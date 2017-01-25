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25.01.2017 09:35
Прокуратура Усинска ответила, что делать, если вашу машину перекрыли на стоянке

На вопросы автомобилистов ответил помощник прокурора города Усинска Дмитрий Лосиков.

20151105-parking.jpg

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" и личный прием граждан на тему: «Осуществление надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения».

Было задано несколько вопросов, в частности, автолюбителей заинтересовал следующий вопрос.

Если меня во дворе на стоянке перекрывает другой автомобиль, а мне нужно срочно ехать, что я могу сделать?

- Нужно вызвать ГИБДД, составить документы фиксирующие факт нарушения, сделать фото либо видеосъемку, написать заявление в ГИБДД и Прокуратура примет решение, имеется состав административного правонарушения или нет. Если результат положительный, то выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Такие дела уже рассматривались в мировом суде, и виновные привлечены к административной ответственности. Согласно ст. 12.35 они выплатили штраф в размере 2 тысяч рублей.

Прокурор также отметил, что обращений по данным нарушениям в последнее время становится всё больше.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (86)

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  • Павлик
    25.01.2017, 9:56:27
    22
    Вопрос, что делать если надо СРОЧНО ехать. Прокуратура на это отвечает, надо потратить месяц на разбирательство и вынесенн решения )))))
    А по факту, если надо ехать СРОЧНО, оттаскиваешь перегородившую машину в строну, бьешь репу ее хозяину и едешь ))
    • Изя
      25.01.2017, 10:14:12
      25
      Ну быдло так и решает свои проблемы. После того как ты её оттащишь и начистишь лицо оппоненту, наступает уже уголовная ответственность: хулиганство, побои, умышленная порча имущества. После такого ты точно на целый год в судах застрянешь и отвалишь кучу денег юристу и пострадавшему.
      • Быдло
        25.01.2017, 10:27:26
        -2
        У меня нет проблем, я ставлю машину туда где свободно. Проблемы у тебя, это тебе надо усираться с пеной у рта по поводу якобы своего места.
        • модератору
          25.01.2017, 10:49:36
          -8
          уберите комментарий Быдла
          • ггг
            25.01.2017, 22:55:59
            1
            Если у нас в стране убирать комментарии БЫДЛО то их почти не останется )))
    • ДЛ
      25.01.2017, 11:33:20
      3
      Павлик наверно на "скорой " работает, и там вопрос жизни и смерти что так срочно ехать ему надо
    • Гога
      25.01.2017, 14:16:24
      3
      GTA насмотрелся, "оттаскиватель" автомобилей и набиватель реп?
  • Усинец
    25.01.2017, 10:14:08
    4
    Ну конечно
    Ставишь ты машину там где живешь, так сказать на "своё" одно и тоже место, приехало "чудо" и припарковала своё би-би туда, соответственно ты его подпер, и!!!??? Это чудо обратится в ГИБДД и ты еще заплатишь штраф?
    • йцук
      25.01.2017, 10:15:23
      13
      Нет у тебя своего места или показывай правоустанавливающие документы.
      • Усинец
        25.01.2017, 10:18:23
        5
        йцуку
        У тебя есть машина? Ты ее ставишь на одно и тоже место, или с одного угла в другое по всей стоянке?
      • father
        25.01.2017, 10:24:04
        6
        Купил я хорошую лопату дочери.
        Она, такая почистила место для своего автомобиля (часа полтора махала лопаткой... fiskars)/ Поехала по делам. Возвращается - какая-то курица, уже свою колымагу всунула на это место, (=
        • fatheru
          25.01.2017, 10:33:29
          23
          Купите лопату и для курицы...
          • father
            25.01.2017, 14:07:56
            1
            Ну может у нее есть кто? Что он подумает, если я такой подгон сделаю? Получит же, этой же лопатой, (=
            • fatheru
              25.01.2017, 17:26:29
              1
              А вы надпись гравируйте типа:- откопай сама место для своей машины
    • LSD
      25.01.2017, 10:21:18
      8
      Свое место? Порой страшно куда то машину припарковать - везде чье то место. Не дай бог кому то создашь неудобство.
      Нужно как в Москве - кто успел - того и место, или как в Японии - купил место - тогда оно твое. От понятий 90-х пора отходить.
