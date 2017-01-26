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26.01.2017 09:30
Усинец занял первое место в республиконской олимпиаде по физкультуре
В программу входили теоретический и практический этапы.
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20-21 января 2017 года в Сыктывкаре в ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» состоялся республиканский этап олимпиады по физической культуре.

Участникам олимпиады предстояло преодолеть два тура: теоретический и практический. Практическая часть олимпиады была представлена двумя видами спорта: баскетболом и гимнастикой.

Победителем среди юношей признан Судиловский Павел, учащийся 10 класса МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, учитель Ирина Колегова.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем достойно представить Коми на следующем этапе.

Комментарии (5)

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  • Добрый
    26.01.2017, 9:41:42
    7
    Поздравления, молодцы!
    РеспубликОнская?
    • Гога
      26.01.2017, 20:58:00
      0
      И это не опечатка
  • Надежда
    26.01.2017, 10:04:07
    7
    ПАША, МОЛОДЧИНА! ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ! ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - СУПЕР!
  • Местная
    26.01.2017, 11:19:45
    6
    Умничка, Павел!!! Дальнейших побед!!!
    • Владимир
      27.01.2017, 9:29:25
      1
      Павлик ! молодец я тобой горжусь твой дедушка .
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