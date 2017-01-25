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25.01.2017 17:45
В Усинске чествовали лучших студентов

В день главного студенческого праздника - Татьянин день, ребят поздравили глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев, епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, заместитель руководителя администрации города по социальной сфере Татьяна Анисимова и представители градообразующих предприятий Усинска.

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Фото Администрация МО ГО "Усинск"

В актовом зале Усинского филиала Ухтинского государственного университета собрались сегодня учащиеся, педагоги и гости ВУЗа.

Почетные гости со сцены пожелали ребятам успехов в учебе, отметив, что студенчество — лучший период жизни. В этот день со сцены университета прозвучали истории из прошлых студенческих лет, шутки и творческие номера, а самых достойных отметили благодарственными письмами администрации и Совета МО ГО «Усинск».

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Нельзя не отметить, что усинские студенты не только «грызут гранит науки», но и активно занимаются спортом, участвуют в общественной жизни города: они и кавээнщики, и волонтёры, и артисты… А студенты безотрывной формы обучения – хорошие производственники, совмещающие учёбу и трудовую деятельность.

От всей души поздравляем всех студентов и преподавателей университета с замечательным праздником! Желаем успешной сдачи экзаменов, весёлых каникул, исполнения всех желаний, а всем Татьянам – счастья и любви!

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Комментарии (4)

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  • что
    25.01.2017, 18:44:45
    -7
    а бородатые че там забыли?
    • Димон
      25.01.2017, 20:51:30
      3
      Если Вы имеете ввиду священников, то День студентов празднуется в День Великомученницы Татианы, которую считают покровительницей студенчества. Поэтому священослужители пришли поздравить усинских студентов.
      • Татьяна
        25.01.2017, 21:18:43
        3
        Ну и где здесь про покровительство студентам, дурят нас.
        Святая Татьяна родилась в Риме, в богатой семье и воспитывалась по христианским канонам. Девушка не стремилась обременять себя семейными узами, а ушла в религию, постилась, помогала бедным и больным. Это было третье столетие нашей эры, расцвет язычества, в это время власти притесняли христиан и запрещали исповедовать эту религию, вплоть до смертной казни. Однажды Татьяну застали за молитвой, девушку схватили, и она была обречена. Перед смертным приговором Татьяна упорно молилась, Господь Бог услышал страждущие молитвы и послал на землю землетрясение, в результате которого погиб сам правитель, его подопечные и жрецы. Правитель был бесноватым, и во время телесной гибели из него выскочил бес и со страшными криками и воплями бежал. Окружающие во всём обвинили Татьяну и учинили над нею самосуд: ей выкалывали глаза, резали её тело, однако девушка была сильна духом, она терпела и всё время молилась, обращаясь к Господу, чтобы он простил этих людей и помог им открыть глаза. Бог услышал её молитвы и послал ангелов на землю. Восемь человек, которые избивали Татьяну, вдруг обрели веру и пали ей в ноги. Однако власти жаждали её смерти, убедив всех, что она ведьма. Свидетели тех времён утверждали, что во время жестоких побоев с её ран текла не кровь, а молоко, тело благоухало и не погибало. Тогда девушку бросили в клетку с тигром, зверь её не тронул, лишь подошёл и стал лизать ей раны. В итоге, Татьяну казнили путём отсечения головы. Перед смертью она постоянно пребывала в молитвах, всё время обращалась к Господу Богу не прекращая проповедовать христианство. Со временем её записали в книгу святых, там она чтится как мученица, погибшая за вероисповедание. В России чтят Татьяну, её день считается особенным, многие христиане стараются в великий светлый праздник попасть в храм и поклониться иконе святой мученицы.
        • студент
          25.01.2017, 21:42:24
          -2
          свечки
          надо учить студентов, свечки ставить.
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