      • не своё место
        25.01.2017, 14:41:33
        3
        А собственноручно очищено и накатано своим авто, явно для тебя такого хорошего!
    • Бобс
      25.01.2017, 14:22:05
      0
      Вы удивительный идиот
  • wow
    25.01.2017, 10:28:53
    21
    Подпёр машину? Оставь свой номер телефона на лобовом, а когда позвонят,можешь всё высказать,..
    Или тебе выскажут.
    • димон
      25.01.2017, 10:44:59
      29
      Всегда, если паркуюсь в месте, где могут возникнуть вопросы ставлю табличку с номером телефона и надписью "я рядом, звоните". Будьте вежливы. Ну а если кто-то припаркуется на "мое" место, которое я содержу всегда идеально почищенным, то я его перекрою. Но при этом я опять поставлю на стекло ту же самую табличку "Звоните, я рядом", которая будет характеризовать отсутствие в моих действиях злого умысла кого- то в чем-либо ограничить. Потом лишь объясню человеку, что в наших условиях каждый чистит, содержит и облагораживает парковочное место для себя.
      А вообще я "ЗА" выделение парковочных мест с производством межевания, дальнейшей арендой, деньги от которой будут поступать в бюджет.
      • Лол
        25.01.2017, 10:55:35
        -7
        А на каком основании димон ты решил, что это твоё место? По закону все места на придомовой территории - общие. Кто первый успел - того и место. Закон суров, но это закон.
        • димон
          25.01.2017, 11:01:09
          24
          10 лет паркуюсь в одном месте, которое сам отсыпал и зимой чищу, как в армии, по линеечке. Поставь свою машинку, все верну в исходное состояние.
          А вообще тема возникает не из-за собственно мест для парковки, а из-за воспитания. Если к соседу поставят чужую машину, а я увидел, то предупрежу, поскольку с соседями живу очень дружно и если есть возможность найти трактор, то почищу и соседям. Так и живем, чего и всем желаю.
          • Соседи.
            25.01.2017, 14:03:56
            6
            Молодец!Именно об этом речь.Об уважении к друг другу.Полностью с Вами согласны Димон.
      • lol
        25.01.2017, 11:05:47
        2
        какой бюджет?... придомовая территория - собственность жильцов дома.
        • димон
          25.01.2017, 12:10:31
          -9
          ваш довод понятен. общая собственность жильцов тоже имеет границы. Тут вопрос может быть решен общим собранием собственников по распределению мест под парковки. А если люди паркуются за пределами этой территории, то здесь существует правовой пробел, который полагаю скоро будет урегулирован. По строениям под парковки вопрос ведь уже решается.
        • *)
          25.01.2017, 12:52:14
          6
          Вы забываете такой интересный момент, как тот факт, что придомовая территория может быть на самой площади застройки дома. Т.е. вышел из подъезда и всё, ты за чертой своих владений. По факту в городе мало где есть дворы с принадлежащей жильцам придомовой территорией. И другой момент: Что за мода пошла в жизни? Где уважение? Неужели всем так нравится вести себя как м*дак? Никому не хочется ставить машину в сугроб, а чистить и тем паче. Почему девушки выходят с лопатами, вениками и облагараживают место парковки своего авто, а ган*он Серёжа со словами "нет тут ваших мест" ставит свой тарантас туда и это по-вашему правильно? Серёже надо найти свой сугроб и почистить, но это же надо руками работать. А тут можно показать какой ты умный, подкованный. И плевать что ты моральный урод.
          • lol
            25.01.2017, 22:20:00
            1
            я не знаю почему.... "девушки выходят с лопатами".... проще, по моему, позвонить в УК... они приедут и почистят.... я так и делаю.
            правильно говорят.... у дурной головы всегда руки заняты))
  • 112233
    25.01.2017, 10:36:35
    6
    Надо было спросить в ГИБДД, это в их компетенции. Если я не ошибаюсь, в таком случае вызываешь ГИБДД, инспектор сам определяет нарушены ли ПДД и имеет право вызвать эвакуатор, это должно попадать под правило парковки вторым и третьим рядом, в крупных городах эвакуаторщики таких умников за секунды вывозят))))
  • Саня.
    25.01.2017, 10:50:32
    8
    Так намазываемое "место" имеется у каждого собственника жилого помещения. Это придомовая территория. За которую мы,собственники платим налоги.
