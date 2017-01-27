Просрочки в выплате зарплат в Усинске нет

А всего по республике наблюдается задолженность более 26 миллионов.

Как сообщает ГосКомСтат по Республике Коми, по данным организаций, предоставивших сведения по состоянию на 1 января 2017 г., просроченная задолженность по заработной плате в наблюдаемых

видах экономической деятельности 1) составила 26,4 миллиона рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2016 г. на 13,4 миллиона рублей (на 33,6%), а относительно 1 декабря 2016 г. выросла на 4,4 миллиона рублей (на 20%).

Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций.

Задолженность по заработной плате перед работниками имели 9 организаций, как и месяцем ранее. Не получили вовремя заработную плату 613 человек, в среднем на каждого приходилось по 43,1 тысячи рублей долга.

Самый большой долг по зарплате - в Ухте - более 12 миллионов. На втором месте антирейтинга Сыктывкар - 6,5 миллиона, третье место у Воркуты - 3,5 миллиона.

(с) Усинск.Онлайн