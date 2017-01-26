Проезд по зимнику Нарьян-Мар — Усинск закрыт полностью

Сильная метель послужила причиной прекращения транспортного сообщения с «большой землей».



В настоящий момент из-за плохой видимости проезд по зимнику Нарьян-Мар – Усинск не представляется возможным и дорога закрыта для передвижения абсолютно всех видов техники.

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», выполняющий работы по обслуживанию зимней автодороги, привлекает свыше 20 единиц техники. Работы ведутся по всей протяженности главного зимника. В нынешнем сезоне на дороге работают три дорожно-ремонтных пункта.