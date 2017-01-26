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26.01.2017 15:55
В Усинские школы закрыт доступ членам псевдорелигиозных организаций

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми направило в учебные заведения региона «предупреждение о запрете допуска» в образовательные учреждения членов псевдорелигиозных объединений.

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В документе нет определения псевдорелигиозных объединений, но поясняется, что они существуют «в форме религиозной, общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной организации для прикрытия противоправной деятельности. Их идеология направлена на разрушение традиционных духовных и нравственных устоев, несущих опасные установки для психического здоровья».

Министерство национальной политики Коми совместно с Сыктывкарской и Коми-Зырянской, а также Воркутинской и Усинской епархиями подготовит перечень действующих в регионе сектантских и оккультных движений и информационные материалы, где соберет информацию о каждом течении, их чертах, применяемых формах и методах привлечения в секты.

Перечень псевдорелигиозных организаций появится к 1 апреля.

Комментарии (16)

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  • Я
    26.01.2017, 16:53:54
    10
    Свидетелей еговых
    Свидетелей еговых так и никто не проверил Процветают в пионерном. АДМИНСТРАЦИЯ города отмалчивается как всегда
    • father
      27.01.2017, 6:49:51
      2
      Может представители администрации города, сами состоят в этой организации?(=
  • )))))
    26.01.2017, 17:04:48
    9
    А может они сами являются адептами...как в Киевской Раде??))
  • Яя
    26.01.2017, 17:55:20
    3
    У нас светское образование
    Вообще туда, никого к детям пускать нельзя. А то одна секта будет составлять списки против других. Борьба за сферу влияния!
    • мо
      26.01.2017, 21:18:15
      3
      Тогда вообще оградить детей от религии нужно. Пока у нас смешанные школа - никого пускать нельзя. Разделяйте и властвуйте...
  • мо
    26.01.2017, 21:20:53
    3
    а с каких пор, у нас решает православная епархия, кто сектант а кто нет. У нас есть закон на основе которого действуют религиозные организации. А секта или не секта - решает только специальная комиссия и суд запрещает или нет. Мы же живем в правовом и современном государстве... одного слова батюшки не достаточно чтобы предать анафеме.
  • Степан
    27.01.2017, 8:36:51
    0
    Религия
    Русская Православная Церковь это секта
    захватившая власть
    • Степану
      27.01.2017, 8:45:13
      2
      А у вас явно свой бог-бог Кузя!!То что РПЦ должна быть вне политики-соглашусь.А то прямо Гундяев со своими речами и просьбами молиться за власть имущих уже набил оскомину(((Пусть эта власть повысит уровень благосостояния своих граждан и я тогда подумаю:молиться или нет..за них(((
      • father
        27.01.2017, 8:51:15
        0
        Щя, "банк для бедных" создадут в РПЦ. (=
        А че за Кузя такой?
        • фазеру
          27.01.2017, 9:03:56
          2
          А это одна из сект,лидер К.Алексеев-бог Кузя",как он себя называл.Почитайте о нём,ещё тот жук(((
          • father
            27.01.2017, 9:23:57
            0
            Спасибо, не надо (=
            Шарлатаном больше... Я про макаронного бога слыхал, даже как бы из Усинска есть адепты...
            Обкурятся своей марихуаны...
  • Андрей Балыков
    27.01.2017, 8:51:48
    -1
    В Усинские школы закрыт доступ членам псевдорелигиозных организаций
    Похоже на то как Каифа(главный первосвященник) провоцировал народ и Понтия Пилата на борьбу с Иисусом Христом(в то время христиане были не многочисленной сектой).
    И что потом случилось с этими Каифами? Куда могут они сами привести людей?
    Во первых почти все духовные традиции в самом начале своего существования были сектами. Во вторых слово секта сейчас имеет негативный оттенок и используется РПЦ лишь для дискридитации конкурентов. Вместо того чтобы самим нести послание Господа, они мешают это делать другим.
    Это уже было. Бог всех рассудит. "Время раскидывать камни, и время собирать камни ".
    • =-=-
      27.01.2017, 11:15:29
      -2
      Вам мало 5-ти религий? Надо больше развести, как УКашек в Усинске? Чтобы совсем запутать людей и больше было вымогателей обманщиков простого люда?
      • мо
        27.01.2017, 12:26:37
        1
        Основные религии так и остались. Со временем разделились на конфессии... многие были признаны радикальными и запрещены. Но основной костяк так и остался... только в Христианской религии около 20 основных конфессий признанных по всему миру включая и царской России. Православные сейчас пытаются скрыть тот факт, что Лютеранские конфессии существуют на Руси не 100 и не 200 лет. Вместо того, чтобы жить в любви и мире - рпц пытается опять и снова возродить духовную войну на территории России с использованием своих рычагов во властной структуре, что нарушает  ФЗ-125 от 26.09.1997 г. И если в Республике Коми позиции РОСХВЕ и подобных ей организации слабые - то на помощь обязательно придут из других регионов. По шапке получат те чинуши, которые повелись на незаконные уговоры представителей рпц и организовали весь этот каламбур. Ждем списки к 1 апреля...
  • СПЕЦиЯ
    28.01.2017, 7:11:30
    2
    "...Их идеология направлена на разрушение традиционных духовных и нравственных устоев, несущих опасные установки для психического здоровья".Что есть традиционные духовные и нравственные устои? " Се́кта (сред.-в. лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления и противостоящей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение[1][2]. В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире[3][4]. Так называется любая группа (религиозная или не религиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии[⇨]. "Господствующая идеология кардинально отличается от федеральных законов России?Где коллегиальное решение всех действующих конфессий ?Маленькая республика и делить то уж нечего)))некого да незачем)) Религия в России — совокупность религиозных течений, утвердившихся на территории Российской Федерации.

    Действующая (от 1993 года) Конституция России определяет Российскую Федерацию как светское государство[1]. Конституция гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»[2]. P/SРади чего изобретать велосипед?Аптеки теряют выгоду-люди оздоравливаются на занятиях йогой и т.д.,магазины теряют покупателей алкоголя и мяса-люди за вегетарианство,за правильно подготовленную к продаже продукцию, против алкоголя и мясной продукции .У каждого есть выбор да и здравый смысл.
  • СПЕЦиЯ
    28.01.2017, 7:54:55
    1
    В современном мире такой поток информации, что дети уже с рождения самостоятельно умеют ориентироваться во многих вопросах,могут и учителям рассказать,и родителям,и священнослужителям.Тем более уже давно дети не воспринимают школу,как священное хранилище знаний,которые они безоговорочно воспринимают .У них единственная цель тест то ОГЭ,то ЕГЭ))
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