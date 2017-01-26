Журнал "Дух улиц" написал про усинский бренд

Интернет-издание, специализирующееся на тематике молодежной одежды, взяла интервью у создателей бренда Roobl'.

Редакция: С чего все начиналось?

Roobl': Марка появилась в 2014 году. Тогда мы не подозревали о стремительном развитии стритвира в России. Просто в один момент поняли, что найти качественные толстовку или свитшот с принтом, который нравится нам, достаточно сложно. Обычно это или брендовые вещи из спортивных всем известных магазинов, либо вещи с принтами, которые нам не нравились .

Вот и решили - значит мы будем производить то, что хотим носить сами.

А название такое получилось само собой, мы хотели, чтобы даже для иностранцев было понятно, что мы из России.

Редакция: Где базируется марка?

Roobl': Все участники нашей команды родом из Коми и находятся в городе Усинске. Но производство на сегодняшний день сосредоточено в Москве. С отдаленностью и возникает ряд сложностей. Прежде чем нам запустить на рельсы новые модели, мы тратим достаточно времени, чтобы довести изделие до желаемого состояния. Но благо, что информационные коммуникации сейчас на высоком уровне и иногда обходимся и видеосвязью для решения задач.

Редакция: Кто, за что, отвечает в команде?

Roobl': В команде у нас четкое распределение обязанностей ,иначе нельзя- мы пробовали. Но все мы взаимозаменяемы , работаем в постоянном сотрудничестве. Кто-то занимается вопросами пошива, нанесения, кто-то работает с оптовыми клиентами, кто-то налаживает связи с другими городами.

Редакция: Чем вдохновляетесь при создании коллекции?

Roobl': Наверно будет правильно сказать, что мы несем в своей марке свое мировоззрение. Мы говорим со своими клиентами принтами. Кто согласен - тот с нами, кто не согласен - проходит мимо. Иногда нас вдохновляют внезапные вещи – от советского леттеринга до надписей в подъездах.

Редакция: Будут ли у вас коллаборации?

Roobl': Коллабораций пока не намечается, пока у нас другие планы, другие проекты. Но если будут интересные предложения – мы всегда «за».

Редакция: Когда ждать новую коллекцию?

Roobl': У нас на подходе сразу две новых коллекции: пока мы не сообщаем, что именно приготовили для своих покупателей, но одно точно: расширение ассортимента- приятно удивит. К началу весны все новинки будут доступны для покупок.

Редакция: Самая продаваемая позиция?

Roobl': В данный момент мы сосредоточились на региональной тематике. У нас есть коллекция KomiArt – наши местные мотивы. Эта коллекция очень популярна. Также спросом пользуются свитшоты из «женской» коллекции и, традиционно, продукция с тематикой космоса.

Редакция: Из чего складывается ценообразование?

Roobl': Цикл нашего производства начинается с закупки ткани. Далее – пошив, нанесение, транспортные расходы. В принципе, довольно стандартная схема. Плюс мы регулярно работаем с дизайнерами,у нас много различных принтов в разной стилистике. Часть из этих вещей пока лежит в архивах и ждет своего часа. Ведь мы часто запускаем новые вне коллекционные принты в пробных партиях – зайдёт-не зайдёт. Если заходит, подкрепляется продажами – запускаем в серийное производство.

Редакция: Будет ли расширяться ассортимент марки?

Roobl': Мы планируем расширение ассортимента и уже в самое ближайшее время выпускаем спортивные брюки, бомберы, детские свитшоты. В дальнейшей перспективе – варежки, платья и даже обувь. В общем, будем развивать ассортимент однозначно.

Редакция: Где можно купить вашу продукцию?

Roobl': Нашу продукцию можно найти в нашем родном городе Усинске, что в Республике Коми, а также в магазинах «Родина» в Ярославле и Нижнем Новгороде, в омской «Марке» и в других городах России – Мурманске, Калуге, Сочи. Также совсем скоро мы появимся в Самаре, Кирове, Тюмени и других городах.

(с) "Дух улиц"