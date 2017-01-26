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26.01.2017 16:35
Усинск: работай за двоих, получи 13 тысяч
Возможно ли в Усинске взрослому человеку прожить на зарплату в 8700 рублей в месяц? Некоторые работники школы №1 Усинска именно столько и получают.
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Заработная плата учителей и преподавательского состава в России регламентируется так называемыми «майскими указами». Согласно этим указам, учителя в стране (и в Усинске в частности) получают достойную заработную плату. Но ведь в школе работаю не только учителя, но и люди, которых в документах принято называть «прочий персонал». Сюда относятся уборщики, дворники, сторожа, работники кухни, гардеробщики и плотники… Эта категория людей, увы, никакими «майскими указами» не защищается, а потому получает нищенскую зарплату.

Например, расчетный лист одной из технических работниц школы показывает, что зарплата за ноябрь 2016 года составила около 13 тысяч рублей. Это при том условии, что человек работает фактически на 2 ставках, выполняет двойную работу, чтобы как-то сводить концы с концами. Работа на второй ставке в России запрещена трудовым законодательством, поэтому в "расчетках" работников и существует строка «доплата за расширенный объём».

- Раньше тот объем, который выполняю я, выполняли 4 человека. Потом осталось двое, теперь я одна, - говорит одна из уборщиц помещений. – И раньше зарплата была тоже маленькой, ну а теперь не то что не подняли – урезали на несколько тысяч. Непонятно, как нам выживать?

При этом, месячная плата за коммунальные услуги – примерно 8 000 (за стандартную «двушку»). На жизнь остаётся 5 тысяч на месяц или 167 рублей в день.

Многие из «прочего персонала» воспитывают детей, обувают-одевают и платят за обучение в учебных заведениях и проживание детей. Да и вообще, жизнь в Усинске – удовольствие не из дешевых.

Оклад уборщика технических помещений – 3475, плюс районный коэффициент (50%), северная надбавка (80%), доплата из фонда стимулирующих доплат (1735 рублей), минус подоходный налог – выходит 10 430 рублей. В последние месяцы доплату убрали, это не обязательная выплата – зарплата стала равна 8692, 81 рублей.

- Проблема складывается ещё и из-за того, что минимальный размер оплаты труда в Коми почему-то считается уже с учётом северных-районных коэффициентов, - говорит депутат Совета города Тарасов Павел. - То есть 7500 – это ставка примерно 3500 плюс надбавки, а не минимальная ставка в 7500 плюс надбавки – в итоге выйдет около 20 тысяч – согласитесь, существенная разница. Вот и получается, что МРОТ равен на всей территории России, несмотря на то, что в условном Краснодаре условия жизни проще, другой климат, есть возможность что-то выращивать на огородах, продукты в магазинах существенно дешевле.

На соответствующий запрос отреагировала прокуратура – в этой ситуации она не наблюдает нарушения законодательства, предлагая заявителю обратиться в суд, если работник видит нарушение в начислении зарплаты.

Для разрешения данной проблемы Советом города предлагается провести комиссию по социальным вопросам, а также попросить разъяснений министерства образования Коми.

А пока на городских сайтах по-прежнему висят объявления о вакансиях уборщиков в СОШ №1. Зарплата при этом не указывается…

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (46)

