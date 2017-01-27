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27.01.2017 14:35
Школьных учителей отправят к психиатрам

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского обучит педагогов средних общеобразовательных школ основам клинической психологии, чтобы те смогли найти подход к трудным подросткам.

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Также, педагоги должны знать, как правильно реагировать на травлю внутри детского коллектива и другие патологические нарушения в поведении школьников. Новые навыки необходимы педагогам и для распознавания подростков, склонных к суицидам.

Проект учебной программы для школьных педагогов подготовил Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

"Программа рассчитана на преподавателей различных школьных дисциплин — не имеет значения, какой предмет преподает учитель, — рассказал генеральный директор центра Сербского, главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. — Это будет дополнительное образование для учителей как начальных, так и средних и старших классов".

По словам главного психиатра, проект программы уже направлен в Минздрав на согласование. Предполагается, что новая дисциплина будет называться "Основы психогигиены. Детская и подростковая клиническая психология". После согласования программы обучения учителей основам детской клинической психологии в Минздраве она будет направлена в Министерство образования.

По словам Зураба Кекелидзе, уже решено, что на обучение педагогов основам психологии будет отведено 72 академических часа.

"Учителя должны знать детскую и подростковую психологию, видеть и понимать, что происходит с ребенком в школе, — подчеркивает Кекелидзе. — Современных педагогов часто заботит только дисциплина, а должно беспокоить другое — как найти подход к проблемному ребенку, какие моменты в его поведении должны насторожить взрослых".

После внедрения нового предмета для педагогов всех профилей будет разработана отдельная программа для повышения квалификации, которую педагоги проходят каждые пять лет.

"Написать ее несложно, но надо, чтобы студенты педвузов прошли первоначальное обучение основам психогигиены. Помимо этого, необходимо подготовить профессионалов-психологов, которые будут преподавать и студентам, и уже работающим учителям", — рассказал главный психиатр.

Готовить таких специалистов будут в самом Центре Сербского. Затем преподаватели новой дисциплины отправятся с циклами лекционно-семинарских занятий в педвузы всех регионов страны.

Внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы, один из авторов программы Анна Портнова рассказала, чем вызвана необходимость нового курса.

"Это нужно для того, чтобы педагоги школ знали границы нормы, а также умели правильно действовать в конкретных критических ситуациях. Например, в случае агрессии со стороны ребенка или же внутригрупповых конфликтов — так называемого буллинга. Очень часто травля и другие явления приводят к катастрофическим последствиям — суицидам, — говорит Анна Портнова. — Поэтому педагоги должны понимать причины и следствия таких ненормативных поведенческих феноменов".

По словам Портновой, сейчас школьные психологи занимаются в первую очередь сопровождением образовательного процесса, оценивают, как дети справляются с учебной программой. Но основами клинической психологии эти специалисты не владеют. К примеру, они не распознают потенциально опасные ситуации, когда родителям стоит показать ребенка врачу.

Ранее в Минобразования подтвердили, что ведомство уделяет большое внимание развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с детьми — прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов.

Разработчики новой дисциплины говорят, что она должна помочь в профилактике подростковых суицидов. Однако не все психологическое сообщество считает такую программу необходимой.

Детский психолог, вице-президент Межрегионального фонда социально-психологической помощи семье и ребенку Ирина Медведева говорит, что "диагностика нужна, в том числе и в школах, но это должен делать не наскоро обученные на курсах педагоги, а врачи — детские психиатры".

"У учителей есть своя работа, а наспех проведенная диагностика может только навредить ребенку. Нужно развивать детскую психиатрию, а не нагружать учителей тем, в чем они не могут быть компетентны", — подчеркнула Ирина Медведева.

Комментарии (40)

