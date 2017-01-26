Жесткая посадка

Двое усинцев за неделю неудачно упали и получили серьёзные травмы.

На прошлой неделе сразу двое усинцев попали в больницу с производственными травмами, связанными с падением с высоты.

Так, один из дворников, расчищавших козырек подъезда по адресу 60 лет Октября, 14/1, упал с этого козырька. В результате его доставили в больницу, где диагностировали повреждения различной степени тяжести.

Ещё один усинец упал с кузова автомобиля, находясь при этом в рейсе в Ненецком автономном округе. Травма мужчины диагностирована как тяжелая.

(с) Усинск.Онлайн