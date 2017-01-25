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25.01.2017 12:20
Усинские пловцы представят Усинск на Чемпионате Коми
С 25 по 28 января в плавательном бассейне «Орбита» Сыктывкара пройдут Чемпионат и Первенство Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады между муниципальными образованиями региона.
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Всего, по информации Федерации плавания Республики Коми, в соревнованиях примут участие 180 пловцов из Сыктывкара, Ухты, Емвы, Усинска, Печоры, Инты и Воркуты. Среди участников - девять мастеров спорта России: Булохова Елена, Китаева Полина, Куклина Олеся, Пещерина Елизавета, Быков Валерий, Леонтьев Николай, Михайлин Никита, Михайленко Роман, Юрачев Олег.

В течение четырех дней участникам состязаний предстоит преодолеть 34 дистанции и разыграть 76 комплектов медалей. Каждый соревновательный день будет завершаться эстафетами. 28 января, в финальный день соревнований, будут подведены итоги командного первенства.

Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Республиканская школа по плаванию «Орбита», Федерация плавания Республики Коми.

Комментарии (3)

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  • -усинец-
    25.01.2017, 13:34:41
    6
    Удачи нашей команде!
  • Джордж Псаки
    25.01.2017, 13:45:34
    3
    А усинцы (усинки) кто? Огласите имена наших спортивных надежд.
  • Атимофоае Светлана
    25.01.2017, 13:53:30
    4
    Дорогие мои! Всем удачи,сил, воли к победе!!! За всех болею. Ждем с победой!
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