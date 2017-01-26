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26.01.2017 12:29
В районы республики поступят новые машины «скорой помощи»
В текущем году в рамках соглашения между Правительством Республики Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ» для районов приобретут восемь автомобилей «скорой помощи».
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На фото: один из примеров сотрудничества (новые «скорые» для усинских сел, 2013 год)

Новые оборудованные по всем требованиям машины поступят в центральные районные больницы Усинска, Сосногорска, Печоры, Усть-Цильмы, Ижмы и Вуктыла, а также вНижнеодесскую районную больницу №1 и Ухтинскую станцию скорой медицинской помощи.

Это направление сотрудничества является традиционным: с помощью нефтяниковмедицинские учреждения республики в разные годы уже обновляли парк техники.

Кроме того, в рамках соглашения с регионом ЛУКОЙЛ продолжит оказывать благотворительную поддержку больницам и поликлиникам в приобретении оборудования и проведении ремонтов. Так, в текущем году только в Ухту закупят медицинское оборудование для межтерриториального родильного дома, проведут капитальный ремонт кровли корпуса №1 и замену больничных лифтов в «Республиканском Ухтинском психоневрологическом интернате», приобретут специализированный автомобиль (консультативно-диагностическая передвижная поликлиника) для городской поликлиники.

Комментарии (9)

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  • father
    26.01.2017, 13:24:18
    -1
    Молодцы. (=
    Хоть кто-то, что-то делает для города и района. (=
    Не одного, заметьте. (=
    Еще бы помогли со специалистами. А то Томограф, то сломан (когда успевает), то некому на нем работать (где все?!)
    • знаток
      26.01.2017, 14:46:53
      2
      Читал, что Лейфрид как депутат над этим вопросом работает. Вроде как будут компенсировать приезжим спецам медикам затраты на съем жилья.
  • Антон
    26.01.2017, 13:29:36
    0
    Новые машины это отлично!!! Но с нашими дорогами они через год превратятся в утиль !!!!!!ГОСПОДА СЛУГИ народа хватить воровать !!!! ДОРОГИ НАРОДУ , а Господ в тюрьму!!!
  • )))))
    26.01.2017, 16:51:29
    4
    Показушники дешёвые(((
    Бураны нужны и дороги желательно чистить в эти деревни(((Он ,медики более километра в одном из районов Коми тащили на себе больного с инфарктом.Машина проехать не смогла(((
    • зовут меня
      26.01.2017, 17:19:35
      0
      Тролль дешевый)) Про какие деревни ты говоришь? Усинск, Сосногорск, Печора, Усть-Цильма, Ижма и Вуктыл? Это для них покупают скорые. Читать научись
      • )))))
        26.01.2017, 17:29:36
        2
        Возьми те пирожок на полке...И на вы,желательно..и шёпотом))
        • )()()(
          26.01.2017, 17:44:54
          -2
          Шёпотом..., а что потом?...
        • Для )()(
          26.01.2017, 18:21:53
          2
          А потом -будем посмотреть..
    • p /s
      27.01.2017, 8:18:50
      0
      Очень жаль..но дедушка умер..Было просто потеряно время.Но ведь медики какие молодцы:не бросили,тащили на себе.И кто теперь ответит за то,что дороги не чищены.???И ведь не только в сёлах,в городах скорые не могут подЪехать к подъезду:то машинами заставлено,то уроды перегородят проезд,то снега по колена(((((
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