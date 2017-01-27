Зимник Нарьян-Мар - Усинск восстановили после метели

По информации ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», в настоящий момент движение на зимнике Нарьян-Мар - Усинск открыли для всех видов транспорта. Ранее из-за метели и плохой видимости временная дорога была закрыта.

фото: nao24.ru

В диспетчерской службе окружного предприятия, выполняющего работы по содержанию искусственного сооружения, сообщили, что в настоящий момент на объекте задействовано около 30 единиц техники, работы по приведению временной дороги в нормативное состояние велись без остановки.

В текущем сезоне на зимнике организованы три дорожно-ремонтных пункта (ДРП), в которых водители, попавшие в чрезвычайную, ситуацию смогут отдохнуть и дождаться необходимой помощи. Между ДРП, профильным окружным департаментом и службами, спасателями и полицией обеспечена связь. Информация о состоянии зимника актуализируется ежедневно дважды в сутки. Также узнать о состоянии дороги можно узнать по телефону 89110667902.

О состоянии зимника также можно узнать на информационных табло, установленных в начале временной автодороги в районе поселка Харьягинский и на Лаявожской дороге, в районе асфальтобетонного завода.

Договор на содержание и строительства временного искусственного сооружения заключен с подрядной организацией на три года.