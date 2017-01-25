ЛУКОЙЛ-Коми усилил экологическую программу

За 2016 год затраты ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на реализацию корпоративной экологической программы составили 20,8 миллиардов рублей (в 2015-м, для сравнения, - 11,7 млрд).

За отчетный год реализован ряд масштабных проектов, направленных на эффективное использование попутного нефтяного газа (ПНГ). В частности, на Усинском месторождении ввели в эксплуатацию энергоцентр «Уса» мощностью 100 МВт, способный ежегодно перерабатывать 170 млн кубометров ПНГ. Еще один энергоцентр сейчас строится на Яреге.

Для создания замкнутого производственного цикла на Ярегском нефтяном месторождении введена уникальная для нашей страны станция водоподготовки ВПУ-700. Она позволяет очищать попутно добываемую с нефтью воду для дальнейшего производства из нее пара, который закачивается в пласты при добыче высоковязкой нефти. Таким образом, до минимума сокращается потребление ресурсов из природных источников и слив очищенных технических вод. Отметим, что на 2017 год запланировано строительство новых очистных сооружений Ярегского месторождения, что также существенно повысит экологическую безопасность производства.

Летом ЛУКОЙЛ-Коми выпустил более 110 тысяч мальков сига в реку Усу в Усинском районе. Предприятие первым в республике начало работу в этом направлении. За 10 лет в водоемы Республики Коми выпущено около 1,2 миллиона мальков хариуса и сига.

За год реконструировано порядка 176 километров трубопроводов и капитально отремонтировано свыше 73 км. Все большее применение находят полиэтиленовые трубы, срок эксплуатации и надежность которых выше, чем у обычных из черного металла.

Сделан очередной шаг в сторону открытости перед населением и экологической общественностью: минувшим летом в «ЛУКОЙЛ-Коми» заработала горячая линия по вопросам экологической безопасности. Любой житель республики может оставить обращение на тему улучшения природоохранной деятельности предприятия на номер в Усинске (82144) 55-5-50.