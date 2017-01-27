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27.01.2017 12:09
Общественники не довольны затратами администрации Усинска на "пиар"
В Усинске на эти цели запланировано в бюджете почти 25 миллионов рублей.
public_speaking_training.jpg

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми промониторили бюджетные расходы на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников республики, пишет "Комиинформ".

Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.

Как сообщили "Комиинформу" в ОНФ региона, сама администрация Усинска уведомила, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.

Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадиокомпании "Усинск". Указанное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 г. – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 млн рублей каждый.

Другие муниципалитеты намного скромнее в таких расходах. В Сыктывкаре, к примеру, в прошлом году на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тысяч рублей. Запланированные расходы в новом году не изменятся.

В Печоре на освещение деятельности администрации и депутатов в прошлом году было запланировано порядка 1,5 млн рублей, в 2017 примерно столько же. В Ухте в 2016-ом потратили 99 тысяч рублей, на 2017 год такие траты не запланированы вовсе.

Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 гг. в городе Вуктыл, а также в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

ОНФ в Коми выйдет с предложением для администрации Усинка сократить расходы на информационное освещение деятельности в СМИ. В правительство региона будет подготовлено обращение с просьбой взять на контроль создание открытой и доступной для граждан системы информирования о подобных расходах.

(с) Ярослава Пархачева

Комментарии (71)

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  • 11
    27.01.2017, 12:18:54
    35
    Серова на Кол!!!
    Деньги раздать нуждающимся!,
    Деятельность пусть освещают через Твитер или Инстаграм, кому интересно и там прочитают...
    P.S. вообще ох***и!!!
    • 22
      27.01.2017, 12:23:32
      4
      22
      Ого....
    • Ливингстон
      27.01.2017, 14:50:59
      -8
      Землю габочим! Фабгики кгестьянам!
      или наобогот?
      Да похег!
      Товагищи, Все в твиттег и инстаггам!
      P.S. вообще диалектический матегиализм потегяли!!!
  • Возмущен
    27.01.2017, 12:25:45
    5

