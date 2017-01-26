Усинск: работай за двоих, получи 13 тысяч

Заработная плата учителей и преподавательского состава в России регламентируется так называемыми «майскими указами». Согласно этим указам, учителя в стране (и в Усинске в частности) получают достойную заработную плату. Но ведь в школе работаю не только учителя, но и люди, которых в документах принято называть «прочий персонал». Сюда относятся уборщики, дворники, сторожа, работники кухни, гардеробщики и плотники… Эта категория людей, увы, никакими «майскими указами» не защищается, а потому получает нищенскую зарплату.
Например, расчетный лист одной из технических работниц школы показывает, что зарплата за ноябрь 2016 года составила около 13 тысяч рублей. Это при том условии, что человек работает фактически на 2 ставках, выполняет двойную работу, чтобы как-то сводить концы с концами. Работа на второй ставке в России запрещена трудовым законодательством, поэтому в "расчетках" работников и существует строка «доплата за расширенный объём».
- Раньше тот объем, который выполняю я, выполняли 4 человека. Потом осталось двое, теперь я одна, - говорит одна из уборщиц помещений. – И раньше зарплата была тоже маленькой, ну а теперь не то что не подняли – урезали на несколько тысяч. Непонятно, как нам выживать?
При этом, месячная плата за коммунальные услуги – примерно 8 000 (за стандартную «двушку»). На жизнь остаётся 5 тысяч на месяц или 167 рублей в день.
Многие из «прочего персонала» воспитывают детей, обувают-одевают и платят за обучение в учебных заведениях и проживание детей. Да и вообще, жизнь в Усинске – удовольствие не из дешевых.
Оклад уборщика технических помещений – 3475, плюс районный коэффициент (50%), северная надбавка (80%), доплата из фонда стимулирующих доплат (1735 рублей), минус подоходный налог – выходит 10 430 рублей. В последние месяцы доплату убрали, это не обязательная выплата – зарплата стала равна 8692, 81 рублей.
- Проблема складывается ещё и из-за того, что минимальный размер оплаты труда в Коми почему-то считается уже с учётом северных-районных коэффициентов, - говорит депутат Совета города Тарасов Павел. - То есть 7500 – это ставка примерно 3500 плюс надбавки, а не минимальная ставка в 7500 плюс надбавки – в итоге выйдет около 20 тысяч – согласитесь, существенная разница. Вот и получается, что МРОТ равен на всей территории России, несмотря на то, что в условном Краснодаре условия жизни проще, другой климат, есть возможность что-то выращивать на огородах, продукты в магазинах существенно дешевле.
На соответствующий запрос отреагировала прокуратура – в этой ситуации она не наблюдает нарушения законодательства, предлагая заявителю обратиться в суд, если работник видит нарушение в начислении зарплаты.
Для разрешения данной проблемы Советом города предлагается провести комиссию по социальным вопросам, а также попросить разъяснений министерства образования Коми.
А пока на городских сайтах по-прежнему висят объявления о вакансиях уборщиков в СОШ №1. Зарплата при этом не указывается…
(с) Усинск.Онлайн
Истицы работают в ГАУ «Санаторий «Серегово». В их интересах в суд обратился прокурор Княжпогостского района. Он указал, что заработная плата истцов без учета районного коэффициента (20%) и северной надбавки (50%) должна быть не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в РФ с 1 июля 2016 года в сумме 7 500 руб. Прокурор просил взыскать недоплаченную персоналу санатория зарплату.
Прокурор отметил, что районный коэффициент и северная надбавка, согласно Трудовому кодексу РФ, должны начисляться к совокупной зарплате работника, размер которой без этих доплат не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом на всей территории РФ. Прокурор указал, что этот вывод согласуется с Обзором судебной практики Верховного суда РФ, утвержденным 26 февраля 2014 года президиумом Верховного суда РФ.
Таким образом, начисленная зарплата работников должна быть не ниже величины: 7 500 руб.*20% *50% = 12 750 руб.
При этом, например, уборщицам в санатории платили зарплату в размере 8-10 тыс. руб.
