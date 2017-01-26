26.01.2017 10:15
Новый корпус офиса ЛУКОЙЛ-Коми сдадут осенью
Строительство дополнительного корпуса главного офиса ЛУКОЙЛ-Коми перешло в активную фазу. Сейчас здесь идет разработка котлована под фундамент, осуществляется поставка материалов.
Работы ведутся в строгом соответствии с действующим законодательством: проект прошел государственную экспертизу, получено разрешение на строительство.
Документация предусматривает возведение 4-этажного корпуса с площадью застройки немногим менее 680 квадратных метров. Архитектурное решение выбрано в соответствии с обликом основного здания офиса. Согласно проекту, строение планируется сдать в эксплуатацию осенью текущего года.
Работы ведутся ежедневно с 8.00 до 20.00. Отдыху жителей близлежащих домов они не помешают. Шумные работы с 13.00 до 15.00 и по выходным производиться не будут.
я вчера была на перекрестке Нефтяников - Строителей и там поименованные машины стоят прямо на зебре, меня в школе и детском саду учили, что зебра для пешеходов!!!
А то чего-то я не верю. (=
Вы оговариваете специалистов Лукойла. Причем, всех. (=
Хотя бы через подставных? (=
Отдел транспортного обеспечения сообщает о запрете (постоянно) стоянки личного транспорта работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на участке автодороги в районе офиса ЦАУА ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» между светофором и «газоном». Данный участок отмечен на приложенной схеме. Также сообщаем о том, что с 27 января 2017 года посадка и высадка пассажиров с дежурного транспорта, перевозящий сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по маршруту «офис ул.Нефтяников,31 –КАО, ул. Возейская, 21а- офис ул.Нефтяников,31», будет осуществляться с общественной остановки.
С уважением к Вам,
Ведущий инженер отдела транспортного обеспечения
ЦАУА ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»