    Я один может непонимаю действий Народго фронта, но сначала в декабре 15 года они "заинтересовались планами Усинской Администрации в части расходов на СМИ http://onf.ru/2015/12/28/aktivisty-onf-v-komi-zainteresovalis-planami-vlastey-usinska-na-osveshchenie-svoey/, Администрация Усинска на это мягко сказать "проигнорировала", потом: http://onf.ru/2016/02/11/aktivisty-onf-v-komi-vystupili-za-ogranichenie-rashodov-na-piar-chinovnikov-v-regione/ в феврале 16 года "они выступили за ограниченеи расходов" и в итоге в 17 году "активистиы зафиксировали!!!! Зачем их работа нужна? Что за фарс???
    • ватсон
      27.01.2017, 14:45:23
      -1
      Газету "Усинская новь" и типографию угробили практически, теперь газету печатают где попало. Теперь за Телерадиокмпанию "Усинск" берутся . В Сыктывкарским бедолагам заняться нечем что ли На какое правительство работает этот якобы "народный фронт". В городе СМИ работают отлично ,все события освещяются своевременно и профессионально. Видать кто то в столице положил глаз на этот бизнес , и добиться этого хотят через "Народный фронт"
      • Иван П.
        27.01.2017, 14:48:31
        -1
        Именно так. Усинскую Новь хотели под себя подгрести, но не вовремя Гайзера арестовали. ТВ хотели под себя подгрести, но не успели, занимались Усинской Новью, а потом Гайзера арестовали. ОНФ такой же закулисный инструмент передела бюджета, дотируется властью и единороссами. Веры ему нет.
        • Гена Букин
          27.01.2017, 16:03:33
          11
          а почему умалчали еще и тот факт, что тов.Серов в 15-16 годах был секретарем Единая Россия в Усинске?
  • Гонщик
    27.01.2017, 12:26:47
    34
    В чем заключается пиар? В том что бы показать свою работу? Так жто и без пиара видно. Офигеть сколько денег тратят на простой пшик
  • Сява и Нефтык
    27.01.2017, 12:35:44
    -19
    че много! Ни че не много, нормально! Каждая бездомная собака должна знать в лицо
    • ыгы
      27.01.2017, 12:45:40
      27
      Вот поэтому собаки и бегают по городу, для увеличения численности голосовавших.
  • )))
    27.01.2017, 12:37:22
    23
    бюджетные средства
    Прикольно!!! Может быть кого-нибудь из местных чиновников наконец-то посодют. Деньги бюджетные как-никак.
  • Ангел
    27.01.2017, 12:44:47
    28
    Ужас!!!! Лучше пусть свою работу как положено делают, тогда и пиара не надо будет! Одна показуха. Балабольщики!!!! Давно уже эту верхушку в тюрягу пора, что не мэр то воришка!
  • я
    27.01.2017, 12:54:15
    28
    а потом денег нет на отлов собак. Мы типа не виноваты. вот вам и сити менеджер, вот так ему и нужен это город с его жителями и их проблемами.
  • Злой
    27.01.2017, 13:02:28
    24
    Если каждый год вместо пиара эти деньги отправлять на благоустройство города, то никакого пиара не понадобится, а город станет гораздо удобнее и привлекательнее.
    • ))))))
      27.01.2017, 13:07:08
      42
      Мля собаки бродячие на людей нападают,врачей нет,хлеб привозной..а они пиарятся.((((Ужасы нашего городка
  • Ю-ю
    27.01.2017, 13:16:56
    16
    Что-то не пойму, почему журналисты сами не бегают за чиновниками и не освещают их деятельность?
  • 11
    27.01.2017, 13:21:35
    9
    черти
  • 777
    27.01.2017, 13:29:01
    22
    Ничего себе затраты 24 миллиона на пиар! Из последних новостей еще 8 миллионов на кол центр для УК! А еще кредиты набирают, может лучше расходы сокращать и кредиты отдавать? Или нефть опять подорожает и заживем? Это же наши налоги с зарплаты...
  • Dad
    27.01.2017, 13:51:13
    16
    Гапликов, проснись и спроси, почему так?
  • Ячмень
    27.01.2017, 14:10:53
    15
    Лукойл наверное меньше тратит на свой пиар, хотя они нефтяники и сомневаюсь, что у них проблемы с деньгами и их вклад видно и без пиара.Просто ужас, других направлений для траты 22 миллионов больше нет, в городе все отлично.
    • усинец
      27.01.2017, 14:51:08
      -9
      Поверь, ЛУКОЙЛ тратит больше. И там именно пиар, нигде не найдешь критическую статью ЛУКОЙЛЕ. А в муниципальных СМИ еще пишут о проблемах, решениях . людях.
      • 123
        27.01.2017, 15:45:40
        10
        писать то пишут, а вот в эквусе никогда не покажут
        • усинец
          27.01.2017, 17:07:55
          7
          Тут соглашусь, в газетах можно почитать про простых работяг, про интересных людей, про жизнь на деревне, а на ТВ одно и тоже крутят.
  • критик
    27.01.2017, 14:46:23
    -14
    А сколько тратится денег на деятельность ОНФ? Они такие же чиновники и тоже вводят в заблуждение народ. Эта сумма - не на пиар, это просто глупость такое писать.
    • Оля
      27.01.2017, 15:39:49
      14
      К этой теме-- глав бух и экономист Администрации Усинска --сбежали - вот вам и новости еще .почуяли не ладное .Объявление в ЦЗН Усинска
  • Димон
    27.01.2017, 15:39:31
    -20
