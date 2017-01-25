Потребление алкоголя усинцами снизилось до 10 литров на человека

Роспотребнадзор сообщил, что среднее потребление алкоголя в Коми упало в 1,5 раза с 2009 года, до примерно 10 литров на человека, но все еще превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень в восемь литров.

Как отмечают эксперты, в общем объеме сокращение потребления алкоголя происходит, так как алкогольный рынок переживает демографический кризис. С 1990 по 2002 года в республике рождалось детей в два раза меньше, это официальные данные, численность основных потребителей алкоголя за последние 10 лет упала миллионов на 8−10, это и приводит к снижению потребления общего