26.01.2017 14:25
Проезд по зимнику Нарьян-Мар — Усинск закрыт полностью
Сильная метель послужила причиной прекращения транспортного сообщения с «большой землей».
В настоящий момент из-за плохой видимости проезд по зимнику Нарьян-Мар – Усинск не представляется возможным и дорога закрыта для передвижения абсолютно всех видов техники.
ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», выполняющий работы по обслуживанию зимней автодороги, привлекает свыше 20 единиц техники. Работы ведутся по всей протяженности главного зимника. В нынешнем сезоне на дороге работают три дорожно-ремонтных пункта.
главе Фота,всех водителей заставилии принудительно перейти на работу по договору,чтобы людям нечего не платить,все делают для блага людей,молодцы!
в выходные не светит значит