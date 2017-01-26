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26.01.2017 11:35
Журнал "Дух улиц" написал про усинский бренд
Интернет-издание, специализирующееся на тематике молодежной одежды, взяла интервью у создателей бренда Roobl'.
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Редакция: С чего все начиналось?
Roobl': Марка появилась в 2014 году. Тогда мы не подозревали о стремительном развитии стритвира в России. Просто в один момент поняли, что найти качественные толстовку или свитшот с принтом, который нравится нам, достаточно сложно. Обычно это или брендовые вещи из спортивных всем известных магазинов, либо вещи с принтами, которые нам не нравились .
Вот и решили - значит мы будем производить то, что хотим носить сами.
А название такое получилось само собой, мы хотели, чтобы даже для иностранцев было понятно, что мы из России.

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Редакция: Где базируется марка?
Roobl': Все участники нашей команды родом из Коми и находятся в городе Усинске. Но производство на сегодняшний день сосредоточено в Москве. С отдаленностью и возникает ряд сложностей. Прежде чем нам запустить на рельсы новые модели, мы тратим достаточно времени, чтобы довести изделие до желаемого состояния. Но благо, что информационные коммуникации сейчас на высоком уровне и иногда обходимся и видеосвязью для решения задач.

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Редакция: Кто, за что, отвечает в команде?
Roobl': В команде у нас четкое распределение обязанностей ,иначе нельзя- мы пробовали. Но все мы взаимозаменяемы , работаем в постоянном сотрудничестве. Кто-то занимается вопросами пошива, нанесения, кто-то работает с оптовыми клиентами, кто-то налаживает связи с другими городами.

Редакция: Чем вдохновляетесь при создании коллекции?
Roobl': Наверно будет правильно сказать, что мы несем в своей марке свое мировоззрение. Мы говорим со своими клиентами принтами. Кто согласен - тот с нами, кто не согласен - проходит мимо. Иногда нас вдохновляют внезапные вещи – от советского леттеринга до надписей в подъездах.

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Редакция: Будут ли у вас коллаборации?
Roobl': Коллабораций пока не намечается, пока у нас другие планы, другие проекты. Но если будут интересные предложения – мы всегда «за».

Редакция: Когда ждать новую коллекцию?
Roobl': У нас на подходе сразу две новых коллекции: пока мы не сообщаем, что именно приготовили для своих покупателей, но одно точно: расширение ассортимента- приятно удивит. К началу весны все новинки будут доступны для покупок.

Редакция: Самая продаваемая позиция?
Roobl': В данный момент мы сосредоточились на региональной тематике. У нас есть коллекция KomiArt – наши местные мотивы. Эта коллекция очень популярна. Также спросом пользуются свитшоты из «женской» коллекции и, традиционно, продукция с тематикой космоса.

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Редакция: Из чего складывается ценообразование?
Roobl': Цикл нашего производства начинается с закупки ткани. Далее – пошив, нанесение, транспортные расходы. В принципе, довольно стандартная схема. Плюс мы регулярно работаем с дизайнерами,у нас много различных принтов в разной стилистике. Часть из этих вещей пока лежит в архивах и ждет своего часа. Ведь мы часто запускаем новые вне коллекционные принты в пробных партиях – зайдёт-не зайдёт. Если заходит, подкрепляется продажами – запускаем в серийное производство.

Редакция: Будет ли расширяться ассортимент марки?
Roobl': Мы планируем расширение ассортимента и уже в самое ближайшее время выпускаем спортивные брюки, бомберы, детские свитшоты. В дальнейшей перспективе – варежки, платья и даже обувь. В общем, будем развивать ассортимент однозначно.

Редакция: Где можно купить вашу продукцию?
Roobl': Нашу продукцию можно найти в нашем родном городе Усинске, что в Республике Коми, а также в магазинах «Родина» в Ярославле и Нижнем Новгороде, в омской «Марке» и в других городах России – Мурманске, Калуге, Сочи. Также совсем скоро мы появимся в Самаре, Кирове, Тюмени и других городах.

