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27.01.2017 13:09
С 1 января 2017 года в платежном документе на оплату ЖКУ исчезнет строчка «общедомовые нужды»
С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включены в размер платы за содержание жилого помещения.
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В этой связи с 1 января 2017 года в платежном документе на оплату ЖКУ исчезнет строчка «общедомовые нужды (ОДН)», об этом сегодня доложила руководитель Управления ЖКХ Надежда Семакова на общегородском совещании в администрации Усинска.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения будет включать в себя кроме платы за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, также плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме (МКД).

При первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, их размер не может превышать нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, установленных субъектом Российской Федерации (Служба Республики Коми по тарифам) по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Норматив потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах 0,012-0,02 куб. метра в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД. Нормативы установлены в зависимости от наличия централизованного горячего и (или) холодного водоснабжения, оборудования жилого помещения водонагревателями, ваннами, раковинами, мойками, унитазами.

Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества МКД установлен в пределах от 2,7 до 5,4 кВт-ч на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в месяц. Этот показатель зависит от наличия количества и типов потребляющих электроэнергию оборудования, в том числе лифтов.

Необходимо отметить, что проведения общего собрания собственников многоквартирного дома при первоначальном включении в плату за содержание жилья расходов на оплату коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, не требуется!

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, определяется путем суммирования размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального ресурса, определенного соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном доме.

Таким образом, размер платы для населения будет фиксированный, превышающие норматив потери лягут на плечи управляющей организации или ТСЖ. Тем самым законодатель побуждает УО или ТСЖ следить за сетями, дабы не допускать потери свыше норматива.

По вопросам расчетов, правильности начислений необходимо обращаться в свою управляющую организацию, которая обязана дать подробную консультацию по выставленным суммам, сообщает Управление ЖКХ администрации МО ГО «Усинск».

Комментарии (18)

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  • 777
    27.01.2017, 13:31:02
    18
    Ну ну посмотрим как уменьшится квартплата:) Сколько наши УК возьмут на себя. Терзают смутные сомнения, что платить будем больше, платить будем веселее...
    • ДЛ
      27.01.2017, 15:57:32
      1
      56 рублей общедомовые у меня в среднем (УК Универсал), там и не замечу в общей сумме есть они или нет
      • :)
        27.01.2017, 16:44:36
        4
        На следующей неделе посмотри в платежку. Точно заметишь.
  • Ю-ю
    27.01.2017, 13:33:11
    11
    Нормативы на индивидуальное потребление сильно завышены, не могу оценить точно, но полагаю, что с общедомовыми такая же история.
  • кон
    27.01.2017, 13:46:44
    8
    Это фантастика!
    Когда УК сами начнут отказываться от обслуживаемых домов вот тогда значит действительно стало им невыгодно.
    • Жилкомхоз
      27.01.2017, 14:08:41
      9
      выгодно
      Теперь заживем! Будем скрывать общедомовые- за содержание и ремонт дома( типа правит. РК повысило тарифы)! Ну а если, раскроют,тогда уж будем- искать другую работу,где можно денежки считать- И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! А только жильцам: бла,бла- Мы вызовем сантехников,все решим.. та,та,та...
      • так
        27.01.2017, 15:12:31
        7
        ....."к Общему имуществу... на 1 кв. метр площади ЖИЛЫХ и нежилых помещений... в каждом доме".
        Не понимаю:- при чём здесь жилые помещения, мы за свои жилые помещения сами платим по счётчикам. А не жилые- подъезды, лифты -это общедомовые.
      • Жилкомхозу
        27.01.2017, 17:33:16
        3
        Вы муниципальная УК, Вам все равно с бюджета помогут.
  • )))
    27.01.2017, 16:55:05
    5
    Очередная афера
  • Меня не зовут-сама иду)
    27.01.2017, 17:05:02
    9
    не верюююю, сплошной обман, каждый раз извращаются, как бы по умному нас подраздеть, сколько можно, достали, берите с тех у кого банки трещат, а не с нас голожопиков(
  • кон
    27.01.2017, 19:19:02
    4
    НЕДОГРЕВ НАРУШЕНИЕ НОРМ !!! ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕСЧЕТ!
    Раз пошла такая пьянка ещё хочу сказать, что по нормативу горячая вода в кране квартир должна составлять не менее +65!, а у меня лично +50 +52 максимум! утром и вечером. Тепловая компания экономит на подогреве, а мы платим согласно норм. Кому то сэкономленные суммы с наших оплат лягут в чей то личный карман я так подозреваю. Вот тебе и добро пожаловать на страницы журнала ФОРБС !
  • Обыватель
    27.01.2017, 21:01:09
    4
    Интересно.Лифты,лифтовые шахты.лестничные клетки,площадки.чердач.помещения и подвальные помещения - это является общедомовым имуществом. Логично.Значит в графу тех.обслуж.дома входит так же и обслуживание лифта.Отдельно брать плату еще плюс за лифт УК не имеет права.Поэтому из нас и взыскивают оплату ,исходя из кв.м.занимаемой жил.площади...а не от состава семьи...не зависимо на каком проживаете этаже...
  • все таки
    27.01.2017, 21:26:14
    5
    интересно
    кем, на основании каких нормативных актов будет составляться калькуляция на эти так называемые общедомовые нужды? Общедомовые нужды - это на 90% состоит из долгов населения. Состояли, по крайней мере. То есть под ОДН мы платили за чужих и чтобы чиновники могли жить вольготно. А теперь похоже вожжи отпустить решили и будут драть в три шкуры. Господа руководство страны, пожалуйста, воруйте меньше, мы народ не успеваем зарабатывать!
    • Народу
      27.01.2017, 22:15:45
      2
      А вы успевайте.
  • кон
    27.01.2017, 23:07:12
    2
    Заполняйте заявление! кому нужен пересчет за горячую воду
    У меня горячая вода в квартире +50с , что является ниже нормы соответственно я получаю некачественную услугу ЖКХ за которую я качественно оплачиваю. Замерьте у себя и пишите заявления на пересчет.
    Вот ссылка https://roszkh.ru/problems/kvartira-nizkaya-temperatura-goryachey-vody всем удачи!
  • *
    28.01.2017, 17:57:49
    0
    у нас уже сегодня в лифте нет света! Парковая 18 - экономим!!!
    • звездочке
      28.01.2017, 18:17:24
      0
      Звоните в кол центр 21200, теперь наверное ваша ук тоже с ними работает раз за бюджетный счет:)
      • звёздочке
        28.01.2017, 19:33:31
        0
        42302- лифтёры. всегда отвечают, заявки принимают и выполняют.
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