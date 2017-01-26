IKEA снизит цены в России

IKEA намерена снизить цены на 15–20% на 1,8 тысячи видов товара (20% ассортимента ритейлера), на некоторые товары цена снизится на 40%.

Гендиректор сети в России Вальтера Каднар сообщил, что цель компании — долгосрочные инвестиции, группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении. Располагаемые доходы потребителей сократились, и IKEA старается привлечь так много покупателей, как может, сдерживая цены, отметил Каднар. Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в 1,5 раза, до 50 миллиардов евро.

Снижение цен не является промокампанией или распродажей, а представляет собой долгосрочную программу. Отмечается, что значительное снижение цен на кухни и гардеробы, так как осенью ожидается запуск пятой мебельной фабрики IKEA в России, где будут производиться именно эти товары. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен — это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.

Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года. Но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе, по данным на конец августа 2016 года, принадлежит 340 магазинов в 28 странах мира.