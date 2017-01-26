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26.01.2017 19:15
Прокурор Коми назвал деятельность МВД по противодействию коррупции неэффективной

«Проведенный прокуратурой анализ показал, что деятельность МВД по Коми по установлению и документированию преступлений в сфере хищения бюджетных средств является неэффективной. Необходимо активизировать оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступных схем в этой части», – отметил прокурор Коми Сергей Бажутов.

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Как сообщил прокурор Коми на коллегии республиканского МВД 25 января, число установленных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, последовательно снижается. Если в 2012 году их было 74, то в 2016 году – 42. На Ухту, Воркуту, Печору, Сосногорск в прошедшем году приходится всего девять возбужденных уголовных дел. В Инте, Усть-Вымском, Прилузском и Сысольском районах таковых не было.

С 2012 по 2015 год, по оперативным данным, в среднем возбуждалось от семи до девяти уголовных дел. В 2016 году реализация оперативных разработок значительно снизилась, возбуждено лишь одно уголовное дело в Койгородском районе с размером ущерба бюджету в 400 тысяч рублей. На этом фоне по материалам, направленным прокурорами, возбуждено 20 уголовных дел с общим размером ущерба более 200 миллионов рублей.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми, число заведенных дел оперативного учета (ДОУ), при которых велось документирование преступной деятельности, ежегодно снижается – с 22 в 2012 году до 17 в 2016 году. В подразделениях органов внутренних дел Воркуты, Инты, Усть-Куломского, Прилузского, Троицко-Печорского, Удорского и Сысольского районов в прошедшем году такие дела не заводились. Лишь по одному делу возбудили в Ухте, Усинске и Эжвинском районе Сыктывкара.

Несмотря на незначительное количество заведенных дел, сотрудники полиции допускают нарушения закона при ведении оперативно-розыскных мероприятий. Для их устранения уполномоченные прокуроры в 2016 году внесли шесть требований. По делам оперативного учета меры по проверке версий о способах хищения бюджетных средств и их последующей легализации не принимаются, имущество фигурантов для возмещения причиненного ущерба не устанавливается. Вне поля зрения оперативных подразделений остаются преступления в бюджетной сфере, связанные с выделением денежных средств на ведение общественно значимых и иных масштабных мероприятий.

По словам С.Бажутова, непринятие мер к установлению и пресечению преступлений приобрели системный характер, что, безусловно, сказывается на результатах оперативно-розыскной деятельности. С 2012 по 2016 год ежегодно прекращается от семи до восьми ДОУ в связи с неподтверждением первоначальной информации. На проверку указанных сведений отвлекались силы личного состава органов внутренних дел, получались необходимые судебные решения, использовались специальные технические средства.

По итогам 2016 года общее количество зарегистрированных в регионе преступлений сократилось на 20,4 процента – с 23926 до 19045. Снижение в некоторой степени обусловлено принятием федерального закона, который декриминализовал отдельные составы преступлений. Такая динамика в республике наблюдается впервые за последние пять лет. Раскрываемость преступлений возросла с 58,8 до 60 процентов.

Источник: "КомиОнлайн"

Комментарии (12)

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  • )))))
    26.01.2017, 19:26:34
    21
    Как говорил один прокурор:главное,что бы в ходе следственных мероприятий,не выйти на самих себя))
  • интересно
    26.01.2017, 19:50:16
    15
    А каковы результаты связанные с проверкой хищения или "присвоения" бюджетных денег с нашей "культурой" - ДК?
  • Внимательный
    26.01.2017, 21:24:05
    5
    Усинск запланировал на пиар чиновников 25 млн!
    https://sm-news.ru/news/politika-regiony/onf-komi-vyyavil-v-byudzhete-usinska-pochti-25-mln-rub-na-smi-i-pr/
  • девушка
    26.01.2017, 23:52:28
    1
    почему если конверты вручают чиновникам, педагогам - это коррупция и людей садят в тюрьму, а вручение конвертов геникологам, акушерам - это благодарность?
    • Девушке
      27.01.2017, 7:18:41
      3
      Сами так приучили. Не платите. Это их обязанность.
      • девушка
        27.01.2017, 11:00:37
        1
        а я и не планирую, просто удивляют люди, которые этим хвалятся
  • (((((
    27.01.2017, 10:13:37
    0
    А чего комменты про ВИЧ закрыли???!!(((
    • father
      27.01.2017, 11:05:44
      0
      Да там про проституток начали спрашивать. Кто их крышует?
      • Бим
        27.01.2017, 11:08:59
        1
        Про проституток - это к Бугаеву ))) http://usinsk.online/news/7428/
  • берия
    27.01.2017, 11:06:59
    1
    Господа а куда у нас глава республики делся, что не видно не на тв ,ни в сми
  • Бим
    27.01.2017, 11:08:06
    1
    Бугаев смеётся http://usinsk.online/news/7428/
  • Мойша
    27.01.2017, 14:59:26
    2
    Раньше в ОБХСС работали профессионалы со знанием экономики и бухгалтерии.Сложные дела раскручивали.А вот сегодня получается "трудно" бороться с откатами
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