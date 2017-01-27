Просрочки в выплате зарплат в Усинске нет

Как сообщает ГосКомСтат по Республике Коми, по данным организаций, предоставивших сведения по состоянию на 1 января 2017 г., просроченная задолженность по заработной плате в наблюдаемых
видах экономической деятельности 1) составила 26,4 миллиона рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2016 г. на 13,4 миллиона рублей (на 33,6%), а относительно 1 декабря 2016 г. выросла на 4,4 миллиона рублей (на 20%).
Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций.
Задолженность по заработной плате перед работниками имели 9 организаций, как и месяцем ранее. Не получили вовремя заработную плату 613 человек, в среднем на каждого приходилось по 43,1 тысячи рублей долга.
Самый большой долг по зарплате - в Ухте - более 12 миллионов. На втором месте антирейтинга Сыктывкар - 6,5 миллиона, третье место у Воркуты - 3,5 миллиона.
(с) Усинск.Онлайн
По мнению «фронтовиков», в прошлом году самые большие траты оказались в Усинске – более 13 млн рублей. В муниципальном районе Печоры потрачено 1,5 млн рублей, в Сыктывкаре – 600 тысяч рублей, а в Ухте – 99 тысяч рублей.