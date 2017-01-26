Усинск: работай за двоих, получи 13 тысяч

Возможно ли в Усинске взрослому человеку прожить на зарплату в 8700 рублей в месяц? Некоторые работники школы №1 Усинска именно столько и получают.

Заработная плата учителей и преподавательского состава в России регламентируется так называемыми «майскими указами». Согласно этим указам, учителя в стране (и в Усинске в частности) получают достойную заработную плату. Но ведь в школе работаю не только учителя, но и люди, которых в документах принято называть «прочий персонал». Сюда относятся уборщики, дворники, сторожа, работники кухни, гардеробщики и плотники… Эта категория людей, увы, никакими «майскими указами» не защищается, а потому получает нищенскую зарплату.

Например, расчетный лист одной из технических работниц школы показывает, что зарплата за ноябрь 2016 года составила около 13 тысяч рублей. Это при том условии, что человек работает фактически на 2 ставках, выполняет двойную работу, чтобы как-то сводить концы с концами. Работа на второй ставке в России запрещена трудовым законодательством, поэтому в "расчетках" работников и существует строка «доплата за расширенный объём».

- Раньше тот объем, который выполняю я, выполняли 4 человека. Потом осталось двое, теперь я одна, - говорит одна из уборщиц помещений. – И раньше зарплата была тоже маленькой, ну а теперь не то что не подняли – урезали на несколько тысяч. Непонятно, как нам выживать?

При этом, месячная плата за коммунальные услуги – примерно 8 000 (за стандартную «двушку»). На жизнь остаётся 5 тысяч на месяц или 167 рублей в день.

Многие из «прочего персонала» воспитывают детей, обувают-одевают и платят за обучение в учебных заведениях и проживание детей. Да и вообще, жизнь в Усинске – удовольствие не из дешевых.

Оклад уборщика технических помещений – 3475, плюс районный коэффициент (50%), северная надбавка (80%), доплата из фонда стимулирующих доплат (1735 рублей), минус подоходный налог – выходит 10 430 рублей. В последние месяцы доплату убрали, это не обязательная выплата – зарплата стала равна 8692, 81 рублей.

- Проблема складывается ещё и из-за того, что минимальный размер оплаты труда в Коми почему-то считается уже с учётом северных-районных коэффициентов, - говорит депутат Совета города Тарасов Павел. - То есть 7500 – это ставка примерно 3500 плюс надбавки, а не минимальная ставка в 7500 плюс надбавки – в итоге выйдет около 20 тысяч – согласитесь, существенная разница. Вот и получается, что МРОТ равен на всей территории России, несмотря на то, что в условном Краснодаре условия жизни проще, другой климат, есть возможность что-то выращивать на огородах, продукты в магазинах существенно дешевле.

На соответствующий запрос отреагировала прокуратура – в этой ситуации она не наблюдает нарушения законодательства, предлагая заявителю обратиться в суд, если работник видит нарушение в начислении зарплаты.

Для разрешения данной проблемы Советом города предлагается провести комиссию по социальным вопросам, а также попросить разъяснений министерства образования Коми.

А пока на городских сайтах по-прежнему висят объявления о вакансиях уборщиков в СОШ №1. Зарплата при этом не указывается…

(с) Усинск.Онлайн