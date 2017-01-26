В районы республики поступят новые машины «скорой помощи»

Новые оборудованные по всем требованиям машины поступят в центральные районные больницы Усинска, Сосногорска, Печоры, Усть-Цильмы, Ижмы и Вуктыла, а также вНижнеодесскую районную больницу №1 и Ухтинскую станцию скорой медицинской помощи.
Это направление сотрудничества является традиционным: с помощью нефтяниковмедицинские учреждения республики в разные годы уже обновляли парк техники.
Кроме того, в рамках соглашения с регионом ЛУКОЙЛ продолжит оказывать благотворительную поддержку больницам и поликлиникам в приобретении оборудования и проведении ремонтов. Так, в текущем году только в Ухту закупят медицинское оборудование для межтерриториального родильного дома, проведут капитальный ремонт кровли корпуса №1 и замену больничных лифтов в «Республиканском Ухтинском психоневрологическом интернате», приобретут специализированный автомобиль (консультативно-диагностическая передвижная поликлиника) для городской поликлиники.
Хоть кто-то, что-то делает для города и района. (=
Не одного, заметьте. (=
Еще бы помогли со специалистами. А то Томограф, то сломан (когда успевает), то некому на нем работать (где все?!)