В Усинские школы закрыт доступ членам псевдорелигиозных организаций

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми направило в учебные заведения региона «предупреждение о запрете допуска» в образовательные учреждения членов псевдорелигиозных объединений.
В документе нет определения псевдорелигиозных объединений, но поясняется, что они существуют «в форме религиозной, общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной организации для прикрытия противоправной деятельности. Их идеология направлена на разрушение традиционных духовных и нравственных устоев, несущих опасные установки для психического здоровья».
Министерство национальной политики Коми совместно с Сыктывкарской и Коми-Зырянской, а также Воркутинской и Усинской епархиями подготовит перечень действующих в регионе сектантских и оккультных движений и информационные материалы, где соберет информацию о каждом течении, их чертах, применяемых формах и методах привлечения в секты.
Перечень псевдорелигиозных организаций появится к 1 апреля.
захватившая власть
А че за Кузя такой?
Шарлатаном больше... Я про макаронного бога слыхал, даже как бы из Усинска есть адепты...
Обкурятся своей марихуаны...
И что потом случилось с этими Каифами? Куда могут они сами привести людей?
Во первых почти все духовные традиции в самом начале своего существования были сектами. Во вторых слово секта сейчас имеет негативный оттенок и используется РПЦ лишь для дискридитации конкурентов. Вместо того чтобы самим нести послание Господа, они мешают это делать другим.
Это уже было. Бог всех рассудит. "Время раскидывать камни, и время собирать камни ".
Действующая (от 1993 года) Конституция России определяет Российскую Федерацию как светское государство[1]. Конституция гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»[2]. P/SРади чего изобретать велосипед?Аптеки теряют выгоду-люди оздоравливаются на занятиях йогой и т.д.,магазины теряют покупателей алкоголя и мяса-люди за вегетарианство,за правильно подготовленную к продаже продукцию, против алкоголя и мясной продукции .У каждого есть выбор да и здравый смысл.