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  • Ю-ю
    26.01.2017, 16:41:55
    6
    Пока суть да дело, разборки с инстанциями, попробуйте хотя бы субсидию на ЖКУ оформить.
  • золушка
    26.01.2017, 16:43:36
    13
    так везде
    Не секрет ,что везде пенсионеры моют полы, так как пенсия маленькая,вот и подрабатывают.В средней полосе уборщица поучает за 1 ставку 9.00тыс.рублей. Просто некому защитить простых людей,нянечек,дворников,уборщиц.
    • Тотем
      26.01.2017, 17:10:15
      -18
      А почему они сами себя не защищают, а ждут что их кто то защитит?
      • Владимир
        27.01.2017, 13:19:18
        0
        А потому что в суде по восстановлению прав надо повести 12-16 заседаний юрист в среднем берет по 3500 рублей за заседание при зарплате в 9000 тыс. ЭТО НЕ РЕАЛЬНО... Или надо откладывать 2 года. А по сроку давности трудовые права восстановить можно в течении года.
  • Уборщик
    26.01.2017, 17:06:15
    -19
    Если не устраивает зарплата, почему человек не уволится? Уборщики часто нужны в других организациях. А с другой стороны, низкоквалифицированный труд хорошо то и не оплачивается.
  • я
    26.01.2017, 17:22:40
    10
    через пару тройку лет и высококвалифицированный труд заноет!
    • Дворник
      26.01.2017, 17:26:57
      -14
      Через 6 лет? За это время можно успеть переквалифицироваться.
  • БНК Коми
    26.01.2017, 17:24:25
    3
    Руководство санатория «Серегово» не обеспечивало выплату даже весьма скромного регионального МРОТ. Фото Юрия Кабанцева
    Истицы работают в ГАУ «Санаторий «Серегово». В их интересах в суд обратился прокурор Княжпогостского района. Он указал, что заработная плата истцов без учета районного коэффициента (20%) и северной надбавки (50%) должна быть не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в РФ с 1 июля 2016 года в сумме 7 500 руб. Прокурор просил взыскать недоплаченную персоналу санатория зарплату.

    Прокурор отметил, что районный коэффициент и северная надбавка, согласно Трудовому кодексу РФ, должны начисляться к совокупной зарплате работника, размер которой без этих доплат не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом на всей территории РФ. Прокурор указал, что этот вывод согласуется с Обзором судебной практики Верховного суда РФ, утвержденным 26 февраля 2014 года президиумом Верховного суда РФ.

    Таким образом, начисленная зарплата работников должна быть не ниже величины: 7 500 руб.*20% *50% = 12 750 руб.

    При этом, например, уборщицам в санатории платили зарплату в размере 8-10 тыс. руб.

    Отметим, что размер МРОТ в Республике Коми, установленный региональным соглашением от 17 июня 2014 года, составляет 6 500 руб. В случае, если региональный МРОТ меньше федерального, должен применяться федеральный.

    Выяснилось, что руководство санатория не обеспечивало выплату даже весьма скромного регионального МРОТ.

    Поскольку во многих бюджетных организациях республики местные сотрудники до сих пор получают зарплату ниже 12 750 руб., следует ожидать всплеск подобных исков.

    Аналогичная история была в 2010 году, когда в судах Коми было рассмотрено более 25 тыс. исков от работников бюджетной сферы с требованием перерасчета заработной платы с учетом МРОТ.

    Обобщив судебную практику за четвертый квартал 2009 года, президиум Верховного суда РФ пришел к выводу, что в МРОТ не входят компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, в том числе северные надбавки и районный коэффициент. По мнению судебного органа, такие выплаты должны устанавливаться сверх минимального размера оплаты труда. Весной 2010 года было издано разъяснение Верховного суда РФ о необходимости начисления всех доплат и надбавок к окладу не ниже МРОТ. Разъяснение Верхсуда РФ очень быстро отозвалось в Коми: в суды были поданы тысячи исков от республиканских бюджетников.

    Минэкономразвития Коми в своих отзывах указывало на несоответствие разъяснения суда ранее сложившейся правоприменительной практике. Например, Конституционный суд РФ занимал обратную правовую позицию, считая, что МРОТ включает в себя северные и другие надбавки и доплаты.

    16 июня 2010 года Верховный суд РФ внезапно отозвал свое разъяснение. Сориентировавшись на вышестоящую инстанцию, городские и районные суды республики, а также Верховный суд Коми стали выносить отказные решения по искам бюджетников.

