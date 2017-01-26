Новый корпус офиса ЛУКОЙЛ-Коми сдадут осенью

Строительство дополнительного корпуса главного офиса ЛУКОЙЛ-Коми перешло в активную фазу. Сейчас здесь идет разработка котлована под фундамент, осуществляется поставка материалов.

Работы ведутся в строгом соответствии с действующим законодательством: проект прошел государственную экспертизу, получено разрешение на строительство.

Документация предусматривает возведение 4-этажного корпуса с площадью застройки немногим менее 680 квадратных метров. Архитектурное решение выбрано в соответствии с обликом основного здания офиса. Согласно проекту, строение планируется сдать в эксплуатацию осенью текущего года.

Работы ведутся ежедневно с 8.00 до 20.00. Отдыху жителей близлежащих домов они не помешают. Шумные работы с 13.00 до 15.00 и по выходным производиться не будут.