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25.01.2017 16:20
Потребление алкоголя усинцами снизилось до 10 литров на человека

Роспотребнадзор сообщил, что среднее потребление алкоголя в Коми упало в 1,5 раза с 2009 года, до примерно 10 литров на человека, но все еще превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень в восемь литров.

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Как отмечают эксперты, в общем объеме сокращение потребления алкоголя происходит, так как алкогольный рынок переживает демографический кризис. С 1990 по 2002 года в республике рождалось детей в два раза меньше, это официальные данные, численность основных потребителей алкоголя за последние 10 лет упала миллионов на 8−10, это и приводит к снижению потребления общего

Комментарии (18)

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  • 112233
    25.01.2017, 16:24:24
    0
    Ну да, 10 литров водки в день на человека многовато будет!!!!
  • Ю-ю
    25.01.2017, 16:24:40
    1
    Эх, елки-палки, я никак не могу достигнуть "рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень в восемь литров". Что делать-то?
    • =-=
      25.01.2017, 16:54:03
      1
      Тренируйся, закаляйся, в проруби купайся.
      • Ю-ю
        25.01.2017, 17:14:44
        0
        Некогда же пить будет, я и так рекомендованную норму не успеваю выпивать.
  • */*
    25.01.2017, 17:01:28
    0
    до примерно 10 литров на человека
    в день, в неделю, в год?
    • *\*
      25.01.2017, 17:03:34
      -1
      И 10 литров чего? Водки, пива, спирта?
      • =-=-
        25.01.2017, 17:12:02
        1
        Кефира.. дорогой стал.. недоступен...
        • father
          26.01.2017, 12:21:53
          -1
          Кефир тоже продукт брожения. (=
          Меряют спиртом всегда.
    • father
      26.01.2017, 12:22:56
      -1
      В год конечно.
      Считают же на все население, от младенца до старика. (
  • Обыватель
    25.01.2017, 18:22:03
    2
    Как ни "пыжися..."жизнь проходит .а свою "норму" выпить не получается...то работали и учились.детей растили...потом внуков .а "норма росла" - не управлялись.Так "загубили" и пятилетку...и семилетку..
    • )))))
      25.01.2017, 20:52:17
      6
      7 лет не пил,не курил,по бабам не шлялся,а потом мамка в школу отдала-и понеслось!!!
    • фото
      26.01.2017, 12:10:23
      0
      Вот этот, на фото тоже бедный мучается, уже не лезет, а допить надо... десятый литр, наверное.
      • father
        26.01.2017, 12:24:31
        -1
        На фото, одиночество.
        (я так понимаю)
        • )))))
          26.01.2017, 12:30:04
          0
          В среднем немец выпивает 200 литров пива в год.У нас такие немцы учатся в 7-9 классах((
        • фото
          26.01.2017, 12:37:50
          0
          От одиночества надо "лесть в бутылку"? Или искать друга, подругу?. Слаб душой... однако... жаль его тогда.
          • father
            26.01.2017, 22:40:31
            0
            Мой друг детства, от одиночества и непонимания, залез в петлю. Бутылка не помогла. Земля ему пухом.
  • Сашко
    26.01.2017, 22:27:06
    1
    21 литр в неделю пивасика употреб**ю , отклоняюсь от ВОЗ
  • Гость
    27.01.2017, 11:42:55
    0
    Да-а-а, в Коми,оказывается, численность населения уже на миллионы считают.
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