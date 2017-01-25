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25.01.2017 10:24
«Коми энергосбытовая компания» оспаривает приказы региональной Службы по тарифам
В Верховном суде Коми слушается дело по административному иску ОАО «Коми энергосбытовая компания» («КЭСК»), которое просит признать недействующими приказы Службы Республики Коми по тарифам, изданные 20 октября прошлого года. Приказы, которые касались тарифов для «КЭСК» на проданную компанией электроэнергию в ноябре и декабре 2016 года, сократили размер выручки на 456 млн рублей.
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Как сообщает "БНК", в ходе судебного заседания выяснилось, что Служба РК по тарифам своими приказами исключила из необходимой валовой выручки «КЭСК» так называемые расходы на формирование резервов по сомнительным долгам в сумме 351 млн руб. Еще 105 млн руб. были исключены как экономически необоснованные затраты.

Основанием для такого решения Службы РК по тарифам послужил приказ Федеральной антимонопольной службы России от 11 октября 2016 года. В описательной части приказа ФАС содержится вывод, что экономическая обоснованность расходов на формирование резерва по сомнительным долгам не подтверждается экспертными заключениями. В приказе также говорится о необоснованности включения в валовую выручку «КЭСК» расходов, понесенных в 2011 году в связи с использованием услуг агента, которым выступило ООО «Сбытовая компания Коми», при приобретении электрической энергии у ОАО «Монди СЛПК».

Представитель «КЭСК» в суде ссылался на то, что имеется решение Арбитражного суда трех инстанций, о том, что расходы по агентскому договору имели для «КЭСК» экономический смысл и были законными.

В суде также выяснилось, что сейчас в Арбитражном суде Москвы находится на рассмотрении иск о признании приказа ФАС от 11 октября 2016 года незаконным.

Комментарии (7)

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  • вечно
    25.01.2017, 11:27:30
    8
    При такой огромной цене на элекроэнергию ,развитие экономики России будет тормозиться вечно.Почему В Китай продают по два руб** ,а Россиянам по четыре.
  • НЕ ПОНЯТНЫЙ
    25.01.2017, 12:20:31
    6
    В Китай по оптовым ценам а для себя в розницу
    Так ПУТИН сказал
    Китай надежный ПАРТНЕР.....
  • я
    25.01.2017, 12:21:56
    7
    Причем тут Россия и наши чиновники? Они давно себя видят на западе в виде, офшоров, детей там живущих и так далее. Тут просто им надо недра продать и все..... Вот вся их экономика, выкачать, продать, вывести в офшоры.
  • и вообще
    25.01.2017, 13:30:35
    6
    тарифы установлены грабительские! Никто, ни за что не отвечает и наказания не несёт, вот и борзеют.
  • Обыватель
    25.01.2017, 18:50:30
    9
    Спасение для россиян одно -выбросить" посредников". которые просто перепродают электроэнергию,ни за что не отвечают.но имеют огромную прибыль.Раньше электроэнергия шла к потребителю просто через "Печорские энергосети"...Сейчас мы оплачиваем и Сыктывкар...и т.д. Хотя,энергия так же и поступает из Печоры...А по бумагам целая цепочка...и каждый делает "свои" накрутки.А мы.потребители .оплачиваем...
  • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    26.01.2017, 10:08:39
    3
    завыш.тарифы..
    а что делать..чем дальше..тем выше платежи..куда писать..чтоб проверили наши шараги"/тепловые,энергетические и УК/..Писать в высшие инстанции...наши особо не суетятся..или так и будем платить круглый год за отопление..так -как нет счетчиков на дом...перерасход за придомовые..которые с этого года должны оплачивать УК..а они хитрожопые уже пишут ,что с января подымут свою строку /обсл. и тек.ремонт/где искать справедливость..или так и дальше будем набивать их счета..а они машины меняют..да дома покупают за бугром..
  • !!!
    26.01.2017, 13:10:47
    2
    В цене каждого товара на Руси уже мало собственно товару (сиречь потребительских качеств) и всё больше податей и мзды. Профессор Булат Нигматулин, первый замдиректора Института проблем естественных монополий приводит такие цифры: цена электроэнергии для российских промышленных предприятий на 33% дороже, чем в среднем в странах Евросоюза, и в 2,4 раза (!!!) дороже, чем в США. А ведь наше конкурентное преимущество при наших природных богатствах традиционно заключалось в дешевой электроэнергии, ну и дешевом сырье с трудовыми ресурсами. (МК)
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