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  • Тролль
    27.01.2017, 14:44:52
    1
    У нас департамент здравоохранения вообще что-ли работать не может. Какой на х р е н из учителя психолог или психиатр. Им отчеты вовремя сдать успеть бы.
  • как-то так
    27.01.2017, 14:52:26
    4
    Считаю правильным это решение. И учителям тоже надо знать основы психологии обязательно. К врачу не пойдут ( затронет детскую психику сильнее - у нас считают раз психолог, значит лечит психов, одноклассники дразнить будут - это они уже умеют), а учитель больше наблюдает детей и на уроках и в перемены.
    • ох
      27.01.2017, 14:57:58
      4
      Звание учители предусматривает знание психологии. А у нас - преподаватели, которые читают курс предмета и им всё равно кому и как понимают или не понимают его предмет, тем более, какая там психика у ребенка, кто и как ранит душу школьника.
  • ватсон
    27.01.2017, 14:53:38
    5
    Неужели всему этому не учат в иститутах. Тестировать на профпригодность надо при приеме на учебу.
  • Ши
    27.01.2017, 15:10:20
    -1
    Долб,,б он и в Африке такой же. Больше претензий к учителям будут. Простг поставьте камеры в каждые классы с онлайн трансляцией. Каждый родитель мог бы увидеть, какой шум на уроках и как на замечания учителя иногда 0 реакции. Зато потом такой с рожитеоями в школу являеися, а за двойку виноват учитель. Его "ранимого" обидели, он без настроении в слезах и ничего не понял на уроке. А на переменке по курить сбегал, а то и пивка хлебнуть с горя.
    • Да!
      27.01.2017, 15:30:45
      4
      За.
      Поставьте камеры, Юрий Алексеевич??!
  • Родитель
    27.01.2017, 15:28:11
    7
    ЗА!.ЗА!
    Наконец то- психов- учителей выявят в школах, а их то в школах: пруд пруди. Все на детей валят: он такой тупой, родители у него Такие- вот и Он такой. А Ты, найди педагогический подход к ребенку: уважай его как личность,тогда дети- тебя любить и не будет проблем в школе и вообще в государстве.Все идет от образования.
    • Тролль
      27.01.2017, 15:32:59
      -6
      Все идет от таких как Ты родителей.
      • ответ тупому Тролю
        27.01.2017, 15:36:19
        0
        против
        Наверно Ты и есть.. тот о ком речь. Мне Тебя жаль...Из-за таких как тЫ- упала оценка педагогов, а ведь есть Талантливые!
        • Тролль
          27.01.2017, 15:41:00
          -1
          Для лентяя
          Не угадал. К системе образования отношения не имею. Но будучи сам родителем учащегося, периодически вижу вот таких вот родителей, брызжущих слюной в защиту своего отпрыска. В то время, как отпрыск творит непотребство.
          • родитель
            27.01.2017, 15:59:29
            5
            троллю
            К сожалению, детей затролливают, глупые преподователи, их очень много -унижают-просто Вы не видите, в ребенке все откладывается, только будучи взрослым понимает что обижали, отсюда и неудачи во взрослой жизни -начинают зло выплескивать -кто под руку попадется. Вот на Что Способны Гении Преподования, Мой Дорогой Троллик!!
            • q
              27.01.2017, 16:20:45
              0
              "Преподование"
              по-вашему от слова "преподобный"?
            • Тролль
              27.01.2017, 16:54:01
              -5
              Родителю
              А Вы я так понял слепо-глухонемые инвалиды без ног? С ребенком не разговариваете, его отношениями с одноклассниками и учителями не интересуетесь, в школу не ходите. Родители для того и созданы, чтобы воспитывать детей, участвовать в их жизни (иногда вместе с ними ее налаживать), а не тупо отправить в школу, а дальше только хаять всех и вся. Не устраивает преподаватель? Придите и поговорите с ним, не получается - идите к завучу, директору. Совсем все плохо - меняйте школу. Сейчас с этим проблем нет. И если дело было действительно в школе - все наладится.
              P.S. Я не Ваш.
              • Родитель
                27.01.2017, 17:58:18
                4
                ответ
                Глупо сказано,как раз все хорошо- потому что - Я РОДИТЕЛЬ!Вижу других , у которых- ТАКАЯ ситуация- нечеловеческая.Учителям психологическая помощь- ой как нужна!!
              • -=-=
                27.01.2017, 18:31:51
                2
                Какими бы не пришли в школу ученики, каких бы то ни было родителей, Учитель не должен опускаться до уровня несознательных или не умелых родителей. Учитель должен оставаться Учителем.
                Если уж нервы сдают ( он такой же человек), то колотить подушку или кричать, пока никто не видит, ну или спортзал, стресс снимать.
    • Арсений
      27.01.2017, 15:39:36
      3
