Школьных учителей отправят к психиатрам

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского обучит педагогов средних общеобразовательных школ основам клинической психологии, чтобы те смогли найти подход к трудным подросткам.

Также, педагоги должны знать, как правильно реагировать на травлю внутри детского коллектива и другие патологические нарушения в поведении школьников. Новые навыки необходимы педагогам и для распознавания подростков, склонных к суицидам.

Проект учебной программы для школьных педагогов подготовил Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

"Программа рассчитана на преподавателей различных школьных дисциплин — не имеет значения, какой предмет преподает учитель, — рассказал генеральный директор центра Сербского, главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. — Это будет дополнительное образование для учителей как начальных, так и средних и старших классов".

По словам главного психиатра, проект программы уже направлен в Минздрав на согласование. Предполагается, что новая дисциплина будет называться "Основы психогигиены. Детская и подростковая клиническая психология". После согласования программы обучения учителей основам детской клинической психологии в Минздраве она будет направлена в Министерство образования.

По словам Зураба Кекелидзе, уже решено, что на обучение педагогов основам психологии будет отведено 72 академических часа.

"Учителя должны знать детскую и подростковую психологию, видеть и понимать, что происходит с ребенком в школе, — подчеркивает Кекелидзе. — Современных педагогов часто заботит только дисциплина, а должно беспокоить другое — как найти подход к проблемному ребенку, какие моменты в его поведении должны насторожить взрослых".

После внедрения нового предмета для педагогов всех профилей будет разработана отдельная программа для повышения квалификации, которую педагоги проходят каждые пять лет.

"Написать ее несложно, но надо, чтобы студенты педвузов прошли первоначальное обучение основам психогигиены. Помимо этого, необходимо подготовить профессионалов-психологов, которые будут преподавать и студентам, и уже работающим учителям", — рассказал главный психиатр.

Готовить таких специалистов будут в самом Центре Сербского. Затем преподаватели новой дисциплины отправятся с циклами лекционно-семинарских занятий в педвузы всех регионов страны.

Внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы, один из авторов программы Анна Портнова рассказала, чем вызвана необходимость нового курса.

"Это нужно для того, чтобы педагоги школ знали границы нормы, а также умели правильно действовать в конкретных критических ситуациях. Например, в случае агрессии со стороны ребенка или же внутригрупповых конфликтов — так называемого буллинга. Очень часто травля и другие явления приводят к катастрофическим последствиям — суицидам, — говорит Анна Портнова. — Поэтому педагоги должны понимать причины и следствия таких ненормативных поведенческих феноменов".

По словам Портновой, сейчас школьные психологи занимаются в первую очередь сопровождением образовательного процесса, оценивают, как дети справляются с учебной программой. Но основами клинической психологии эти специалисты не владеют. К примеру, они не распознают потенциально опасные ситуации, когда родителям стоит показать ребенка врачу.

Ранее в Минобразования подтвердили, что ведомство уделяет большое внимание развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с детьми — прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов.

Разработчики новой дисциплины говорят, что она должна помочь в профилактике подростковых суицидов. Однако не все психологическое сообщество считает такую программу необходимой.

Детский психолог, вице-президент Межрегионального фонда социально-психологической помощи семье и ребенку Ирина Медведева говорит, что "диагностика нужна, в том числе и в школах, но это должен делать не наскоро обученные на курсах педагоги, а врачи — детские психиатры".

"У учителей есть своя работа, а наспех проведенная диагностика может только навредить ребенку. Нужно развивать детскую психиатрию, а не нагружать учителей тем, в чем они не могут быть компетентны", — подчеркнула Ирина Медведева.