    С 26 февраля 2014 года ситуация вновь изменилась - в обратную сторону.
  • БНК Коми
    26.01.2017, 17:26:36
    5
    Северные и районный коэффициент не входят в МРОТ – прокуратура и суд
    23.01.2017 17:25
    Работникам санатория «Серегово» суд пересчитал зарплату с учетом МРОТ, к которому были начислены районный коэффициент и северная надбавка. Согласно вступившим в силу решениям суда, работодатель не может платить местным сотрудникам санатория меньше 12 750 рублей.
  • Педагог
    26.01.2017, 17:43:00
    2
    заработная плата
    М.Иванов.
    Говоря о внешнем благополучии с выполнением «майских Указов» в Коми, М.Иванов подчеркнул:
    – Средние цифры сегодня выглядят и в самом деле хорошо. Но высокие зарплаты части педагогов достигаются тем, что люди несут двойную нагрузку, сильно перерабатывают. В то же время есть категории педагогических работников, получающих на фоне высоких «средних» зарплат мизерные деньги из-за низкого базового оклада. Между тем, без этих работников педагогический процесс функционировать не может. Мы давно уже добиваемся того, чтобы базовые оклады бюджетников были подняты до уровня минимальной заработной платы. Сегодня, как нам объясняют, денег на это нет. Но то, что между правительством и профсоюзами идет заинтересованный диалог на эту тему, дает надежду на то, что совместное решение все же будет найдено.
  • КК
    26.01.2017, 17:45:13
    9
    Ак после 50-ти больше никуда не берут на работу. Люди с высшим образованием после 50 вынуждены идти работать уборщицами, сторожами и т.д.
  • !!!
    26.01.2017, 17:46:48
    14
    МРОТ - в Коми 7500 руб. + районный коэффициент (50%) + северная надбавка (80%). Оклад должен быть не ниже 7500 руб. Субсидия не спасает цены на продукты запредельные, коммуналка самая высокая по России, а ведь еще и одеть что-то надо. Грустно...
    • Артем
      26.01.2017, 19:28:19
      10
      Ага, а депутаты (судя по информации по Эквусу) еще на кол центр выделили из бюджета города почти 8 миллионов, а то УК сложно найти эти деньги. Это 5 тысяч зарплат уборщиц. Может всё же людям помогать, а УК сами денег заработают?!
      • :)
        26.01.2017, 20:16:28
        9
        Ну теперь понятно в чем задумка была. А то поначалу это не прибыльный проект, это для людей и для контроля за УК... Получается УГИТЦ изначально замутили денег заработать из бюджета и бац - все получилось. Прям заинтересованность какая то.
      • Анна
        27.01.2017, 7:41:33
        -4
        Да ладно, 8 миллионов не такая и большая сумма. Дело то хорошее. А УК сэкономленные потратят на доп работы.
  • !!!
    26.01.2017, 17:48:37
    14
    Чиновники пусть поделятся своими зарплатами!
    • Димон
      26.01.2017, 19:47:11
      -10
      В нашей мэрии скоро чиновников не останется. Некому делиться. Да и зарплаты там чуть выше уборщицы.
  • это смешно
    26.01.2017, 19:34:14
    11
    Депутаты узнали, что у людей маленькая зарплата? Вот это новость! Кто бы мог подумать?
  • .....
    26.01.2017, 21:11:53
    8
    зато у Сечиных дневной заработок десятки миллионов рублей
  • Ленин
    26.01.2017, 21:39:08
    -17
    Очередная статья для пускания соплей. Вас силком держан на этой работе? Или вы хотите получать 50 000 за то что моете полы? Вообще то 50 000 не получают даже инженеры и технологи. У нас в государстве свобода, не устраивает эта работа, отучитесь и устройтесь на другую, не хотите получать грамоту, возите с Москвы баулы ширпотреба и продавайте, все пути открыты. Интересная у вас позиция, жалуетесь на маленькую зарплату, а сами продолжаете мыть полы и тарелки. Очередная статья для пролитариата.
    • Лилит
      26.01.2017, 22:56:35
      15
      Вы сами поубирайте за детьми!
      Отмойте туалеты за теми, кто не приучен смывать, вылижите всю школу после того, как отпрыски апельсинами заляпают полы и стены.
      Потаскайте вёдра с водой весь день.
      Думаю, тогда поймёте, что любой труд должен оцениваться по-достоинству.
    • Сталин
      27.01.2017, 12:26:09
      1
      Ленин бы так никогда не сказал.
  • Атас!
    26.01.2017, 21:44:17
    2
    Откаты с триллионов: прояснились три главные схемы "кормления" чиновников.

