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27.01.2017 08:06
Две машины сгорели на прошлой неделе в Усинске
Причины обоих инцидентов устанавливаются, версии поджогов не исключены.
poghar-1.jpg

Один из автомобилей загорелся во дворе дома №1а по улице 60 лет Октября. Горела "Тойота Хайлюкс". По предварительным данным, причиной пожара стал сбой в системе электроники: в частности, автомобиль был оснащен системой автоматического подогрева, которая могла "коротнуть".

Второй автомобиль (Фольксваген Тигуан) загорелся во дворе дома №1 по улице Комсомольской. У автомобиля сгорела передняя часть - двигательный отсек, передние колёса. Пострадавший отмечает, что с соседями у него был конфликт касательно парковочного места, так что версия поджога не исключается.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (12)

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  • )))))
    27.01.2017, 8:12:37
    8
    Нормуль так новости:уже и авто начинают жечь(предположительно) из-за парковочных мест(((А Тойоту не та вспыхнула,водитель которой сбил человека????
    • father
      27.01.2017, 9:28:34
      -2
      Вот про тойоту умолчали с предположениями... Значит у нее "коротнуло", а Тигуана "соседи сожгли" (сарказм и рука-лицо)
      Я вот думаю, что Хайлюкса "за дело" сожгли, а Тигуан коротнул, из-за метели и набившегося снега под капот.
      • Намба уан
        27.01.2017, 9:41:06
        3
        Где представители власти? Диванные войска провели расследование)
        • father
          27.01.2017, 10:22:46
          -2
          В Усинске еще и власть есть? (=
          Может делят, чего? Не до плебса.
          И эта, не войска - эксперды...
      • @
        27.01.2017, 10:02:52
        2
        Вряд ли из-за снега коротнет. По воде под самый капот ездят и ничего. Тем более, снег вроде как дождь, типа дистиллированный ))
        • father
          27.01.2017, 10:25:12
          0
          Вряд ли в хайлюксе, все так плохо с электроникой/
          Что-то я не слышал об отзыве с рынков этой модели. (=
          Страховой случай?
      • Усинец
        28.01.2017, 23:29:48
        0
        И что там может коротнуть на тигуане, бред не пишите.
        • father
          29.01.2017, 10:30:51
          0
          Был не прав - соседи подожгли...
          Ну если вам эта версия, более подходит. :D
  • Влад
    27.01.2017, 14:59:03
    2
    Подогреватели ставят в кустарных условиях а потом удивляются почему машина сгорела .
  • I AM
    27.01.2017, 17:35:12
    0
    Хозяину машины хотелось срубить бабла с соседей, прежде чем обвинять людей, разберитесь в причинах возгорания.
    • Наблюдатель
      27.01.2017, 20:53:55
      2
      Нашелся
      Теперь понятно что вы его подожгли
    • Сосед
      28.01.2017, 23:24:58
      0
      Какое бабло вы что пишите такое что он срубит с них, у него почти новая машина и ему она нравилась а поджог реально мог быть так как УК когда чистила снег завалила парковку машин а хозяева машин не вчем не разабравшись начали придьявлять обвинения пострадавшему.
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