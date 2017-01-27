27.01.2017 13:40
Два ВАЗа "дали джазу"
Сегодня в Усинске, на перекрестке Нефтяников и Парковой произошло ДТП.
Как сообщают очевидцы произошедшего, столкнулись два автомобиля АвтоВАЗа. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено, причины устанавливаются. На месте работает экипаж ДПС.
(с) Народный контроль
Вы такая наблюдательная......
это во - первых, а во - вторых!!! не поверите, можно!!! многие водители думают, что они короли дорог и они одни на дороге, давят на педаль и несутся не замечая ничего и никого вокруг!!!