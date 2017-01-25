Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлили на 60 дней

Власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный в конце декабря, и отметили, что он не оказал негативного воздействия на бизнес.

Реализация непищевой спиртосодержащей продукции будет ограничена в регионах РФ еще на 60 дней, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря, и отметили, что он «не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса».

«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в рамках установленного ранее 30-дневного запрета удалось на 33% снизить количество случаев отравлений и на 65% снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен после массового отравления средством для ванны «Боярышник» в Иркутске.

По данным областного Минздрава, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в «Боярышнике», из них скончались 76 человек.