      А родители будут воспитывать или нет? Должны воспитать моего ребенка в саду, в школе, а я один не виноват. Родители займитесь своими детьми, найдите подход к нему, посмотрите на него как на человека. Психов везде хватает, но всю основу ребенок берет от ближнего окружения. Почитайте психологию, интересно иногда бывает.
      • )))))
        27.01.2017, 16:09:18
        4
        Такую одну из 6 школы(и не только),нужно отправить.И это при том,что она преподаватель начальных классов(((!!!Есть любимчики,которые в рот смотрят,а если чего не так-унижение при классе.Я уже молчу за более тяжкие провинности псевдопедагогов..Но есть и от Бога учителя!!!И за это им огромное спасибо!!!
        • Тролль
          27.01.2017, 16:56:34
          -3
          Скобкам
          Ну и что Вы сделали для того, чтобы об этом учителе узнали соответствующие органы? Написали здесь комментарий?
          • Троллю от )))))
            27.01.2017, 17:07:05
            3
            Перевела в другую школу .И не разу не пожалела!!!!Я вообще не знаю зачем она пошла в школу работать????Вечно недовольная и злая на весь мир!!
          • И ещё Троллю от ))))
            27.01.2017, 17:08:59
            3
            А до этого к директору ходила..бесполезно..Непотопляемая.Наверное 100% сбор денег был с родителей на нужды школы..типа(
        • Родитель
          27.01.2017, 17:52:03
          -4
          Первый учитель - на 5 часов становится нашим детям второй мамой! Своего сына, когда встал выбор школы, определили в 6! Очень благодарна учителям за их требовательность, за то, что научили выполнять дз. А что Вы, как родитель себе претензии не предъявляете, ведь и мы должны изучить психологию, как правильно себя вести с ребенком, как выстроить цепь ученик - учитель -родитель. Кстати, все учителя изучали психологию, Зачем масло масляное лепить, как новый пылесос к власти приходит и начинается введение очередных реформ. Зачем тратить деньги государственные, чтобы они пошли не на развитие образования, а на институт Сербского? И ЕЩЕ, ЕСЛИ ВЫ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, ТО И К ВАМ ТАК ЖЕ! Я ЗА МИР, А НЕ КОНФРАНТАЦИЮ!
      • так
        27.01.2017, 16:40:02
        7
        Хороший учитель и родителям даст совет в воспитании ребенка, причём сделает это грамотно и тактично. Потому, что Учитель имя ему.
    • Галина
      27.01.2017, 17:43:23
      3
      детская психология
      Основная проблема детей - семья. В школе ребёнок проводит 4-5 часов, остальное время - в семье. И даже самый золотой учитель не сможет оградить ребёнка от насилия и унижения в семье. Надо и родителям проходить такой курс обучения. Потому что с виду нормальная семья, а столкнёшься с условиями воспитания в такой семье- просто ужас.
      • Тролль
        28.01.2017, 17:47:21
        0
        Галине
        Поддерживаю.
  • */*
    27.01.2017, 16:21:24
    8
    Учителей унижающих детей, нужно со школы гнать поганой метлой и сразу после первой жалобы поступившей от ребенка. Есть ведь такие которые в глаза ребенку говорят что он дурак, что родители его дураки и т.д. И это считается нормальным? Такого в принципе быть не должно. А про родителей учитель даже заикаться не должен и тем более обсирать.
    • Тролль
      27.01.2017, 16:58:33
      -4
      Для */*
      И для Вас повторю. Что Вы сделали для того, чтобы решить проблему с преподавателем?
  • училка
    27.01.2017, 16:31:04
    5
    А есть еще учителя в начальных классах (сама знаю) учат детей доносить на других, и ребенок не знает как учителю отказать, у моего ребенка такой учитель, когда ребенок отказался доносить двойки пошли. Пришлось поговорить с учителем и пригрозить, только тогда отстала. Это мой ребенок все родителям рассказывает и спрашивает хорошо это или нет, а другой слово учителя за веру примет и будет " стукачем" думая что это правильно. Ставьте камеры посмотрим и на детей и на учителей которые говорят ТЫ ЧЕ Д**** сколько можно объяснять
  • Теплая
    27.01.2017, 16:59:49
    6
    Я считаю надо учителей на обследования к психиатру и
    неврологу....
    И без справки ЗДОРОВ ! не допускать к детям...
    Вот не вернуть учителей которые учили и любили свою профессию...
    Сейчас одни НЕУДАЧНИКИ идут в учителя...
    ОБИЖЕНКИ жизнью...
    Очень жаль детей наших...
    • Лялька
      27.01.2017, 18:16:32
      4
      согласна
      Согласна с Теплой, а тролль - Ужасен.Взять Московскую Элитную школу- педофилы чертовые, через столько лет узнали о правде. А в Усинске - столько сброда..
      • Тролль
        28.01.2017, 17:41:18
        0
        Я не королевишна, чтобы всем нравиться. Ну а вы можете вместе с Теплой посидеть и поплакать какие все плохие, а вы хорошие.
