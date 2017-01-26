В Усинские школы закрыт доступ членам псевдорелигиозных организаций

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми направило в учебные заведения региона «предупреждение о запрете допуска» в образовательные учреждения членов псевдорелигиозных объединений.

В документе нет определения псевдорелигиозных объединений, но поясняется, что они существуют «в форме религиозной, общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной организации для прикрытия противоправной деятельности. Их идеология направлена на разрушение традиционных духовных и нравственных устоев, несущих опасные установки для психического здоровья».

Министерство национальной политики Коми совместно с Сыктывкарской и Коми-Зырянской, а также Воркутинской и Усинской епархиями подготовит перечень действующих в регионе сектантских и оккультных движений и информационные материалы, где соберет информацию о каждом течении, их чертах, применяемых формах и методах привлечения в секты.

Перечень псевдорелигиозных организаций появится к 1 апреля.