    Вот уж точно нашли тему поджарить. У этого депутата даже машины нет. Наша теллерадиокомпания одна из немногих в республике ведет информационную деятельность. Это не пиар конкретных лиц. Посмотрите сколько рубрик ведется: новостные, культурные, спортивные. Сравнили с худшим. Треть города ждет вечерних новостей, а их при таком раскладе не будет. Без поддержки ТРК не выживет.
    • Оля
      27.01.2017, 15:45:39
      20
      Машины нет ,а сколько квартир в других регионах, на детях и женах или бабушках.Хватит защищать депутатов . Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадиокомпании "Усинск". Указанное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 г. – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 млн рублей каждый.Такого по закону не должно быть .
      • Ю-ю
        27.01.2017, 15:58:21
        -13
        Так выбор телерадиокомпаний в нашем городе невелик, что же, в депутаты теперь нельзя выдвигаться директору, что ли?
      • Димон
        27.01.2017, 16:08:07
        -4
        Оля, декларации о доходах, сведениях об имуществе всех депутатов, членов их семей находятся в открытом доступе. Их ежегодно проверяет прокуратура. Не надо моделировать ситуации где, что спрятано.
        Тут видимо все идет к тому, что скоро будет другая телекомпания. Уверяю, дешевле она не будет.
        • прокуратура
          27.01.2017, 16:18:04
          13
          скиньте ссылку на декларацию Хахалкина и Видюкова; уверен вы сами их и ненайдете!
        • гость
          27.01.2017, 23:07:08
          0
          где этот сайт о декларациях депутатов(слуг народа)
  • !!!!!
    27.01.2017, 16:15:53
    6
    С головы надо начинать!!! Воры тырят у воров!!! И травят народ!
  • отдайте деньги
    27.01.2017, 16:33:43
    10
    Отдайте деньги детям в художественную или сортивную школы на их форме пиар делайте. И реклама и деньги с пользой
  • жадность
    27.01.2017, 16:34:44
    12
    ОНИ УЖЕ ЗАЖРАЛИСЬ
  • Лёня
    27.01.2017, 17:40:59
    -8
    Скоро в администрацию придет первым замом Якименко, он умеет деньги считать!
    • Банкир
      27.01.2017, 17:42:19
      7
      Ага, себе в карман, его из банка то поперли за профнепригодность
      • Себастьян
        27.01.2017, 17:51:05
        11
        ну кто б совмевался! как пес смердячий носится из угла в угол, дружбана Несстера поперли, - без него он ноль. А сколько муниципального имущества он вывел для Сыктывкарцев в быдность депутата и председателя бюджетной комиссии? Такой кадр Хахалкину "правильные" советы будет давать!
        • Север
          27.01.2017, 22:09:36
          3
          Его видать другой дружбан -хозяин Шарью тащит в администрацию
          • Северу
            27.01.2017, 22:19:20
            2
            Так разве есть вакансия зама по экономике в администрации?
  • девушка
    27.01.2017, 20:57:45
    0
    я так полагаю деньги, которые депутаты тратят на PR идут на оплату труда сотрудников телевидения!!! Поверьте, работа у них тяжелая!!! посмотрите, каждый день новости, передачи, и все это делают несколько человек, работают и в выходные. Так что это не тау уж и много. Каждый труд должен быть оплачен!!! Вы же не работаете за "спасибо"!!!!
    • да уж
      27.01.2017, 21:35:35
      10
      тяжела у них работа. как ни пойдешь в Дом быта, девчонки из Эквуса дымят стоят, особенно часто вижу Гресь, которая ведет спортивные передачи и призывает к здоровому образу жизни. Тьфу, противно!
      • да уж
        27.01.2017, 22:05:01
        -1
        к Вашему сведению Гресь давным - давно бросила эту пагубную привычку!!!
      • уважаемый
        27.01.2017, 22:10:02
        -2
        Вы за собой лучше следите!!! в Ваш кошелёк никто не лезет и не указывает на Ваши привычки, вот и Вы не разевайте свой рот!!! да и Гресь вроде, как давно уже не курит!!! Вроде в декрет ушла!
      • тьфу
        28.01.2017, 0:37:52
        -1
        Гресь в декрете давно, где ты ее там умудряешься видеть, лгун?
    • ...
      27.01.2017, 21:57:35
      1
      А на хлебозавод у администрации денег не нашлось.
      • затем
        27.01.2017, 22:07:01
        -4
        нужен этот хлебзавод, если нет специалистов?! кто там будет работать?! да и когда он был хлеб был отаратительный и часто в буханке можно было найти, то бумагу, то проволоку, то еще что-то!
        • затему
          27.01.2017, 23:01:48
          2
          хлебокомбинатовский
          хлеб был очень вкусный, осоюенно бородинский!!!! Не надо ля-ля
  • Костя
    27.01.2017, 21:03:28
    3
    Девушке
    25 лямов! Это ж какая зарплата должна быть
    • девушка
      27.01.2017, 21:15:38
      1
      не считала, не знаю! в чужой кошелёк нет привычки лезть!!!
      я думаю каждый из нас в праве потребовать у депутатов полный список расходов!!! это все - таки наши с вами налоги!
  • Ватсону
    27.01.2017, 21:09:35
    1
    "Уважаемый" .подскажи .где можно приобрести почитать газету или журнал в городе Усинске...раньше работали киоски РОСПЕЧАТЬ...Сейчас -"усинка" на кассах ...и больше ничего...за кросвордами - на почту.В дорогу не купить.А цены!!!Разница с московскими в 3 - 4 раза!!! Это нормально?