  • 15888
    25.01.2017, 10:50:35
    -1
    Все эти хамы, которые ставят машины куда захотят, думают что мозгов хватило лишь купить машину а на остальное их просто нет!
    • КС
      25.01.2017, 13:34:06
      4
      Хамы как раз это те, кто считают, на общей территории, с какого-то перепуга есть Их место.
  • Ыть
    25.01.2017, 10:58:14
    -7
    Все эти хамы, которые решили, что "этажимоёместо", думают что мозгов хватило лишь снег раз в году почистить а на остальное их просто нет!
    • Валерий
      25.01.2017, 13:13:03
      -1
      Я вижу человек в Усинске новый, если будешь чистить один раз в году, то парковаться будешь в сугроб. Мужики приезжают с вахты, машины по крышу засыпаны. Кстати дворы разные бывают, в одних ремонт сделан, а в других весной болото.
      • father
        25.01.2017, 14:11:52
        -2
        Плюсую. (=
      • lol
        25.01.2017, 22:22:59
        -1
        ну ты капец... понторез северный)))
        в этом году ни разу не чистил... да и вообще никогда сам не чищу ... паркуюсь нормально... какие сугробы?))
  • ...
    25.01.2017, 10:59:16
    1
    ....
    моё, твоё..нет такого..ставить нужно а свободное, нет свободного-ищи варианты..а дворы должны содержать УК в идеальном состоянии и производить своевременную чистку и вывоз снега..
    • )))))
      25.01.2017, 11:02:18
      12
      Объявление на подъездах дома:"Дамы,любовников ищите среди жителей нашего дома,так как своим машины негде ставить))"
  • $
    25.01.2017, 11:32:03
    3
    Все это ерунда вы лучше с собаками разбирайтесь а не с машинами
  • Северная
    25.01.2017, 12:38:02
    -2
    Господа, я понимаю когда на ночь сутки и более заняли "ваше" место, бывает приедешь на 5-10-60 минут, поставишь на СВОБОДНОЕ место, уже кудахтать начинают! И я чистила в ветряный мороз место, и на пару МЕСЯЦЕВ занимали "мое место", и ничего,жива.
    • Валерий
      25.01.2017, 13:22:57
      4
      Вот для таких случаев выручает номер телефона.
  • Жека
    25.01.2017, 12:49:41
    -1
    Один знакомый рассказывал Купил квартиру на Комсомольской, заехал какой то стройматериал выгрузить,ну поставил на чужое место, выходит минут через 5(говорит не больше) , колесо спущено и торчит отвёртка . После этого ставит автомобиль далеко от своего подъезда! Как то так бывает в нашем городке!
    • все зависит от нас же, от людей
      25.01.2017, 13:27:02
      8
      в доме, где я живу уже 20 лет, соседи уважают другу друга, никто не быкует, если кто-то чистит себе место техникой, то и соседу почистит, даже если не просили. Каждый паркуется на одном и том же месте, где привык. Никаких вопросов не возникает и проблем нет. И не нужно по вечерам после работы носиться по двору искать место под машину, как проститутка клиента.
      Просто каждый должен начать с себя, а не быковать на другого.
      • ДЛ
        25.01.2017, 13:48:10
        0
        а гостям то где парковаться?
        • father
          25.01.2017, 14:14:34
          4
          На такси приезжать! А то, и не выпить, ни закусить... (=
        • для ДЛ
          25.01.2017, 19:44:27
          0
          вы читаете между строк? Написано же - никто не быкует
      • йцук
        25.01.2017, 22:25:27
        2
        район 5-й школы наверно? ... там боле менее адыкватный народ живет.
        • йцуку
          25.01.2017, 22:40:40
          1
          да
          Наш район вообще нормальный!!1
    • НК
      25.01.2017, 19:15:39
      3
      Это как-то глуповато со стороны так называемого "владельца" места, ведь отвёртка будет знать, как вернуться домой, если вы понимаете, о чём я. А долги часто возвращают с процентами.
  • Бим
    25.01.2017, 14:13:02
    3
    Что за безграмотный прокурор? С каких это пор прокуратура принимает решения того то что находится в компетенции ГИБДД? Нарушения ПДД фиксируются протоколом или постановлением. Наличие или отсутствие правонарушения сотрудник ГИБДД сам определяет. Лосиков ИДИ УЧИСЬ!
