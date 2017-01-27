Два ВАЗа "дали джазу"

Сегодня в Усинске, на перекрестке Нефтяников и Парковой произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы произошедшего, столкнулись два автомобиля АвтоВАЗа. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено, причины устанавливаются. На месте работает экипаж ДПС.

(с) Народный контроль