    • ...
      27.01.2017, 21:56:15
      0
      В Софии работает киоск с журналами. Такой же был в универмаге
      • father
        27.01.2017, 22:06:09
        0
        И в Дом Быта, напротив ЧАЙкоФФа
        • и
          27.01.2017, 22:15:10
          0
          На новом рынке, у входа
    • )))))
      28.01.2017, 16:00:16
      1
      На почте по Возейской полно чтива.В универмаге уже год как нет отдела с газетами и журналами((
  • О_О
    27.01.2017, 21:29:25
    2
    оппупееееть! Совсем берега попутали???? Это что, совсем страха нет? Безнаказанность, как правило, порождает беспредел, чего уж говорить....
  • 123
    27.01.2017, 21:39:21
    1
    В связи с чем стоимость газеты УН по сравнению с прошлым годом выросла в цен почти в три раза и стала внезапно стоить 48р?....
    • 69
      27.01.2017, 22:23:33
      3
      На самом деле 48 рублей за Усинскую новь это дорого. Вроде и газета муниципальная и с бюджета кормится и с объявлений и еще цена такая!
  • Смотрю Эквус
    27.01.2017, 22:49:19
    -2
    Видимо, в отличие от большинства комментирующих - я наше местное ТВ смотрю. Так вот, друзья. Столько, сколько у нас в Усинске показывают репортажей про городские концерты, соревнования, разные мероприятия в школах, садах и так далее - ни на одном другом ТВ в РК не показывают. Новостей из разряда "Хахалкин - зэ бэст" - раз, два и обчёлся. Про проблемы - да, особо не снимают. Чернуху в эфир не выносят. Ну, такое оно наше местное ТВ, из разряда "Показываем только хорошее". Учитывая, что Эквус - муниципальное предприятие, если его прекратят финансировать, то все новости будем читать только на Онлайне) придется сразу затариться антидепрессантами... а то, по-другому читать Онлайн нельзя))
  • Гость
    28.01.2017, 0:10:34
    1
    Девушкн
    Не пойму в чем заключается тяжелая работа девушек на телевидении? Одну передачу по три дня повторяют ещё и на двух каналах. Ещё и какие-то рекламные фильмы про пятизвездочные отели крутят. Абсолютная глупость. Что касается гресь , то она вообще не подходит на роль ведущей , как топором из камня вырублена.
    • гостю
      28.01.2017, 1:37:23
      -1
      по Вашему мнению сотрудники телевидения сидят и ничего не делают?! новости и передачи сами по себе в эфир выходят?!
      пять дней в неделю выходят новости по несколько сюжетов в каждом блоке, помимо этого еще и передачи выходят! а телевидение это не газета, где информацию можно взять по телефону, если Вы хоть раз видели их эфир, то заметили, что ребята ходят на концерты, соревнования, совещания в выходные и в праздники. но это другое дело, в таком ритме им, наверно, нравится работать.
      чем Вам так Олеся не угодила?!
    • гостю
      28.01.2017, 1:39:21
      -3
      переходить на личности это очень низко! если Вы идеальны, то радуйтесь и гордитесь этим, а зачем людей, с которыми Вы не знакомы, оскорб***ь?
  • усинец
    28.01.2017, 2:29:11
    -1
    25 лямов может и тратится, но явно не в карман телевизионщикам!
  • СПЕЦиЯ
    28.01.2017, 7:42:42
    -1
    Разве пиар-это телевидение?И при чём здесь журналисты и ведущие?Скорее всего, если уж найдутся смельчаки из тех,кто здесь пишет))озвучив вопрос Председателю Совета города Вы услышите или прочтёте конструктивный ответ.
  • 111
    28.01.2017, 14:04:49
    8
    Бракоделы
    Ещё проверили бы сколько бабла осенью 16 влили на изготовление и монтаж кривых ограждений в городе, даже на промысле делаем все по уровню ровненько и четко, а здесь лицо города. Пусть назовут фамилию и должность твари подписавшей акт выполненных работ.
    • забор из НКТ
      28.01.2017, 14:13:24
      7
      Такаев и Хахалкин считает этот забор своим выдающимся достижением в части благоустройства. А санюкович ихний друг это воплощал!
      • 777
        28.01.2017, 15:51:41
        -4
        Первый блин комом. На следующий год заборчики лучше получаттся.
        • 787
          28.01.2017, 16:02:51
          4
          вы кухне у себя блинами с комами раскидывайтесь, а здесь деньги населения и такой конфуз!
        • ))))
          28.01.2017, 16:03:04
          6
          Радиационный фон этих "чудо-заборчиков " кто нибудь замерял????
          • изя
            28.01.2017, 17:17:41
            -5
            усинские нкт не фонят
  • Котька.
    28.01.2017, 20:04:14
    4
    Для тех кто не знает: НКТ контактируют с нефтью, в составе которой есть радиоактивные компоненты. Возьмите дозиметр и прогуляйтесь по заборчикам - увидите сами, что и как. Могу привести данные, но лучше пройдите сами. Мои слова могут Вам показаться неубедительными. Всем всего хорошего.
  • "ЗАТЕМ"у
    28.01.2017, 21:43:24
    -1
    Уважаемый! поверь ! не было "проволоки" запеченной в хлебокомбинатовском хлебе..В муке были черви мучные...выяснили...обалдели...Но и сейчас в "мини" пекарнях не лучше..."багеты"в "ФАЕТОНЕ" ПРИВЕЗЛИ УПАКОВАННЫЕ В ПАКЕТЕ,НО ...ПОГРЫЗЛИ КРЫСЫ!
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