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26.01.2017 17:20
Жесткая посадка
Двое усинцев за неделю неудачно упали и получили серьёзные травмы.
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На прошлой неделе сразу двое усинцев попали в больницу с производственными травмами, связанными с падением с высоты.

Так, один из дворников, расчищавших козырек подъезда по адресу 60 лет Октября, 14/1, упал с этого козырька. В результате его доставили в больницу, где диагностировали повреждения различной степени тяжести.

Ещё один усинец упал с кузова автомобиля, находясь при этом в рейсе в Ненецком автономном округе. Травма мужчины диагностирована как тяжелая.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Галина
    26.01.2017, 17:50:50
    2
    безопасность труда
    Очень жалко ребят. Работа опасная, но правила безопасности при работе на высоте никто не отменял. Или инструктаж с ними не проводили или сами пофигисты, но подставили они и работодателей и себя. Здоровья им.
    • Я
      26.01.2017, 21:13:01
      4
      Какой инструктаж? Это работа на высоте. Там и страхующий должен быть и стремянки проверенная и пристегиваться он должен. Работодатель тупо экономит на всем на этом. А у работника выбора нет, или лезь на козырек или увольняйся другого найдем.
  • Горожанка
    26.01.2017, 18:14:02
    1
    дворник
    Видела я, как он упал. Не с козырька, а с лестницы, приставленной к козырьку. Встал сам, присел на корточки, курил. Дальше уже не наблюдала за ним.
  • Я
    26.01.2017, 23:24:26
    2
    Что за издевательское название статья! Где культура написания? В очередной раз Усинск-онлайн показывает насколько бестолковые писаки у них работают! Позор!
    • если бы
      26.01.2017, 23:51:17
      1
      По-моему все уже привыкли, что тут неучи работают.
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