(с) "Дух улиц"

Комментарии (24)

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  • КУ
    26.01.2017, 12:04:11
    0
    Молодцы
    Удачи Вам господа!!! хорошие вещи у Вас!!!!!
    • Бред
      26.01.2017, 15:11:12
      2
      Что за чушь пишут ,обыкновенный самопал из под утюга.
  • ****
    26.01.2017, 12:10:54
    0
    а магазин в Усинске какой?
    • Инфо
      26.01.2017, 12:50:09
      1
      Магазин Шоппинг по Строителей 15.
    • father
      26.01.2017, 12:57:48
      1
      Магазин "МИР". )))
  • ^_^
    26.01.2017, 13:56:37
    0
    читаю
    Журнал "Дух улиц" написал про усинский бред)
  • ыыы
    26.01.2017, 13:57:00
    -1
    Тоже мне бренд.. Я тоже пойду, закуплюсь китайской одеждой. Напечатаю рисунок свой на одежду. И вот мой бренд готов. Ерунда какая-то
    • Меня зовут
      26.01.2017, 14:00:49
      2
      Ну так сделай так, чего ты тут сопли жуешь?
      • Меня зовут
        26.01.2017, 14:02:49
        -2
        Хрен знает что написало статью про хрен знает что ))
        • скр
          26.01.2017, 15:16:52
          2
          И хрен знает кто это откомментил. Круг замкнулся
    • Goos
      26.01.2017, 14:01:56
      0
      Так работает 90% мировых брендов. Хоть в остине, хоть у армани есть одни и теже вещи, различие которых сводится к ярлычку и принту, ну и цене конечно.
      • №1
        26.01.2017, 15:19:08
        0
        А вот в этом и весь прикол ;)
    • father
      26.01.2017, 14:14:26
      0
      Там не так все просто. (=
      Картиночки надо официально регистрировать.
      А то будет не Бренд, а самопал.
      Вот они не могут с символикой Коми, делать картинки.
      Я имею ввиду этнический рисунок, а не ту лажу, что у них на футболках (или фуфайках) принтовано.(=
      И это. Сейчас по интернету километр Конструкторов, на любой вкус и любую тему...
      В Яндыксе все есть. (=
      • Ыть
        26.01.2017, 15:15:46
        0
        Разница только в том, что все пишут "я тоже так могу", а сделали это только ребята)) Красавчики.
  • Меня зовут
    26.01.2017, 14:01:25
    -1
    Хрез знает что написало статью произрен знает что )))
  • Ляля
    26.01.2017, 14:54:00
    0
    Молодцы! Удачи, успехов вам и поддержки от земляков!!!
  • Хаванский
    26.01.2017, 17:10:36
    0
    Самопал...
  • ВоВа
    26.01.2017, 21:27:02
    -2
    Футболки СУПЕР
    Купил футболку и впрямь оказалась очень хорошего качества( не КИТАЙ).
    • father
      26.01.2017, 22:15:06
      0
      У меня есть индийская тенниска, ей лет десять, а она и цвет не потеряла. :-)
      • father
        27.01.2017, 9:35:37
        0
        15 лет.
        Мне ее один уважаемый человек купил на EBay, когда у людей еще и карточек толком не было. (=
        100% хлопок.
  • Сэр
    27.01.2017, 0:02:47
    -1
    Думаю, кто купил их вещь, тот остался довольным
    У меня одна просьба, сделайте XXXL, а то XXL не лезет на размер 54. жена довольная с медведём вашим ходит,я тоже хочу.
    может прочитают
  • 1237
    27.01.2017, 0:06:59
    -1
    Вот бесит меня, че чмырить то земляков?
    Сделали нормальное дело, хоть в душу им не срите .

    Нормальные футбы, симпотично
    • father
      27.01.2017, 6:43:15
      2
      Ну вообще-то, ничего выдающегося. (=
      Не знаю, с чего ты бесишься.
      Крутому бреду, должно быть пофиг.
      Выбирая из трех брендов: Asus, Gigabyte, MSI... я выбираю последнего. (= За "имя", меньше берут. По характер истина, порой, превосходит...
      Ясно излагаю? (=
      • Скажу, что ли.
        27.01.2017, 10:24:21
        3
        Поддерживаю, ничего выдающегося, средненькие футболки и толстовки, хотели купить в подарок, но вид дешевый словно из "Нефтекамской трикотажной фабрики", только для дома или на даче носить, но цену загнули как для вещи на выход, да и принты не все удачные, скажу, что сильно на любителя... Цена и качество не соответствует, в инете можно более достойные варианты найти. В прошлом году из Иваново привозили, точно такие же вещи, только принты другие и шильдика брендового не было и стоили на порядок ниже. Ребятам удачи, экспериментируйте, творите, учитесь!
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