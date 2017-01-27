27.01.2017 08:06
Две машины сгорели на прошлой неделе в Усинске
Причины обоих инцидентов устанавливаются, версии поджогов не исключены.
Один из автомобилей загорелся во дворе дома №1а по улице 60 лет Октября. Горела "Тойота Хайлюкс". По предварительным данным, причиной пожара стал сбой в системе электроники: в частности, автомобиль был оснащен системой автоматического подогрева, которая могла "коротнуть".
Второй автомобиль (Фольксваген Тигуан) загорелся во дворе дома №1 по улице Комсомольской. У автомобиля сгорела передняя часть - двигательный отсек, передние колёса. Пострадавший отмечает, что с соседями у него был конфликт касательно парковочного места, так что версия поджога не исключается.
(с) Усинск.Онлайн
Я вот думаю, что Хайлюкса "за дело" сожгли, а Тигуан коротнул, из-за метели и набившегося снега под капот.
Может делят, чего? Не до плебса.
И эта, не войска - эксперды...
Что-то я не слышал об отзыве с рынков этой модели. (=
Страховой случай?
Ну если вам эта версия, более подходит. :D