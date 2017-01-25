Школьникам Усинска рассказали о восстании заключенных

Учеников 7 «В» и 8 «В» классов Школы №5 Усинска познакомили с трагической датой района – с восстанием заключенных лагерного подразделения «Воркутлага» «Лесорейд» (24.01.–01.02.1942 гг.).

Лагерь находился в шести километрах от села Усть-Уса через реку Печора. На этом месте не осталось ни одного колышка, хотя раньше внутри зоны были бараки, столовая, склад, изолятор, баня, овощехранилище, а на углах зоны с забором — вышки охраны и наблюдения. 75 лет прошло, многое забылось, но интерес работников библиотеки к истории своего края остался. Они выстроили хронологию событий вплоть до часов, и объяснили кадетам, насколько страшно было не только жителям населенных пунктов (Усть-Уса, Акись, Усть-Лыжа), но и самим повстанцам.

Мероприятие завершилось показом документального фильма ГТРК «Эквус» «Кровь на снегу». На старшеклассников произвело большое впечатление все услышанное и увиденное.

По сообщению Военно-патриотического центра РК