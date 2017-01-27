Две машины сгорели на прошлой неделе в Усинске

Причины обоих инцидентов устанавливаются, версии поджогов не исключены.

Один из автомобилей загорелся во дворе дома №1а по улице 60 лет Октября. Горела "Тойота Хайлюкс". По предварительным данным, причиной пожара стал сбой в системе электроники: в частности, автомобиль был оснащен системой автоматического подогрева, которая могла "коротнуть".

Второй автомобиль (Фольксваген Тигуан) загорелся во дворе дома №1 по улице Комсомольской. У автомобиля сгорела передняя часть - двигательный отсек, передние колёса. Пострадавший отмечает, что с соседями у него был конфликт касательно парковочного места, так что версия поджога не исключается.

(с) Усинск.Онлайн