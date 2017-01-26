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26.01.2017 14:25
Проезд по зимнику Нарьян-Мар — Усинск закрыт полностью
Сильная метель послужила причиной прекращения транспортного сообщения с «большой землей».

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В настоящий момент из-за плохой видимости проезд по зимнику Нарьян-Мар – Усинск не представляется возможным и дорога закрыта для передвижения абсолютно всех видов техники.

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», выполняющий работы по обслуживанию зимней автодороги, привлекает свыше 20 единиц техники. Работы ведутся по всей протяженности главного зимника. В нынешнем сезоне на дороге работают три дорожно-ремонтных пункта.

Комментарии (7)

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  • Непонятно
    26.01.2017, 14:48:30
    0
    А зачем на фото показана стела установленная на дороге в южное направление
  • )))
    26.01.2017, 16:14:26
    2
    Ага, зимник на Нарьян закрыт, а стелла граница Печора - Усинск)))))))))
  • Комарова
    26.01.2017, 16:47:35
    3
    у на лофа!
    А зао тк логистик Пижма- выпустили своих водителей на ТИТОВА И ТРЕБСА и Сказали: езжайте Дрогие метели не будет! Вот какие МЫ ДОБРЫЕ! УРА!
    • Ю-ю
      26.01.2017, 16:49:39
      3
      Более того, на Титова и Требса не только метель, а еще белый мишка снова гуляет )
    • усинец
      26.01.2017, 23:51:10
      0
      Эта пижма во
      главе Фота,всех водителей заставилии принудительно перейти на работу по договору,чтобы людям нечего не платить,все делают для блага людей,молодцы!
  • 335
    26.01.2017, 23:51:33
    0
    Да и пофиг ,что они новых водителей не найдут чтоли .
  • mara
    27.01.2017, 9:31:25
    0
    ну и когда теперь снова откроют дорогу?
    в выходные не светит значит
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