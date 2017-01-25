«Коми энергосбытовая компания» оспаривает приказы региональной Службы по тарифам

В Верховном суде Коми слушается дело по административному иску ОАО «Коми энергосбытовая компания» («КЭСК»), которое просит признать недействующими приказы Службы Республики Коми по тарифам, изданные 20 октября прошлого года. Приказы, которые касались тарифов для «КЭСК» на проданную компанией электроэнергию в ноябре и декабре 2016 года, сократили размер выручки на 456 млн рублей.

Как сообщает "БНК", в ходе судебного заседания выяснилось, что Служба РК по тарифам своими приказами исключила из необходимой валовой выручки «КЭСК» так называемые расходы на формирование резервов по сомнительным долгам в сумме 351 млн руб. Еще 105 млн руб. были исключены как экономически необоснованные затраты.

Основанием для такого решения Службы РК по тарифам послужил приказ Федеральной антимонопольной службы России от 11 октября 2016 года. В описательной части приказа ФАС содержится вывод, что экономическая обоснованность расходов на формирование резерва по сомнительным долгам не подтверждается экспертными заключениями. В приказе также говорится о необоснованности включения в валовую выручку «КЭСК» расходов, понесенных в 2011 году в связи с использованием услуг агента, которым выступило ООО «Сбытовая компания Коми», при приобретении электрической энергии у ОАО «Монди СЛПК».

Представитель «КЭСК» в суде ссылался на то, что имеется решение Арбитражного суда трех инстанций, о том, что расходы по агентскому договору имели для «КЭСК» экономический смысл и были законными.

В суде также выяснилось, что сейчас в Арбитражном суде Москвы находится на рассмотрении иск о признании приказа ФАС от 11 октября 2016 года незаконным.