    Вот такие у нас прокуроры!
  • скр скр скр
    25.01.2017, 14:24:18
    9
    Вопрос вот в чём. Каждая сторона считает быдлом другую сторону этого конфликта. Я сразу скажу - я на стороне людей, которые не считают какую-либо территорию возле дома своей.
    Во-первых, парковку должна чистить управляющая компания. И если Василий вынужден чистить сам, это значит, что Василий не может договориться со своей управляющей компанией и заставить её работать.
    Во-вторых, далеко не все лжесобственники парковочных мест чистят снег. Чистят единицы. Но даже это титаническое усилие не делает человека собственником, представьте.
    В-третьих, почему человек, проживший 20 лет в доме ценнее человека, прожившего 3 года в доме? Между ними разницы никакой (кроме может того, что 20 лет назад квартиру можно было получить даром, а 3 года назад - купить за 2 млн). Все равны здесь, места общие.
    В-четвертых, половина народа ставит свои авто на газоны. А это противозаконно.
    В-пятых, и это главное - закон однозначно говорит - прав тот, кто приехал и встал на любое свободное место.
    Да, порой совесть не позволяет встать (на ночь) на место, которое вылизали как коту... Но не вам меня стыдить.
    А ведь к вам не приезжают гости, да? И вам самим порой не приходится вставать на чужие места в чужом дворе. Что вы делаете, мне интересно? На воздухе паркуетесь, наверное?
    • Фыва
      25.01.2017, 14:35:37
      -2
      Поддерживаю. Есть люди, которые считают что у них есть привелегии по отношению к другим людям. Вот они то и есть типичная быдлота.
    • ))))))
      25.01.2017, 15:16:15
      7
      Часто бываю в Нижнем,таи квартира. И машину ставлю,как и остальные жильцы,где свободно. И никаких звонков в дверь и косых взглядов..
      • Прдж
        25.01.2017, 15:19:07
        1
        Везде так. Гавнюков со "своими" местами встречаю только в Усинске.
        • Абвгд
          25.01.2017, 22:13:02
          1
          Прдж
          А вы *г***** * без места , смешно.... Вот проблемы не в клозетах, а в головах . Ведь нет проблем-то , если мозг включить, конечно при его наличии..Чем больше машин -водителей-больше пустых* проблем*. Негласные правила везде одинаковы , не фантазируйте. Просто есть водители уважающие других, а есть водятлы с распальцовкой.
      • father
        25.01.2017, 18:37:41
        3
        Бывал в Чебоксарах, там что бы во двор въехать, надо иметь дистанционку от шлагбаума. Не всякий может проскользнуть. (=
        Бывал в Сыктывкаре, там у старых пятиэтажек, у каждого, свое место (вплоть до натянутых цепочек и тросов)
        • Сми
          25.01.2017, 19:16:26
          1
          Комментарий удален. Нарушение правил сайта
        • фазеру
          25.01.2017, 20:55:49
          0
          Это в новостройках.И в Сыкте такое есть.Вы покупаете квартиру с гаражом.
        • Валерий
          25.01.2017, 21:34:57
          1
          Валерий
          В Кирове тоже видел шлагбаумы, а по одному адресу приехал, весь дом огорожен решёткой, шлагбаум и две калитки для пешеходов.
          • =-=-
            25.01.2017, 23:14:35
            1
            У нас у больницы не такой стоит? Огороженный...
    • для скр скр скр
      25.01.2017, 19:49:15
      -1
      эээх, если б все так просто было! У нас УК Гелиос только после скандалов что-то делает. А большинство жильцов просто уже не хотят себе нервы трепать и не связываются с ней. Жильцы сами нанимают тракториста (к счастью живет в нашем же доме) и чистят парковку. Она к слову не стихийная, а нормальная парковка за домом. Если я приезжаю в чужой двор, я оставляю машину где возможно, со своим телефоном на окне. Еще не было случая, чтоб кто-то звонил, требовал освободить, или перекрывали. Может попадались нормальные люди, а не быдло
  • Александр
    25.01.2017, 14:30:57
    -5
    Пускай займут мое (так называемое место возле дома) перекрою выезд сразу и на штраф в 2000р заплачу и пох.й, еще выходить пол дня буду, потом прогрею машину и отьеду. Всю срочность выезда пох..ю :)))
    • Сопрано
      25.01.2017, 15:13:04
      2
      А потом утром придешь, а на машине зеркал заднего вида не хватает
      • НК
        25.01.2017, 19:18:15
        1
        Так не достанься же ты никому! :)
    • Марина
      25.01.2017, 22:25:15
      0
      Выбежите, как Миленький, если Вам машина " дорога". Эвакуатор + услуга по его оплате+ штраф))) И это уже - Факт, в нашем Усинске!