    Потерянные деньги, о которых молчат. Читайте статью в "Московский комсомолец".
  • Ленину
    26.01.2017, 21:47:05
    6
    Народный фронт в Коми проверил, сколько тратят чиновники на пиар в СМИ

    Самым затратным оказался Усинск.

    Подробнее: https://komiinform.ru/news/143632/
  • Комиинформ
    26.01.2017, 21:50:41
    5
    Активисты Общероссийского народного фронта в Коми промониторили бюджетные расходы на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников республики.
    Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.
    Как сообщили "Комиинформу" в ОНФ региона, сама администрация Усинска уведомила, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.
    Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадиокомпании "Усинск". Указанное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 г. – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 млн рублей каждый.
  • Эх...а морда не треснет?
    26.01.2017, 21:58:23
    5
    Усинск запланировал на пиар чиновников 25 млн!
    https://sm-news.ru/news/politika-regiony/onf-komi-vyyavil-v-byudzhete-usinska-pochti-25-mln-rub-na-smi-i-pr/
    • father
      26.01.2017, 22:27:07
      4
      За какие деньги, убрали глав.реда из Усинской Нови? :-)
      • фазеру
        26.01.2017, 23:52:33
        3
        Так ты спроси об этом депутата, про которого статья. Павел Тарасов пришел на место глав.реда., вот пусть он и расскажет.
        • Ирина
          27.01.2017, 0:16:57
          0
          Павел, как вам еще сил хватает насущные вопросы усинска разбирать? всё -равно грязью польют. Зная вашу порядочность, могу только терпения пожелать.

          А вопросы о Р. - бывшем глав.реде УН советую злокомментаторам опустить, дабы сохранить нормальную репутацию в глазах тех, кто не знает деталей ситуации.
          • father
            27.01.2017, 6:56:45
            -2
            Ирина, я так понял, что "злокомментатор", это я? (=
            Не смотря на смайлик, который я всегда, цепляю? (=
          • Ирине
            27.01.2017, 8:04:05
            0
            А вы знаете детали ситуации? Поделитесь? И какие вопросы Павел разобрал? Констатировал факт, а зарплата не изменилась.
  • ---
    26.01.2017, 21:59:17
    5
    Действительно - пир во время чумы!
  • Сява и Нефтык
    26.01.2017, 22:03:37
    1
    ниче не много, в самый раз! Пусть каждая бездомная собака знает нас в лицо
  • так
    26.01.2017, 23:00:24
    1
    Судя по прецеденту созданному в Серёгово, все у кого оклад в 2016 году был меньше 7500, могут идти в суд, а с января этого года мрот у нас 9300, вот за живём.....
    • Кегля
      26.01.2017, 23:04:13
      -3
      Ни кто ни куда не пойдёт. Поныть на сайте это наш максимум.
  • Мир новостей
    26.01.2017, 23:14:42
    2
    Страна миллионеров и нищих. Ведущие мировые аналитические центры называют Россию страной с самым сильным социальным неравенством. Практически всем национальным богатством владеет 1% населения.

    Специалисты одного из крупнейших в мире банков - швейцарского Credit Suisse по итогам прошлого года присудили России первое место в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира.

