... какие сугробы?))
Просто каждый должен начать с себя, а не быковать на другого.
Вот такие у нас прокуроры!
Во-первых, парковку должна чистить управляющая компания. И если Василий вынужден чистить сам, это значит, что Василий не может договориться со своей управляющей компанией и заставить её работать.
Во-вторых, далеко не все лжесобственники парковочных мест чистят снег. Чистят единицы. Но даже это титаническое усилие не делает человека собственником, представьте.
В-третьих, почему человек, проживший 20 лет в доме ценнее человека, прожившего 3 года в доме? Между ними разницы никакой (кроме может того, что 20 лет назад квартиру можно было получить даром, а 3 года назад - купить за 2 млн). Все равны здесь, места общие.
В-четвертых, половина народа ставит свои авто на газоны. А это противозаконно.
В-пятых, и это главное - закон однозначно говорит - прав тот, кто приехал и встал на любое свободное место.
Да, порой совесть не позволяет встать (на ночь) на место, которое вылизали как коту... Но не вам меня стыдить.
А ведь к вам не приезжают гости, да? И вам самим порой не приходится вставать на чужие места в чужом дворе. Что вы делаете, мне интересно? На воздухе паркуетесь, наверное?
Бывал в Сыктывкаре, там у старых пятиэтажек, у каждого, свое место (вплоть до натянутых цепочек и тросов)
Проще попросить левака, а УК-шка, потом себе припишет это событие. Проходили уже. (=