  • LSD
    25.01.2017, 15:20:34
    5
    Обратите внимание на фото. Там ШЕВРОНЕ-Нива!! Был бы Лексус или инфинити - никто не бы перегородил.
  • Местный
    25.01.2017, 15:27:19
    9
    Место надо купить, тогда оно будет Вашим. Остальное демагогия и отклонение от правового поля.
    • Абвгд
      25.01.2017, 22:20:13
      2
      Местному
      Ну так и ставь машину на НЕОЧИЩЕННОЕ МЕСТО , таких во дворе полно, слова никто не скажет. Вы ж хитросделанные стараетесь занять очищенное место . Взаимоуважение - есть такое слово в вашем запасе словарном ?????
      • Абвгд -эйке
        25.01.2017, 23:18:37
        2
        Взаимоуважение-это не только он вас уважает, но и вы его. Потому что- взаимное уважение...
  • Евген
    25.01.2017, 15:51:28
    1
    Есть такие автолюбители, что машину берут на крючок и оттаскивают в сторону(((, интересно в таких случаях прокуратура может рассматривать дело как попытку угона?
    • интересно
      25.01.2017, 15:55:41
      0
      а как расценивать ситуацию, когда мою машину-автомат хотели на веревке оттянуть. страшно подумать, какие могли быть поломки....
      • Меня зовут
        25.01.2017, 17:16:49
        0
        А это твои проблемы )))
      • lol
        25.01.2017, 22:31:29
        1
        колеса в бок не крутятся.... зимой прокатит)))... т.ч. ниче не случится с твоим автоматом))
  • Штучка ручкой
    25.01.2017, 16:40:14
    6
    Еще раз о наболевшем.. Нет такого законодательно закрепленного понятия как "твое, мое место". Двор - это общедомовая территория, которая принадлежит всем жильцам дома. И то, что некоторые жильцы некоторых дворов понавесили таблички с номерами своих машин, чтобы все знали что это их места, это не законно! Т.к. места эти они не приватизировали. Парадокс в том, что я имею право парковаться на любое свободное место во дворе. Право имею, а парковаться не могу)) Т.к. тогда выслушаю от своих соседей лекцию о том, что они здесь 20 лет живут и 20 лет свою машину ставят, а когда умрут, то передадут по наследству это место своим детям и внукам, это в лучшем случае, а в худшем сами знаете что... Стесняюсь спросить, что же тогда делать тем кто купил квартиру не столь давно?? Сразу застрелится?! Недавно я тоже 2 часа махала лопатой, чистила место возле подъезда, прекрасно понимая, что на это расчищенное место может припарковаться любой, т.к. это место не мое - оно общее. Мне вот интересно, как обстоят дела с парковкой во дворах в других городах??
    • Валерий
      25.01.2017, 19:36:10
      0
      Про другие города. Арзамас - вокруг дома при постройки оборудовано достаточное количество парковочных мест, и на каждом номер квартиры. При заселении дома жребий тянули и номера вокруг дома в произвольном порядке по количеству квартир. Воронежская обл.- и опять вокруг дома парковочных мест достаточно, но ставят машины,, там где свободно и вечером видно, что ещё полно места. И в нашем городе, поликлинику построили, а где машины ставить. Лукойл очередной корпус строит, а где машины ставить будут? Зато кругом газоны на которых стоят машины и никакие УК газоны вам чистить не будет.При достаточном количестве парковок ни каких проблем "моё - твоё место" не возникнет!!!
