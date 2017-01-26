Усинец занял первое место в республиконской олимпиаде по физкультуре

В программу входили теоретический и практический этапы.

20-21 января 2017 года в Сыктывкаре в ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» состоялся республиканский этап олимпиады по физической культуре.

Участникам олимпиады предстояло преодолеть два тура: теоретический и практический. Практическая часть олимпиады была представлена двумя видами спорта: баскетболом и гимнастикой.

Победителем среди юношей признан Судиловский Павел, учащийся 10 класса МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, учитель Ирина Колегова.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем достойно представить Коми на следующем этапе.