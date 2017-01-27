Общественники не довольны затратами администрации Усинска на "пиар"

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми промониторили бюджетные расходы на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников республики, пишет "Комиинформ".
Самым затратным оказался Усинск, израсходовавший на эти цели свыше 13 миллионов рублей в прошлом году. Общие информационные расходы вместе с публикацией нормативно-правовых актов там составили свыше 18,5 миллионов.
Как сообщили "Комиинформу" в ОНФ региона, сама администрация Усинска уведомила, что в 2017 году расходы будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.
Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадиокомпании "Усинск". Указанное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 г. – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 млн рублей каждый.
Другие муниципалитеты намного скромнее в таких расходах. В Сыктывкаре, к примеру, в прошлом году на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тысяч рублей. Запланированные расходы в новом году не изменятся.
В Печоре на освещение деятельности администрации и депутатов в прошлом году было запланировано порядка 1,5 млн рублей, в 2017 примерно столько же. В Ухте в 2016-ом потратили 99 тысяч рублей, на 2017 год такие траты не запланированы вовсе.
Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 гг. в городе Вуктыл, а также в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.
ОНФ в Коми выйдет с предложением для администрации Усинка сократить расходы на информационное освещение деятельности в СМИ. В правительство региона будет подготовлено обращение с просьбой взять на контроль создание открытой и доступной для граждан системы информирования о подобных расходах.
Деньги раздать нуждающимся!,
Деятельность пусть освещают через Твитер или Инстаграм, кому интересно и там прочитают...
P.S. вообще ох***и!!!
или наобогот?
Да похег!
Товагищи, Все в твиттег и инстаггам!
P.S. вообще диалектический матегиализм потегяли!!!
Я один может непонимаю действий Народго фронта, но сначала в декабре 15 года они "заинтересовались планами Усинской Администрации в части расходов на СМИ http://onf.ru/2015/12/28/aktivisty-onf-v-komi-zainteresovalis-planami-vlastey-usinska-na-osveshchenie-svoey/, Администрация Усинска на это мягко сказать "проигнорировала", потом: http://onf.ru/2016/02/11/aktivisty-onf-v-komi-vystupili-za-ogranichenie-rashodov-na-piar-chinovnikov-v-regione/ в феврале 16 года "они выступили за ограниченеи расходов" и в итоге в 17 году "активистиы зафиксировали!!!! Зачем их работа нужна? Что за фарс???
Тут видимо все идет к тому, что скоро будет другая телекомпания. Уверяю, дешевле она не будет.
я думаю каждый из нас в праве потребовать у депутатов полный список расходов!!! это все - таки наши с вами налоги!
пять дней в неделю выходят новости по несколько сюжетов в каждом блоке, помимо этого еще и передачи выходят! а телевидение это не газета, где информацию можно взять по телефону, если Вы хоть раз видели их эфир, то заметили, что ребята ходят на концерты, соревнования, совещания в выходные и в праздники. но это другое дело, в таком ритме им, наверно, нравится работать.
чем Вам так Олеся не угодила?!