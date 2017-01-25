В Усинске продолжают выявлять наркопритоны

Наркоманы в Коми «предпочитают» синтетические наркотики, а дилеры - анонимность. Доля «спайсов» составила 86% от всех изъятых наркотических веществ в Коми.

В республику наркотики ввозятся из других регионов страны, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга крупными партиями до 10 килограммов. Поставщики дурмана в логистике отдают предпочтение автомобильному и железнодорожному транспорту, почтовым отправлениям, а в общении с распространителями - анонимности. Об этом шла речь на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии.

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков в Коми остается сложной, несмотря на большой объем выявленных преступлений — 907 за прошедший год, в республику непрерывным потоком идет ввоз наркотических средств. У синтетических наркотиков низкая себестоимость, отсюда и широкое распространение. Дилеры не боятся финансовых потерь. Партия в 10 килограмм обходится поставщикам около сотни тысяч рублей, прибыль же составляет порядка 15-17 миллионов. Основной поставщик синтетических наркотиков — Китай.

Начальник Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Коми Сергей Раздерин отметил, что количество выявленных преступлений в 2016 году уменьшилось в 1,8 раза — 907 штук. Причиной стало расформирование республиканского наркоконтроля, в котором трудилось около 200 человек, при переходе сотрудников в ряды МВД количество их сократилось до 87. Кроме того, в минувшем году правоохранители отказались от возбуждения уголовных дел по фактам единоличного употребления наркотиков — они практически не раскрываются. Между тем, даже в упадке, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 4.8% от общего объема преступлений по республике.

Одним из важнейших рещультатов работы УКОНа в 2016 году стало закрытие двух крупных межрегиональных интернет-магазинов, торгующих «дизайнерскими» наркотиками. Еще несколько подобных «контор» находятся в разработке. Уследить за поставщиками и распространителями практически невозможно — в своей работе они обеспечивают себе анонимнось. Поставки и распространение наркотиков в коми осуществляется посредством различных соцсетей,электронных платежных систем, мессенджеров и бесконтактным способом, так называемые «закладки». Стоит отметить, что 86% всех выявленных наркотических веществ в Коми — синтетические каннабиоиды - «спайсы». В 2016 году в Коми пресечена деятельность 20 наркопритонов в Усинске, Воркуте и Сыктывкаре, в 18 из них изготавливали и употребляли дезоморфин.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Коми, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, профилактическая работа в молодежной среде пока далека от высшего уровня. По ее словам, в зоне риска на сегодня 905 учебных заведений и порядка 130 тысяч детей и подростков. Она сообщила, что в 2017 году минобраз республики постарается ввести новые средства и методы в профилактическую работу с учащимися и педагогами, расширит и спектр применяемых мер.