    По их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благосостояния страны. На втором месте Индия. В распоряжении 1% ее жителей - 58,4% богатства страны, на третьем Таиланд - 58%.
  • гость
    26.01.2017, 23:24:01
    4
    ПОЖИЛИ БЫ ЧИНОВНИКИ НА ЭТИ ГРОШИ КОТОРУЮ ПОЛУЧАЮТ РАБОЧИЙ КЛАСС.ОНИ ЗАВЫЛИ БЫ!!!
  • Жизнь
    26.01.2017, 23:31:45
    5
    Идут полы мыть и не только за 50 лет. Я тоже не могу найти работу нахожусь в отпуске дикретном! А жить мне надо. И не надо тут писать муж для чего для кого! В жизни всякое бывает! И тоже мою полы и не в одной организации! хоть как бы накормить да за сад заплатить. Уже о дичных вещах и потребностях молчу!
    • Жизне
      27.01.2017, 6:48:07
      -3
      А где Вы работу ищите? На этом сайте есть колонка бесплатных объявлений с разделом поиска работы, Вашего объявления там нет. Или Вы сидите и ждете когда работодатели придут к Вам домой с поклоном?
  • Таня
    27.01.2017, 9:42:04
    5
    ...
    Очень любила работу в школе, но на ставку в 1570 руб. (Четыре года назад) не могла просто существовать. Пришлось закончить курсы и найти другую работу. Жаль...
    • Жизнь
      27.01.2017, 15:46:33
      1
      Нет не жду когда придут! Я написала что работаю.
  • Провокатор
    27.01.2017, 11:37:36
    5
    Все спи жена
    Когда все перестанут воровать тогда всем будет хватать. И пенсии будут и зарплаты!
  • Обыватель
    27.01.2017, 21:25:19
    0
    Идти женщине работать за минимальную зар.плату очень убыточно для семьи.Так как находясь дома,женщина больше принесет пользы для своей семьи...а эти 7-8 тыс .руб . всегда находятся в стенах собственного дома ,нужно просто рационально расходовать семейный бюджет.
  • ЛЮДМИЛА
    28.01.2017, 9:34:33
    1
    ЗАРПЛАТА ШКОЛЫ № 1
    Я РАБОТАЮ СТОРОЖЕМ В ШКОЛЕ -1-- ЗАРПЛАТА - ЗА ДЕКАБРЬ СОСТАВИЛА --8193-00 -- А ДО СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТАВЛЯЛА - 12000 --СНИЗИЛАСЬ НА 4000 ТЫСЯЧИ--РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ НЕ ДАЕТ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ --ПОЧЕМУ ВЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ СТАЛ ПОЛУЧАТЬ МЕНЬШЕ ЗАРПЛАТУ-- ХОТЯ В ШКОЛЕ НЕТ ВТОРОЙ ГОД ДВОРНИКОВ( ПО ШТАТУ ДОЛЖНО БЫТЬ 2 ЧЕЛОВЕКА) --ПРОСЯТ УБИРАТЬ СНЕГ ТЕХ.ПЕРСОНАЛ -- И ВОПРОС == А ГДЕ ДОПЛАТЫ ЗА ДВОРНИКОВ ? ТАКЖЕ ДЕЛО ОБСТОИТ И С УБОРЩИКАМИ КЛАССОВ -- КОРРИДОРОВ--ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ--А ШКОЛА У НАС БОЛЬШАЯ-- ВСПОМИНАЮ СТАРУЮ ПОГОВОРКУ --ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ ВЫБИРАЙ НА ВКУС --
    • Бардак
      28.01.2017, 10:33:12
      0
      Ну Вы должны понять деньги же из бюджета нужнее на пиар и кол центры. А снег сам растаит.
  • их
    28.01.2017, 10:00:54
    0
    Людмиле
    дворников нет, снег чистите вы,а зарплату директор школы отняв у вас платить своему родственнику оформленному кем то
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