Подробности. Пятилетняя девочка из Усть-Лыжи скончалась в результате молниеносной формы менингококковой инфекции – минздрав Коми

Врачам Усинской ЦРБ не удалось спасти пятилетнюю девочку из Усть-Лыжи, которая была доставлена в больницу 23 января с высокой температурой. Ребенок скончался в реанимации в результате молниеносной формы менингококковой инфекции, которая в большинстве случаев заканчивается летальным исходом, сообщили БНК в минздраве Коми.

Как сообщает "БНК", по данным республиканского ведомства, круг контактных лиц определен. Произведен их осмотр группой специалистов.

В результате выявлено шесть человек с явлениями респираторного заболевания, не связанного с менингококковой инфекцией. Пятеро детей госпитализированы в инфекционное отделение Усинской ЦРБ, взрослому назначено амбулаторное лечение.

Забор биологического материала (мазок на менингококк) из носоглотки для посева и определения чувствительности возбудителя к антибиотикам произведен у 34 человек (дети, сотрудники дошкольного учреждения, родственники, медицинские работники). Назначена медикаментозная профилактика контактным лицам.

В вероятных очагах (семейный частный дом, дошкольное учреждение) проводятся противоэпидемические мероприятия: текущая дезинфекция, проветривание, проверка санитарно-гигиенических навыков.

Как сообщили БНК в СУ СКР по Коми, по факту смерти ребенка начата доследственная проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, после чего дадут процессуальную оценку трагическому событию.



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Менингококковая инфекция – это заболевание вызываемое бактериями (менингококки), передающееся воздушно-капельным путем. Чаще всего случаи менингококкового менингита фиксируются зимой и весной.

От момента попадания менингококков в организм до появления первых симптомов проходит несколько дней.

Заболевание может протекать в различных формах - от лёгких по типу обычной респираторной инфекции до воспаления мозговых оболочек (менингит) или сепсиса (менингококцемия).

При тяжёлом течении заболевания повышается температура тела до 39-40°С, появляется выраженный озноб. Вместе с этим возникает сильная головная боль, тошнота и многократная рвота, возможно развитие судорог, нарушения сознания.

При обследовании больного определяются неврологические симптомы раздражения мозговых оболочек. Эти симптомы нарастают ко 2-3 дню заболевания. При тяжелом течении менингококкового менингита может отмечаться поражение черепно-мозговых нервов, проявляющееся опущением верхнего века, различным диаметром зрачка в обоих глазах, косоглазием и другими признаками.

Развитие менингококцемии сопровождается появлением звездчатой формы сыпи по типу кровоизлияний, размером от маленьких точек до крупных синяков чаще всего на кистях, предплечиях, стопах, голенях.

Люди, заболевшие менингококковой инфекцией, подлежат изоляции и госпитализации в инфекционный стационар. При первых симптомах необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь.

Разработаны эффективные методы экстренной профилактики менингококковой инфекции.