  • Ученик школы
    27.01.2017, 18:40:15
    4
    А некоторых педагогов и через нарколога пропустить не мешало бы. Простите за мой французский.
  • Накипело
    27.01.2017, 19:42:46
    5
    А кто ей дал право (училке) меня оскорб***ь, гнобить. Мне 15 лет. У меня психика ещё не окрепла, чтоб так грязью меня поливать, что я бестолочь тупая, баба базарная, всё через одно место и т.д. Ещё и родакам досталось. Они причём? А у меня травма не психологическая а ПСИХИЧЕСКАЯ на всю жазнь. я может ревела 3 дня. А она ходит и улыбается, ей пофиг. Она ненавидит свою работу и детей, вылила ведро грязи и успокоилась. А ведь перед ней не 40-летняя тетка под стать ей чтоб такие гадости говорить а подросток. Ну ничё земля круглая.
  • Обыватель
    27.01.2017, 20:43:40
    1
    Сожалею. но "цену" .а вернее свое достоинство уронили учителя сами.без посторонней помощи.Теряли "пошагово". долго,но с уверенностью.А последние годы чего только не предпринимают чтобы облегчить себе жизнь учителя.Всеми правдами и не правдами пытаются "урвать".все мало денег.Хочется иметь огромную зар.плату,но трудиться поменьше..объявили :"мы оказываем услугу".А вот новый министр образования не нашла ни одной статьи .или закона в котором бы было написано "черным по белому" об оказании "услуг..." Услуги "оказывают" только девочки по"вызову"...А учитель обязанный в урочные часы давать знания .а воспитывать приходится не только в урочное время.Это не мои слова.Это слова ,пусть не дословно,но министра образования...Престиж учителя - в его же руках.Есть знания.есть уважение и понимание ребенка.есть контакт,с родителями и детьми.значит есть и уважение к учителю.Учителей много...педагогов не осталось... редкость.
    • :-)
      28.01.2017, 0:31:22
      0
      Порядочных педогогов осталось мало,в основном все как Светлана Денисовна, с наша раша все на монету заряться,хотя настоящих больше!
  • */*
    28.01.2017, 5:25:57
    0
    Снежана Денисовна)))
  • Ольга
    28.01.2017, 9:50:02
    1
    Деток наших действительно очень жаль. Хороших учителей в школах и воспитателей в садиках вообще нет. Они сами ничего не знают, чему могут научить? Поэтому нужно самим стараться как можно больше ребенка развивать, на себя больше надеяться. Сейчас в учителя и воспитатели идут в основном неблагополучные либо униженные дети, у которых есть проблемы с психикой. Становясь взрослыми они ведут с чужими детьми также как поступали с ними друге.
    • Елена
      28.01.2017, 13:24:03
      1
      Ольге и не только
      Очень грустно читать такие комментарии.. Я работаю учителем и в институт пошла потому, что мне с детства хотелось быть именно Учителем и никем иным... И в наших школах очень много отличных педагогов, именно Учителей с большой буквы, которые могут и научить и помочь, если надо! И когда из-за одно человека складывается такое впечатление обо всех - это неправильно.
      • Елене
        28.01.2017, 14:08:24
        1
        Были и наверное есть такие Учителя. У нас трое отучились, помнят немного Учителей, вспоминаем добрым словом, помнят полное ФИО.
        Но и были такие, что вызывают негатив и портят репутацию школы. Школа №6 - Одна называла при всех учеников тупицами при всём классе и д****ами. Хорошо, что не моего ребенка, её наказали, но вспоминать её добрым словом вряд ли кто станет. Вторая отбила ребенку с первого класса желание учиться, хотя дитё свободно читал, складывал в уме двузначные числа и писал печатными буквами. Жалею, что не перевели в другую школу. Слава богу, что у всех все хорошо сложилось в жизни, нам потребовалось много усилий, чтобы комплексы не были выше их хороших сторон характера.
      • Тролль
        28.01.2017, 17:45:50
        -1
        Елене
        Да не расстраивайтесь Вы так. Работайте, если вам это действительно нравится. Я всего лишь удивляюсь вашему терпению. А всяких Ольг, Ляльк с Теплыми посылайте лесом и все будет нормально.
  • родителю
    28.01.2017, 21:26:35
    2
    Вы правы. Учителя в большинстве калечат судьбы даже детей.И это не шутка.Свои эмоции выплескивают на ребенка.Отрываются на детях.Как то пришлось находиться на уроке у сына...шел французский язык,учительница мальчика "дергала",он ее явно раздражал.Ребенок был рассеянный. Учителя раздражало и мое присутствие.По окончанию урока.она все таки пустила "комплимент" мальчику -"тупарь".Я подошла к учительнице.поговорили об успехах моего "отпрыска".Потом я ее спросила ,почему вы так отнеслись к мальчишке? Вы знали что позавчера у ребенка похоронили отца? Он еще не "отошел" от произошедшего....Ее ответ был поразительный :"я что,всем сопли должна подбирать?"
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