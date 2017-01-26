<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

26.01.2017 13:20
IKEA снизит цены в России

IKEA намерена снизить цены на 15–20% на 1,8 тысячи видов товара (20% ассортимента ритейлера), на некоторые товары цена снизится на 40%.

ikea700.jpg

Гендиректор сети в России Вальтера Каднар сообщил, что цель компании — долгосрочные инвестиции, группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении. Располагаемые доходы потребителей сократились, и IKEA старается привлечь так много покупателей, как может, сдерживая цены, отметил Каднар. Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в 1,5 раза, до 50 миллиардов евро.

Снижение цен не является промокампанией или распродажей, а представляет собой долгосрочную программу. Отмечается, что значительное снижение цен на кухни и гардеробы, так как осенью ожидается запуск пятой мебельной фабрики IKEA в России, где будут производиться именно эти товары. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен — это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.

Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года. Но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе, по данным на конец августа 2016 года, принадлежит 340 магазинов в 28 странах мира.

Комментарии (7)

Добавить комментарий
  • уговорили
    26.01.2017, 13:24:43
    0
    Всё! Еду в IKEA...
    • father
      26.01.2017, 13:26:08
      1
      Магазин "ОТРАДА", второй этаж...
  • >>>
    26.01.2017, 13:33:44
    4
    Фото с поворота в аэропорт?
    • Лол
      26.01.2017, 14:47:01
      0
      Если присмотреться, можно увидеть там Клима
  • )))))
    26.01.2017, 16:48:58
    5
    Нет идеи???!!!Есть Икея!!!Да и даром не нужно это одноразовое драмыхло.!!!(((
  • м -да
    26.01.2017, 18:06:33
    0
    "Было бы очень смешно...если бы не было так грустно..." Окна .двери ,полы...все из пластика...даже заборы стали строит из пластика и металла...Но мебель "традиционно" - мастерится из опилок.плюс клей - для прочности,то есть "лакокрасочные материалы".Срок службы такой мебели - более даже чем не велик...
  • я
    27.01.2017, 5:16:48
    0
    лучше бы азс снизила цену
Последние комментарии
Последние объявления
   
 