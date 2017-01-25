Усинские пловцы представят Усинск на Чемпионате Коми

С 25 по 28 января в плавательном бассейне «Орбита» Сыктывкара пройдут Чемпионат и Первенство Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады между муниципальными образованиями региона.

Всего, по информации Федерации плавания Республики Коми, в соревнованиях примут участие 180 пловцов из Сыктывкара, Ухты, Емвы, Усинска, Печоры, Инты и Воркуты. Среди участников - девять мастеров спорта России: Булохова Елена, Китаева Полина, Куклина Олеся, Пещерина Елизавета, Быков Валерий, Леонтьев Николай, Михайлин Никита, Михайленко Роман, Юрачев Олег.

В течение четырех дней участникам состязаний предстоит преодолеть 34 дистанции и разыграть 76 комплектов медалей. Каждый соревновательный день будет завершаться эстафетами. 28 января, в финальный день соревнований, будут подведены итоги командного первенства.

Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Республиканская школа по плаванию «Орбита», Федерация плавания Республики Коми.