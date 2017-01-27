<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

27.01.2017 09:51
Просрочки в выплате зарплат в Усинске нет
А всего по республике наблюдается задолженность более 26 миллионов.
i.jpg

Как сообщает ГосКомСтат по Республике Коми, по данным организаций, предоставивших сведения по состоянию на 1 января 2017 г., просроченная задолженность по заработной плате в наблюдаемых

видах экономической деятельности 1) составила 26,4 миллиона рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2016 г. на 13,4 миллиона рублей (на 33,6%), а относительно 1 декабря 2016 г. выросла на 4,4 миллиона рублей (на 20%).

Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций.

Задолженность по заработной плате перед работниками имели 9 организаций, как и месяцем ранее. Не получили вовремя заработную плату 613 человек, в среднем на каждого приходилось по 43,1 тысячи рублей долга.

Самый большой долг по зарплате - в Ухте - более 12 миллионов. На втором месте антирейтинга Сыктывкар - 6,5 миллиона, третье место у Воркуты - 3,5 миллиона.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • ***
    27.01.2017, 10:19:21
    11
    про задержку зарплаты в компании Феникс, как минимум с ноября, ГосКомСтат ничего не хочет сказать ?
  • )))))
    27.01.2017, 10:23:03
    10
    Петров,ты почему на работу всё время опаздываешь???Ну,так и вы мне,товарищ директор,зарплату задерживаете всё время...Ну так выплачиваю же...Ну так и я...прихожу же на работу ))
  • Яг Морт
    27.01.2017, 10:23:49
    5
    Зато на пиар денег нормально так тратится
    В городе Усинске в этом году на размещение информационных материалов о деятельности местных чиновников предлагается выделить почти 25 млн рублей из казны. Такой факт удалось раскрыть активистам ОНФ в ходе мониторинга.

    По мнению «фронтовиков», в прошлом году самые большие траты оказались в Усинске – более 13 млн рублей. В муниципальном районе Печоры потрачено 1,5 млн рублей, в Сыктывкаре – 600 тысяч рублей, а в Ухте – 99 тысяч рублей.
  • а что так
    27.01.2017, 10:47:22
    4
    в статье про ВИЧ комменты убрали?
  • Усинец11
    27.01.2017, 10:53:47
    12
    Ну да...
    А как же Нефтемашстрой? ООО "Автотранс"? Про них что ничего не знают ГосКомСтат??? Эххх... кругом одна коррупция!
    • НМС
      27.01.2017, 15:59:26
      2
      Нефтемашстроя и самого уже НЕТ, вот и зарплаты НЕТ!!!
      • НМС
        27.01.2017, 16:09:53
        0
        Пора уже наверное Нефтемашевцам и всем остальным обращаться к Путину В.В.. Вон дороги сразу начали делать, а на наше руководство ни какой управы даже прокуратуру наверное купили на наши кровные, но Путина В.В. НЕ КУПИШЬ!!!
  • Алла
    27.01.2017, 10:57:43
    6
    Эх, УО в своём репертуаре- информация не достоверная! Ещё как есть эта долбанная задолженность! 2 мес уже з/пл не видим!
    • ))))
      27.01.2017, 10:59:50
      1
      Стандарт туда же..как нет то???
  • вася
    27.01.2017, 11:00:26
    6
    нефтемашстрой с октября прошлого года имеет долг перед работниками
  • 1
    27.01.2017, 12:30:29
    4
    Няганьстрой, часть зарплаты в конверте, офиц часть не отдают. Как нет???
  • Сергей
    27.01.2017, 12:50:14
    6
    Да ООО "Компания Феникс" нашла способ как уговорить не только сотрудников работать бесплатно, но и подрядчиков. Осталось найти способ как не платить налоги и спать спокойно.
  • bf676344588og
    27.01.2017, 19:32:53
    1
    Как это нет, а КОМИНЕФТЕГАЗСТРОЙ по 4 месяца долги по зарплате, за это нужно наказывать по закону.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 