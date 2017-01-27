Как изменятся законы о недвижимости в 2017 году

Штрафы за сокрытие квартир от налоговой, отмена приватизации и другие новшества наступающего года.

В 2017 году в силу вступят сразу несколько законов, которые существенно изменят операции с недвижимостью — а в некоторых случаях даже само понятие недвижимости в России. К примеру, новый статус получат машино-места на парковках. До сих пор такие участки нельзя было выделить в частную собственность, так как каждое машино-место считалось фрагментом общедолевой собственности. С 1 января 2017 года площадки для размещения автомобилей приравняют к другим объектам недвижимости.

В список наиболее важных нововведений также попала отмена бесплатной приватизации, курьерская доставка документов о регистрации прав на жилье и новые штрафы за сокрытие купленных квартир и домов. РБК подготовило подборку основных новшеств.

Налоги: штраф за несообщение об имуществе

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В 2017 году изменится штраф, который придется заплатить за несообщение о своей недвижимости в Федеральную налоговую службу (ФНС). В существующей редакции Налогового кодекса (НК) этот штраф равен 5 тыс. руб. за первое несообщение и 20 тыс. руб. за повторное нарушение: соответствующая норма прописана в статье 129.1 НК. С 1 января штраф будет составлять 20% от суммы налога на имущество, который должны начислить собственнику, утаившему от налоговой факт владения недвижимостью.

Несложно подсчитать, что во многих случаях взыскание уменьшится: чтобы 20%-ный штраф достиг 5 тыс. руб., предусмотренных в редакции 2016 года, итоговая сумма налога на имущество должна составить 25 тыс. руб. Это намного превышает типичный налог на одну квартиру или дом в России — размер сбора зависит от площади и местонахождения недвижимости, но среднее значение обычно исчисляется сотнями рублей.

Ответственность собственника наступает только в том случае, если в ФНС не начислили налог самостоятельно. Обычно ФНС узнает о появлении у человека в собственности новой квартиры или дома с помощью межведомственного взаимодействия — то есть напрямую у Росреестра. В «общении» между двумя государственными структурами иногда возникают сбои — и ФНС не получает данных о приобретениях граждан. Ответственность за несогласованную работу двух ведомств несут налогоплательщики: если за 30 рабочих дней до 1 октября они не получили от ФНС уведомления о необходимости заплатить налог, то собственникам придется лично отправиться в налоговую с правоустанавливающими документами на квартиру, написано на официальном сайте службы.

Кадастровую палату и Росреестр объединят

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Одним из главных нововведений 2017 года станет вступление в силу Федерального закона № 218 «О государственной регистрации недвижимости». Этот закон объединяет функции Росреестра и Кадастровой палаты: с 1 января поставить объект недвижимости на кадастровый учет и оформить право собственности (например, при купле-продаже или при дарении дома) можно будет в одном и том же учреждении. Прежде этим занимались две разные государственные структуры.

Слияние Росреестра с Кадастровой палатой уже вызвало затруднения с регистрацией сделок в декабре 2016 года: по информации радио «Бизнес FM», в отдельных регионах России Росреестр приостановил прием документов на регистрацию прав из-за перехода на новую электронную систему учета сделок. Собственно, электронный учет — еще одно новшество наступающего года. С 1 января все сделки будут учитываться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) — виртуальной базе данных без бумажного аналога. Новая база станет исполнять одновременно функции архива и гаранта соблюдения прав владения недвижимостью. По логике авторов закона, электронный учет снизит бюрократию, а также застрахует россиян от ошибок, связанных с потерей важных документов.

Косвенным следствием перехода на электронную систему станет более быстрое оформление документов. Вместо десяти рабочих дней, в течение которых государственные структуры обязаны оформлять сделки сегодня, в 2017 году постановка на кадастровый учет сократится до пяти дней, регистрация прав на объект недвижимости — до семи дней, говорится в Федеральном законе № 218. Если человек решит одновременно заказать обе услуги, срок оформления останется прежним — десять дней (12 — при обращении в многофункциональный центр). Выписку из ЕГРН в 2017 году придется ждать три дня вместо пяти.

Документы с доставкой на дом

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Одно из наиболее удивительных изменений на российском рынке недвижимости — возможность заказать доставку необходимых документов на дом. С 1 января 2017 года в бланках Росреестра появится пункт «курьерская доставка», сообщает официальный сайт ведомства. Прежде за документами требовалось приезжать лично, а единственным альтернативным вариантом было оформление нотариальной доверенности, причем получатель такой доверенности все равно должен был явиться в Росреестр и самостоятельно отстоять очередь за документами. Теперь этой «повинности» можно избежать — разумеется, за дополнительную плату.

Не менее резонансным новшеством станет экстерриториальная регистрация сделок. На практике это означает, что подать документы для перехода прав на недвижимое имущество можно в любом отделении Росреестра в России — вне зависимости от того, где фактически находится дом или квартира. Иными словами, с 2017 года продать дачу в Дагестане можно будет, находясь в Якутии, а подарить земельный участок в Архангельской области — в отделении на Ямале. Готовые документы выдадут в том же отделении, куда обратился заявитель.

Машино-места станут недвижимостью

Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС

С 2017 года автовладельцы получат право самостоятельно распоряжаться машино-местами — речь идет об отдельно стоящих парковках, которые обычно строят по соседству с жилыми домами, а также о подземных гаражах, которые находятся под многоквартирными домами. До 31 декабря 2016 года россияне не могли выделить машино-место в подобных локациях в отдельный объект недвижимости: любая попытка разделить имущество упиралась в то, что в Гражданском кодексе не было термина «машино-место». 1 января 2017 года такое определение появится: соответствующие поправки вносит Федеральный закон № 315.

В настоящий момент машино-место находятся только в общедомовой собственности — продать такой объект можно исключительно с письменного согласия всех остальных собственников парковки. С присвоением машино-месту отдельного статуса владельцы смогут зарегистрировать право собственности, что даст им возможность продавать, дарить и менять объекты без оглядки на соседей.

Отмена бесплатной приватизации

Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС

Бесплатную приватизацию жилья в России продлевали много раз: последнее продление отодвинуло срок завершения приватизации на 1 марта 2017 года. Судя по всему, этот срок будет окончательным: осенью министр строительства и ЖКХ Михаил Мень анонсировал завершение бесплатной приватизации. Однако у властей есть еще два месяца, чтобы передумать. Если до конца зимы в России не выйдет закон, продлевающий бесплатную приватизацию жилья еще на год, оформление государственных квартир в личную собственность завершится 28 февраля 2017 года.