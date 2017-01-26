Прокурор Коми назвал деятельность МВД по противодействию коррупции неэффективной

«Проведенный прокуратурой анализ показал, что деятельность МВД по Коми по установлению и документированию преступлений в сфере хищения бюджетных средств является неэффективной. Необходимо активизировать оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступных схем в этой части», – отметил прокурор Коми Сергей Бажутов.

Как сообщил прокурор Коми на коллегии республиканского МВД 25 января, число установленных преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, последовательно снижается. Если в 2012 году их было 74, то в 2016 году – 42. На Ухту, Воркуту, Печору, Сосногорск в прошедшем году приходится всего девять возбужденных уголовных дел. В Инте, Усть-Вымском, Прилузском и Сысольском районах таковых не было.

С 2012 по 2015 год, по оперативным данным, в среднем возбуждалось от семи до девяти уголовных дел. В 2016 году реализация оперативных разработок значительно снизилась, возбуждено лишь одно уголовное дело в Койгородском районе с размером ущерба бюджету в 400 тысяч рублей. На этом фоне по материалам, направленным прокурорами, возбуждено 20 уголовных дел с общим размером ущерба более 200 миллионов рублей.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми, число заведенных дел оперативного учета (ДОУ), при которых велось документирование преступной деятельности, ежегодно снижается – с 22 в 2012 году до 17 в 2016 году. В подразделениях органов внутренних дел Воркуты, Инты, Усть-Куломского, Прилузского, Троицко-Печорского, Удорского и Сысольского районов в прошедшем году такие дела не заводились. Лишь по одному делу возбудили в Ухте, Усинске и Эжвинском районе Сыктывкара.

Несмотря на незначительное количество заведенных дел, сотрудники полиции допускают нарушения закона при ведении оперативно-розыскных мероприятий. Для их устранения уполномоченные прокуроры в 2016 году внесли шесть требований. По делам оперативного учета меры по проверке версий о способах хищения бюджетных средств и их последующей легализации не принимаются, имущество фигурантов для возмещения причиненного ущерба не устанавливается. Вне поля зрения оперативных подразделений остаются преступления в бюджетной сфере, связанные с выделением денежных средств на ведение общественно значимых и иных масштабных мероприятий.

По словам С.Бажутова, непринятие мер к установлению и пресечению преступлений приобрели системный характер, что, безусловно, сказывается на результатах оперативно-розыскной деятельности. С 2012 по 2016 год ежегодно прекращается от семи до восьми ДОУ в связи с неподтверждением первоначальной информации. На проверку указанных сведений отвлекались силы личного состава органов внутренних дел, получались необходимые судебные решения, использовались специальные технические средства.

По итогам 2016 года общее количество зарегистрированных в регионе преступлений сократилось на 20,4 процента – с 23926 до 19045. Снижение в некоторой степени обусловлено принятием федерального закона, который декриминализовал отдельные составы преступлений. Такая динамика в республике наблюдается впервые за последние пять лет. Раскрываемость преступлений возросла с 58,8 до 60 процентов.

Источник: "КомиОнлайн"