      • ну
        25.01.2017, 19:55:22
        1
        в нашем городе не принято думать об удобстве горожан. Хотя, не скажу, что в других городах прям как радеют за них. Бываю во многих городах и еще не было такого, чтоб спокойно можно было парковаться, кроме как на платных. ВЕЗДЕ есть жильцы, которые вытесняют приезжих, особенно если номера не местные, вообще ведут себя по хамски, типа "понаехало вас тут, с**** негде". Поэтому не нужно писать, что только в Усинске херово. Зависит от каждого человека. А у нас чуть что, пальцы веером, сопли пузырями. Чем круче машина, тем крупнее пузыри... Как то так. Извините за много букафф
  • squab
    25.01.2017, 17:05:10
    3
    Должно быть взаимопонимание и взаимоуважение...есть не гласные правило общежития и их надо уважать, ценить чужой труд , понимать сложившиеся годами правило социума... а не лезть со своими правами и правилами только потому что они в данный момент устраивают тебя...пример? пжл...очередь в магазине тоже не регламентируется законом)))) это негласное вежливое правило...но его мы стараемся выполнять, хотя есть исключения....дошло до особо ретивых?...
    • Меня зовут
      25.01.2017, 17:22:12
      1
      Сравнение в корне не верное. Я если вижу очередь в магазине, я ухожу из этого магазина и не стою в очереди. А около подъезда увидев свободное место я стану на него, сосед приехав увидев свободное место то же стал на него - это и есть нормальное поведение в социуме. А вы получается считаете, что у вас есть привилегия по отношению ко мне и ставите себя выше меня потому что живёте в этом доме 250 лет - это асоциально и при чем, это явление характерно только для Усинска.
    • Архи
      26.01.2017, 8:15:14
      0
      В таком случае, буду ходить в магазин, а в очереди заявлять, что уже 20 лет сюда хожу и поэтому имею право проходить без очереди
  • $
    25.01.2017, 17:17:13
    -2
    Не занимайте парковки автовладельцев и будет вам счастье
  • Чибис
    25.01.2017, 17:29:41
    4
    На практике ГИБДД даже не приедет на такой вызов
    • Марина
      25.01.2017, 22:18:31
      1
      ГИБДД
      ГИБДД сразу приезжают на подобные вызовы! И штраф выписывают, или на " мировую" соглашаются... Но нет в нашем городе " моего места"- НЕТ!!!
  • 111
    25.01.2017, 17:43:55
    1
    А просто позвонить в УК, и сказать чтобы почистили во дворе от снега, не судьба? Зачем самим лАпату брать? Мы же деньги платим Укашкам. :)
    • father
      25.01.2017, 19:02:35
      3
      не проще.
      Проще попросить левака, а УК-шка, потом себе припишет это событие. Проходили уже. (=
    • для 111
      25.01.2017, 19:57:00
      1
      а Вы звонили в УК? Точно по звонку Вам почистили? Не смешите мои тапки!
  • ПАРКОВКА
    25.01.2017, 23:33:03
    0
    Нравится или не нравится,но все это треп..и ту "девушку" которую "отмахали"...Так уж повелось по всем городам России.хоть в Новгороде.хоть в Ростове.хоть в Вологде - есть машина -то во всех старожилов есть и "место" под машину...Так же и у нас УСИНЦЕВ...по мере приобретения транспорта .занимают парковочное место вокруг дома.И вот вы,господа,которые "туфтите " сначала занимаете место стоянки ...а потом кидаетесь с кулаками на любого,кто поставил свою машину на вами "отнятое" место.Это приходится наблюдать сплошь и рядом...а чтобы баба взялась чистить лопатой себе место для парковки - бред сивой кобылы...Занимают чужое парковочное место и выпучив глаза орут :"а ты его купил?" Особенно ново-прибывшие,сколько ненависти к местным усинцам...готовые грызть- как бродячие собаки.Еще раз повторюсь - проехав от Усинска до Краснодара...от Усинска до Красноярска ...отУСИНСКА до Питера и в каждом городе общепринято принято те кто первые приобрели машины ...у всех есть парковка...Даже более того,продавая квартиру - оговаривают,во дворе есть парковочное место...
    • Штучка с ручкой
      26.01.2017, 10:54:57
      1
      Уважаемый, а что вас так удивляет, что так называемая "баба" взялась чистить лопатой себе место для парковки?? Был сильный снегопад, у меня машина низкая, начались проблемы с заездом и УК давно не чистила предомовую территорию, вот я и не стала дожидаться пока УК сподобится, сама почистила себе место. И никакой это не бред!
  • Нн
    26.01.2017, 8:01:08
    -1
    Штраф могут выписать,если машина которую перекрыли стоит на проезжей части!!а если она на газоне стоит,то не имеют права выписывать штраф!.
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