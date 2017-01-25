Прокуратура Усинска ответила, что делать, если вашу машину перекрыли на стоянке

На вопросы автомобилистов ответил помощник прокурора города Усинска Дмитрий Лосиков.

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" и личный прием граждан на тему: «Осуществление надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения».

Было задано несколько вопросов, в частности, автолюбителей заинтересовал следующий вопрос.

Если меня во дворе на стоянке перекрывает другой автомобиль, а мне нужно срочно ехать, что я могу сделать?

- Нужно вызвать ГИБДД, составить документы фиксирующие факт нарушения, сделать фото либо видеосъемку, написать заявление в ГИБДД и Прокуратура примет решение, имеется состав административного правонарушения или нет. Если результат положительный, то выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Такие дела уже рассматривались в мировом суде, и виновные привлечены к административной ответственности. Согласно ст. 12.35 они выплатили штраф в размере 2 тысяч рублей.

Прокурор также отметил, что обращений по данным нарушениям в последнее время становится всё больше.

(с) Усинск.Онлайн