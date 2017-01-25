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25.01.2017 13:25
В Усинске продолжают выявлять наркопритоны

Наркоманы в Коми «предпочитают» синтетические наркотики, а дилеры - анонимность. Доля «спайсов» составила 86% от всех изъятых наркотических веществ в Коми.1pwinxhnol-800x600.jpg

В республику наркотики ввозятся из других регионов страны, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга крупными партиями до 10 килограммов. Поставщики дурмана в логистике отдают предпочтение автомобильному и железнодорожному транспорту, почтовым отправлениям, а в общении с распространителями - анонимности. Об этом шла речь на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии.

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков в Коми остается сложной, несмотря на большой объем выявленных преступлений — 907 за прошедший год, в республику непрерывным потоком идет ввоз наркотических средств. У синтетических наркотиков низкая себестоимость, отсюда и широкое распространение. Дилеры не боятся финансовых потерь. Партия в 10 килограмм обходится поставщикам около сотни тысяч рублей, прибыль же составляет порядка 15-17 миллионов. Основной поставщик синтетических наркотиков — Китай.

Начальник Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Коми Сергей Раздерин отметил, что количество выявленных преступлений в 2016 году уменьшилось в 1,8 раза — 907 штук. Причиной стало расформирование республиканского наркоконтроля, в котором трудилось около 200 человек, при переходе сотрудников в ряды МВД количество их сократилось до 87. Кроме того, в минувшем году правоохранители отказались от возбуждения уголовных дел по фактам единоличного употребления наркотиков — они практически не раскрываются. Между тем, даже в упадке, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 4.8% от общего объема преступлений по республике.

Одним из важнейших рещультатов работы УКОНа в 2016 году стало закрытие двух крупных межрегиональных интернет-магазинов, торгующих «дизайнерскими» наркотиками. Еще несколько подобных «контор» находятся в разработке. Уследить за поставщиками и распространителями практически невозможно — в своей работе они обеспечивают себе анонимнось. Поставки и распространение наркотиков в коми осуществляется посредством различных соцсетей,электронных платежных систем, мессенджеров и бесконтактным способом, так называемые «закладки». Стоит отметить, что 86% всех выявленных наркотических веществ в Коми — синтетические каннабиоиды - «спайсы». В 2016 году в Коми пресечена деятельность 20 наркопритонов в Усинске, Воркуте и Сыктывкаре, в 18 из них изготавливали и употребляли дезоморфин.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Коми, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, профилактическая работа в молодежной среде пока далека от высшего уровня. По ее словам, в зоне риска на сегодня 905 учебных заведений и порядка 130 тысяч детей и подростков. Она сообщила, что в 2017 году минобраз республики постарается ввести новые средства и методы в профилактическую работу с учащимися и педагогами, расширит и спектр применяемых мер.

Комментарии (12)

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  • КЭП
    25.01.2017, 16:52:52
    3
    первый
    есть ЧЕ?
    • -_-
      25.01.2017, 17:02:16
      -1
      ховайся - тебя уже вычислили по айпи
      )
      • КЭП
        25.01.2017, 17:08:11
        4
        и ЧЕ?
  • Усинец
    25.01.2017, 18:32:08
    1
    Сколько конкретно в Усинске выявили наркопритонов в 2016г.?
  • а может незаинтересованные...
    25.01.2017, 18:39:10
    1
    Вот сомневаюсь я в том ,что "уследить" нельзя.Немножко быть наблюдательным...немножко "нос" по ветру держать.Если "доставка" идет по ЖД.Откуда? -Через Москву.. Порою только "слепой" не заметит странный багаж...который просят "передать" на "такой то станции"..."Вы,главное вынесете из вагона...подойдут ,возьмут"...Видимо кто то не заинтересованны
    • 11
      25.01.2017, 20:49:07
      2
      ну вы и херню сказали, если бы всё было так просто как вы говорите
    • father
      25.01.2017, 23:53:11
      2
      Уже давно так никто не ведется. (=
      Если надо что-то передать, то перед тобой вывернут все на изнанку, (=
      Наркоту вообще-то не через Москву везут, а через Свердловск. (=
      И частенько для этого используют обыкновенную Почту России...
      Смешать и тут можно.
      Как следует из статьи, в Усинске - варили (варят). Из аптечных лекарств...
  • Евгений
    25.01.2017, 23:43:36
    1
    Спайсы
    Китай невидимый враг который травит Россию наше будущее и не только спаисами !
    • father
      25.01.2017, 23:46:45
      0
      Я чай заказывал из Китая - так себе. Покупаю "Надин" в ...ну в общем не в Дом Быта. (=
  • некий
    26.01.2017, 13:58:51
    3
    а куда обратиться,чтобы за сбытчиком проследили?
    • father
      26.01.2017, 14:04:45
      0
      В интернет.
      http://www.stopnarkotik.ru/%D0%BEperational-department.html
      В Яндыксе нашел.
      По месту не обращайся...
    • father
      26.01.2017, 14:08:04
      1
      Вот еще почитай. Для общего развития.

      http://opravdaem.ru/drugs/fakty-dokazyvayushie-sbyt-narkotikov/
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