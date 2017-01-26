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26.01.2017 10:15
Новый корпус офиса ЛУКОЙЛ-Коми сдадут осенью
Строительство дополнительного корпуса главного офиса ЛУКОЙЛ-Коми перешло в активную фазу. Сейчас здесь идет разработка котлована под фундамент, осуществляется поставка материалов.
2.png

Работы ведутся в строгом соответствии с действующим законодательством: проект прошел государственную экспертизу, получено разрешение на строительство.

Документация предусматривает возведение 4-этажного корпуса с площадью застройки немногим менее 680 квадратных метров. Архитектурное решение выбрано в соответствии с обликом основного здания офиса. Согласно проекту, строение планируется сдать в эксплуатацию осенью текущего года.

Работы ведутся ежедневно с 8.00 до 20.00. Отдыху жителей близлежащих домов они не помешают. Шумные работы с 13.00 до 15.00 и по выходным производиться не будут.

Комментарии (28)

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  • вижу их
    26.01.2017, 10:45:58
    1
    Все выходные отбойным молотом асфальт снимали.
    • не вижу
      26.01.2017, 11:07:49
      0
      лично я не слышал)
  • Алла
    26.01.2017, 10:51:36
    7
    Неужто в старом тесно стало?)))
    • Катя
      26.01.2017, 10:54:08
      1
      Говорят работников као переселят в новое здание)
    • а на слайде...
      26.01.2017, 11:51:25
      0
      по цвету отличается
      • дизайнъ
        26.01.2017, 14:44:47
        0
        Да не сильно вроде, посмотрим что в итоге получится
  • 1
    26.01.2017, 11:09:24
    10
    Столовую откройте опять!
    • 2
      27.01.2017, 10:09:01
      -1
      кушайте дома, уважаемый
  • девушка
    26.01.2017, 11:15:32
    6
    а пока эти товарищи строят себе офис пешеходы должны через проезжую часть летать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! машинф паркуют прямо на зебре и водителям по барабану мешают они или нет, они сидят в комфорте
    • мало того
      26.01.2017, 11:26:05
      10
      пока строят офис, работники ЛУКОЙЛа на своих машинах, которые теперь паркуют вдоль дороги, будут сбивать пешеходов, как сбил меня один из них, олень...
      • добавлю
        26.01.2017, 11:27:23
        1
        сбил на зебре у светофора, в ожидании разрешающего сигнала пешеходам
        • father
          26.01.2017, 13:11:39
          0
          На Лукойле есть камеры наблюдения. Узнайте, куда они светят.
    • девушке
      26.01.2017, 11:49:54
      -3
      бредите что ли? При чем здесь летать через проезжую часть??? Загорелся вам зеленый свет на светофоре, вот и идите на зеленый, машины в обоих направлениях стоят, вас пропускают. В чем проблема-то? В детсаде не объяснили на кокой свет идти???
      • девушка
        26.01.2017, 13:02:18
        5
        Вы прочитайте мой комментарий!!!
        я вчера была на перекрестке Нефтяников - Строителей и там поименованные машины стоят прямо на зебре, меня в школе и детском саду учили, что зебра для пешеходов!!!
        • father
          26.01.2017, 13:13:33
          -4
          Номер машины какой?
          А то чего-то я не верю. (=
          Вы оговариваете специалистов Лукойла. Причем, всех. (=
          • )
            26.01.2017, 13:43:27
            1
            да уже вычислили, с того дня олень пешком приходил на работу, не помогло... Ведёт переговоры... И нашелся водитель, с регистратора его машины запись передали...
            • father
              26.01.2017, 14:47:22
              0
              Это хорошая новость. (=
        • девушке
          26.01.2017, 14:42:01
          -4
          Ну ладно, кто то встал на зебре. Обойти нельзя?! Когда на светофоре зеленый для пешеходов, машины не едут в обоих направлениях, повторюсь. Времени вагон чтобы обойти. И почему именно лукойловский работник? А не человек приехавший просто по делам или таксист?
          • девушка
            26.01.2017, 16:21:58
            0
            я написала, что это был лукойловский работник?! комментаторы, Вы вообще читать умеете?!
  • Валерий
    26.01.2017, 11:42:29
    2
    А стоянки для машин там, так и не появится? Так и будут машины на дороге стоять, они же корпус строят на месте старой стоянки!!!
  • 9
    26.01.2017, 11:53:48
    2
    Мало того поворот к их офису закрыли знаком, так как мы им выезжать мешали а сами наперерез там проезжают. Сегодня например черный джип видео регистратор все снял.
    • father
      26.01.2017, 13:14:43
      1
      Можете на Трубу выложить?
      Хотя бы через подставных? (=
    • Goos
      26.01.2017, 13:53:57
      1
      Да не парьтесь, городская площадь как раз под их машины будут, нарисуют только разметочку.
      • father
        26.01.2017, 14:49:21
        0
        Там до памятника Трех поколений, можно площадку заделать. Так что... Ну и двор, временно недоступен, пока стройка.
  • Лукойловец
    26.01.2017, 15:42:46
    6
    Тема стоянки
    Народ не ссыте, все будет норм!!!

    Отдел транспортного обеспечения сообщает о запрете (постоянно) стоянки личного транспорта работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на участке автодороги в районе офиса ЦАУА ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» между светофором и «газоном». Данный участок отмечен на приложенной схеме. Также сообщаем о том, что с 27 января 2017 года посадка и высадка пассажиров с дежурного транспорта, перевозящий сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по маршруту «офис ул.Нефтяников,31 –КАО, ул. Возейская, 21а- офис ул.Нефтяников,31», будет осуществляться с общественной остановки.
    С уважением к Вам,
    Ведущий инженер отдела транспортного обеспечения
    ЦАУА ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
    • Валерий
      26.01.2017, 18:21:09
      1
      А стоянку вместе с корпусом строить будут? А то за университетом и на Ленина не протолкнуться!!!
  • Jam
    26.01.2017, 22:51:03
    -1
    Всех не довольных в большой город пешком! А потом поймут что здесь рай для пешеходов где даже голову не повернут переходя через дорогу!
  • Супер специалист
    27.01.2017, 14:28:54
    -1
    Мечта о...
    Чтобы не говорили и как бы не хаили ЛУКОЙЛ -КОМИ я там мечтаю работать!!! Может кто подскажет как туда устроится?
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