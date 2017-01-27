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27.01.2017 13:40
Два ВАЗа "дали джазу"
Сегодня в Усинске, на перекрестке Нефтяников и Парковой произошло ДТП.
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Как сообщают очевидцы произошедшего, столкнулись два автомобиля АвтоВАЗа. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено, причины устанавливаются. На месте работает экипаж ДПС.

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(с) Народный контроль

Комментарии (17)

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  • Костя
    27.01.2017, 14:27:31
    1
    Полюбому гости с гор
  • Эдик
    27.01.2017, 14:54:51
    5
    Одного на родину потянуло - в горы )
    • Алла
      27.01.2017, 14:59:37
      4
      Около ВАЗа, что в сугробе, 2 дамы стояли
  • дядя
    27.01.2017, 14:58:11
    1
    понаехали, чебуреки
  • Алла
    27.01.2017, 15:00:39
    4
    А около второго ВАЗа, что открытым багажником, стояли мужчина и женщина.
    • сок
      27.01.2017, 15:04:33
      7
      А по тротуару шло еще человек десять (два мужика, пару баб, три подростка и три ребенка. точно помню, девочка с шариками надувными была)
  • Усинск
    27.01.2017, 15:27:16
    1
    Оппа
    Дааа ужжж нонче времена пошли!!!
  • девушка
    27.01.2017, 16:04:33
    6
    не знаете, а начинаете чушь нести! кто с гор спустился? там мужчина славянской внешности преклонного возраста был и девушка! может кто-то скорость не рассчитал или состояние дороги!
  • Во как
    27.01.2017, 16:17:06
    4
    Алле
    Алла я Вами восхищаюсь .
    Вы такая наблюдательная......
    • Алла
      28.01.2017, 14:47:48
      0
      для Во как
      Высоко сижу, далеко гляжу...))
    • Алла
      28.01.2017, 14:47:48
      1
      для Во как
      Высоко сижу, далеко гляжу...))
  • Нуачо
    27.01.2017, 17:06:38
    -10
    Как в этой дыре можно не разъехаться на пустой ддороге?
    • .
      27.01.2017, 17:21:30
      2
      Бывает разное, главное чтоб без пострадавших!
    • девушка
      27.01.2017, 18:09:45
      6
      Вас самого не оскорб**ет, что вы называете город в котором живете, "дырой"???
      это во - первых, а во - вторых!!! не поверите, можно!!! многие водители думают, что они короли дорог и они одни на дороге, давят на педаль и несутся не замечая ничего и никого вокруг!!!
      • Омар Хайам
        27.01.2017, 20:48:04
        2
        Молодец
        Правильные мысли
  • Валерий
    28.01.2017, 13:28:55
    0
    Что то часто на этом месте встречаться стали.
    • ого
      28.01.2017, 14:38:09
      1
      потому что дорожники сугроб, разделяющий полосы, никак убрать не могут, видимость очень ограничена
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