Отметим, что размер МРОТ в Республике Коми, установленный региональным соглашением от 17 июня 2014 года, составляет 6 500 руб. В случае, если региональный МРОТ меньше федерального, должен применяться федеральный.
Выяснилось, что руководство санатория не обеспечивало выплату даже весьма скромного регионального МРОТ.
Поскольку во многих бюджетных организациях республики местные сотрудники до сих пор получают зарплату ниже 12 750 руб., следует ожидать всплеск подобных исков.
Аналогичная история была в 2010 году, когда в судах Коми было рассмотрено более 25 тыс. исков от работников бюджетной сферы с требованием перерасчета заработной платы с учетом МРОТ.
Обобщив судебную практику за четвертый квартал 2009 года, президиум Верховного суда РФ пришел к выводу, что в МРОТ не входят компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, в том числе северные надбавки и районный коэффициент. По мнению судебного органа, такие выплаты должны устанавливаться сверх минимального размера оплаты труда. Весной 2010 года было издано разъяснение Верховного суда РФ о необходимости начисления всех доплат и надбавок к окладу не ниже МРОТ. Разъяснение Верхсуда РФ очень быстро отозвалось в Коми: в суды были поданы тысячи исков от республиканских бюджетников.
Минэкономразвития Коми в своих отзывах указывало на несоответствие разъяснения суда ранее сложившейся правоприменительной практике. Например, Конституционный суд РФ занимал обратную правовую позицию, считая, что МРОТ включает в себя северные и другие надбавки и доплаты.
16 июня 2010 года Верховный суд РФ внезапно отозвал свое разъяснение. Сориентировавшись на вышестоящую инстанцию, городские и районные суды республики, а также Верховный суд Коми стали выносить отказные решения по искам бюджетников.
С 26 февраля 2014 года ситуация вновь изменилась - в обратную сторону.
23.01.2017 17:25
Работникам санатория «Серегово» суд пересчитал зарплату с учетом МРОТ, к которому были начислены районный коэффициент и северная надбавка. Согласно вступившим в силу решениям суда, работодатель не может платить местным сотрудникам санатория меньше 12 750 рублей.
Говоря о внешнем благополучии с выполнением «майских Указов» в Коми, М.Иванов подчеркнул:
– Средние цифры сегодня выглядят и в самом деле хорошо. Но высокие зарплаты части педагогов достигаются тем, что люди несут двойную нагрузку, сильно перерабатывают. В то же время есть категории педагогических работников, получающих на фоне высоких «средних» зарплат мизерные деньги из-за низкого базового оклада. Между тем, без этих работников педагогический процесс функционировать не может. Мы давно уже добиваемся того, чтобы базовые оклады бюджетников были подняты до уровня минимальной заработной платы. Сегодня, как нам объясняют, денег на это нет. Но то, что между правительством и профсоюзами идет заинтересованный диалог на эту тему, дает надежду на то, что совместное решение все же будет найдено.
Отмойте туалеты за теми, кто не приучен смывать, вылижите всю школу после того, как отпрыски апельсинами заляпают полы и стены.
Потаскайте вёдра с водой весь день.
Думаю, тогда поймёте, что любой труд должен оцениваться по-достоинству.
Потерянные деньги, о которых молчат. Читайте статью в "Московский комсомолец".
Самым затратным оказался Усинск.
Подробнее: https://komiinform.ru/news/143632/
Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.
Как сообщили "Комиинформу" в ОНФ региона, сама администрация Усинска уведомила, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.
Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадиокомпании "Усинск". Указанное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 г. – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 млн рублей каждый.
https://sm-news.ru/news/politika-regiony/onf-komi-vyyavil-v-byudzhete-usinska-pochti-25-mln-rub-na-smi-i-pr/
А вопросы о Р. - бывшем глав.реде УН советую злокомментаторам опустить, дабы сохранить нормальную репутацию в глазах тех, кто не знает деталей ситуации.
Не смотря на смайлик, который я всегда, цепляю? (=
Специалисты одного из крупнейших в мире банков - швейцарского Credit Suisse по итогам прошлого года присудили России первое место в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира.
По их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благосостояния страны. На втором месте Индия. В распоряжении 1% ее жителей - 58,4% богатства страны, на третьем Таиланд - 58%.