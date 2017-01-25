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25.01.2017 18:20
Школьникам Усинска рассказали о восстании заключенных

Учеников 7 «В» и 8 «В» классов Школы №5 Усинска познакомили с трагической датой района – с восстанием заключенных лагерного подразделения «Воркутлага» «Лесорейд» (24.01.–01.02.1942 гг.).

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Лагерь находился в шести километрах от села Усть-Уса через реку Печора. На этом месте не осталось ни одного колышка, хотя раньше внутри зоны были бараки, столовая, склад, изолятор, баня, овощехранилище, а на углах зоны с забором — вышки охраны и наблюдения. 75 лет прошло, многое забылось, но интерес работников библиотеки к истории своего края остался. Они выстроили хронологию событий вплоть до часов, и объяснили кадетам, насколько страшно было не только жителям населенных пунктов (Усть-Уса, Акись, Усть-Лыжа), но и самим повстанцам.

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Мероприятие завершилось показом документального фильма ГТРК «Эквус» «Кровь на снегу». На старшеклассников произвело большое впечатление все услышанное и увиденное.

По сообщению Военно-патриотического центра РК

Комментарии (9)

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  • Холод
    25.01.2017, 22:06:57
    14
    Тема такая интересная, а написано скудно.
    • Правда
      26.01.2017, 0:06:20
      0
      http://velib.com/read_book/sever_aleksandr/lavrentijj_berija_o_chem_molchalo_sovinformbjuro/chast_vtoraja_likvidiruja_pjatuju_kolonnu_na_territorii_rossii/glava_5_vosstavshijj_gulag/ust_usinskoe_vosstanie/
    • H
      26.01.2017, 21:32:18
      0
      Это просто отчет детской библиотеки о проведенном мероприятии. А если интересно, то приходите в библиотеку - расскажем.
  • Правда
    26.01.2017, 0:03:32
    -1
    http://old.usnov.ru/8797-zhestokoe-vremya.html
  • Гость
    26.01.2017, 8:25:59
    3
    Так и тут бы тоже написали, и про немецкий десант тоже. Читателям интересно будет.
  • Гость
    26.01.2017, 8:41:37
    2
    А ещё была женский лагерь в районе посёлка Сынянырд и на реке Сыня был лесоповал * Вавилон* там местами в 2005-7 ещё сохранялась узкокалейка и оставы бараков, сейчас наверное уже нет ничего.
  • Нимфа
    26.01.2017, 10:18:47
    0
    ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА приглашает всех желающих посетить Урок истории "Подавленный бунт", посвящённый 75-летию со Дня восстания заключённых воркутлаговского "Лесорейда". Тел. для справок: 8-912-551-67-78

    В группе детской библиотеки написано
  • девушка
    26.01.2017, 11:19:50
    0
    ГТРК "ЭКВУС"это у нас где?
    • Гость
      26.01.2017, 13:16:50
      0
      девушке
      Это в Дом Быта на 5-ом этаже если не ошибаюсь. Городское телевидение.
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